熬夜、過勞…跳不出加班的年輕人

大廠的高薪與福利，讓員工努力拚加班與績效。（取材自紅星新聞）

高強度的加班生活是當前大廠生態，每當網上跳出工作猝死 的消息，都令這群為了生計在工作中忍耐的年輕人屏氣心驚：下一個會不會是我？

字節跳動一名年輕工程師日前在公司健身 房猝死。然而就在前一周，一名26歲的年輕設計師在家猝死，他的生前聊天紀錄稱自己「天天熬夜，周周通宵」。

紅星新聞調查多位在行業經常加班的白領，發現有很多公司，就算沒有工作，也會強制員工在公司加班到晚上9、10時。也有互聯網大廠的內部人士表示，目前已經出現團隊間內耗的情況。

字節跳動一名年輕工程師日前猝死，引起對中國加班文化的討論。（本報資料照片）

2020年左右，許先生進入某互聯網公司的內容審核工作。工作不到一年，他的身體開始出現一些異樣，他於是重新思考這份別人眼中「大廠工作香餑餑」的意義。許先生所在的組曾施行9+2工作制。「領導會安排一個非常不符合實際的單日完成數量X+200，但實際上，每個組員的最合理量只有X」。

對於審核量有質疑的員工，領導會找員工談話。「內部叫one-one，就是一種洗腦式pua」。許先生解釋，領導會說「你看人家咋能做完，你咋就做不完呢」、「你看這種量是不是還行，也可以接受的」、「現在的量就是符合你們的科學人效標準的，甚至已經大大降低對你們的要求了」等話術。

空轉／無意義加班 八成白領過勞

世界衛生組織（WHO）對猝死的定義是：平時身體健康或貌似健康的患者，在出乎意料的短時間內，因自然疾病而突然死亡。《中華急診醫學雜誌》研究顯示，中國約八成白領處於過度疲勞狀態。慢性疲勞應激既是中青年人早發冠心病的病因。《中國急救醫學》研究更指出，情緒激動是猝死的最大誘因，占比為26%，緊隨其後的是勞累，占25%。

今年1月，一位應屆生員工公開質疑公司高管只為趕項目進度，忽視員工健康的不合理高強度加班。起因是公司產品部一條關於「突破自我獎」中「連續20多個小時設計與開發」的評語，該應屆生不滿地說：「內測延期一天，企業微信是不是馬上就會倒閉？」、「官網延遲一天上線，客戶是不是就馬上跑到釘釘飛書那去？」難道非得加這20多個小時的班，才能讓版本滿意？他痛批主管根本沒有考慮到手下人的死活。

上班族經常不得已熬夜，以趕上工作進度。圖為北京Goopal集團的員工午飯後在座位上打盹。(路透資料照片)

越來越多的加班其實只是在讓職場人們空轉。

李先生是一名建築設計公司的設計師，從業幾年後，他可以清晰地歸納出所在行業的加班現象。一方面是行業畸形甲方一直為了優化成本，不定案就繼續推進進度，很多時候導致項目全盤否定，讓設計師一直加班做無謂的改進。另一方面，一些老闆認為自己付錢了，員工就要把時間貢獻出來。有很多公司，就算沒有活，也會強制員工在公司加班到晚上9、10時。

設計師張先生從業後也發現，領導不成熟的想法總會讓設計師無意義加班。現在項目都是三邊工程，邊設計邊施工，高周轉造成節奏比較快，造成整個行業節奏快。因為想法都是不成熟的，所以經常需要修改，進一步加劇加班情況。有互聯網大廠的內部人士也表示，目前已經出現團隊間內耗情況，「甚至有團隊為追求績效，去做其他團隊已經驗證失敗的事情」。

空談／明令違法 加班照舊也沒錢

對於加班的舉報從來不少，政府也曾對此作出規範。2021年8月，中國國家人社部和最高法聯合為企業畫紅線，明確996(早上9點到晚上9點)和007(24小時全日無休)違法。在此前後，快手、字節、騰訊光子工作室、美團優選、BOSS直聘、vivo、小鵬汽車等陸續宣布取消大小周，要求員工準時下班，執行健康的作息制度。

從喊出不加班，到落實不加班，需要經歷一個漫長的過程。在某互聯網大廠擔任工程師的王先生指出，取消大小周的制度公布後，其所在部門只是對加班申請更加嚴格了，但工時仍然不變，該幹的活還是得幹。

1994年出生的王先生已在互聯網大廠工作了兩年。據他了解，其公司北京部門是最卷的，此外核心業務比非核心卷，中國區比非中國區卷，有人8時就能走，有人凌晨了還在加班。對他個人而言，制度改變後，「最慘的是工作時間沒變，而加班費沒了」。

空想／想離職 為福利高薪只能忍

在高強度的加班、身體出現異樣之後，審核員許先生選擇另謀出路，「我不得不保命，離開大廠」。有尋職網站的報告統計，在離職原因排行中，因加班壓力大而離職的並非主流，主動離職原因排名前三的是薪酬、發展空間和企業文化。

更多的年輕人留在了原地。許先生的同事都還在原公司，主要是沒找到合適的下家不能裸辭。而很多單位的福利沒法和大廠相比，比如食堂三餐免費，每個月1500元的房補。在許先生看來，大多數同事只是暫時為了滿足物質生活，在忍氣吞聲著。

「不知道離職後能幹什麽」的困境，也成為大多數從業者留在原地加班的原因。建築設計師張先生說明，早幾年，大多數人通過延長工作時間還能養家，長時間加班也沒時間考慮轉行，或者積攢轉行資源。現在行業下行，最好的年齡過了，轉行也不知道做啥。更重要的是，「轉行之後，之前的付出也就白費了」。

加班後倒下…工傷認定難

2021年6月21日，中國科學院大學深圳醫院光明分院護士林燕梅在值班時突發腦溢血死亡，留下一名3歲的自閉症孩子。因搶救超過48小時，無法滿足工傷條款，不被認定工傷。該事件被多家媒體報導和轉載後終於迎來轉機。深圳市社保局表示將展開調查，其丈夫也表示正進行工傷認定申請。

此案件給年輕職場人的警示是：他們不僅要面對很難跳出的高強度工作環境，還要擔心突發意外後難以被認定工傷的保險 困境。

996、715加班文化，令勞方過勞。但若因過勞死亡，要被認定為工傷也有困難。圖為示意圖。(Getty Images)

根據《工傷保險條例》認定標準，在工作時間和工作崗位，突發疾病死亡或者在48小時之內經搶救無效死亡，才可以認定為工傷。這種工傷叫視同工傷，主要是區別於在安全生產事故中的死亡，所以視同工傷的認定也比較苛刻。

上海恒隆律師事務所律師藺棟告訴紅星新聞，員工在家或在公司健身房猝死不符合《工傷保險條例》，很難認定為工傷。如果是從事與工作有關的預備性或者收尾性工作受到事故傷害的，應當認定為工傷。

河北厚正律師事務所律師張士謙認為，員工猝死難認定為工傷的原因之一，是法律修訂時考慮到猝死與工傷之間沒有必然的因果關係。法律是追求公平的，員工、公司以及有關部門的立場都需要兼顧的，公司甚至可以以100個人加班，99個人都沒有猝死為由，否定猝死與工傷的直接關係。

但近兩年社會上也出現了一些認定工傷的典型案例。第一種，是因為疫情原因，有些特殊行業的職工會在家完成工作，如法官、教師等，這種情況下發病也可被認定為工傷。第二種是超過48小時不算特別長的，或是宣告死亡前出現腦死亡跡象，在病例裡有相關記載的，也有被認定為工傷的成功例子。

「但如果離工作時間、工作地點太久，如在家睡覺時發病猝死的情形，幾乎可以確認認定不了工傷。」張士謙說，如果認定不了工傷，最多可以按非因公死亡享受待遇。這種待遇補償較少，僅有喪葬費和根據工作年限和養老保險年限的非因公死亡補助，基本不會超過10萬元。此外就是公司的人道主義補償，沒有法律約束力。