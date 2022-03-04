一箭22星 解讀「長八」4大技術亮點

2月27日11時06分，中國在文昌航天發射場使用長征八號運載火箭成功將22顆衛星發射升空，圖為民眾觀看長征八號運載火箭點火升空。 (中新社)

長征八號遙二火箭「一箭22星」創下發射新紀錄。衛星嬌客們如何上車有序、下車不碰撞，研製團隊以技術成功攻克。

由中國航天科技集團所屬中國運載火箭技術研究院研製的長征八號遙二運載火箭，日前在海南文昌航天發射場點火起飛，隨後將托舉的泰景三號01等22顆衛星成功送入預定軌道，「一箭22星」創造了中國一箭多星發射的最高紀錄。

此次任務成功，新京報解讀四大技術成就：

1.無助推器 首飛成功

2020年12月22日，長征八號運載火箭以「一箭5星」的方式首飛成功，作為新一代主力中型運載火箭，將中國太陽同步軌道運載能力從3噸提升至4.5噸，填補了新一代運載火箭的能力空白。至此，長征八號運載火箭也將可承擔80%以上的中低軌發射任務。 準備發射的長八遙二火箭。(取材自新京報／中國運載火箭技術研究院供圖）

此次長八遙二火箭的發射，是新一代運載火箭在2022年的首次飛行，也是型號不帶助推器的新構型首飛。

火箭院長征八號火箭副主任設計師陳曉飛說，與遙一火箭相比，長八遙二火箭外形上最大的區別就是取消了兩個助推器，從兩級半構型變成了兩級串聯構型。因採用了「模塊化」、「組合化」的設計思路，研製時間大大縮短。遙二火箭無需進行大規模更改，只需針對載荷、飛行軌道進行適應性調整，就能高效地滿足任務要求。

事實上，在長八火箭設計之初，研製團隊就已經兼顧了有助推器和沒有助推器兩種狀態。火箭院長八火箭項目辦胡輝彪表示，這次任務可以檢驗新構型的正確性、協調性和匹配性，對開拓中型主力火箭市場具有重要意義。長八遙二火箭雖然「一箭22星」，但載荷總計只有不到2噸，「光桿」新構型的能力在3噸級，完全能夠滿足載荷要求。同時，此次任務時間緊張，減少兩個助推器，可以緩解生產、總裝和測試的壓力，讓研製周期縮短、研製成本降低。

胡輝彪說，一次任務如果只發射一顆三、四百公斤的小衛星，對於長八火箭的能力來說未免太浪費。為此，長八火箭團隊提出「共享發射」新模式，多個小衛星「拼車」完成任務，既可充分發揮火箭能力，又有效滿足市場需求。 航天科技集團一院長征八號運載火箭副主任設計師陳曉飛。(取材自封面新聞)

本發火箭的整流罩高度也從8米縮短到5.4米，使得全箭關鍵部位的受載降低了。陳曉飛表示，從技術層面來看，這次任務的衛星體積較小，重量沒有那麼沉，不需要用長八遙一火箭那麼大的整流罩。另外，從氣動外形來說，短一點的整流罩可以降低載荷，放寬火箭發射放行條件，提高火箭發射概率，為後續高密度發射奠定基礎。

2.三層座椅 完美排列

如何能在有限的整流罩空間裡，裝下這麼多位「乘客」？長八火箭整流罩直徑為4.2米，在有限的空間內，要實現一箭發射22顆衛星，第一步是要把這些衛星合理布局在整流罩裡。

火箭院長八火箭副主任設計師陳曉飛表示，22顆衛星每顆衛星形狀各異，且有多個衛星尺寸較大，所以在最開始進行布局時，首先考慮的是如何有效利用整流罩內空間包絡。

結合任務需求，設計團隊對傳統的衛星結構進行梳理，最後設計出新的「三層式多星分配器」，為「乘客」提供三層座椅。「三層式多星分配器」從下到上分別由錐形支架、中心承力筒和圓盤平台組成。其中，錐形支架搭載2顆衛星，中心承力筒搭載14顆衛星，圓盤平台搭載6顆衛星，完美將22顆衛星裝進整流罩中。

火箭院長八火箭總體副主任設計師于龍說，多星分配器最下層的錐形支架，設計團隊沿用的是長八遙一運載火箭的結構；中心承力筒也是成熟的結構，能夠盡可能利用整流罩的空間，在側壁多掛衛星。對於一些直徑較大、不適合側掛的衛星，設計團隊則在中心承力筒上方新設計了一個圓盤平台，讓大直徑衛星安裝操作更簡潔，分離方向上也沒有其他衛星去干涉。 中國成功發射泰景三號01衛星等22顆衛星，創造一箭多星新紀錄。（新華社）

「在分配器結構設計上，我們採取模塊化設計，將現有的、成熟的結構拼接在一起形成新的結構形式，達到1+1>2的效果，同時節省了設計時間，提高研製效率，能快速滿足衛星方發射的需求。」于龍說，一般來說，一個新的結構從出圖到生產，需要至少一年時間。通過模塊化設計，在半年不到的時間就生產出來了多星分配器。

3.12次分離 確保安全

這22顆衛星，分離時會不會碰撞？進入預定軌道飛行時會不會碰撞？座椅有了，衛星順利裝進了整流罩，但這些乘客怎樣才能安全準確下車？設計團隊首先要考慮的是衛星近場分離安全性。

于龍表示，衛星到天上後要離開箭體，在這個過程中，衛星的動力源和解鎖方式會有一些偏差，不是想像中的靜態安裝位置在哪裡，分離過程中就一定在這個範圍內不晃蕩。某些時候這些小偏差會使得衛星與衛星之間距離縮小，威脅到箭體的安全。

22顆衛星加上一個火箭末級就是23個分離體，為了保證彼此之間分離的安全性，設計團隊計算分析每一顆衛星運行的軌道參數，對23個分離體兩兩之間的相對距離進行長周期的仿真、觀察和考核，並根據衛星佈局，設計分離方案，最終採取了12次分離動作，依次將22顆衛星逐步分離出去，並通過不斷調整末級箭體的姿態，實現不同衛星的分離方向調整，確保各個衛星近遠場安全，讓22顆衛星安心下車。

2月27日11時06分，中國在文昌航天發射場使用長征八號運載火箭成功將22顆衛星發射升空，創造中國一箭多星新紀錄。 (中新社)

要對23個分離體兩兩之間的相對距離進行分析，計算量非常大，面對巨大的計算量，設計團隊專門研製了一個「多星遠場分析工具」。「採用這個分析工具之後，我們通過一次仿真，就可以自動完成23個分離體各自的速度位置計算，以及兩兩之間相對位置的計算，不僅大幅提高了計算效率，而且提高了遠場分析的準確性。」火箭院長八火箭軌道設計師李靜琳說。

4.模態綜合 首度應用

長征八號運載火箭在充分繼承長征系列運載火箭設計經驗的基礎上，沒有開展全箭模態試驗，是中國首個在研製中基於模塊化模態試驗結果，同時結合虛擬試驗給出全箭模態參數的中大型火箭，從首飛到新構型發射的圓滿成功，虛實結合模態試驗技術均發揮了重要作用。

航天科技集團一院702所副總師朱曦全指出，長八火箭在研製過程中，為了獲取長八火箭的模態參數，為其姿態和導航控制提供重要的設計依據，試驗團隊按照三維動力學建模建立了全箭模型，通過長七（長七甲）一級/二級模態試驗結果修正得到了芯一級加助推的模型，參照長三乙模態結果得到了二級的模型，並首次建立了發射平台模型。

在制定實施靶場豎立狀態模態試驗中，採用新方法完成了中國首次該狀態下的模態激振和振型斜率採集，進而修正確認有限元仿真模型的正確性，這也是模態綜合技術在中國運載火箭研製中的首次應用。

拼車共享 分擔費用

長征八號「一托多」對商業市場帶來如何變革？

陳曉飛告訴封面新聞，長征八號遙二任務採用共享發射模式，一共涉及七家生產研製單位。目前的商業衛星更多是面向中低軌，小型或者微小型衛星，對於他們來說，單次採用一發火箭來搭一顆或兩顆衛星，經濟性不好。若是以「拼車共享」的模式發射，就可以共同分擔費用。

為了便利「多星技術」的應用，未來也會和一些固定的商業用戶達成一些標準化的接口模式，這對於火箭生產和衛星設計都比較有利。

陳曉飛透露，今年年底將完成長征八號遙三的總裝總測和七發新箭的投產。長征八號遙三也是多星發射，也是商業任務。本次發射「一箭22星」，「22」這個數量，對於長八不是限制，「多星」的數量更多是需要運載能力、布局和衛星的尺寸相匹配，「相信我們很快就會突破這個數字」。