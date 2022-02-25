我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#06：防空決戰？俄軍空降「基輔斬首行動」

谷愛凌國籍風波 網連署要求史丹福拒入學

跨越國界 2022北京冬奧10大溫情瞬間

中國新聞組／整理
中國選手范蘇圓(左二)、凌智(右二)贈冰墩墩並與美國冰壺選手合影。（取材自人民日報）
中國選手范蘇圓(左二)、凌智(右二)贈冰墩墩並與美國冰壺選手合影。（取材自人民日報）

在政治語言之外，北京冬奧不少中外選手雲集，為這場冰雪之約，留下跨越國界的動人回憶。

2022北京冬奧會已閉幕。回首過去16個比賽日，場上場下都有溫暖人心的畫面。如同國際奧委會主席巴赫在接受央視訪問時表示，「在這次賽事當中，我們的運動員真正的展示了他們的精神，讓我們看到了友誼、理解和和平。」

比如說烏克蘭和俄羅斯的運動員能互相擁抱，比如中國運動員向美國運動員表示了支持，給他們一個奧運徽章來表示他們的熱情好客。還有開幕式中，很多的運動員也向中國的志願者拍手致敬，「有很多這樣的例子，向我們展示了奧運會能夠超越政治紛爭。」巴赫說。

中新網整理出「冬奧十大溫情瞬間」，記錄2022北京冬奧會裡的暖心故事。

★抱抱我親愛的隊友

在2月10日進行的北京冬奧會自由式滑雪空中技巧混合團體決賽中，由徐夢桃、齊廣璞、賈宗洋組成的中國隊獲得銀牌。中國隊第二個登場的賈宗洋在落地時出現失誤，未能展現出自己的最佳水平。

當賈宗洋走到成績等候區時，守候在那裡的徐夢桃衝了上去，給賈宗洋送上了一個大擁抱。隊友之間的友誼與信任，早已超越勝負得失。

自由式滑雪女子大跳台決賽中，中國選手谷愛凌奪得冠軍。賽後，谷愛凌(後)與獲得亞軍...
自由式滑雪女子大跳台決賽中，中國選手谷愛凌奪得冠軍。賽後，谷愛凌(後)與獲得亞軍的法國選手泰絲·勒德擁抱。（中新社）

★安慰對手後再慶祝

場上是對手，場下是朋友。在2月8日自由式滑雪女子大跳台決賽中，中國隊選手谷愛凌奪冠。法國選手泰絲．勒德在最後一跳中，因落地時重心不穩，最終獲得73.50分，未能超過谷愛凌，獲得了銀牌。

在奪冠的喜悅當下，谷愛凌沒有慶祝勝利，而是先走到場邊安慰落淚的勒德，獲不少網友點讚。這一刻，暖意融化了冰雪，奧林匹克「更團結」的理念展露無遺。

★敗陣送一盒紀念章

冰壺比賽有「冰上國際象棋」之稱，同樣也是一項「紳士運動」。5日在冰壺混雙中國對陣美國的比賽中，中國組合范蘇圓／凌智組合以5：7敗陣。賽後，兩人送給美國選手一人一盒奧運紀念徽章，總共八個冰墩墩，讓這對美國組合喜出望外，直呼「so cool」。

賽後這個細節，被網友們捕捉到，稱讚中國冰壺組合完美詮釋了「格局」一詞的內涵。這顯示落敗並不是這故事的終點，結局是一張四人的合影，用行動詮釋「友誼第一」而綻放的笑臉。

★Welcome to China

2022北京冬奧會開幕式上，美國選手特莎．莫德被中國志願者孫澤宇一句「Welcome to China」感動不已，她在視頻中，激動地講述著那一刻她的感受，「他跟我說 Welcome to China！每每想到這一刻，我真的忍不住落淚。」

視頻在社交媒體上走紅之後，中國網友協尋這個「他」是來自清華大學的冬奧志願者孫澤宇。孫澤宇隨即給特莎．莫德發信，感謝她記錄下自己人生的難忘時刻，並祝願她在中國刷新成績。特莎．莫德也很快給孫澤宇回信，兩人訂下友誼長存的「冰雪之約」。

★帶著哥哥遺願參賽

2010年，第21屆溫哥華冬奧會開幕前，喬治亞雪橇選手諾達爾．庫馬里塔什威利在訓練中因碰撞事故身亡。12年後，在北京冬奧會延慶國家雪車雪橇中心，諾達爾的弟弟，薩巴．庫馬里塔什威利接過哥哥的夢想，站在冬奧會雪車雪橇中心的賽道之上。

2月4日，薩巴．庫馬里塔什威利參加北京冬奧會雪橇比賽，最終名列31位。這個故事無關獎牌，展現的是兄弟情與奧林匹克精神的傳承。

★冰上王子鞠躬身影

日本「冰上王子」羽生結弦在本屆冬奧會因摔倒在地，未能向觀眾完美展示4A，但得到許多媒體和粉絲的鼓勵。他在2月14日的個人新聞發布會上表示，會繼續衝刺4A動作，並對觀眾深深鞠躬表示感謝。

他並在發布會結束後向現場和工作人員鞠躬，離開發布廳前，並向奧林匹克運動會會旗、北京冬奧會會旗以及中國國旗鞠躬致意，盡顯大家風範，也令在場很多工作人員感動。

中國隊選手邱冷在完成比賽動作後，亮出手掌裡寫給隊友的話：老武，加油。（取材自中新...
中國隊選手邱冷在完成比賽動作後，亮出手掌裡寫給隊友的話：老武，加油。（取材自中新網）

★友誼寫在手掌心裡

2月10日，北京冬奧會單板滑雪女子U型場地技巧決賽第一輪中，率先出場的中國隊選手邱冷完成動作後，亮出手掌裡寫給隊友的話：老武，加油，還畫了個心。武邵桐在2月9日的資格賽中未能晉級。

這是邱冷給隊友武邵桐的鼓勵，令很多人動容。決賽場上，邱冷不是一個人。全世界都見證著這份隊友之間的友誼，以及一起追求的夢想。

★人生交契不分老少

詩云「人生交契無老少」，2月5日，22歲中國選手阿合娜爾．阿達克與49歲的德國選手克勞迪亞．佩希施泰因，在冬奧女子3000米決賽的第一組相遇，阿合娜爾．阿達克率先完賽後，主動與前輩碰肘打招呼，她們之間相差27歲。

一位是冰場上的未來，一位是冰場上的過去，同場競技，就是奧林匹克的傳承。

北京2022年冬奧會短道速滑項目男子5000米A組決賽中，中國選手孫龍（右2）在...
北京2022年冬奧會短道速滑項目男子5000米A組決賽中，中國選手孫龍（右2）在比賽中摔倒，被隊友扶起。（中新社）

★義氣是輸了一起扛

短道速滑男子5000米接力賽，中國選手孫龍在比賽中出現失誤，中國隊最終無緣領獎台。

賽後談及隊友孫龍失誤時，選手武大靖說：「其實他是很失落的，跟我們說對不起，在那裡流眼淚，可能給他一些壓力挺大的，這種壓力不是我們所能承受的。」

「這是孫龍第一次參加冬奧會，希望大家能夠多給孫龍一些鼓勵。」沒有責怪與抱怨，只有理解與鼓勵。贏了一起狂，輸了一起扛。

★一滴熱淚滑落臉頰

「一滴滑落臉頰的熱淚，是我所有的驕傲與熱愛」。北京冬奧會開幕式上的一滴淚，看哭了無數觀眾。這是軍人的熱淚，是信仰、是驕傲、更是無限的榮耀。

有網友留言：「鋼鐵一般的意志，水一樣的柔情」、「為什麼我的眼裡常含淚水？因為我對這土地愛得深沉」。男兒有淚不輕彈，只是未到情濃時。

埃琳·傑克遜成為冬奧歷史上第一個贏得個人項目金牌的黑人女性。（Getty Ima...
埃琳·傑克遜成為冬奧歷史上第一個贏得個人項目金牌的黑人女性。（Getty Images）

●受矚目卻被忽略的5大看點

在運動賽場上，大家的關注難免集中在金牌選手身上；2022北京冬奧會期間，其實也有不少引人注目但被忽略的焦點，英國廣播公司（BBC）整理了五個看點。

★女非裔贏個人金牌

2018年平昌冬奧，美國速度滑冰選手埃琳．傑克遜參與女子500米項目比賽排名第24位。2022北京冬奧，埃琳．傑克遜成為冬奧歷史上第一個贏得個人項目金牌的黑人女性，創下歷史紀錄。

冬季奧運一直不能擺脫少數群體代表比例不足的問題，埃琳．傑克遜在賽後表示，「我希望能發揮效應，未來能看到更多少數群體出來參與冬季運動。」

★同性伴侶同場競爭

巴西鋼架雪車選手妮科爾西爾韋拉和比利時鋼架雪車選手基姆．邁勒曼斯是一對同性伴侶，兩人這次都沒有獲得獎牌，但這並不影響她們享受一起在賽場上競爭的樂趣。

本屆北京冬奧非異性戀選手人數突破以往紀錄，網站Outsports統計，共有來自14個國家，36名非異性戀選手參賽。截至2月15日，非異性戀選手已獲兩枚金牌，包括法國花滑選手紀堯姆．西澤龍及荷蘭速度滑冰選手伊琳．維斯特。

★開幕秀韓服惹爭論

在北京冬奧開幕式上，穿著傳統朝鮮族服裝的表演者作為中國少數民族代表出現表演環節，引發南韓的不滿，認為中國此舉明顯是侵占他國文化，朝野要求政府出面抗議。

中國駐韓大使館的聲明指，中國各民族代表身穿傳統服飾出席冬奧會開幕式是「他們的心願，也是他們的權利」，重申有關服飾是中國文化的一部分。

★年齡只是一個數字

北京冬奧會參賽者的年齡，可能顛覆了你的認知。

德國速度滑冰選手，50歲的克勞迪婭·佩希施泰因已是第8次參加冬奧，雖然在3000米項目比賽排名最後一位，並不影響她的成就。

美國單板滑雪選手琳賽．雅各貝利斯和尼克．鮑姆加特納的年齡加起來有76歲，兩人在北京冬奧首次舉行的單板滑雪障礙混合團體賽中奪金。40歲的鮑姆加特納也是單板滑雪項目中年紀最大的獎牌得主。

★海灣國家首次參加

2022北京冬奧，是海灣國家首次有選手參賽：沙烏地阿拉伯的選手法伊克．阿卜迪參加了高山滑雪的比賽。

比賽結果法伊克．阿卜迪排名第44名，他後面還有數名選手未能完賽。

北京冬奧 滑雪 運動員

上一則

香港單日新增確診1萬例 TVB全面停工5日

下一則

李嘉誠360億美元身家 蟬聯香港首富

延伸閱讀

彭博：北京官員建議香港封城 林鄭：中央沒指示

彭博：北京官員建議香港封城 林鄭：中央沒指示
北京冬奧 是數位支付的戰場

北京冬奧 是數位支付的戰場
美國上海總商會 慶冬奧圓滿

美國上海總商會 慶冬奧圓滿
冬奧／谷愛凌寫4新紀錄 IG回顧吸20萬粉 杜蘭特也按讚

冬奧／谷愛凌寫4新紀錄 IG回顧吸20萬粉 杜蘭特也按讚

熱門新聞

一名中國線人向英國提供有關中國科技大廠華為威脅的情報。(美聯社)

四人幫之孫成MI6線民？獄中揭華為對英威脅情資

2022-02-17 12:34
「禤靐龘」這複雜的名字，若是在考場下，別人都開始答題了，他才開始寫名字，恐影響考試進度。（取材自未來網）

小學生「極簡」姓名 連名帶姓2筆畫 老師也念不出來

2022-02-21 13:00
「徐州八孩案」的丈夫董志民和妻子。（取材自微博）

徐州8孩母就是小花梅 江蘇省政府調查出爐 問責17人

2022-02-22 23:06
青海省地方金融管理局原巡視員、副局長王麗。(取材自政知圈)

青海女貪官藏整櫃愛馬仕 最愛攬鏡欣賞自己

2022-02-19 11:05
各方看好的中國隊谷愛凌，15日在北京冬奧自由式滑雪女子坡面障礙技巧決賽獲得銀牌。圖為她查看比賽分數神情。(Getty Images)

「金魚嘴」谷愛凌送飛吻 觀眾驚呼可愛

2022-02-19 07:00
男子酒醉昏迷，搶救20小時未醒。（取材自正觀新聞）

5分鐘喝光1瓶二鍋頭 鄭州男子昏迷命危 搶救20小時未醒

2022-02-19 13:00

超人氣

更多 >
俄烏戰火時間線／半天內 俄發動203次襲擊 烏已數十死

俄烏戰火時間線／半天內 俄發動203次襲擊 烏已數十死
烏克蘭戰事首日137人亡 澤倫斯基：沒人與我們並肩作戰

烏克蘭戰事首日137人亡 澤倫斯基：沒人與我們並肩作戰
放過俄烏戰事 股指驚天逆轉

放過俄烏戰事 股指驚天逆轉

普亭下令出兵烏東 川普預言：中國肯定向台灣動手

普亭下令出兵烏東 川普預言：中國肯定向台灣動手
以希特勒為師 專家預測普亭的下一步是……

以希特勒為師 專家預測普亭的下一步是……