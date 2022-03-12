花費百萬 月掙八千…海歸成了「海廢」？

洋學歷不再吃香？許多留學海外的學生返回中國卻在求職上屢屢碰壁，圖為在美中國留學生示意圖。（新華社）

留學花百萬，月薪只掙八千。洋文憑在中國不再吃香了嗎？頂著高學歷背景返國，他們只能無奈的稱自己是「海歸廢物」。

擁有名校光環、海外經歷，讓海歸留學生 很長一段時期都是中國企業爭搶的對象。但近幾年，越來越多的留學生出現求職碰壁的情況，長時間待業的人也不少。

「海歸求職回覆率不及國內大學生」、「近3成海歸年薪不足10萬」……不知何時開始，曾被視為最好就業 的一群人，如今卻常因求職不順登上微博熱搜。

為什麼曾經人人爭搶的「海歸」變成如今的「海待」？掏空家底選擇去留學，如今還值得嗎？澎湃新聞澎湃號「網易數讀」仔細梳理了海歸生求職路上遇到的困境。

人變多了 兩成求職者留過學

上世紀90年代之前，中國每年出國的留學生只有幾千人，大多數是公派留學。隨著1993年放開自費出國渠道，以及2001年加入世貿，中國逐步迎來了留學熱潮。

據教育部 統計，從改革開放至2007年，中國累計留學出國的121萬人中，回國人數是32萬人，回流率僅26.4%；但至2019年時，該比例已達到了82.5%。

從出國皆菁英，到遍地是海歸，讓留學生在就業市場的光環逐漸黯淡。

上海一家金融公司張姓人力資源經理2016年向媒體提到「海歸太多了」，這位人力資源經理說：「三、四年前，收100份簡歷只有五、六個海歸，現在大約20份是海歸投送的」。

受新冠疫情的影響，選擇歸國的留學生越來越多。根據智聯招聘統計，從2020年開始，回國求職的留學應屆生規模，連續兩年是2018年兩倍左右。

更殘酷的是，諸如語言培訓、留學輔導這些對海歸需求較多的崗位出現了大量縮減。數據顯示，和2018年相比，2020年開始的海歸優先崗位數量減少了四成多。這種僧多粥少的情況使海歸的就業處境雪上加霜。

豆瓣上，幾萬名留學生聚集在一個名為「海歸廢物回收互助協會」的小組裡（簡稱「海廢」小組），吐槽著自己遇到的求職問題，其中不乏美國常春藤、英國G5這樣的世界排名前百的名校畢業生。

而這個2020年5月才成立的小組，在不到三個月的時間，成員數量就漲到了2萬。那時正是留學生扎堆回國、海歸整體求職倍增的時候。

薪資少了 豐富經歷更受青睞

「網易數讀」指出，除了工作難找，在「海廢」小組裡，被吐槽最多的問題就是薪資太少。

對曾在工資整體相對較高的國家工作或實習過的海歸來說，回國後找到的工作，薪酬落差實在太大。同樣令人煩惱的，還有工作節奏太快以及職場環境不符期待的問題。

同樣令很多留學生自愧弗如的，還有國內很多學生卷實習的勁頭。為了能在求職時更有底氣，越來越多的學生採取了打卡式實習的方式，有的人甚至只會在一家公司待上個把月，就迅速換下一家實習。

中國人民大學中國就業研究所發布的《2020大學生就業力報告》顯示，被調查的學生中，有兩次及以上實習經歷的比例為33.7%。而在國內碩士生中，這個數字要更高。

在「海廢」小組裡，不止一位海歸驚嘆國內同學簡歷上的豐富實習經歷。而自己實踐經歷太少，也成了不少留學生最擔心的事。而這一點，在一年制碩士的留學生眼中感受尤其強烈。

21世紀教育研究院院長熊丙奇曾指出，一年制碩士在國內遭遇尷尬的處境，首先是國內外對碩士教育的認知有所區別。國外一年制教育雖學制短，但課程密度緊。不僅有讀不完的文獻，小組項目、課堂展示、論文報告更是無縫銜接。有留學生吐槽，「就算每天48小時，也不一定肝完所有任務」。

《2021中國留學白皮書》的調查也顯示，同樣是海歸，企業更喜歡有過相關工作經歷或實習經歷豐富的。法國企業阿爾斯通HR曾提到，之所以更青睞有工作過的海歸，是覺得他們「擁有良好的外語應用能力和較強的跨文化交流能力」。而沒有工作過的海歸，就需要花更多時間來考察，甄別的成本也隨之升高。

如今，留學生也越來越意識到，所謂的海歸光環在競爭激烈的就業市場並不奏效。除了自嘲，越來越多的留學生開始主動卷起實習。

因為疫情，不少留學生被迫在中國國內上網課。除了解鎖「函授海歸」、「夜貓學生」這樣的標籤外，很多人還開啟了「白天實習、晚上上課」這樣的狠人生活。

根據BOSS直聘的統計，在2020年的春招中，海歸應屆生的平均招聘薪資達到了7481元／月，而國內應屆生僅為5838元／月。但多數海歸都不太滿意這個薪水。根據智聯招聘的統計，覺得自己回國後的工資未達預期的人，比例達到了69.6%。

投資大了 為留學賣房難回本

為什麼這麼多海歸回國找工作時會對薪資感到失望呢？「網易數讀」分析，原因來自於留學的投入。

根據「益普索」在2020年的調查，在熱門的留學國家中，英美的學費、生活費都相對較高，基本一年就要15萬起步，花4、50萬的留學生也不是沒有。

其他國家的留學成本相對低一些，但一年下來的學費加生活費，大多也要六位數起步。怪不得海歸們吐槽，如果算經濟帳，花幾十萬、甚至上百萬留學，回國工作卻拿幾千元月薪真的好難回本。

有同學這麼類比「你點了一份10元的黃燜雞，覺得味道還不錯，可如果你是花了100元買的，同樣的味道，你絕對要給差評了嘛」。

學費和生活費是最基本的留學開銷，留學之所以被稱為無底洞，是因為它還有很多隱性支出。比如很多人申學校要花的中介費，就是幾萬元。還有雅思、托福等語言考試的輔導。市面上，一對一的雅思輔導價格已經飆升到六、七百一小時。而疫情影響下，回國機票更是一票難求，3、4萬都不一定搶到一張單程票。

如果父母不差錢，這只是牛身上拔根毛，但如今越來越多的留學生，都是來自普通家庭。《2021中國留學白皮書》數據顯示，從2015年到2021年，留學生中父母是普通員工的比例，已經從29%上升到了42%。有些家庭甚至還得賣房留學。

都市快報報導過有個杭州家庭，為了讓孩子在澳洲讀完本碩，家裡賣掉了唯一的房子。但孩子回國後找到的工作月薪，卻只有2000塊。

不只是海歸，在這個學歷普遍貶值的年代，即使是國內讀書的名校生，也給自己打上了「985廢物」、「小鎮做題家」這樣的標籤。

在豆辦上，除了成員4.5萬人的「海歸廢物回收互助協會」外，還成員12萬人的「985廢物引進計畫」，裡頭充斥的都是名校生對「內卷」的無力與「躺平」的無奈。

但對於海歸生的失意，外界的鼓勵還是有的。

今晚報報導，升學規畫專家梁挺福表示，「海歸廢物回收互助協會」雖然聽起來有些「喪」，但卻是一種積極的互助形式，它可以讓人們了解到留學生的現實困難，也讓海歸彼此提供建議，幫助海歸實現更好的發展，也讓考慮留學的年輕人有更全面的認知。

此外，現在很多高校設有學費互免的海外交流項目，為避免不必要的留學花費，期待「到外面看看」的年輕人可以以此為過渡，在體驗過真實的留學生活後，再做理性規畫。對留學生來說，只要能力出眾，功底紮實，最終都能闖出一番天地。

光明日報評論也指出，很多一線城市都發布的人才政策，不僅是國內高校、科研院所、高精尖製造業等崗位，對於財政稅收、金融保險、投資理財、工商管理以及人文社科、藝術設計等所謂的熱門專業，也需要更多國際化人才的加入，「海歸廢物，自嘲可以，切莫當真」。