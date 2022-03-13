東北虎豹國家公園「女子巡虎隊」 3年清逾萬獵套

女子巡護隊穿行在林間。（取材自黑龍江日報／東寧市林草局供圖）

東北虎豹國家公園有一支特別的女子巡護隊，近三年間在山林清除了1萬多個獵套。有人質疑女性怎麼能勝任這樣的任務，她們笑了笑，「梳著馬尾辮的漢子」可不是虛名。

一場突然的降溫，讓東北虎豹國家公園的氣溫跌到攝氏零下30度。陽光透過樹林的縫隙，兩位女巡護隊員在雪地裡走著，她們的臉部護具、眼睫毛都結上了冰晶。

這是紀錄短片「女子巡虎隊」中的畫面，兩位隊員張昕和邱時都出生於1986年，是東北虎豹公園女子巡護隊的成員。為了更加了解女子巡護隊的工作內容，新京報、中國新聞周刊上山一探她們的巡護生活。

2019年4月，在黑龍江省東寧市林草局的召集下，七位女護林員組建了東北虎豹國家公園裡第一支女子巡護隊，每天固定時間出現在大山深處。 去年，遠紅外攝像機在東北虎豹國家公園里拍攝到的東北豹。（取材自新京報／受訪者供圖）

她們每天至少徒步5公里，最多的一次徒步12公里。有的山陡到角度接近直上直下，冬天時，隊員們只能用刀在冰上砍出一個個小坑，手腳並用向上爬。

蹚河蹚雪 男護林員服了

她們爬山、鑽樹叢、蹚河蹚雪，只為了在林裡清除獵套、維修維護遠紅外攝像機。絲毫不遜於男生的她們，成了「梳著馬尾辮的漢子」。

黑龍江省東寧市林草局朝陽溝林場副場長李剛記得，2019年，林草局想利用女生心細的優勢，把清除獵套和巡護工作做得更細緻一些，決定組建女子巡護隊。她們需要保證自己管護區內沒有濫砍濫伐情況的同時，承擔起守護野生動物的責任。

在此之前，沒人覺得女孩子可以做巡護員，連男護林員們也以為姑娘們只是跟著遛達遛達，去兩天就不去了，結果這群「娘子軍」堅持了三年。

老護林員逐漸接納了這群姑娘，一點一滴教她們認識這座山林。冬天，各種野生動物的腳印留在雪地裡，是豹還是虎？是麅子還是梅花鹿？她們根據老護林員傳授的經驗分辨，並用GPS定位儀標記出來，帶回單位用數據庫進行分析。 東北虎豹國家公園內的監測相機拍攝到的野生東北虎。（新華社資料照片）

巡護隊裡的姑娘都是80、90後，愛美，湊到一起會抱怨皮膚又曬黑了，多少張面膜才能「救」回來。山林裡枝椏多，姑娘們身上常會受傷。有的姑娘手腳被凍傷，半夜又疼又癢睡不著，有的姑娘經期推遲了四個月。

在加入巡護隊前，徐春梅在林場工作了八年，她對野生動物幾乎一無所知，只是小時候聽老人提過「山上有很凶的老虎」。

山裡的一切對城裡長大的白雪來說都是新奇的，當護林員的爸爸給她的印象就是勞累辛苦、工資低，她曾認為自己不可能做這個工作，結果在山林裡一待就是三年。

張昕、邱時是「林三代」，小時候跟著爺爺奶奶、爸爸媽媽上山，習慣了嚴寒的天氣、體力的考驗等，這也讓她們更能勝任這份巡護工作。

山林久轉 關心野生動物

成為巡護隊員後，姑娘們面對的第一個難題是學會「清套」。

便宜的獵套幾毛錢就能買一個，小動物的腿卡在裡面，越掙扎套得越緊。脖子被套住的動物無法呼吸進食，甚至在會被勒斷脖子。很多時候等到隊員們趕來的時候，獵套上只剩下小動物的殘骸。

年久生銹的鐵套像枯樹的樹皮，連巡護隊員們都會偶爾中招。徐春梅曾一腳踩進過獵套裡，還有一位男護林員彎腰扒著灌木走的時候，差點被獵套套住脖子。

老護林員們教她們盜獵者的特點：下套的都是周邊村子的村民，冬天沒有腳印的地方也就不容易有獵套；從山上到河邊的小路是隊員們需要關注的重點，因為這是野生動物們喝水的必經之路。

有一次白雪和同事碰到一大片獵套，盜獵者知道小動物們需要補充鹽分，就在泉水旁撒上鹽粒，將樹枝零散地插在地上做偽裝，等待動物上鉤。那一次白雪撿拾了幾十個獵套，太重了帶不走，兩個女生拿根樹枝把獵套串起來扛著走。

除了獵套，更危險的是踩夾，如果踩上了，腿會直接被夾斷。在山林裡轉久了，白雪覺得自己會不自覺地去關心這些野生動物。她不理解，人們吃點啥不好，非要吃這些野生動物。

現在巡護隊分四支小隊，輪流上山，為了這些姑娘的安全，每次還會抽調兩三位男護林員一起巡護。每天山上都有巡護隊的人，附近村莊老百姓知道了，就不敢再輕易放置獵套。

開攝像機 像開盲盒驚喜

她們也會走進村莊，挨家挨戶發宣傳冊，走進小學給孩子們講述保護野生動物的重要性。

三年間，巡護隊員們清除了1萬多個獵套，堆放在林草局朝陽溝林場的盜獵工具儲存庫裡。有了她們的宣傳，獵套的數量也在降低，有時候上山一天也撿不到一個。她們還打算建立一個野生動物救助站，救助那些受傷的動物。

遠紅外攝像機是野生動物監測過程中常用的一種工具，通過攝像機，可以更好地分析和研究野生動物的活動情況，幫助區分動物的種類、數量、性別、分布等。 由東北虎豹國家公園內的監測相機拍攝到的野生東北虎。（新華社資料照片）

隊員們一般會選擇水源地旁、陡峭的山崖上放置攝像機。對於野生動物來說，這也是新奇玩意，攝像機經常會被野豬拱得七零八落。隊員們需要維修攝像機，並且隔一兩個月幫攝像機更換電池和存儲卡。

工作危險 差點掉下懸崖

遠紅外攝像機中導出文件的過程就像「開盲盒」，有時隊員們會驚喜地發現東北虎、東北豹的身影。白雪第一次在監控裡見到東北豹的時候，感覺牠像極了一隻大貓。搖著尾巴慢條斯理地走著，遛彎兒似的。

去年，東北虎豹國家公園東寧片區透過遠紅外攝像機一共監測到東北虎4次，東北豹100多次。

對於巡護隊員來說，工作中不乏驚險的時刻。2021年2月，徐春梅和同事進山維護遠紅外攝像機時，爬山途中，因為山路被積雪覆蓋，徐春梅腳底一滑仰倒在懸崖邊，危急之際她抓住懸崖邊上大樹，一動也不敢動。

懸崖距離地面近500米，下面就是中俄界河。其他隊員趕緊抓住她的腿把她拽上去。徐春梅獲救後嚇壞了。

1.5億次播放 這群娘子軍火了

「女子巡虎隊」的紀錄短片在抖音 平台上線後，播放次數迅速破1.5億。許多網民為「娘子軍們」點讚，廣東媒體評論員曾小強更稱讚她們「因為熱愛，所以勇敢」。 今年2月，白雪（左）和徐春梅（右）在維護遠紅外攝像機。（取材自新京報／受訪者供圖）

製片人程泓九記錄了她們的巡護之旅，一方面，她們要發現並解除獵人設下的獵套、陷阱，直接面對來自東北虎和其他野生動物的威脅。另一方面，她們要替監測點的紅外設備更換電池和存儲卡，這個過程需要脫掉手套，手會迅速凍麻。但這套監測網絡能獲得東北虎的種群數量、擴散、繁殖及生存狀況。

每天巡護員們要翻山越嶺近十個小時，回到家基本癱倒，工作日復一日的單調，目光所及只有大森林。

在巡護之路上，程泓九聽著張昕和邱時討論護膚、防曬話題；他拍了張昕陪兒子寫作業；也在元旦拍下張昕全家人貼窗花、玩花燈的活動。但令他印象最深刻的是：張昕在早晨準備出發去巡護時，她父母長久目送她離開的背影。 女子巡護隊清除的獵套。（取材自新京報／受訪者供圖）

為何保護東北虎這麽重要？地球自然基金會長春區域駐地工作組主任劉培琦說，物種之間雖然沒什麽差別，但保護物種需要一個重點、抓手。如果能把處在食物鏈頂端的老虎保護好，整個生態系統也就會趨於穩定。

對於巡護工作的意義，隊員們是在工作一點一滴中領悟到的。一個獵套的製作只需要一根鐵絲，但足以勒斷東北虎脖子。當張昕手裡拿的獵套越來越多，她漸漸意識到自己解救多少野生動物的生命。

對邱時來說，她的意義感來自紅外攝像機裡看到了真正的東北虎身影，還有公園少見的鹿和麅子開始成群結隊地出現。當她帶著兒子去野生動物園 看東北虎，她意識到自己其實是在為兒子這一代保護野生東北虎。

熱愛動物園的博主「花蝕」特地在婦女節前夕上山探訪巡護隊，與女隊員訪談過後，他在微博 寫下：「這些人一談到野外，眼裡有光啊」。