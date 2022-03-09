她專打小三 卻害40歲兒無姻緣？

望遠鏡是張玉芬打「小三」的裝備之一。（取材自法制播報）

中國大媽只能是豪蠻無理的「世界公害」？對這兩位大媽來說，擇善固執，讓她們成了為自己而活的勇者。三八「女神節」剛過，她們的故事讓人更有感。

已婚女性到了中年，只能在家守著丈夫兒女，或是任由歲月流逝自動進入「空巢模式」？張玉芬原本也是這麼想的，眼看這一生就要幸福的過下去，卻被「小三」徹底打碎。而這次迎頭痛擊，讓她幫助更多面臨婚姻危機的妻子處理「小三」，30年「打」了近6000名狐狸精，成了職業的「二奶殺手」。也許是名氣大了，她兒子40歲仍無人敢嫁。

跟蹤蒐證 打重婚訴訟

張玉芬和她的前夫郭飛是一起下鄉的知青，因互相扶持，漸生情愫，1981年11月在北京 領取結婚證，第二年生下一子。法制播報報導，當時張玉芬承包了工廠一個生意不錯的生產車間，因政策上交國家後，她又自學中醫、練氣功，給人診脈補貼家用。

在公司倒閉之後，「月亮灣情感驛站」的出現，填補了張玉芬的空白。（取材自法制播報）

夫妻倆後來到了西安，丈夫給稅務局局長當司機。在她的印象裡，丈夫是一個不善交際的悶葫蘆，但讓她想破腦袋都猜不到的是，丈夫竟然有了婚外情，甚至還在1995年8月藉故把「小三」介紹給她認識，直到1997年她才驚覺自己被丈夫和那個「小三」玩弄於股掌之間。

確信丈夫有婚外情後，張玉芬把工作放一邊，開始跟蹤起經常夜不歸宿的丈夫，丈夫乾脆帶著所有積蓄搬去和「小三」同居。

張玉芬做了決定，婚是肯定要離的，但要讓丈夫和「小三」付出代價。她想讓法院判處丈夫重婚罪，便開始跟蹤二人蒐證，第八年甚至拍到捉姦在床，但法庭不承認證據合法，這也使得她10年間向法院提起10次重婚罪訴訟，都因證據不足被駁回。

一直到2007年6月5日，法院做出最終判決。辭去工作後的張玉芬靠著低保度日，而婚姻的過錯方全在丈夫，法院把單位分給郭飛的房子判給張玉芬，並判處他們二人離婚。

雖然自己的事情得到解決，但張玉芬深知和丈夫一樣出軌的男人不在少數，她下定決心要以自己的跟蹤經驗和法律知識，幫助更多面臨婚姻危機的妻子。於是在西安，張玉芬和其他9名有相同遭遇，被丈夫拋棄的下崗婦女，組成了「打二奶游擊隊」。

經營驛站 護無助婦女

她們抓住「小三」之後，常把「小三」的衣服、褲子脫掉，讓她們無法逃脫，接著在一旁拉偏架讓元配狠狠教訓。據說張玉芬等人在5年裡扒光了幾千個狐狸精。偏激的思想也讓張玉芬做出了一些過激的事，甚至被法院判處過故意傷害罪，但她認為這不叫粗暴，叫解恨。

2003年，她成立「火鳳凰商務信息服務有限公司」專打小三，媒體稱這是全國首家女子偵探所的公司，稱張玉芬為「二奶殺手」。戴著墨鏡，肩上挎著帆布包，裡面裝滿錄音機、照相機等電子設備，時不時拿出望遠鏡探查，跟在一對對情人身後，是張玉芬打「小三」的常見裝備。

但由於前來求助的已婚妻子基本上付不起佣金，張玉芬也不擅長經營一家公司，公司開了一年就關掉了，「打二奶游擊隊」的其他9名成員因相繼患上抑鬱症、癌症 ，鬱鬱而終。如今，已經50多歲的張玉芬做五、六份兼職，投入了「月亮灣情感驛站」的受傷已婚婦女的救助工作。

張玉芬的兒子中專畢業後，曾有談婚論嫁的對象，但對方一聽說他是「二奶殺手」張玉芬的兒子，便不敢再登門拜訪，此後兒子也一直處於單身，如今已接近40歲。經過多年跟「小三」之間的抗爭，張玉芬也漸漸明白，打罵能解一時之氣，但始終不能得到法律和社會各界的認可。

但張玉芬打「小三」的行動並未終止，她希望將驛站經營成一家女子養老院 ，收留那些被丈夫背叛、無力求生的下崗婦女，庇護更多孤獨的女性。