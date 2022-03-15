背叛？被騙？擁3500萬粉絲 頂流網紅鬧分家

曾是千萬粉絲級網紅的美食博主「浪胃仙」。（取材自微博）

達人未來只會是客戶不會是長期資產，MCN需思考的是，如何在成長速度上快過達人，又到底該靠什麼留住頭部網紅？

千萬粉絲級網紅、美食 博主「浪胃仙」IP創始人游絮日前發聲明，痛斥浪胃仙和原直播業務小蘭出走自建帳號，是一場精心策畫的背叛。隨著浪胃仙回應否認，這場各說各話的糾紛，成了繼李子柒和微念、朱一旦和張策之後，又一位頭部網紅和MCN機構上演的「鬧分家」戲碼。

左為「浪胃仙」大號，右為小號。（取材自開菠蘿財經微信公眾號）

開菠蘿財經報導，自短視頻和直播興起以來，頭部網紅單飛、與MCN機構爭搶IP歸屬權的案例並不少見，背後原因多是利益分配不均。有業內人士猜測，「浪胃仙」IP已走向分崩離析，游絮此時發聲或是為開展新業務，而「出走」後的李杭澤新號能做多大，也考驗他的影響力。

美食博主「浪胃仙」和IP創始人游絮（中）目前仍各說各話。（取材自開菠蘿財經微信公眾號）

爭奪帳號 兩造各說各話

事件的起點是3月6日，游絮在抖音 、快手上連發三則聲明，其中有五個關鍵點。

一是，公司按照李杭澤70%、自己30%的比例進行利益分配，公司只有「浪胃仙」一個IP。二，2020年8月「大胃王」被打擊後，游絮帶領團隊開啟直播，與李杭澤變為合作經營關係。三，2021年7月，小蘭在李杭澤推薦下加入公司，8個月獲59.5萬收入，以及2%的股份分紅。

四，2021年底，小蘭和李杭澤自立門戶後，直播團隊剩下的員工簽了競業協議，並支付n+1的遣散費，但這些員工隨後卻出現在李杭澤的新視頻裡。五，小蘭在職期間將合作商家轉移到新公司，還帶走公司的拍攝器材和視頻素材，將公司電腦裡的視頻備份格式化。

當天夜裡，李杭澤發視頻回應稱，自己離開是因為在2021年12月底看到一張訴訟，前公司控告游絮利用職務之便，侵占「浪胃仙」帳號，他意識到自己被騙，就在原帳號歸屬權不明朗情況下，選擇自立門戶做小號。

李杭澤並表示，去年11月初就和游絮達成只合作到2021年12月的共識，去年11月已開始公司清算。新公司「杭州炒雞開心文化傳媒有限公司」在2022年1月29日成立，他沒有臨時出走。

天眼查顯示，「杭州炒雞開心文化傳媒有限公司」成立於2021年12月8日，由「比較開心（杭州）信息技術服務有限公司」持有90%股份，疑似是小蘭的蘭昊100%持有。另一家「杭州布嘛繁文化傳媒有限公司」佔股10%，成立於2022年01月11日，由李杭澤100%持有。

李杭澤的第一次回應並未釋疑，尤其是12月才覺得被騙，為何要提前在11月就進行公司清算？被指控次日，李杭澤再次於抖音、快手做了大致五點的回應，其中不包括針對游絮在視頻中提到的「蘭女士在職期間挖客戶」這點的回應。

一，游才梅（游絮真名）為天權星股東，李杭澤為該公司簽約主播，2020年3月李杭澤與天權星合約到期後，游才梅也因股東內部矛盾離職。游才梅稱「浪胃仙」抖音帳號歸屬於其個人，兩人合作成立公司，李杭澤為合作公司的大股東，游才梅為小股東，達成37分成比例。

二，2020年10月，天權星向游才梅和李杭澤提起訴訟，2021年12月10日追加訴訟請求，要求進行帳號變更。李杭澤原選擇共同面對，後來發現游才梅一直對天權星其他股東承認帳號是天權星的，於是他中止合作，轉而運營小號。

三，員工因被辭退取得了N+1的辭退賠償金，李杭澤也個人承擔其中70%的費用。游才梅並未在員工離職後支付競業禁止費，員工無履行競業協議的義務，刪除有關素材是為了肖像權保護，否則會被天權星認定為侵權。

四，因合作公司清算，股東二人可直接分配設備器材，故取走了占公司比例一半不到的兩台相機及三腳架、燈架等若干設備器材。

五，終止合作後，李杭澤多次以實際股東身分要求進行合作公司清算，游才梅均故意拖延拒絕，也欠付大額分成。

有法律界人士分析，如果二人所言屬實，浪胃仙原帳號或將被天權星收回，游絮的合夥企業面臨清算和被「架空」的局面，李杭澤因此選擇從頭開始。直播電商行業人士宋權（化名）則指出，李杭澤與小蘭的做法，或許在道德層面受到譴責。有網民則認為李杭澤的回應避重就輕。

浪胃仙憑藉著獨特的大飯量，瞬間吸引大批粉絲關注，成為千萬粉絲級網紅。（取材自微博）

吃播挨批 考驗帶貨變現

「浪胃仙」從吃播起家，曾憑藉花式造梗和「性別成謎」等噱頭，一度成長為美食領域的頭部帳號。自2018年到2019年年底，僅一年時間，浪胃仙抖音帳號的粉絲量就攀升至3000多萬，半年內漲粉量曾突破1000萬。

但在「吃播」形式被官媒點名批評之後，李杭澤創建新帳號，市場還會買單嗎？

報導分析，李杭澤主要陣地是抖音和快手，其抖音帳號單條的平均點讚數日前在3萬上下，但相較此前大號數據仍有差距；而浪胃仙原來的大號，因為斷更，在過去30天裡減少了16萬粉絲，但3月6日、7日漲粉約10萬。在變現方面，浪胃仙新號暫未開展櫥窗帶貨和探店。

「大胃博主的人設很清晰，吸引的粉絲本身就是固定的群體，只要把這部分粉絲群體搞定，並做流量變現，就足夠了。」一家MCN機構的負責人馬祥（化名）稱，李杭澤現在做的是IP存量流量的二次變現。宋權也認為， 「只要能帶貨、能轉化，就可以繼續合作，前提是帳號能繼續做起來。」

李子柒曾被稱為「中國第一網紅」。（取材自微博）

翻臉背後 帳號、利益擺不平

MCN機構和當家網紅鬧翻臉的情況，不止浪胃仙一個。

2021年10月，李子柒起訴背後MCN機構微念後，李子柒帳號停更數月之久。背後涉及的帳號歸屬、利益分配、話語權等問題，至今懸而未決。

「朱一旦的枯燥生活」視頻曾走紅網路。（取材自微博）

張策與「朱一旦」IP扮演者「朱亙」分手後自創IP，視頻越做越長。（取材自微博）

此前，帳號名為「朱一旦的枯燥生活」的「朱一旦」IP扮演者「朱亙」和導演 張策也鬧出分手風波。 2020年10月，張策離開團隊自創IP，張策的視頻越做越長，而朱一旦的帳號內容被指質量下滑。

報導指出，有這麼多前車之鑑，不少MCN機構會將帳號歸屬權視作重中之重。馬祥表示，有許多MCN機構會與網紅簽署協議，網紅若辭職，帳號就歸公司，這意味著頭部網紅單飛的門檻會變高，違約金也隨名氣增長而水漲船高。

不過比起上述兩起糾紛，李杭澤和游絮的情況較為特殊。有行業人士分析，兩人曾屬合夥企業，如果天權星起訴成功，收回「浪胃仙」大號，那麼「浪胃仙」的IP和帳號不屬於他們中的任何一人。

IP變味 複製難上加難

宋權據此判斷，不論是游絮再打造出一個「浪胃仙」，還是李杭澤本人繼續做浪胃仙，浪胃仙這個IP都會變味，和朱一旦IP的結局一樣。馬祥也認為，浪胃仙最初踩中了短視頻和直播的紅利，想再複製一個千萬粉絲的帳號，恐難上加難。

報導指出，在不少行業人士眼裡，網紅與MCN紛爭的核心在於，無法合理區分、分配IP品牌資產和網紅的個人資產，本質原因則是，網紅成長的速度和公司成長的速度不匹配。亦即，尚未走紅的主播或選擇加入MCN機構，但已成名的網紅已幾乎不將加入MCN機構當成他們的第一選擇。

抖音網紅「張同學」稱他拒絕與MCN公司簽約的原因是「不想被束縛，希望隨性一點」。（視頻截圖）

抖音網紅「張同學」在今年1月首次直播時，最高峰有26.6萬人同時觀看。此前有報導稱，有MCN公司給張同學開出高達2000萬元的簽約費用，但他拒絕了。張同學在直播中回應原因是「不想被束縛，希望隨性一點」。

但馬祥認為，即使矛盾再多，MCN還是會寄希望於集中力量孵化一兩個頭部網紅，因為帶來的利益實在太誘人。也許未來的發展就像MCN機構侵塵文化創始人林塵曾感慨的：「感情+合同」的綁定在人性面前是脆弱的，MCN要想明白的是，自己到底能給達人提供哪些長期不可代替的價值。