我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國學者籲當局：儘快切割普亭 以免被孤立

「取暖用油」每加侖破5元 美國東北民眾雪上加霜

花費百萬 月掙八千…海歸成了「海廢」？

中國新聞組／整理
洋學歷不再吃香？許多留學海外的學生返回中國卻在求職上屢屢碰壁，圖為在美中國留學生示意圖。（新華社）
洋學歷不再吃香？許多留學海外的學生返回中國卻在求職上屢屢碰壁，圖為在美中國留學生示意圖。（新華社）

留學花百萬，月薪只掙八千。洋文憑在中國不再吃香了嗎？頂著高學歷背景返國，他們只能無奈的稱自己是「海歸廢物」。

擁有名校光環、海外經歷，讓海歸留學生很長一段時期都是中國企業爭搶的對象。但近幾年，越來越多的留學生出現求職碰壁的情況，長時間待業的人也不少。

「海歸求職回覆率不及國內大學生」、「近3成海歸年薪不足10萬」……不知何時開始，曾被視為最好就業的一群人，如今卻常因求職不順登上微博熱搜。

為什麼曾經人人爭搶的「海歸」變成如今的「海待」？掏空家底選擇去留學，如今還值得嗎？澎湃新聞澎湃號「網易數讀」仔細梳理了海歸生求職路上遇到的困境。

人變多了 兩成求職者留過學

上世紀90年代之前，中國每年出國的留學生只有幾千人，大多數是公派留學。隨著1993年放開自費出國渠道，以及2001年加入世貿，中國逐步迎來了留學熱潮。

教育部統計，從改革開放至2007年，中國累計留學出國的121萬人中，回國人數是32萬人，回流率僅26.4%；但至2019年時，該比例已達到了82.5%。

從出國皆菁英，到遍地是海歸，讓留學生在就業市場的光環逐漸黯淡。

上海一家金融公司張姓人力資源經理2016年向媒體提到「海歸太多了」，這位人力資源經理說：「三、四年前，收100份簡歷只有五、六個海歸，現在大約20份是海歸投送的」。

受新冠疫情的影響，選擇歸國的留學生越來越多。根據智聯招聘統計，從2020年開始，回國求職的留學應屆生規模，連續兩年是2018年兩倍左右。

更殘酷的是，諸如語言培訓、留學輔導這些對海歸需求較多的崗位出現了大量縮減。數據顯示，和2018年相比，2020年開始的海歸優先崗位數量減少了四成多。這種僧多粥少的情況使海歸的就業處境雪上加霜。

豆瓣上，幾萬名留學生聚集在一個名為「海歸廢物回收互助協會」的小組裡（簡稱「海廢」小組），吐槽著自己遇到的求職問題，其中不乏美國常春藤、英國G5這樣的世界排名前百的名校畢業生。

而這個2020年5月才成立的小組，在不到三個月的時間，成員數量就漲到了2萬。那時正是留學生扎堆回國、海歸整體求職倍增的時候。

薪資少了 豐富經歷更受青睞

「網易數讀」指出，除了工作難找，在「海廢」小組裡，被吐槽最多的問題就是薪資太少。

對曾在工資整體相對較高的國家工作或實習過的海歸來說，回國後找到的工作，薪酬落差實在太大。同樣令人煩惱的，還有工作節奏太快以及職場環境不符期待的問題。

同樣令很多留學生自愧弗如的，還有國內很多學生卷實習的勁頭。為了能在求職時更有底氣，越來越多的學生採取了打卡式實習的方式，有的人甚至只會在一家公司待上個把月，就迅速換下一家實習。

中國人民大學中國就業研究所發布的《2020大學生就業力報告》顯示，被調查的學生中，有兩次及以上實習經歷的比例為33.7%。而在國內碩士生中，這個數字要更高。

在「海廢」小組裡，不止一位海歸驚嘆國內同學簡歷上的豐富實習經歷。而自己實踐經歷太少，也成了不少留學生最擔心的事。而這一點，在一年制碩士的留學生眼中感受尤其強烈。

21世紀教育研究院院長熊丙奇曾指出，一年制碩士在國內遭遇尷尬的處境，首先是國內外對碩士教育的認知有所區別。國外一年制教育雖學制短，但課程密度緊。不僅有讀不完的文獻，小組項目、課堂展示、論文報告更是無縫銜接。有留學生吐槽，「就算每天48小時，也不一定肝完所有任務」。

《2021中國留學白皮書》的調查也顯示，同樣是海歸，企業更喜歡有過相關工作經歷或實習經歷豐富的。法國企業阿爾斯通HR曾提到，之所以更青睞有工作過的海歸，是覺得他們「擁有良好的外語應用能力和較強的跨文化交流能力」。而沒有工作過的海歸，就需要花更多時間來考察，甄別的成本也隨之升高。

如今，留學生也越來越意識到，所謂的海歸光環在競爭激烈的就業市場並不奏效。除了自嘲，越來越多的留學生開始主動卷起實習。

因為疫情，不少留學生被迫在中國國內上網課。除了解鎖「函授海歸」、「夜貓學生」這樣的標籤外，很多人還開啟了「白天實習、晚上上課」這樣的狠人生活。

根據BOSS直聘的統計，在2020年的春招中，海歸應屆生的平均招聘薪資達到了7481元／月，而國內應屆生僅為5838元／月。但多數海歸都不太滿意這個薪水。根據智聯招聘的統計，覺得自己回國後的工資未達預期的人，比例達到了69.6%。

投資大了 為留學賣房難回本

為什麼這麼多海歸回國找工作時會對薪資感到失望呢？「網易數讀」分析，原因來自於留學的投入。

根據「益普索」在2020年的調查，在熱門的留學國家中，英美的學費、生活費都相對較高，基本一年就要15萬起步，花4、50萬的留學生也不是沒有。

其他國家的留學成本相對低一些，但一年下來的學費加生活費，大多也要六位數起步。怪不得海歸們吐槽，如果算經濟帳，花幾十萬、甚至上百萬留學，回國工作卻拿幾千元月薪真的好難回本。

有同學這麼類比「你點了一份10元的黃燜雞，覺得味道還不錯，可如果你是花了100元買的，同樣的味道，你絕對要給差評了嘛」。

學費和生活費是最基本的留學開銷，留學之所以被稱為無底洞，是因為它還有很多隱性支出。比如很多人申學校要花的中介費，就是幾萬元。還有雅思、托福等語言考試的輔導。市面上，一對一的雅思輔導價格已經飆升到六、七百一小時。而疫情影響下，回國機票更是一票難求，3、4萬都不一定搶到一張單程票。

如果父母不差錢，這只是牛身上拔根毛，但如今越來越多的留學生，都是來自普通家庭。《2021中國留學白皮書》數據顯示，從2015年到2021年，留學生中父母是普通員工的比例，已經從29%上升到了42%。有些家庭甚至還得賣房留學。

都市快報報導過有個杭州家庭，為了讓孩子在澳洲讀完本碩，家裡賣掉了唯一的房子。但孩子回國後找到的工作月薪，卻只有2000塊。

不只是海歸，在這個學歷普遍貶值的年代，即使是國內讀書的名校生，也給自己打上了「985廢物」、「小鎮做題家」這樣的標籤。

在豆辦上，除了成員4.5萬人的「海歸廢物回收互助協會」外，還成員12萬人的「985廢物引進計畫」，裡頭充斥的都是名校生對「內卷」的無力與「躺平」的無奈。

但對於海歸生的失意，外界的鼓勵還是有的。

今晚報報導，升學規畫專家梁挺福表示，「海歸廢物回收互助協會」雖然聽起來有些「喪」，但卻是一種積極的互助形式，它可以讓人們了解到留學生的現實困難，也讓海歸彼此提供建議，幫助海歸實現更好的發展，也讓考慮留學的年輕人有更全面的認知。

此外，現在很多高校設有學費互免的海外交流項目，為避免不必要的留學花費，期待「到外面看看」的年輕人可以以此為過渡，在體驗過真實的留學生活後，再做理性規畫。對留學生來說，只要能力出眾，功底紮實，最終都能闖出一番天地。

光明日報評論也指出，很多一線城市都發布的人才政策，不僅是國內高校、科研院所、高精尖製造業等崗位，對於財政稅收、金融保險、投資理財、工商管理以及人文社科、藝術設計等所謂的熱門專業，也需要更多國際化人才的加入，「海歸廢物，自嘲可以，切莫當真」。

近幾年，越來越多的留學生出現求職碰壁的情況。圖為東北五校2021屆畢業生春季雙選...
近幾年，越來越多的留學生出現求職碰壁的情況。圖為東北五校2021屆畢業生春季雙選會。(中新社資料照片)

留學生 就業 教育部

上一則

中國單日增1524例本土確診 近7成無症狀、重症率低

下一則

中國堵疫情…提高「早發現」能力 官方鼓勵自行快篩

延伸閱讀

傳俄將報復台灣 吳釗燮：假訊息已報警

傳俄將報復台灣 吳釗燮：假訊息已報警
佛州甘城台灣鄉親會、佛大學生會 共迎春

佛州甘城台灣鄉親會、佛大學生會 共迎春
包含蘇梅留學生 中使館：在烏克蘭公民全撤離

包含蘇梅留學生 中使館：在烏克蘭公民全撤離
中國稱在烏克蘭公民全數撤至安全地 含受困戰區學生

中國稱在烏克蘭公民全數撤至安全地 含受困戰區學生

熱門新聞

俄烏戰爭持續激烈，德國科隆2月28日反戰和平示威活動民眾手持寫有「制止普亭、停止戰爭」的標語。歐新社

俄烏戰火持續 專家：全球現在只剩「他」能影響普亭

2022-03-07 14:48
一道名為貴妃雞的菜品，廚師做好後會到顧客面前巡場一周，接著拿到後廚切分，偌大的雞隻取大腿部最精華的一片。（取材自九派新聞）

1隻雞取1片肉 1個餐盤只擺2瓣皮蛋 上海網紅餐廳宰客？

2022-03-05 11:05
「田田小阿姨」曾自爆花幾十萬做臉。(取材自微博)

擁粉450萬 大牌不離手的「北京名媛」翻車了？

2022-03-02 01:00
杭州41歲邢女士到超市買菜時，被29歲女收銀員叫了她一聲「阿姨」，她提醒對方注意一下，結果雙方發生口角，繼而動武。（取材自微博）

41歲婦被29歲店員叫「阿姨」 釀互毆後這樣解決

2022-03-07 12:00
網友稱俄軍在前線使用的對講機，竟然是中國製、網購130元人民幣的低檔便宜貨色。（取材自推特）

淘寶賣130元…俄揮軍烏克蘭 竟用中國製低檔對講機？

2022-03-05 09:00
白宮發言人莎奇。（路透）

威脅？白宮：中國若不懲俄國「我們有辦法」

2022-03-09 02:30

超人氣

更多 >
烏克蘭經濟顧問：千億美元資產被毀 只有中國得利

烏克蘭經濟顧問：千億美元資產被毀 只有中國得利
開戰Day16／英國再出手 挺普亭入侵386名俄國議員遭制裁

開戰Day16／英國再出手 挺普亭入侵386名俄國議員遭制裁
華爾街徵才 大學畢業生起薪10萬 老鳥不滿：太瘋狂

華爾街徵才 大學畢業生起薪10萬 老鳥不滿：太瘋狂
洛杉磯華埠街頭無端遇襲 華男被刺十多刀重傷

洛杉磯華埠街頭無端遇襲 華男被刺十多刀重傷
賀錦麗訪波回應烏克蘭難民問題 失態大笑挨轟

賀錦麗訪波回應烏克蘭難民問題 失態大笑挨轟