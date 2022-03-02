中國婚禮婚鬧像戰場？ 職業伴娘興起

職業伴娘是新興起的行業。（取材自新聞晨報）

「婚禮就是戰場，伴娘就是大將。」職業伴娘年薪過十萬，是既賺錢又距離幸福最近的工作，也是個「危險」的行業。

現在許多人晚婚，找不到未婚朋友當伴娘，加上伴娘常要幫新娘子擋酒，或遭到婚鬧戲弄，甚至還有一些低俗的惡搞，越來越多的女性不願意當伴娘。於是，市場就被催生出「職業伴娘」這個行業，看似荒唐，卻還有著巨大的市場潛力。

自媒體「顯微故事」引述一位職業伴娘張霜說，「這個活兒不是一般人可以幹的，年輕漂亮是前提，性格活潑是關鍵，能歌善舞是要求，還得面臨各種婚鬧，保證客戶滿意，同時還要學會保護自己的安全。」

接單 靠此買房買車

張霜是湖北恩施人，2014年從文理學院的文化與傳媒系畢業後就是一名職業伴娘。她原本在公司擔任的是主持人助理，某次因客戶婚禮中的伴娘突然有事兒來不了，婚禮主持人就叫她臨時頂替，結果婚禮非常的順利，她和新娘及其他伴娘一起跳舞，玩得也很高興，新娘事後還給她一個200元（人民幣，下同，約31.69美元）的紅包。

那次之後，她接了不少公司或私下當伴娘的活兒，也靠此買了房買了車。「按說，我什麼樣的婚鬧都見過：伴娘和新娘站在一排，新郎摸手的，被鞭炮炸傷的，被要求塗花臉的，替新娘擋酒，狂吐的……但還是被那年的一場婚禮給震驚到了。」張霜說。

2019年某天，氣溫攝氏零下2度，張霜貼上暖寶寶、帶上創口貼，在伴娘的紗裙外套上了一件厚厚的羽絨服，開車兩個多小時到巴東的一個村裡，在一尺厚的積雪中，穿著高跟鞋走了兩公里路才到新娘家，滿身泥濘的她剛補完妝，就被要求幫忙搬陪嫁的東西，「我是極不願意的，但不能不做，若被給差評，我會被公司禁止接單一個月。」

即將到新郎家的時候，張霜被潑了一身的麵粉，頓時什麼都看不到的她一下就摔倒流血，眼淚差點掉下來。而幾個20幾歲的男生還嘲笑說，「我們這裡就是喜歡逗伴娘玩，妳何必當真呢，再說，我們都知道你是拿錢的，你就應該受著，不然給你那麼多錢，不是白給了。」

此時的張霜很想一走了之，可是合同的違約金是佣金的五倍，只能默默的忍受。但這一摔，她的裙子不僅破了，除了泥巴還有新添的血跡，活脫脫像個乞丐，她還是只能掛上職業的假笑。隨後，拖著新娘的裙擺，繼續去男方家，期間她還被摸了屁股和偷拍。

中國網絡上可見各種惡搞的婚鬧視頻流傳。（取材自微博）

婚禮結束，張霜趕緊去廁所整理形象，妝花了，頭髮也亂糟糟的，指節上的傷口已經結痂。望著鏡中狼狽不堪的自己，一股辛酸湧上鼻頭，「我忍住了沒哭。」沒想到，新娘馬上又打來電話說他們還要鬧洞房，叫她趕緊上新房裡去。

鬧洞房的流程更加不堪，一群人趁她不注意把一顆花生塞進她的胸裡，另一個就伸手進去找花生，她想把花生拿出來，雙手立刻就被控制，還假裝找不到，幾個人輪流來抹胸，她哪裡是那幾個男的對手？

婚鬧 傷口沒心裡疼

緊接著，又有個男的把紅包塞進她的胸衣，說親一下，這個紅包就是她的了。張霜說，她從未受過如此的屈辱，極力反抗、尖叫著，都沒有人應她。眼看就要親上了，她用頭撞了他的頭，他痛得停了下來。

但這反而讓喝過酒的伴郎更興奮了，喊著要讓伴娘慘叫才算結束，她惡狠狠吼了一句：「如果你們再繼續，我就死給你們看。」這些人才罷手，還悻悻的說：「就是玩玩，摸了幾下，那麼當真幹嘛，真掃興。」然後離開婚房。

最後，張霜看著新娘把好評表填了才走。原本這次伴娘是1200元，新娘還算有良心，多加了800元。公司的抽成是1200元的20%，她最終拿了1760元。但驚魂未定的她回到家，趕緊去洗澡，「熱水打在我的身上，傷口很疼，但是沒有心裡疼，從此決心不再做職業伴娘了。」

差評 沒佣金還倒貼

第二天回公司，張霜遞上了辭職信，經理挽留她，還說最近的公司會新上一個職業伴娘的App 準備讓她負責，讓她再考慮一段時間。她考量每月要繳房貸3254元加車貸782元，職業伴娘最多一個月3000多還不錯的工資，還是回公司接下了新職。

作為線上組伴娘的負責人，張霜主要帶領隊物色要被租的伴娘，和她們的崗前培訓。第一批面試 了七天，各種類型站成一排排，學歷也是從初中到研究生都有，最終從2527人中選了205人作為第一批的伴娘人選。

職業伴娘遇上婚鬧若出了問題，由自己承擔，但公司還是為伴娘們買了人生意外險，伴娘們若獲得好評，佣金會提高5%，年終獎也更多。如果差評，沒有佣金，還得賠償公司損失。一旦違約不去，扣發一個月工資。

接下來，張霜開始給她們一個月的崗前培訓。職業伴娘的要求不低，要做的事包括清晨接化妝師，全程拎包，守護手機 和鑽戒，幫新娘帶好迎賓服、婚紗、敬酒服，幫新娘堵好門，發紅包。優秀的伴娘要做到眼裡有活，心裡有數，唱歌跳舞都要會，但不能搶了新娘的鋒頭。

伴娘被多名男賓客壓在床上。（視頻截圖）

培訓完，把她們的資料傳到App，再根據能不能接受婚鬧，婚鬧的尺度設定了價格。不能接受婚鬧的一般是200至800元一天，能接受的根據尺度不同從1000至5000元不等。

一個月後的第一個星期，她們就接到45單，從挑選的伴娘來看，人們更喜歡顏值高點，但身高不能太高的。這也讓她們第二批招募來的伴娘都是清一色身高160+、顏值6分以上、年紀在18到26歲之間的美女，業績也自然更好了，很多業主是90後、00後。

張霜說，她們的業務為很多新人提供了方便，其中有一對30幾才結婚的夫婦發來了感謝信，說他們已經這麼大年紀，身邊親友基本都結婚，找不到伴娘，還好在她們這兒找到很專業的伴娘，婚禮辦得很成功，這樣的付費很值得。還有新人說，他們那邊的鬧伴娘習俗特別嚴重，很多人不敢當伴娘，感謝她們解決了這個後顧之憂。

但在招募伴娘時也出現了一些問題，比如，有已婚的來冒充，也有不少因受不了婚鬧離開的。還有伴娘把男朋友帶去，對方受不了女朋友被婚鬧，和新娘一家大打出手的……張霜說，一般她們都會好好安撫伴娘，和新人那邊協調做出一些賠償。

有一次，一個伴娘被懷疑拿了客人給的紅包鬧到公司，她被打了差評，不得已自己貼上了這個錢，紅包1000元，她的全佣金就500元，自己還虧了500元。後來新娘在自己包包的夾層裡找到這個紅包，把錢還了回來，但女孩子已經被她們開除了，只能盡力尋找把錢還給她。

辛酸 權益誰來保障

「說實話，每次處理糾紛的時候我都特別不忍心，看著她們的經歷，就看見了曾經的自己。」張霜說，做這幾年主管，看過了太多的辛酸和不容易。「如果不是生活所迫，不是逼不得已，誰願意來遭這份罪。」

目前，張霜負責的App已在隔壁的四個城市上線了，線上的職業伴娘人數也已經達到近2000人。「市場需求很大，但還需要規範。伴娘的個人權益，包括安全還應該得到保障。」這個行業未來還有很長的路要走。

新聞晨報引述在上海工作的職業伴娘楊秋雁說，社交性孤獨是新人們將眼光對準職業伴娘的一大原因，現在找職業伴娘也正在成為一種時髦，「讓人感覺自己在社會上很吃得開的樣子。」

伴娘慘遭新郎「嘴對嘴」狂吻。（取材自微博）

楊秋雁說，她在工作中所見是婚姻最美好的一個瞬間，彷彿看到了兩性關係裡的完美形式。但她在現實中聽說的、接觸的卻多的是支離破碎的家庭。她不知道究竟哪一種狀態才是真實，因而常覺得迷茫。但「我就是挺相信世界上有真愛的，可能因為沒有吃過愛情的苦」。