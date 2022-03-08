羅氏檔案 探索敦煌原貌的珍貴影像

第275窟北壁西側，闕塔形龕。（取材自中國新聞周刊／普林斯頓大學出版社供圖）

「羅氏檔案」是1949年前拍攝的敦煌舊照中最系統和完整的石窟照片，幾乎囊括了當時能進入的所有洞窟，是探索敦煌原貌的寶貴影像。

經歷1000多年各個朝代的營建以及風吹日曬，敦煌莫高窟和榆林窟外觀及一些內部壁畫早已模糊。但敦煌留下的許多待解之謎，仍有機會在羅寄梅和夫人兼助理劉先於1943年在敦煌歷經18個月拍攝的的敦煌相片中找到答案，就是學者眼中的歷史資訊寶庫「羅氏檔案」。 第285窟南壁，五百強盜成佛故事中山水。（取材自中國新聞周刊／普林斯頓大學出版社供圖）

故事要從羅寄梅夫婦新婚的1943年說起。那年，國立敦煌藝術研究所（敦煌研究院前身）正在籌備，作為民國時期的知名攝影 師，時任國民政府中央通訊社攝影部主任羅寄梅受籌備委員會直接負責人常書鴻邀請，為籌備中的研究所拍攝記錄敦煌石窟的現狀。

20世紀30至40年代，敦煌文物大量流失，喚起當時政府開始重視敦煌石窟的保護和研究。正是在這股「敦煌熱」中，羅寄梅和劉先踏上西行拍攝道路，他們先在榆林窟逗留約一個月，拍攝照片200餘張，之後到達莫高窟。 對照圖2 285窟壁上，著名的「五百強盜成佛」故事。（取材自敦煌研究院官網）

陶瓷碎片 製作水箱

40年代的莫高窟長期無人管理，不通水電，大部分棧道已毀壞，上層的很多洞窟都立於危崖，無法進入。在普林斯頓大學工作近20年的劉先曾講述，為了沖洗底片，羅寄梅需要一個水箱，但在整個莫高窟周圍都找不到可用容器，只能以現場收集的陶瓷碎片自己做了一個。

莫高窟所有洞窟窟門朝東，洞窟後壁終日不見陽光。為解決洞內光線不足的問題，羅寄梅準備了鏡子和白色攝影布用來反射陽光，並選擇在上午自然光照入坐西朝東的洞窟時拍攝，下午則沖洗上午拍攝的膠片，檢查成像效果。

羅寄梅攜帶了摺疊式大畫幅照相機、快速格拉菲相機和一台配有多個鏡頭的萊卡相機，以應對複雜的拍攝場景，還託海外的友人購買盡量多的膠捲。為充分利用攜帶的膠片，羅寄梅想出了一個巧妙辦法：大尺寸的膠片僅曝光一半，通過改變底片的尺寸，將拍攝照片的數量翻倍。 第45窟西壁南側，龕中的菩薩。（取材自中國新聞周刊／普林斯頓大學出版社供圖）

儘管條件艱苦，在1943年早春至1944年的18個月裡，羅寄梅夫婦仍系統地記錄了幾乎所有他們能夠涉足的洞窟，對一些重要洞窟，他們除了拍攝全窟壁畫，還對單個的菩薩、飛天等局部壁畫進行了特寫拍攝。

拍攝照片 3000多張

據敦煌研究院研究員趙聲良後來在論文「羅寄梅拍攝敦煌石窟照片的意義」中的統計，羅氏照片涉及敦煌莫高窟327個洞窟（2872張）、莫高窟外景（146 張）、榆林窟21個洞窟的內容（187張）和榆林窟的洞窟外景（16張）。另少量拍攝莫高窟周邊文物及月牙泉風光等。

1944年下半年，他們返回重慶，羅寄梅洗印了部分底片用於參加國立敦煌藝術研究所分別在南京和上海舉辦的展覽，劉先將這些照片整理成冊。由於時局的變化，他們輾轉到了台灣，經營以銷售外文原版藝術、文史類書籍為主的「敦煌書局」。 通過第266窟北壁，觀測修行禪窟，穿過走廊，遠處可見第271窟及第272窟北壁。（取材自中國新聞周刊／普林斯頓大學出版社供圖）

上世紀50年代，羅寄梅已離開中央通訊社，在中國文化大學教授敦煌相關內容，並成立工作室，和一群藝術家開始了敦煌壁畫的複製工作，他們把底片做成幻燈片打在牆壁上，按原樣臨摹。60年代初，羅寄梅夫婦移居美國，數次搬家都沒捨得遺棄任何一張敦煌底片。

1964年，羅寄梅夫婦將他們的敦煌照片和80餘張壁畫複製品帶到紐約世界博覽會，立刻引起普林斯頓大學藝術史教授方聞的注意，成為第一個認識到「羅氏檔案」非凡學術價值的學者。

方聞1930年出生於上海，1959年，年僅29歲剛博士畢業的方聞聯合美國漢學家牟復禮在普林斯頓大學建立了美國史上第一個中國藝術史與考古學博士專案。直至1999年榮休，方聞在普林斯頓大學任教45年，培養出中國（東亞）藝術史學科領域中，知名的「普林斯頓學派」。

普林斯頓 助它成名

在張大千的引薦下，方聞請羅寄梅夫婦為普利斯頓大學創作一系列敦煌壁畫複製品，並在洛克菲勒三世基金贊助下，於1968年將羅寄梅的所有敦煌照片和留存底片購入普林斯頓大學，收入「東亞藝術圖像檔案」供師生教學和研究，羅氏夫婦保留著作權，「羅氏檔案」由此得名。

方聞主張將文獻和藝術品相結合，因此劉先被方聞介紹進普林斯頓藝術博物館 ，擔任第一任亞洲藝術典藏管理員，協助方聞教學。在那個年代，從美國到敦煌去現場觀看壁畫幾乎是不可能的事情，因此「羅氏檔案」是當時普林斯頓師生研究敦煌藝術最主要和最直接的途徑。

2001年，普林斯頓大學唐氏東亞藝術研究中心成立。次年，研究中心副主任經崇儀（Dora C. Y. Ching）向劉先提出了出版這些照片的想法。但系統性地整理出版羅寄梅拍攝的敦煌石窟照片是一個巨大學術工程，方聞請來敦煌研究院研究館員趙聲良（現任黨委書記，前院長）協助。

經崇儀回憶，當時趙聲良陪同方聞進入洞窟，方聞連夜讀完趙聲良寫的一本書，回到普林斯頓後完成了論文「漢唐奇蹟在敦煌」，並將此文作為其著作「藝術即歷史：書畫同體」的第三章。這一年，「羅氏檔案」的出版在普林斯頓大學正式立項。 對照圖2 在北京故宫博物館曾展出的「敦行故遠：故宮敦煌特展」中，民眾在展覽的敦煌莫高窟第285窟複製洞窟內參觀。（新華社）

在羅寄梅之前，曾有多人用影像記錄敦煌石窟。清光緒26年（1900），莫高窟藏經洞被道士王圓籙偶然發現後震驚世界，最早拍攝照片的是1907年到達敦煌的斯坦因，他在莫高窟拍攝46張，次年法國人伯希和拍攝399張，並在後來出版「伯希和敦煌石窟圖錄」。 榆林窟一景，榆林窟與莫高窟並稱為「姊妹窟」，是敦煌石窟藝術的重要組成部分。（新華社）

據敦煌研究院副研究員孫志軍統計，從1907年到1949年至少有14批探險者、攝影師來到敦煌拍攝，但受限於當時的攝影器材以及敦煌實地的艱苦條件，這十餘次拍攝所得的照片總數，都不及「羅氏檔案」所含照片的數量，更不要說拍攝的系統化、專業拍攝方法和圖像沖印質量。

1944年，國立敦煌藝術研究所成立。20世紀60年代，中國政府撥款對莫高窟進行全面加固工程，阻止洞窟崖面的垮塌，同時使每一個洞窟都能有棧道相通，從根本上保證了莫高窟的安全，但限於當時的財力、物力，無法再考慮外觀效果，洞窟的原貌消失了。

但一些40年代初被剝離表層的底層壁畫，仍可在羅寄梅敦煌攝影中一窺全貌，甚至線描的力度折轉都清晰可見，一些洞窟表層壁畫剝離前後狀況，羅寄梅也跟蹤拍攝下來。

學者眼中 歷史寶庫

從歷史和考古意義上講，「羅氏檔案」保存了目前已消失的20世紀40年代的石窟景觀圖片，忠實記錄石窟後來遭受損毀、改變與修繕之前的原貌，「可以說是敦煌學之歷史、文化與藝術研究的海量資源，亦是學者眼中的 。」經崇儀說。 敦煌莫高窟第45窟的菩薩，頭戴寶冠，髮梳高髻，佩飾披巾、瓔珞、臂釧、手鐲等物。（取材自知乎）

2010年，趙聲良受邀作為訪問學者前往美國普林斯頓大學，用半年多的時間整理出「羅氏檔案」照片共3221幅。2011年春，普林斯頓大學唐氏東亞藝術研究中心組織中外相關領域學者共同參與編輯，2021年6月，「觀象敦煌」問世，全套9卷在義大利 以極高品質的標準印刷，更多、更系統地展示「羅氏檔案」。

82歲的台灣博物館學家徐純還清晰記得，30年前她擔任普林斯頓大學藝術博物館亞洲藝術典藏管理員，第一次見到這批拍攝莫高窟和榆林窟老照片的情景。徐純說，羅寄梅拍攝時，應該還有一些彩色照片和「敦煌風景電影片」、幻燈片，但這些史料現在下落不明。有了「羅式檔案」，應會對全球敦煌學及相關學科研究都產生積極的影響，她將期待寄予年輕人。