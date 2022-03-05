「低調禁區之王」女足隊長王珊珊 愛隱藏在角落裡

2022年2月4日，中國女足隊在亞洲杯中對戰日本隊，王珊珊在點球大戰中進球後慶祝。（新華社）

在中國女足隊長王珊珊的父親王瑞金看來，女兒「太內斂了」，「如果你想在人堆裡找到她，就到角落裡找，一找一個準，她肯定就在那裡。」

時隔16年，2022年2月6日，在印度新孟買帕提爾體育場，中國女足擊敗南韓，重新捧起亞洲杯冠軍獎杯。貢獻絕殺助攻的中國女足隊長王珊珊，也因為整個賽事的優異表現，獲得亞洲杯最有價值球員。王珊珊依舊將進球歸功於隊友的幫助和日常的訓練，不改她被稱為「低調的禁區之王」的大將之風。

新京報報導，2月6日，亞洲杯決賽進行到最後的傷停補時階段，中國隊和南韓隊的比分仍是膠著的2比2。時間來到第94分鐘，禁區前的王珊珊接到隊友傳球後，轉身將球傳入禁區，前插的隊友肖裕儀一腳抽射，球應聲入網。全場沸騰，王珊珊開心地和隊友們慶祝奪冠。

★小二女生 教練「過」不掉

王珊珊的家在河南洛陽市澗西區的一個小區內。2月9日，10平方米的小小客廳被前來採訪的記者擠滿，從中國女足奪冠那天起，這樣的場景每天都在這個小客廳裡沒停過。

距王家僅一公里遠的澗西區東昇第三小學，是王珊珊與足球 結緣的起點。啟蒙教練耿宏杰說，二年級時的王珊珊，身體素質就很出眾，因此把她招進了排球隊，那時她在排球賽中能跑能跳，扣球也有力量。「排球場上，王珊珊幾乎是以一己之力與對面的一支球隊對抗。」他說。

耿宏杰喜歡足球，常帶著隊員們玩足球熱身。面對其他孩子，耿宏杰腳下的球從來都能穩穩地守住；唯獨對上12歲的王珊珊，幾個回合下來，耿宏杰已經氣喘，卻仍沒能運球「過掉」這個才到自己肩頭的小女生。「她身上有一股不服輸的勁兒，是一個難得的好苗子。」他說。

耿宏杰覺得她有著天生的運動天賦，王珊珊也有意願，於是在王珊珊小學快畢業時，耿宏杰建議她的父親王瑞金讓她走足球的道路，起初父親王瑞金考量家裡經濟狀況，拿不定主意，看了女兒在球場的表現後答應了，「我們就讓她去學，全力支持她。」

2003年前後，王瑞金將王珊珊送進洛陽足球學校。為了跟上進度，在正常訓練之外，王珊珊主動在操場加練兩個小時，後來即便是和男子足球隊訓練，王珊珊也不遜色。2005年，15歲的王珊珊進入什剎海體校訓練，幾年後加入了天津女足，2011年初次入選國家隊，次年首度代表國家隊出賽兩場就有三球入帳。

王珊珊父母珍藏的女足簽名照片（第二排右二為王珊珊）。（取材自新京報）

★九球天后 怕採訪躲大巴

據當時媒體報導，有體育記者賽後想採訪「新人」王珊珊，王珊珊聽了，一溜煙地逃上了大巴。她的父母掛在嘴邊最多的一句話是，「我家姑娘內向，也不愛接受採訪，她總說功勞是整個隊伍一起得的，不是她一個人的功勞。」

媒體採訪的紀錄裡也能發現王珊珊的低調和內斂。2015年世界杯的八分之一決賽中，隊友李冬娜助攻，王珊珊在球門前一腳墊射，打入全場唯一進球，最終中國隊以1比0比分擊敗喀麥隆，晉級八強。賽後受訪時王珊珊卻不滿意自己的表現：「丟了兩個單刀機會，門前那一下太猶豫了。」

2018年亞運會，中國女足對陣塔吉克，王珊珊第56分鐘替補出場，半小時內攻入九粒進球，球迷們因此把王珊珊稱作「九球天后」。當時賽後接受媒體專訪的王珊珊說，是因為大夥傳得好，她才能進那麼多。「我只知道在這個位置，做好自己該做的就行了。」

從2016年起，王珊珊的微博 帳號裡只發布了總計32條文章。除去亞洲杯冠軍、最有價值球員和全運會金牌三條系統自動發布的微博外，六年裡年均只發布五條微博。耿宏杰認為，王珊珊太過低調，曾勸她可在媒體面前多說幾句話，王珊珊答應了，但一見媒體採訪又躲得遠遠的。

王珊珊曾說，她不是一個靠身體吃飯的球員，但面對身體強壯的不同後衛，她總竭盡全力，靠腦子和意識去找到自己的得分方法。這也養成了王珊珊對進球機會有敏銳的嗅覺。有網友稱她為中國女足的「小快刀」、「鋒線上最主要的進攻點之一，時常令對手防不勝防」。

耿宏杰說，國家隊的領隊曾評價王珊珊「技術全面，身體素質好」，王珊珊平時在隊裡頭不張揚，但教練心裡清楚，她是「在場上奔跑能力最強，也是最能吃苦的人。」2021年12月，IFFHS（國際足聯數據統計會）公布了2021年亞洲女足最佳陣容，王珊珊成為唯一一個入選主力陣容的中國球員。

王珊珊的家人及王珊珊啟蒙教練耿宏杰（左一）在王珊珊小學母校操場上合影。（取材自新京報）

★汗水傷痛 球員必經道路

汗水、傷痛是一名運動員必經的道路。在王珊珊母親周玉花的記憶裡，王珊珊從小幾乎沒哭過，在外受訓、參賽，也很少跟家裡人說起受傷的情況，周玉花只能通過電視轉播來觀察女兒的受傷情況；比如，王珊珊腿上纏著繃帶，一個彎腰揉膝蓋的動作，那是女兒膝蓋積水導致的疼痛。

印象最深的一次是在2016年，巴西奧運 會開始前兩個月，王珊珊受了較嚴重的傷，周玉花從網上得知後打視頻電話過去，王珊珊卻在鏡頭前開玩笑：「媽媽，妳看我這石膏。」

王瑞金記得，那段時間，其他隊員在球場上訓練備戰奧運，王珊珊只能一個人在場館裡頭做康復訓練。

耿宏杰見證了王瑞金夫婦這些年的付出：兩人一開始賣服裝，後來做小商品生意，大部分的錢都給王珊珊用作日常補貼。「也是因為她的堅持，一步一個腳印地踏實往上走，這種努力讓我們看得到希望，因此對她一直充滿信心。」

網絡上也會有質疑王珊珊水平不夠，不應該進國家隊的聲音，有人認為32歲的王珊珊年齡太大，體力跟不上。王瑞金看著這些評價後一個人生悶氣，「觀眾看到的只是球員在場上的高光時刻，背後的辛苦可能只有少數人才知道。」

★球場拚殺 已是人生部分

亞洲杯奪冠的當天晚上，王瑞金夫婦直到凌晨4點才入睡。賽後，周玉花給王珊珊發去微信：「恭喜你們，恭喜中國女足，恭喜姑娘。」王珊珊從印度打來視頻電話，興奮地大喊，「我們是冠軍！」

賽後的數據顯示，本次亞洲杯王珊珊5次出場時間長達418分鐘，進球5粒，助攻2次，搶斷4次。在後防線上，王珊珊成功解圍12次，封堵2次，攔截5次。有網友留言：「王珊珊，半決賽118分鐘絕平，點球絕殺，決賽第94分鐘送出絕殺助攻。什麼叫中國隊長！」

王珊珊在賽後的採訪中說，中國女足面臨新老交替，中國女子足球運動想要發展提高，需要更多的人參與。但這次亞洲杯奪冠只是一個開始，接下來中國女足還要準備迎接亞運會、世界杯、奧運會預選賽等一系列的考驗，自己先要冷靜下來，「因為女足需要的是腳踏實地，不可能靠熱度來維持。」

亞洲杯逆轉擊敗南韓奪冠後，中國女足隊員們不僅獲得多家贊助商的青睞，也得到了家鄉企業的重獎。其中，王珊珊除獲家鄉河南省體育局、洛陽市政府共同獎勵100萬元人民幣（約15.8萬美元），還獲獎一套140平米的房子。

據報導，由深圳和昌集團向王珊珊捐贈的這套房產為四室兩廳兩衛，按照洛陽主城區房價每平米1萬元到1萬3000元（約1581到2055美元）來估算，王珊珊所獲房產價值在140萬（約22萬美元）以上。網友們紛紛留言表示，王珊珊確實值得重獎，「因為她值得！」

不斷在球場拚殺，王珊珊沒有對媒體透露過自己何時會停下腳步，她曾說，如果有一天自己不能再踢球了，一定還會繼續留在這個領域。「也許當教練，也許做其他跟足球有關的工作，畢竟它已經是我人生的一部分。」