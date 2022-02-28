新型啃老正蔓延 躺平族躺得更有理 可憐父母心

超時工作讓許多年輕人想「躺平」；示意圖。（取材自鳳凰網）

繼「躺平」之後，中國又興起「新型啃老」，這種幾乎不著痕跡的「進化版躺平」依然來自年輕人，也繼續啃食著中國的經濟。

中國全國高校畢業生人數接近千萬，要在激烈的就業 市場中勝出，許多人選擇考研，但考研的錄取率不到三成，不少人一再重考，成了「考研黨」。他們大都不工作，背後有著父母的期許和不斷的金援，考久了就考出一批90後、95後且人數不斷增長的 「新型啃老」族。

考研 人數創新高

數據統計顯示，2021年全國高校畢業生人數突破900萬，預計2022年將突破千萬，如此龐大的社會新鮮人群體湧進就業市場，絕對是不小的衝擊。自媒體跳跳媽媽談教育指出，尤其是自2019年出現新冠疫情 後，不景氣讓大型企業開源節流，小型企業面臨倒閉，都讓大學生找工作成為大難題。

「內卷」與「躺平」是當下中國年輕人常常掛在嘴邊的詞。圖為北京高峰時段下班的通勤者。（Getty Images）

想在激烈的競爭環境下獲得優勢，考研是最直接的方式。據統計，2022年全國報考研究生人數創歷史新高達到454萬，但上岸率僅在24%至30%之間，也就是說，2022年最多只有136.2萬人能考上，剩下300多萬人的結果不外乎是名落孫山。

未獲錄取的考研生，有人選擇放棄，但據不完全統計，有80%的人都選擇繼續二戰、三戰甚至直到考上為止。據了解，這群考研黨大多在24歲以上，沒有工作的他們靠什麼生活呢？答案無疑就是靠父母了。

啃老 考試當理由

報導說，這群年輕人名義上是為了找一份好工作才考研、考公務員、考事業編，父母看著孩子如此上進、孝順，不斷在經濟上提供資助，實則卻是一點點被榨乾。這種新型的「備考式啃老」主要出現在90後大學生，他們在家一待就是兩三年不工作，一問就是在學習，卻一再落榜。父母發現了問題也不敢說，生怕打擊孩子的自信心。

中國大學畢業生人數逐年成長，畢業生將面臨不小的就業壓力。圖為北京外國語大學畢業典禮；示意圖。（新華社）

分析90後大學畢業生成為新型啃老族的原因，一是眼光高於能力。90後趕上了高等教育發展的最好時候，自認為高人一等，想找一份社會地位高、薪資待遇好的坐辦公室工作，但往往高不成低不就，只能把希望寄託在考研、考公上，也藉此暫避風頭。

第二個原因是不願面對競爭。與千萬人同時在就業市場裡競爭，是一個不小的挑戰，即使願意放低身段，找工作也沒那麼容易。一次次地被打擊之後，心理承受能力差的人開始逃避，只想躲在家裡當縮頭烏龜。

第三個原因是學習方法和心態出了問題。考研、考公、考事業編雖然難，但如果幾次都沒有成功，說明考生的學習能力不夠或備考不到位，在他們找出落榜的關鍵並做出調整之前，成績仍不會理想，只有一直考下去。

兩老 無奈去匯錢

王先生的兒子是一名95後，如今正在考研階段。自媒體菲力制卡丁車在文章中寫道，這本是一件讓王家父母驕傲的事情，可王先生卻高興不起來，因為住在外面的孩子已經考研三年，每次都失敗告終。父母曾勸孩子實在不行就算了，有一個本科文憑，找工作不算太難，但孩子還是按期要錢，名目都是「買資料學習」，讓兩老無可奈何，只能按時把錢打過去。

王先生兒子的情況並不是個例，有些人把考研當成了逃避現實的藉口，擔心一畢業就要工作，不敢去適應社會，於是繼續以此為由向父母拿錢，這只不過是一種變相的啃老，可憐父母還被蒙在鼓裡。

專家說，獨生子女政策使中國家庭的規模縮小，獨生子女享受了更多特權。（取材自澎湃新聞）

緩解 敎孩子扛責

天津大學馬克思主義學院思修教研室主任李偉認為，「啃老族」日益擴軍的背後，與中國的傳統文化以及養老模式有一定關係，「父母對子女的關愛和幫助，並不會因為子女成家立業而停止」。

特別是實行獨生子女政策後，中國家庭的規模在縮小，獨一無二的那個孩子從小就享受了更多特權，也使得「啃」與「被啃」的雙方都覺得似乎理所當然。

中國近年考研人數大增，被稱為是「考研黨」。圖為南昌大學圖書館自習室內，眾多考研學生正在複習備考；示意圖。（中新社）

「各種形式的啃老流行，是多種社會因素共同作用導致的現象，需要政府、社會等各方合力緩解。」李偉表示，應幫助年輕一代樹立更多的奮鬥精神和責任意識，「無論是進入職場，還是建立家庭，這些敢於面對困難和挑戰的品質，對人一生的成長都非常重要」。

考研式的「新型啃老」大部分源自中國的「虎媽虎爸」文化。近年新冠病毒疫情帶來的社會、經濟等層面的巨大變動，加劇了中國年輕人在工作時感受到的壓力，這也使得中國的「躺平族」躺得更加有理。不少年輕人在社交媒體上發帖稱，他們不想回到疫情之前的狀態，有信心去追求慢節奏的生活。

「我在繼續清除我生活中的負能量。我想2022年會比2021年有提升，但我還是什麼都不想做。我會繼續『躺平』。我就享受這種狀態。」傑夫（Jeff，非本名）幾年前離開家鄉杭州，去北京 做一份高薪的應用程式開發工作，原以為和很多年輕的職業人一樣，工作就是他的生活，沒想到自己的觀念會有這麼大的轉變。

疫情 生活更停格

BBC報導，最初，在工作之外的少量空閒時間裡，傑夫就玩他的電腦遊戲。當全球大流行疫情來襲，他習慣的「生活」忽然停止了。像很多其他的打工族一樣，新冠疫情令他重新評估自己生活裡的優先項。

和老家的藝術圈朋友聊天時，傑夫忽然發現，雖然這些朋友們沒什麼錢，但他們總是有一些有趣的日常生活或者正在做的事情可以談論，而他卻只有工作。當他的公司因為疫情而開始裁員，被迫一周工作60到70個小時的他終於崩潰了，決定放假去旅行。

中國高校畢業生2022將突破1000萬人，就業形勢嚴峻。（中新社）

在越南胡志明市，他看到一群老人在附近的酒吧聚在一起聊天、看足球，他想著自己為什麼不能像他們一樣，直接放鬆，躺平？那一刻，他頓悟，回家後就辭去了工作。

報導指出，2021年在中國興起的「躺平」運動，指的是從無窮無盡的工作中脫離出來。這一思潮的背景是中國勞動力市場的萎縮，意味著年輕人面臨更多的壓力和更長的工時，然後遭遇職業倦怠。

內卷 黨刊已示警

BBC中國媒體分析員凱利（Kerry Allen）說，人們「現在還要面對新冠，感覺麻木了、精疲力竭了。他們的的確確想要拿本書躺平，或者坐下來看看電視，而不是一直通過努力工作來保持動力」。即使新冠疫情全球大流行可能趨緩，躺平運動仍沒有停止。

「有能力擁有一所房子和生養小孩」的傳統價值觀在中國仍然非常重要，但很多90後、95後的年輕人擔心，他們可能永遠沒有能力做到這些。尤其獨生子女們還要照顧年老的父母，而房價已經越來越高不可攀，在所謂「996」長工時文化的沉重壓力下，一些年輕人選擇全面退出也就不足為奇。

這股思潮已經廣泛到令中國國家主席習近平也在一份中共黨刊當中發出「避免『內卷』、『躺平』」的明確警告。這種代際張力並非中國獨有。歐美也掀起一場「大辭職潮」。而在中國，倫敦大學亞非學院中國研究院的研究員羅倫·約翰斯頓博士（Dr Lauren Johnston）認為，這個潮流背後有不同的驅動力。

首先，有些從農村漂到北京或者上海的年輕人，他們意識到「要想賺足夠的錢買房子，或者與城裡從小就會說英語和穿高檔服飾的孩子相比，他們落後得有多遠」。這個群體或許都在考慮回到老家，找一份收入較低的工作，留在家人身邊。

富養 削減奮鬥心

另一方面，有一些更富裕、成功的父母所養育的孩子，他們沒有「像較貧窮家庭出身的孩子那樣有成大事的饑渴感」。

在中國正面臨增長放緩、債務上升以及房地產可能全面退潮的困難的經濟環境背景下，這一切將如何發展仍有待觀察。

傑夫後來在父母的壓力之下，還是找了另外一份工作，他說新工作的要求低得多，掙的錢只有原來的一半，但現在的靈活性要大得多，且他打算在可見的未來繼續保持這樣。

「我在『躺平』期間發現的所有愛好——滑雪、攀岩等，我都能繼續保持。我有時間做喜歡的事，我非常滿意了。」