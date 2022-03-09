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烏克蘭戰報#18：否決「基輔戰鬼」美拒波蘭轉交MIG-29戰機

世說新聞╱搶最後一滴便宜油 民眾排長隊、出奇招

她自駕逃家 終於有自己的家了…

中國新聞組／整理
蘇敏和她的新房車。（取材自正觀新聞）
蘇敏和她的新房車。（取材自正觀新聞）

和「二奶殺手」張玉芬一樣也有一段挫敗婚姻的蘇敏，也以另類的「逃離」方式，活出自我的勇氣。58歲的蘇敏兩年前放下家庭的羈絆外出旅行，成為「阿姨自駕遊」的旅行博主意外走紅。在她最新發布的視頻中，她激動地表示自己已經喜提房車，開心地說「這個真的是屬於我的家。我終於有自己的家了。」

逃離家庭 人生更精采

正觀新聞報導，蘇敏18歲之前的人生在西藏度過，父母從事的都是援藏工作，下面有兩個弟弟。父親被內調回去後，蘇敏進入父親工作的化肥廠做了化驗工人。在中間人的介紹下，蘇敏同只見過兩次面的丈夫結了婚，並在結婚當年就懷孕。

年輕時的蘇敏和丈夫一言不合就開打，芝麻大的小事都能讓夫妻倆砸東西、掄拳頭、摔凳子大戰一場。年歲漸長，蘇敏和丈夫不再打架，丈夫開始使用「冷暴力」，挖苦和打壓是常見的手段，蘇敏覺得過得憋屈極了，「你在自己家說話都不自由。」

蘇敏喜提房車，開心地說「這個真的是屬於我的家。我終於有自己的家了。」（取材自正觀...
蘇敏喜提房車，開心地說「這個真的是屬於我的家。我終於有自己的家了。」（取材自正觀新聞）

2019年冬天的一個下午，她上網查找愛看的穿越小說，發現一位博主在分享自駕遊經歷。蘇敏瞬間被擊中了，心想自己有駕照，且在五年前貸款買了一輛車，她也可以像這樣自駕遊。她暗下決心，「等明年外孫一上幼兒園我就走。」

為了這場逃離，蘇敏默默準備了將近一年。她如常照顧外孫、洗衣做飯；暗地裡，她搜攻略、買裝備，帳篷、小冰箱、路由器等裝備只要看到就加進購物車，隨著快遞一件件地往家裡送，少不了丈夫的挖苦和諷刺。蘇敏一聲不吭，只顧著收拾自己的行李。

2020年9月，蘇敏把兩個外孫送進幼兒園，覺得自己「任務完成了」，她告訴女兒，「以後我要出去玩」。蘇敏就這樣開著小polo，從鄭州開到小浪底、三門峽，又到了西安、成都、大理、西雙版納……一步一步開向那個名叫自由的烏托邦。

蘇敏領略了西藏，新疆，雲南等多個風景秀麗的地方。（視頻截圖）
蘇敏領略了西藏，新疆，雲南等多個風景秀麗的地方。（視頻截圖）

人們在讚美她「為自己而活」的同時，也潑了冷水，認為旅行耗時耗力，還需要很多錢，她肯定中途放棄過。她用行動破除質疑。2021年9月，蘇敏仍在路上，堅持著她的初衷，甚至因自駕遊走紅網絡。她的故事經由外媒報導傳到更多國家，許多人敬佩她的選擇，也因為她得到鼓勵：年過半百、婚姻不幸福又如何？中年人也有權利追求一切。

嚮往自由 用行動證明

多家媒體跟進報導她的自駕遊，社會組織、企業家、個人，一個接一個電話湧進來，他們希望對蘇敏進行愛心捐助。知名度的提升也給蘇敏帶來了商業收益，多家旅行裝備公司和奢侈品牌與她合作，讓她的這趟旅程不僅收穫了快樂，還憑著自己的努力掙到了資金。

在蘇敏2022年3月最新發布的視頻中，她介紹了自己買的新房車，向網友展示駕駛座、戶外抽拉灶、儲物倉等車內設施，並坐車上親自感受。與之前的車頂帳篷相比，房車的條件顯然好很多。蘇敏在視頻中表示，之前的目標就是有一輛房車，目前已經實現。

蘇敏遊上海迪士尼樂園。（取材自微博）
蘇敏遊上海迪士尼樂園。（取材自微博）

「這個真的是屬於我的家。我終於有自己的家了。以前我們家人都知道有很多東西都不屬於我，有很多東西都沒有我的名字。但是這個終於可以掛上我的名字了，心裡有點小激動。不管未來的路怎麼樣，我會非常愛惜，因為它屬於我。」蘇敏激動地說。

至於未來，相信經歷過人生磨難的蘇敏，仍會繼續走下去。丈夫是不是曾想挽回她等這些問題已經不重要了，因為她已找到自己嚮往的自由。

與之前的車頂帳篷相比，新房車的條件顯然好了很多。（取材自正觀新聞）
與之前的車頂帳篷相比，新房車的條件顯然好了很多。（取材自正觀新聞）

自駕 駕照 貸款

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