中國建築「現代性」百年之路 藏林徽因身影

上海萬國建築博覽群。（取材自微信）

當年梁思成、林徽因等中國第一代建築師自美學成歸國，而他們後來對建築遺產發掘保護的重視，也給同行帶來啟發。

★中首代建築師 求學賓大

賓夕法尼亞大學建築系堪稱中國現代建築先驅者的一個搖籃。為紀念賓大與中國建築百年淵源，該校韋茨曼設計學院聯合中國東南大學、同濟大學在賓大日前共同舉辦「中國建造：現代建築百年對話」展，從歷史與當代兩個時間維度，展現中國第一代現代建築師求學賓大以來，中國建築「現代性」的百年之路。

1918到1937年期間，有大約18位中國留學生 在美國賓夕法尼亞大學學習建築後，回到中國建立起中國自己的建築教育 體系，培養了無數的後繼者。這批留學生被稱為中國第一代建築師。

這批留學生多來自於清華學堂的留美預備班，堪稱「菁英中的菁英」，據知乎報導，其中包括梁思成、林徽因、楊廷寶、童寯、范文照、趙深、陳植等大師。

2018年8月，時任同濟大學城市規畫學院教授童明籌辦的「覺醒的現代性——畢業於賓夕法尼亞大學的中國第一代建築師」展覽在上海當代藝術博物館開幕，通過1400多件當年的照片、圖紙、採訪紀錄，展現這群大師們的成長史和奮鬥史，以及建築學在中國的起源。

童明是童寯的孫子，目前是東南大學建築學院教授。童明談及舉辦這項展覽起因時曾表示，2015年他到賓大建築學院檔案館翻閱資料時，發現賓大保留了當年這批留學生大量的作業、圖紙、成績單等，他和團隊於是花兩年時間走訪這些建築師的後代並採訪學者專家，留下紀錄。

這項展覽不僅呈現了這批留學生們一生中所走過的歷程，更是中國在20世紀，這100年過程中的一個強烈的縮影，展現中國建築一個世紀的發展與演變。四年後的今天，賓夕法尼亞大學韋茨曼設計學院結合中國東南大學、同濟大學在賓大共同舉辦「中國建造」展，更顯意義特殊。

這批於賓大求學的中國建築留學生，被稱為中國第一代建築師。（取材自知乎）

★現代建築教育 開創奠基

「我們應該做一件事，就是在林徽因從賓夕法尼亞大學畢業並獲得美術學士學位100周年之際，補發她一個建築學士學位，實現她的夙願。」人民網報導，日前，在賓大展覽開幕式上，該校韋茨曼設計學院院長弗利德里克．斯坦奈這樣表示。

斯坦奈看著林徽因當年在賓大選修建築系課程的成績單說，「與今天不同的是，當年成績單上的字母D，代表著她在這些課中得到了『卓越』（Distinguished）的評價。」

林徽因1924年入學賓大時，建築專業不招女生，因此在美術系註冊。但她選修了建築學大部分課程，學分達到該專業的畢業要求。

展覽中，賓大建築檔案館保存的近百年前中國留學生們的學籍信息、成績單、作品設計圖、競賽獲獎簡報、畢業冊、化裝舞會照片等資料清晰完整，生動地講述著他們當年的求學故事。

20世紀初，領先全美高校的賓大建築系，如同一塊磁鐵一樣吸引著來自世界各地的學子們。據統計，1918至1937年間，約有23位中國留學生先後在賓大攻讀建築學。他們大都勤奮刻苦，有些人學業非常出眾。比如展覽中一份1925年「費城公告」報即報導了賓大當時獲得個人建築競賽獎項最多的學生楊廷寶的故事。

據介紹，這批人回國後，不但開創了中國的現代建築學教育，致力於物質遺產的發掘保護，而且成為現代建築實踐的中堅力量。他們一方面在傳統的布扎體系中發展中國語彙，幫助建築現代主義在中國萌芽，另一方面在建造實踐中探索西方設計思想與中國本土文化的融合，為中國現代建築事業的發展作出奠基性貢獻。

陳列於賓大建築檔案館的「中國建造：現代建築百年對話」展歷史展區局部。（取材自人民網）

★現代與本土性 交織演變

100年來，中國現代建築在與國際對話和自身實踐探索中不斷發展。賓大展覽據此從「歷史」與「當代」兩部分展開敘事。展期100天，至2022年5月16日結束。

「大眾印象中，上海外灘和南京路上的萬國建築群都是外國人設計的，其實不然。」賓大韋茨曼設計學院城市與區域規畫系副教授林中傑說，南京路東路上的大新公司（即後來的市百一店）是由三位留美中國建築師創辦的基泰工程司設計的，創始人中的朱彬和楊廷寶都是賓大早期留學生。

大新公司於1934年在上海市開工，1936年1月風光開張，有18扇大櫥窗3面環繞的10層高樓，雄偉壯觀，為當時遠東最大的百貨商店，並曾獲亞洲最佳建築設計獎。

報導指出，陳列於賓大建築檔案館的歷史板塊，突出早期中國建築學畢業生歸國後的建築實踐。「他們回國後完成了600多個項目的設計，包括上海外灘建築群後面四川路、江西路上的大批現代建築。」童明表示。

此次展覽主要展出他們1930年代至50年代間設計的22個建築項目，這些現代建築遍布北京 、上海、南京、瀋陽、昆明等大城市，反映了他們對當時國際現代主義建築潮流的理解，以及對發展中的中國城市公共建築的思考。

「如何汲取傳統文化的養料融入現代建築的創作，這個話題從中國第一代建築師開始就受到關注。」童明說。林中傑也表示，「這種中西對話和自身發展相結合的模式，仍在當代中國建築中延續，表現為現代性與本土性的交織與演變。這也是貫穿整個展覽的主題。」

為此，三位策展人林中傑、童明和同濟大學建築與城市規畫學院院長李翔寧，採用「對話」的視角布展。「當代」板塊選取海歸和本土派兩位優秀代表、當代建築師兼教育家張永和與王澍的設計作品。並通過對大中小不同尺度的六個作品的呈現和比較，讓觀眾感受作品中蘊含建築師對於當代中國社會的理想和追求。

★關注公共事務 傳承精神

展覽開幕式當晚，參展建築師張永和教授在賓大費舍爾美術圖書館內的克萊蒙大講堂做主題學術講座。偌大的大講堂裡座無虛席。「點燃人們心靈的，不僅是他們傳遞的學術火種，更是他們強烈的社會責任。」在場的賓大建築學在讀博士商琪然表示。

「這也是我們舉辦這個展覽的意義。」童明表示，從專業層面講，辦展是為了溯源。無論建築學授業者還是實踐者，對於自己專業的根源和脈絡不甚清楚，是有些缺憾的。「一代人有一代人的挑戰，但是每代人都需從過往的根基裡汲取養分，提煉自己的應對工具。溯源是為了做好當下。」

「從社會層面看，賓大第一代中國留學生們更重要的貢獻，是建立了中國自己的現代建築教育體系，為中國培養了後續人才。」童明說，他們對建築遺產發掘保護的重視，是當時在美國的許多建築師和規畫師尚未意識到的。

「在楊廷寶等人的建築實踐中，我們能看到他們對公共事務的關注，這種精神依然在今天的韋茨曼設計學院中傳承，一直由教授們分享給設計學院的學生。」斯坦奈表示，「這是我們期待從自己學生身上看到的品質。」

「如今，賓大設計學院700多名學生中，約有300名中國學生，這也說明我們與中國的聯繫更加密切了。」斯坦奈表示，賓大與中國高校，尤其是同濟大學、東南大學和清華大學有密切聯繫，2019年還曾在北京舉辦一個名為「美麗中國」的大型研討會，匯集了中國景觀和規畫界的大批頂尖學者，疫情初期還以這個主題出版了一本同名專著。

談到生態文明建設，斯坦奈坦言，應對氣候變化是當前全球最緊迫的環境問題，中國在減少碳排放、提倡建設「海綿城市」等方面作出了積極努力。期待在學術研究和人才培養等方面能與中國有更多交流與合作，共同推進全球生態城市和低碳建築環境的建設。