「無窮之路」 女主持走遍10個貧困區

「懸崖村」的鋼梯。(取材自微博)

一輛車、五個人，三個月穿梭六省、十個脫貧區。陳貝兒團隊翻山越嶺拍攝紀錄片「無窮之路」，「藉溜索穿過偏見，用鋼梯超越了懷疑」，感動無數中國人的心。

從懸崖村到怒江溜索，從大漠戈壁到川藏高原，陳貝兒用鏡頭向觀眾講述中國的脫貧故事。這位見證國家脫貧奇蹟的香港 主持人，也捧起2021年「感動中國」人物獎杯。

每日經濟新聞報導，2021年，一部香港拍攝的紀錄片「無窮之路」引發高度關注，豆瓣評分高達9.5。

從名稱讀出兩層意思，一個含義是脫貧攻堅、讓貧「窮」再「無」的意思，另一含義是電視人想真實記錄這一切，就要走上一條充滿艱辛挑戰的無窮之路。

2021年2月25日，中國脫貧攻堅戰取得全面勝利。那貧困地區的居民是如何脫貧的？他們的生活又發生了怎樣的變化？這樣的問題縈繞在陳貝兒心中，促使她深入到曾經的貧困地區一探究竟。

設備簡易 真實呈現

和高昂製作費的綜藝節目相比，陳貝兒的團隊太窮了。一輛車，五個人，歷時三個月，穿梭六省、十個脫貧區，「很多鏡頭就是用Go Pro自己拍的」。簡易的設備下，陳貝兒一行翻山越嶺，拍攝12集紀錄片，呈現一串社會進步的腳印。

在香港出生、在加拿大溫哥華長大，貧困二字，離陳貝兒的成長環境很遠。

因為父親陳永鎬是資深演唱會監製的緣故，張國榮、梅艷芳等巨星都視她為小妹妹。從小對傳媒業感興趣的陳貝兒新聞專業畢業後成為香港第一代專職娛樂新聞主播。她採訪過麥可傑克森（Michael Jackson）、李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）、木村拓哉等國際巨星，也是香港第一位採訪奧斯卡等海外盛會的女主播。

此次拍攝「無窮之路」是陳貝兒第一次真正深入中國鄉村，在此前，她對鄉村的印象都源於網路。她特地請老師惡補普通話。「語言是人與人之間溝通的基礎，我要求自己一定要把普通話講好」。她笑稱，「就算是港普也得是高級港普」。

團隊四人是從香港過來，還有一個廣州姑娘。在「無窮之路」的很多鏡頭中，觀眾都能看到陳貝兒通過自拍設備拍攝的畫面，沒有高級的設備、沒有龐大的團隊，拍攝上也沒有繁複的手法，就是把素材原原本本呈現出來。

探索生命 體驗生活

在她看來，這樣一種拍攝方式反而更加真實、更接地氣。「我沒有把自己當作是一個主持人，而是一個旅人，一個生命的探索者、生活的體驗者。對我來說最重要的就是用心去感受當地居民的生活，真實地還原當地的面貌」。 陳貝兒在理塘採訪丁真。(取材自微博)

2021年4月，陳貝兒從香港來到內地，經過14天隔離後便直奔第一站—四川涼山彜族自治州的阿土列爾村，一個因地勢險要而聞名的貧困村，又名「懸崖村」。

坐落在海拔1400至1600米的山間，自古以來，懸崖村村民要想出村，唯一途徑就是透過藤梯攀爬接近一千米陡峭懸崖。

「懸崖村」不再隔絕

2016年，在懸崖村扶貧書記帕查有格的牽頭下，由政府出資百萬元，當地將藤梯改造成了更加堅固和安全的鋼梯。超過2200階的鋼梯搭建好後，基礎設施也順著鋼梯「連接」到村裡。當4G網路接通的那一刻，意味著「懸崖村」不再與世隔絕。

2020年，政府在涼山周邊縣城、交通便利的平原地帶建安置社區，為35萬貧困村民提供搬遷住房，並在安置社區配套醫療、教育 、現代農業產業園等。

阿土列爾村也陸續搬遷至位於昭覺縣城集中安置點的新家，通過易地扶貧搬遷的方式，住上小樓房，而鋼梯和山上的老屋則被保留下來用作旅遊接待。

為了切身了解懸崖村為何要集體搬遷，陳貝兒兩次攀爬鋼梯登上懸崖村，90度垂直的陡峭山崖，往返一趟耗費十幾個小時，雙腿抖得不行。

每一個貧困地區都有不同的脫貧方案，比如易地搬遷、電商扶貧、教育扶貧等等。陳貝兒去了怒江拍攝交通扶貧，在那裡，鄉村醫生對陳貝兒說：「第一次溜索，像是從高樓上跳下去一樣。」再怎麼害怕，陳貝兒依然堅持親身體驗村民過江用的溜索。 陳貝兒在怒江搭乘溜索，拿著自拍設備拍攝。(取材自微博)

「這是我對自己的要求。」透過親身體驗，陳貝兒才能清楚對比以前的生活是如何艱難，更能體會現在生活的變化及居民的心裡感受。

無名英雄 助力脫貧

與扎根懸崖村的「85後」第一書記帕查有格、留守農村行醫30幾年的「滑索醫生」交流中，陳貝兒幾度哽咽。

身為傳媒人的她見過很多人，「這次深入國家，看到了很多了不起的人，他們遇到困難時那種堅韌的精神、頑強的生命力，讓我非常感動。對我來說，他們都是無名英雄、是真正的大人物。」陳貝兒說，中國的脫貧工作比聯合國（目標）早完成十年，就是因為當中有很多無名英雄。

獲得央視「感動中國」榮譽時，陳貝兒說她才是那個被感動的人。「我被村民感動，被國家的發展感動，所以在拍攝時即便面對千難萬險我也要把這些故事講出來。如果說我能感動人，那是因為我先被感動了」。

片中咖啡 網友想買

由香港TVB製作，12集的「無窮之路」在豆瓣上的評分高達9.5分，超過「舌尖上的中國」、「航拍中國」等此前備受推崇的紀錄片大作。

上游新聞報導，對於70後、80後來說，香港電視廣播公司（TVB）此前的標籤應該是各種高品質的行業劇，及歐陽震華、佘詩曼等港劇偶像。因此，「無窮之路」在2021年走紅，令不少網友、觀眾反應意外。

「從港人角度看中國脫貧，沒有高高在上的架子沒有歧視，很真實記錄了國家脫貧的努力」、「不刻意煽情的記錄最高級，不刻意歌功的觀察最催淚」、「小團隊小製作，但是腳本和維度讓人感覺清晰」，諸多網友的留言顯示，該紀錄片成功觸動觀眾情感。 陳貝兒的團隊只有5個人。(取材自微博)

該片播出後在香港和內地都收穫前所未有的好口碑，在此過程中，陳貝兒作為主持人的解讀也足夠接地氣。作為主要面向香港觀眾的一檔節目，當她提到懸崖村鋼梯有超過2200級台階時，她解釋「爬到山頂有1000米距離，差不多等於一座我們香港大帽山。」

在懸崖村拍攝時，陳貝兒爬鋼梯時喘著說「給我半分鐘」，鋼梯近乎垂直的拍攝角度讓觀眾透過鏡頭感受可怕的高度感。往前海拔高於4000米的理塘時，為了適應海拔變化，陳貝兒和團隊放棄坐飛機，從最低處緩緩開車爬上高原。沒想到在4000米拍攝時，陳貝兒呼吸困難，但她堅持完成白天的採訪，才被當地人員送往醫院，以暖水、藥物、氧氣瓶緩解高原反應 。 陳貝兒與佤族咖啡農一同下田。(取材自微博)

讓更多網友點讚和感到驚喜的是，「無窮之路」已經實現了「帶貨」。有網友直接提問：「能告訴我貝兒在寧夏喝的是什麽紅酒嗎？」也有人對片中找到的雲南咖啡感興趣。更有香港觀眾嘗試聯絡陳貝兒，想購買海南符小芳的有機茶、葉萍姐姐的咖啡豆等農副產品。

陳貝兒分享一個幕後的細節。在很多地方，當地的村民都會非常熱情地把自家種的農產品拿出來分給攝製組，「他們都會說，這是剛從田裡摘出來的，以前不是這樣的，現在環境好了，有人教我們應該怎麽去處理耕種的技術了，青菜都更好吃了。」陳貝兒說，這些並不是什麽很貴的東西，但吃起來感覺特別珍貴。