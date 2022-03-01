緬甸網紅變詐騙集團成員 專業坑殺中國人？

李賽高不時歌頌中國的強盛美好，被中國網友們追捧封為「失落緬甸的華夏兒女」。（視頻截圖）

如果緬甸 網紅都能是專騙中國人的殺人魔，那麼在緬北，中國人究竟是嬌貴的王子、公主，還是被賣進詐騙集團 的小笨蛋，已不言可喻。

★中文流利 稱遠征軍後代

中國近期揭露一起發生在緬甸北部的網路電信詐騙案引發熱議，原因是活躍在中國抖音平台上的緬北網紅李賽高，也被查出是詐騙集團成員之一，且涉嫌多起暴力殘殺，讓中國粉絲難以置信。李賽高則否認涉及不法，稱自己對中國抱感恩之情，不會去做損害中國利益的違法事情。

聯合新聞網「轉角24小時」報導，「這裡是緬甸北部，我生長的地方。歡迎來到我的世界，我嬌貴的小公主。」李賽高自稱是中國遠征軍的後代，目前居住在緬甸的佤邦地區，因為中文流利加上外表斯文，從2020年開始在抖音上陸續發表自彈自唱中國歌曲的影片，吸引大量中國粉絲追蹤關注。

2021年7月，李賽高因翻唱中共百年黨慶歌曲「萬疆」、以及「踏山河」等各種中國風情歌而暴紅，一時之間成了抖音粉絲超過百萬的網紅明星。更因為時不時歌頌中國的強盛美好，被中國網友們追捧封為「失落緬甸的華夏兒女」。

網傳視頻中，一男子破壞行李箱後，搶走一旁女孩的存錢罐。（視頻截圖）

★真實身分 傳是詐騙成員

直到今年2月23日，中國網路社群上出現「緬甸網紅李賽高真實身分是緬北詐騙團夥」的傳言，網友循線翻查發現，李賽高抖音帳號背後有一家名為「亨利集團」的幕後經營者，這個亨利集團表面上是專營娛樂公關和旅遊開發的公司，實際上涉嫌非法賭博和詐騙犯罪。

「緬甸血，中國心」的李賽高，有沒有涉及不法利益？是不是亨利集團的公關操作？相關傳聞頓時在中國社群上掀起熱議。不久，傳出公安 部門接手調查，結果證實李賽高的真實身分，不僅是緬甸詐騙集團成員，更涉入緬北私人武裝活動、暴力恐嚇等殘殺手段。

上游新聞報導，李賽高靠著陽光外形和有感染力的歌聲，在抖音有145.6萬粉絲。許多粉絲怎麼也無法將他的形象和專騙中國人的詐騙集團成員聯想在一起。直到全國多地的一些警方平台陸續也發布了關於李賽高的視頻，「實錘」其為「緬北詐騙團夥」，讓這些粉絲們不得不承認自己「愛錯了人」。

隨著轉發「緬甸網紅李賽高真實身分是緬北詐騙團夥」的公安及地方權威部門帳號越來越多，疑似李賽高涉嫌犯罪情節視頻也在中國網路上流傳。視頻中，一名男子暴力破壞一個女孩子的行李箱，從行李箱中搶走女孩的金豬存錢罐。不少網友怎麼看，都覺得這名男子酷似李賽高。

沒多久，大批網友湧進李賽高相關帖文及話題下留言，痛罵李賽高是「騙子」；有報導稱，包括抖音等平台後來已搜索不到李賽高的帳號，有平台未證實是否已將李賽高封號，但發文提醒用戶注意風險。

★視頻澄清 未做違法的事

2月24日，李賽高在抖音發布視頻澄清說，他來自緬甸佤邦，與視頻中的同學是緬甸第二特區佤邦軍政幹校大專班學員，跟亨利集團沒有任何關係。並強調自己曾在中國接受過四年教育，對中國懷有感激之情，不會去做損害中國利益的事情，更不會去做違法的事。

而針對河北省石家莊元氏公安官方抖音號2月15日在他發布的視頻下方評論「亨利集團的藝術團」，李賽高表示，該評論已經給群眾造成了很大的誤導，元氏公安已將該評論刪除，希望大家不傳播未經證實的信息。

界面新聞報導，經查，認證為「貴定縣公安局」的抖音號「貴定公安」也發布了稱李賽高真實身分是緬北詐騙團夥的視頻，不過後來均已刪除。財新網報導，24日聯絡發布視頻的貴定縣公安局人員詢問刪除原因，對方表示，「正在調查核實，後續情況會通報出來。」元氏縣公安局人員則稱，「不清楚情況」。

李賽高疑似因涉及詐騙而被封號又解封的事件，引來更多網友不滿，紛紛留言批評「視頻中那個搶走女孩金豬存錢罐的人，和你什麼關係？怎麼沒說清楚？」、「到底清不清白，看他避重就輕的回應已經很清楚了」、「這是有多強的背景，連公安的視頻都能刪？」、「騙了中國人就勇敢出來面對」。

儘管尚無直接證據可以證實，但李賽高「表面溫柔、私下挑人腳筋」的反差面貌，已經成為現今中國網路對他的「殺人網紅」印象。

「這裡是緬甸北部，我生長的地方」也變成抖音上的知名迷因。 （取材自抖音）

★辣妹帥哥 誘騙粉絲赴緬

李賽高何以能擄獲中國粉絲的心？背後的亨利集團又是什麼樣的犯罪結構？

聯合新聞網「轉角24小時」報導，李賽高自稱的「遠征軍後代」是1943年滇緬戰爭的中國遠征部隊，當時在緬北和雲南省西部對日軍作戰；他稱居住的佤邦與雲南接壤，有不少漢民族的蹤跡。配合近年中國鼓吹愛國愛黨的風氣，李賽高很輕易就能靠著這樣的人設和中國風元素，直擊中國人的心。

關於李賽高的背景雖然有公安所證實，但是否有具體犯罪事實仍待追查。不過網傳其身後的亨利集團，已被找到是一家以娛樂公關、酒店觀光為包裝，實則為博弈詐騙的公司。亨利集團除了利用像李賽高這類的內容，還包括各種辣妹帥哥跳舞、營造集團輝煌景象的視頻，同時在中國大量招聘赴緬北工作的員工，令其涉入博弈事業和電信詐騙。

而類似的手法在緬北早已層出不窮，也是多年來中國頭痛的「緬北電信詐騙」的一系列犯罪迴圈，甚至有在緬北特意鎖定中國為對象的「圍獵中國人」說法。圍獵說法始於2016年，當時中國破獲電信詐騙案，查出有上萬人從中國到緬北成了詐騙犯，以緬北為基地的詐騙結構，也成為中國打擊犯罪的頭痛問題。

此後中國官方不斷勸誡民眾，勿輕易聽信涉及在緬甸的「博弈事業」、「科技投資」、「旅遊投資」等聲稱赴緬發大財的推銷，其中有些不僅僅是財物詐騙，更有的是人身控制、完全斷絕對外聯繫。這也是為什麼像李賽高這樣的形象，會被懷疑是要「誘騙粉絲前往緬北」進而箝制的原因之一。

報導指出，其他同樣啟人疑竇的不只李賽高，還有其他標榜「緬甸美女」、「佤邦美女」等等的社群帳號，不斷推送去緬甸認識、迎娶美女享受人生的宣傳訊息，但不僅所謂的美女查無此人，還有可能又是另一種詐騙陷阱。

許多緬北的宣傳視頻裡，還有帥哥親暱稱呼民眾「我嬌貴的小公主」，似是一種勸誘到緬北生活的宣傳：「這裡是緬甸北部，我生長的地方。歡迎來到我的世界，我嬌貴的小公主」；這原本出自中國的言情小說台詞，在抖音上暴紅後被爭相模仿，又被緬北相關視頻引用。

緬北美女宣傳「嬌貴小公主」帳號。 （視頻截圖）

★牽扯民兵 難以徹底根除

如今緬北成了詐騙中心，這種現象反被中國網友諷刺地說：「哪有什麼嬌貴小公主，等著你的只有詐騙」、「這裡是緬甸北部，毒品和軍閥紮根的地方，歡迎來到無政府的世界，我的小笨蛋。」也有不少網友質疑，為何公安官方掃蕩電信詐騙，但面對緬北似乎又難以徹底根除？

中國的相關說法認為，緬北電信詐騙背後的結構相當複雜，牽扯到緬北地方武裝民兵的「商業利益」，這個背景下，中國的施力程度顯得相當有限。

根據中國一些從緬北成功返回的相關案件當事人說法，這些集團詐騙或網路博弈得手的資金，會被充作地方武裝部隊的「保護費」。有了民兵這一層的保護傘，犯罪集團難以被溯源，且在地方情報網路的通風報信之下，中國警方即便到了緬北，也逮不到早已轉移他方的涉案組織。

類似的詐騙犯罪結構現象不只在緬甸，柬埔寨、馬來西亞等地同樣是讓中國感到相當棘手的「東南亞對中國犯罪網路」。相關事件層出不窮，多年下來即便是中國民眾感到擔憂和憤怒，但是在東南亞地方也相對「管控鬆散消極」之下，圍獵中國人的詐騙輪迴仍可能不斷上演。