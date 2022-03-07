「雙奧之城」 無礙更有愛

張家口雲頂滑雪公園。（取材自央視）

俄羅斯與烏克蘭的軍事衝突快要占滿全球新聞之際，北京冬殘奧村開幕式精采瞬間刷屏之外，選手村的暖心，也格外令人驚艷。

「2022北京冬殘奧會」於3月4日至3月13日舉行。這是「雙奧之城」北京繼「2022北京冬奧 會」之後，再次擔任東道主。北京、延慶、張家口三大賽區仍是北京冬殘奧的比賽場館，因應冬殘奧運動員 們的需要，各項設施也「舊貌換新顏」，冬殘奧村及競賽設施處處可見「有溫度」的細節，助力冬殘奧運動員們創造佳績。

較之北京冬奧會的「冰墩墩」，北京冬殘奧吉祥物「雪容融」的人氣也不遑多讓。據海外網報導，在北京採訪冬殘奧會的日本朝日新聞社記者北村玲奈日前用視頻和文字，記錄民眾排長隊購買冬殘奧會吉祥物雪容融的火爆場面，一名買到雪容融的女士開心地向她展示，「排了6個小時隊才買到。」

冬殘奧會的賽事將在國家體育館、國家游泳中心、國家高山滑雪 中心、國家冬季兩項中心、雲頂滑雪公園五個競賽場館中舉行。為讓殘障人士在冬殘奧會期間順利地參賽、工作以及觀賽，各個競賽場館增設和改造了一批無障礙設施，服務保障工作陸續就位。

綜合中國新聞網、新京報、央廣網等報導，為實現「兩個奧運同樣精采」，使冬殘奧會平穩、安全進行，此次三個冬殘奧村由之前的冬奧村轉換而來。在北京冬奧會閉幕後次日，便開始進行殘奧形象景觀、無障礙設施等方面的設置、調試，為約1700餘名運動員和隨隊官員提供安全、溫馨、舒適的「運動員之家」。

其中，做好無障礙環境的建設更是重中之重。為了給村民們提供食、住、行等各方面細緻、全面的服務，冬殘奧村可謂做足了準備。

食 備餐誠意滿滿

北京冬奧會期間，冬奧村智能餐廳備受中外運動員好評。在冬殘奧村餐廳中，諸多細節更是融入了東道主對於冬殘奧選手們的人文關懷。

在開村的第一天，延慶冬殘奧村運動員餐廳便為運動員們推出了誠意滿滿的第一餐。運動員餐廳位於運動員居住樓宇南側，餐廳中，同樣有很多無障礙設計，比如提高餐桌高度、減少桌椅數量、增加盲文菜單等等。餐台上增加了流食攪拌器，為運動員就餐提供最大便利。

「我們調整了桌椅數量，無論橫向還是豎向，都能夠讓兩個輪椅同時通過。在原有的冬奧會標準基礎上，餐檯提高了5到6厘米，輪椅運動員能夠隨時把自己的輪椅推入餐桌。」延慶冬殘奧村餐飲業務領域經理郜雪梅介紹。

比如，取餐盤的地方很低，方便易取。餐台外沿寬30厘米，方便運動員拖動餐盤取餐。餐桌之間的間距較大，餐桌的高度也適合坐輪椅的運動員直接就餐。為方便殘疾人運動員就餐，餐飲團隊也調整了容膝空間及桌椅物品布局擺放，充分考慮了輪椅使用者的需求。

住 「家」的設計貼心

作為選手們在冬殘奧會期間的「家」，冬殘奧運動員公寓在設計過程中考慮到了諸多方面的問題。走進運動員公寓，隨處可見無障礙設施。

例如，走廊和室內地面使用了防滑材料，房間內部空間便於輪椅迴轉和通行；幾乎所有的門都是單臂可以進行操作的推拉門，開關、插座、鏡子、窗戶把手等也都採用低位設計，緊急按鈕設在床頭櫃上方顯眼之處，如遇突發情況可一鍵呼叫，信息直達中控室。

衛生間配備了無障礙衛生和淋浴設施，有防滑地面、淋浴凳、高低位掛鉤、低位的淋浴花灑、置物架等生活設施。設置兩側有安全抓桿的坐便器，洗手盆為高度80厘米的台式洗手盆，淋浴間為無障礙淋浴間，設置安全抓桿和淋浴凳等。

臥室內的窗戶把手、電源插座、開關面板、救助呼叫按鈕都降低了高度，家具也能滿足殘疾人的使用需要。床腳相對於冬奧會期間降低了10公分，便於坐輪椅的運動員上下床。

床頭的抱枕能夠隨時「變身」毯子，一面飾有北京冬殘奧會會徽「飛躍」，另一面是北京冬殘奧會吉祥物雪容融，「變身」毯子後能看到冬殘奧會各項目的運動圖標，這也是送給運動員的一份禮物。

助力冰雪冬殘奧，中國導盲犬不缺席。（取材自華夏時報）

行 導盲犬來服務

作為各代表團來村的第一站，在接待大廳，相關人員辦理完相關手續就可以到達居住區，門口有專門的電瓶車接代表團成員。在運動員的出行方面，冬殘奧村內公寓樓、健身中心、娛樂中心、廣場區等區域均進行了設施設備轉換和臨時無障礙設施增設。

助力冰雪冬殘奧，中國導盲犬不缺席。（取材自瀋陽晚報）

此外，在冬殘奧會期間，會有一群特殊的「志願者」參加——導盲犬，可以為盲人運動員帶來極大的幫助。這些導盲犬接受過專門訓練，以適用於複雜、嚴寒環境條件，並能夠引領盲人運動員獨立自主出行。

中國殘聯相關負責人表示，助力北京冬殘奧會的導盲犬，首次佩戴了擁有中國自主知識產權的防偽追溯碼，通過追溯碼，人們可以清晰地了解該導盲犬的血脈、年齡、受訓以及「服役」等十幾項詳盡信息，為視障人士提供更好、更稱心的服務。

中國選手朱大慶體驗後說：「這裡的無障礙設施非常好，我乘著纜車一路從冬殘奧村坐到了山頂，纜車的座椅還有加熱功能，非常舒服。能在自己國家這麼好的賽場和服務條件下比賽，感覺很幸運，也更激發了我奮力拚搏的鬥志。」

北京冬殘奧會吉祥物「雪容融」。( 新華社）

「冰之帆」承接殘奧冰球比賽，由於選手比賽方式不同，場地轉換非常重要。國家體育館冰球項目協調員葛苑芃表示，「冰之帆」內不少設施是為選手「量身定製」，例如新鋪設的仿冰板覆蓋了此前的橡膠地板；在運動員熱身區，將腳蹬自行車換為手搖健身器；運動員更衣室淋浴間新增一個觸手可及的花灑底座等。

北京冬奧會冰壺項目比賽場館「冰立方」，則「變身」為冬殘奧會輪椅冰壺場地。「冰立方」北廣場4號門是供運動員進出的專用通道，是一條「之」字形、長達80米的無障礙通道直達冰場，寬度能容納兩輛輪椅；在通道突出的台階處增加了圓弧護角，以防殘障人士通行時磕碰。

運動員在國家高山滑雪中心運用無障礙設施乘坐纜車。（新華社）

「冰立方」的衛生間全部採用電動門，寬幅1米，還有語音播報。鏡子採用傾斜角度設計，方便輪椅運動員使用。考慮到殘障運動員更衣等特殊要求，「冰立方」改造了10間集裝箱式更衣室專門用於殘障人士，配合輪椅平進平出，相關區域並安裝自動門設置。

場館內的無障礙車輛。（新華社）

•競 體現平等尊重

位於延慶區小海陀山的國家高山滑雪中心，也做出許多調整。國家高山滑雪中心場館運行團隊殘奧整合經理劉傑說，「基於辦賽的『人性化』重要理念。希望盡量不要借助外力幫助殘疾人運動員行動，努力形成一個包容性的環境，讓他們能夠憑藉自己的力量通行，這體現了平等與尊重。」

國家高山滑雪中心舉辦冬殘奧會高山滑雪賽事，其高差約900米，依山勢建設4組平台，平台間通過無障礙電梯、道路系統連接，減少山地建築給殘障人士帶來的不便；並新添無障礙衛生間18個、無障礙電梯19個、索道11條，其中轎廂式纜車可供輪椅使用，轎椅式纜車可滿足下肢殘疾運動員佩戴滑雪器使用，並建設了專供冬殘奧會使用的拖牽索道。

北京冬殘奧會於2022年3月4日開幕。圖為「互助之火」採集儀式。（新華社）

在張家口賽區國家冬季兩項中心，承辦殘奧越野滑雪、殘奧冬季兩項兩個大項比賽。國家冬季兩項中心殘奧整合經理劉里里說，冬季兩項有視障組運動員參加比賽，場館準備了盲文閱讀材料、可觸摸式盲文地圖，方便他們了解場館及競賽相關信息。

雲頂滑雪公園提供冬殘奧會單板滑雪障礙追逐和坡面迴轉兩個小項比賽場地，這裡為運動員、教練員、媒體記者和觀眾等群體打造了四條無障礙流線。