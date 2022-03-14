中國年輕人為何寧當騎手 因為進工廠沒面子？

除薪資可觀、時間自由，逐漸打通的職業晉升通道，也成為年輕人選擇騎手的一大原因。( 取材自時代周報）

「只有當年輕人感到進工廠當工人尤其是技術工人是一件挺體面的事，才能從根子上解決製造業的缺工問題。」

近日，由全國人大代表、小康集團董事長張興海提出的「建議鼓勵年輕人少送外賣多進工廠」建言登上微博熱搜，截至3月10日中午，話題閱讀量已超5.4億。張興海認為，現在不少年輕人選擇送外賣、送快遞，不願進工廠當產業工人，製造業招工困難不利於社會長遠發展。他建議「鼓勵年輕人少送外賣多進工廠」。

「外賣、電商、網絡直播等吸引大量的年輕人就業，甚至快遞外賣行業『內捲』到有研究生去競爭。很多年輕人不願意去工廠上班，導致產業工人空心化現象愈加突出。」張興海的建議其實是近年來輿論關注的「為什麼有的年輕人不願意進工廠」話題，他更直接地說明了問題。

年輕人不願意進工廠而去送外賣快遞，確實是當下社會的真實寫照。數據顯示，2020年中國製造業人才缺口2200萬，近5年平均每年150萬人離開製造業。而2019年中國快遞從業人數突破1000萬人，餐飲外賣員突破700萬人。2020年的疫情更加劇勞動力產業間的移動，兩個月內新增騎手58萬人，其中40%之前是產業工人。

時間自由 晉升有道

風裡來雨裡去的送外賣工作為什麽會比製造業更吸引人呢？時代周報引述一位95後外賣騎手李俊偉（化名）這麼說：「每月送1500單左右，每天工作8至9個小時，一個月休息4天，月薪約1萬元（人民幣，下同，約1577美元），生活壓力不算大，閒時刷刷手機 、打打遊戲，這種自由氛圍是工廠和辦公室中難以想像的。」

不願接受流水線單調無聊的生活，是許多年輕人不願進廠工作原因之一。（取材自時代周報）

除薪資可觀、時間自由，逐漸打通的職業晉升通道，也成為年輕人選擇騎手的一大原因。近日，餓了麼發布「2022藍騎士發展與保障報告」顯示，2021年有1877名騎士晉升為站長、隊長。45%騎士將「晉升為站長、配送經理」作為自己下一步的發展目標，更有8%騎士期待日後「成長為物流服務商總裁」。

而對部分外賣員來說，進工廠是擇業之初就否定了的選擇。34歲的申金（化名）原在河南 一處三線城市經營舞蹈培訓班，去年因河南省整頓培訓機構，資金周轉困難，需要一份工作同時兼顧照看孩子，考慮到送外賣時間自由，就加入某外賣平台成為騎手。

儘管送外賣不像申金想得那麼容易，時間非常緊張，系統會自動規畫路線給配送員派單，差評、超時都會扣錢，但即便如此，他從未考慮過進工廠。「進工廠做的是流水線上重複的工作，缺乏人與人之間的交流，送外賣還可以看看手機，跟同行、商家們聊聊天。」申金說。

26歲的李俊偉也有類似想法。他中專畢業，住廣州南沙區，最能接受的職業是送外賣和開店創業，薪資是重要原因之一。

據國家統計局發布數據，2020年製造業工人的年平均工資為6萬1324元，換算成月平均工資為5110元。而需求量更大的普工，其月平均工資水平不足5000元。

「工廠收入難以吸引工人，這個收入不只是實際拿到多少錢，還包括工作自由度，福利待遇，工作舒心程度。相比於壓抑的廠房，外賣小哥的空間更加開放。」報導引述浙江大學國際聯合商學院數字經濟與金融創新研究中心聯席主任、研究員盤和林表示。

李俊偉不想進工廠「卷」學歷和能力，也不願接受流水線單調無聊的生活。更何況如果無法升至管理層，薪資也不一定比外賣員高。「南沙的房租不貴，一兩年能存一、二十萬元。即便以後不做了，也能拿著這筆積蓄去創業或投資。」一家人僅靠他工作就在廣州南沙供了一套新房。

靠跑外賣供房的還有安徽三兄弟宋北京 、宋遠行、宋遠杰，他們原是碭山縣的貧困戶，輾轉到杭州送外賣，6年間在老家買了三套房。「我們買房、買車、結婚的錢，都是一單一單送外賣攢下來的。」宋北京已晉升為跑單隊長。

吃青春飯 老了咋辦

湖北的劉杰（化名）曾在廣東東莞經營一家加工廠，「資金壓得很嚴重，最後很多錢都收不到。」去年初，他感覺創業壓力很大而轉行外賣，如今他自豪地稱，自己每個月的收入都在1萬元左右，但前提是要努力接單。

年輕人紛紛湧向送外賣等職業也存在隱憂。送外賣技術含量低，主要「吃青春飯」，以後如果形勢發生變化或年齡增加，年輕人又將往何處去？

2017年，月入過萬的李偉也開始焦慮：35歲還能送外賣，45歲以後怎麼辦？他努力一步步往上爬，2020年晉升為服務商上海城市經理，年薪也漲到40萬至50萬元。

曾是房產中介的外賣騎手張宏（化名）稱自己每個月只休息兩天，工作從早上10點到晚上9點，還沒有社保。考量送外賣的勞動強度並不比工廠低，張宏說，「如果工廠待遇提升，性價比提高，也願意試試。」

他們願進廠 大學生日站12hr

待遇低，工作枯燥，勞動強度大，提升空間有限或工作內容危險等，常是製造業等相關行業被年輕人拋棄的原因。但不是所有的年輕人寧可去送外賣快遞，也不願進車間當工人，有本科生甘願進廠每天站12個小時，4年能存了50萬（人民幣，下同，約7.88萬美元）。重點應在製造業如何留住年輕員工。

許多騎手認為，送外賣最重要的是時間自由。（取材自每日經濟新聞）

深燃財經報導，進工廠，原本是找工作不順利時的自我調侃，但真有一些本科生把進廠變成了現實。原因有三：一，進廠打工的收入不見得低，有些人月薪可達上萬元。二，他們不全都從最基層的流水線做起，有本科文憑還可以幹行政、財務、工程師等崗位。三，有些工廠為招工提供免費三餐、全勤獎、內推獎等優渥條件。

進廠打工的本科生們，有人當是過渡期，也有人看中收入可觀。崔曄（化名）本科畢業半年後，在江蘇一家外資工廠一做就是六年，原因是賺錢多。2011年，多數大學同學每月只能賺兩、三千元時，崔曄的月薪上萬，還有加班費，苦幹4年攢了50萬。

1995年出生的余哲東（化名）本科畢業後在鄭州做和專業相關的體育培訓，但每月薪資僅夠租房、吃飯，2019年他進入杭州一家包裝材料工廠，廠裡包吃包住，每月實領少則五千、多則上萬。有人覺得本科生進廠打工很丟人，但余哲東清楚，只要能吃苦，在這裡就能快速積累起一桶金，圓他回老家開店的夢。

「累」，是許多年輕人初到工廠時最深刻的感受。余哲東一進廠就是技術員，「三班兩倒」沒有休息日，「機器運轉不順時需一直調試，非常心累」。

本科生們進廠工作的第二大感受是枯燥、乏味。崔曄在車間裡每天站立12個小時，重複上千次加工屏幕光板、卡槽等機械化流程，4年後終於「升職」到人事相關崗位，但自由和大學畢業時的理想與抱負早被枯燥的生活消磨殆盡。

送外賣也成為新業態勞動者的副業選擇。( 取材自時代周報）

那麼工廠該怎麽留住年輕人？

新京報引述教育學者熊丙奇表示，傳統的勞動密集型企業，必須推進創新轉型，提高技能人才的薪酬待遇與職業成就感，工廠才能留住年輕人。這也是「少送外賣多進工廠」背後需正視的真問題。

工人日報報導，若希望更多年輕人從事製造業，薪資待遇的提高、勞動條件的改善、勞動保障的完善、成才空間的拓展等都是重要因素。

而製造業生產線普遍勞動強度較大、實行倒班制，工作環境艱苦、管理嚴苛，也是企業留不住年輕人的「痛點」。

全國政協委員星占雄建議，企業要對員工「收入上提高、困難上幫助、工作上改善、生活上關懷、成長上助力」，提升廣大員工的幸福感，與企業共享發展成果，才有更多年輕人願意走進工廠，並踏實留下來。