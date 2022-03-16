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分數線猛漲、300萬人注定落榜…在中國考研太難了

中國新聞組／整理
中國今年有457萬名考生報考碩士班，比去年成長逾兩成。圖為位於北京理工大學的考場。（新華社）
中國今年有457萬名考生報考碩士班，比去年成長逾兩成。圖為位於北京理工大學的考場。（新華社）

考研，是為了提升自己報效國家社會的能力，還是只為找一個不用面對現實社會的避風港？

隨著2022年研考國家線的發布，「考研」相關話題瞬間引爆熱搜。此前，對比今年院校計畫招生人數約110萬，全國多達457萬考研大軍中將有超過300萬人落榜的消息，已經讓許多考生哀號。如今，「國家分數線」也罕見地全線大幅上漲。讓網民們紛紛發出今年考研也「太卷」了的感慨。

今年的考研有多難？除了報名人數，從「國家分數線」更能體會。量子位報導，根據3月11日發布的「2022年全國碩士研究生招生考試考生進入複試的初試成績基本要求」，有12個學科漲幅在10分以上，其中哲學，今年的總分高達314分，相比於去年的299分，上漲15分；歷史學從去年的321分漲到了336分，也上漲15分。今年國家線上漲15分的還有藝術學。

中國近年考研人數大增，被稱為是「考研黨」。圖為南昌大學圖書館自習室，示意圖。（中...
中國近年考研人數大增，被稱為是「考研黨」。圖為南昌大學圖書館自習室，示意圖。（中新社）

學科分數猛漲 太內卷

此外，其它學科分數的漲勢也是迅猛。體育學國家線上漲15分，法學、教育學國家線各上漲14分，文學、經濟學、管理學國家線各上漲12分，理學、工學、醫學國家線各上漲10分。細分到專業，以理工科較多的細分專業來看，今年分數達273分，去年為263分，上漲了10分。

漲幅在10分以下的包括工學照顧專業（上漲7分）、中醫類照顧專業（上漲7分）和少數民族照顧專業（上漲2分）。只有軍事學和農學的分數是與去年持平，分別為265分和252分。

考研國家線的上漲，很大一部分原因是學生們普遍成績優異，那麼部分專業進面試的競爭力就會更加激烈。比如熱門的教育學、藝術學、法學等專業，400+都可能無緣面試，這類學生無緣自己心儀的學校，剩下的出路就只能選擇調劑或者是二戰。如此瘋漲的分數線，讓不少落榜考生無奈地說，很不幸參與了國家級300萬人（的）大項目。

大學畢業了，是該高興進入人生下一階段的挑戰，還是被迫進入職場或考研裡內卷？此為示...
大學畢業了，是該高興進入人生下一階段的挑戰，還是被迫進入職場或考研裡內卷？此為示意圖。（新華社）

應屆生身分 太好用

考研如此內卷，為何還有考生千軍萬馬只願過這座獨木橋？首先是一個最直接的事實：考研之後可以重新獲得應屆生的身分。報導指出，很多事業性單位會放寬對應屆畢業生的年齡限制，甚至只招收應屆生，還包括全國統一的相關補貼和地方性政策誘因。

比如，全國統一補貼中有基層就業補貼，專門針對畢業兩年內在中小微企業或者個體工商戶、社會組織中工作的高校畢業生。各地還有創業補貼、落戶補貼、房屋補貼等地方性政策。大部分事業單位或和當地政府有些合作的單位在招聘時，本身也有潛在應屆生人數要求。

第二點，很多崗位的招攬門檻本就以研究生起步。以2022年的國考公告為例，從已公布的職位表看，中央機關超過一半的崗位需要碩士研究生及以上的學歷：銀行領域、科研機構、諮詢機構以及醫生等多個行業的門檻，也大多以研究生起跳。

就算沒有「明定」招攬門檻，近千萬大學畢業生人數湧入職場所帶來的就業問題，似乎也使研究生條件逐漸成為不少行業招聘的「潛規則」。

例如去年引發熱議的「人大武大畢業卷香菸」新聞，深挖發現這家捲菸廠流水線上的研究生比例竟超過30%，還不乏「雙一流」高校研究生。

中國的「考研大軍」逐年增加，即使疫情嚴竣也要一試。圖為某考場，考研學子穿防護服趕...
中國的「考研大軍」逐年增加，即使疫情嚴竣也要一試。圖為某考場，考研學子穿防護服趕考。（中新社）

薪資是本科2倍 太羨慕

最後就是薪資的理由。報導引述光明日報發布「全國高校畢業生就業狀況調查」結果顯示，2021年博士、碩士、本科、專科的月起薪算數平均值分別為14823元（人民幣，下同）、10113元、5825元、3910元，可看出碩士的平均薪資是本科畢業生的近2倍。

在關於研究生學歷的討論之中，有人就留下了這樣的評論：當初沒有跟同學本科出去工作，選擇了讀研，現在看看周圍同學出去後年薪20-35w不等，家庭等現實層面上來看，還是讀讀研好些。

但也有不一樣的聲音。報導指出，有已經上岸的研究生這樣評論他的生活：「白天研究生，晚上研究死。」在網路上搜索研究生話題，「研究生期間你有多絕望」，「為什麼你的研究生生涯過得不快樂」，「你的研究生導師到底有多極品」等問題更是屢見不鮮。

而僅對於今年愈發內卷的考研，有評論認為，大學擴招後很多崗位其實都已經飽和了，所以今年這落榜的300萬人中，肯定有不少是為了逃避就業的壓力。甚至有人表示，上榜的110萬人「也不少了」。

而對於「300萬人將落榜」的說法，也有網民質疑算少了，若排除110萬院校招生人數中還包括的推免生和博士研究生，剩下名額僅約90萬，落榜人數應當是將近400萬。

某大學校園內，考研學子們正緊張備考。（中新社）
某大學校園內，考研學子們正緊張備考。（中新社）

圖書館坐整天 「寧願累死 也要考研」

對於如此內卷的考研，界面新聞引述21世紀教育研究院院長熊丙奇分析原因時直言，不是「考研太難」，而是考研「太衝動」。

他表示，國內碩士研究生招生人數已超過100萬，這一招生規模達到1998年的本專科招生規模；且今年報考研究生人數比去年增加80萬，而2014年這一數字僅125萬。按理說，招生規模增加，考研應更容易，而之所以很多考生「吐槽」很難，不是研究生招生規模不夠大，而是大家都湧到考研這條路上來了。

京航空航天大學食堂大厨們將考研學科重點「寫」在卷軸型蛋糕上，向考研學子免費分發，...
京航空航天大學食堂大厨們將考研學科重點「寫」在卷軸型蛋糕上，向考研學子免費分發，寓意祝福考生「吃」透知識點，金榜題名。（中新社）

擴大招生 恐帶來新問題

他認為，當前要警惕輿論炒作「考研難」，轉變為「迎合」輿論的研究生擴招。因為，藉由擴大招生規模、提高錄取率、降低國家線等方式讓更多學生「上岸」，會帶來兩大問題：一是擴大招生規模必然降低錄取門檻，影響研究生招生質量；二會造成人才培養結構和社會需求脫節，加劇學歷高消費現象。

但即使進一步擴招，熊丙奇指出，今年考研人數達457萬，也注定會有300多萬考生落榜，這和最終畫定的分數線高低無關。換言之，如果考研人數只增不減，幾百萬考生落榜考研將成常態。

中國大學畢業生人數直逼千萬，就業市場也趨嚴峻，不少畢業生選擇考研充實自己。圖為北...
中國大學畢業生人數直逼千萬，就業市場也趨嚴峻，不少畢業生選擇考研充實自己。圖為北京大學本科生在畢業典禮上自拍。（中新社）

群體分流 才是解決之道

熊丙奇認為，如何讓考研群體分流，才是關鍵。考研人數多的根源，在整個社會強化唯學歷論、唯名校論。一方面，很多本科院校偏離以就業為導向的辦學定位，以學歷為導向，所有本科畢業生都被教育要考研；另一方面則是用人單位提出的學歷門檻要求越來越高，伴隨研究生培養規模增大的是學歷被稀釋。

他表示，「考研難」也代表著有很大部分學生並不適合考研而選擇了考研，這可從兩方面來解決。一是本科院校要堅持自身的人才培養定位，提高本科教育質量，讓每個本科生都貨真價實，才是對國家、社會、家庭來說的最優解；二是中國應保持發展研究生教育的定力，堅持研究生的招生、培養質量標準，並加強對本專科畢業生的就業指導與服務。

紅網引述湖南師範大學鮑磊評論指出，考研國家線發布後，他的朋友圈裡流傳各種「高文化」段子，「拉扎斯菲爾德來了都得調劑，霍夫蘭今年都得沒學上，施拉姆明年都得二戰」，這些傳播學的大老們淪落為新傳學子調侃的對象，用來消解無奈與悲傷。

考研大軍每年擴充，學校招生人數卻沒有明顯增長，僧多粥少的窘狀加上分數越卷越高，自然引發哄搶亂象。早7點晚12點的作息，圖書館裡坐一整天，反覆背記複習書，不斷刷題練習，「寧可累死自己，也要卷死別人」的高標準化生活模式成了很大一部分考研生的備考狀態。

400多萬考生湧入考研大潮，300多萬齊落榜，龐大數字的背後值得思。這麼多人想著考研，研究生的含金量已如此之高嗎？讀研本是為了提高學歷背景，豐富知識儲備，但當下，這份研究生文憑似乎成為一張必備的隱性通行證。

如今，本科教育已然演變為大眾教育，僅有本科學歷似乎並不具有競爭性，於是大家擠破腦袋想讀研甚至讀博，只求在升職就業中高人一等。但讀研就一定代表著有好未來，就真的「高人一等」嗎？考研人數與實際招生數量之間的矛盾，或許才是教育界亟需解決的問題。

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