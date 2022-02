跨越國界 2022北京冬奧10大溫情瞬間

中國選手范蘇圓(左二)、凌智(右二)贈冰墩墩並與美國冰壺選手合影。(取材自人民日報)

在政治語言之外,北京冬奧 不少中外選手雲集,為這場冰雪之約,留下跨越國界的動人回憶。

2022北京冬奧會已閉幕。回首過去16個比賽日,場上場下都有溫暖人心的畫面。如同國際奧委會主席巴赫在接受央視訪問時表示,「在這次賽事當中,我們的運動員 真正的展示了他們的精神,讓我們看到了友誼、理解和和平。」

比如說烏克蘭和俄羅斯的運動員能互相擁抱,比如中國運動員向美國運動員表示了支持,給他們一個奧運徽章來表示他們的熱情好客。還有開幕式中,很多的運動員也向中國的志願者拍手致敬,「有很多這樣的例子,向我們展示了奧運會能夠超越政治紛爭。」巴赫說。

中新網整理出「冬奧十大溫情瞬間」,記錄2022北京冬奧會裡的暖心故事。

★抱抱我親愛的隊友

在2月10日進行的北京冬奧會自由式滑雪 空中技巧混合團體決賽中,由徐夢桃、齊廣璞、賈宗洋組成的中國隊獲得銀牌。中國隊第二個登場的賈宗洋在落地時出現失誤,未能展現出自己的最佳水平。

當賈宗洋走到成績等候區時,守候在那裡的徐夢桃衝了上去,給賈宗洋送上了一個大擁抱。隊友之間的友誼與信任,早已超越勝負得失。

自由式滑雪女子大跳台決賽中,中國選手谷愛凌奪得冠軍。賽後,谷愛凌(後)與獲得亞軍的法國選手泰絲·勒德擁抱。(中新社)

★安慰對手後再慶祝

場上是對手,場下是朋友。在2月8日自由式滑雪女子大跳台決賽中,中國隊選手谷愛凌奪冠。法國選手泰絲.勒德在最後一跳中,因落地時重心不穩,最終獲得73.50分,未能超過谷愛凌,獲得了銀牌。

在奪冠的喜悅當下,谷愛凌沒有慶祝勝利,而是先走到場邊安慰落淚的勒德,獲不少網友點讚。這一刻,暖意融化了冰雪,奧林匹克「更團結」的理念展露無遺。

★敗陣送一盒紀念章

冰壺比賽有「冰上國際象棋」之稱,同樣也是一項「紳士運動」。5日在冰壺混雙中國對陣美國的比賽中,中國組合范蘇圓/凌智組合以5:7敗陣。賽後,兩人送給美國選手一人一盒奧運紀念徽章,總共八個冰墩墩,讓這對美國組合喜出望外,直呼「so cool」。

賽後這個細節,被網友們捕捉到,稱讚中國冰壺組合完美詮釋了「格局」一詞的內涵。這顯示落敗並不是這故事的終點,結局是一張四人的合影,用行動詮釋「友誼第一」而綻放的笑臉。

★Welcome to China

2022北京冬奧會開幕式上,美國選手特莎.莫德被中國志願者孫澤宇一句「Welcome to China」感動不已,她在視頻中,激動地講述著那一刻她的感受,「他跟我說 Welcome to China!每每想到這一刻,我真的忍不住落淚。」

視頻在社交媒體上走紅之後,中國網友協尋這個「他」是來自清華大學的冬奧志願者孫澤宇。孫澤宇隨即給特莎.莫德發信,感謝她記錄下自己人生的難忘時刻,並祝願她在中國刷新成績。特莎.莫德也很快給孫澤宇回信,兩人訂下友誼長存的「冰雪之約」。

★帶著哥哥遺願參賽

2010年,第21屆溫哥華冬奧會開幕前,喬治亞雪橇選手諾達爾.庫馬里塔什威利在訓練中因碰撞事故身亡。12年後,在北京冬奧會延慶國家雪車雪橇中心,諾達爾的弟弟,薩巴.庫馬里塔什威利接過哥哥的夢想,站在冬奧會雪車雪橇中心的賽道之上。

2月4日,薩巴.庫馬里塔什威利參加北京冬奧會雪橇比賽,最終名列31位。這個故事無關獎牌,展現的是兄弟情與奧林匹克精神的傳承。

★冰上王子鞠躬身影

日本「冰上王子」羽生結弦在本屆冬奧會因摔倒在地,未能向觀眾完美展示4A,但得到許多媒體和粉絲的鼓勵。他在2月14日的個人新聞發布會上表示,會繼續衝刺4A動作,並對觀眾深深鞠躬表示感謝。

他並在發布會結束後向現場和工作人員鞠躬,離開發布廳前,並向奧林匹克運動會會旗、北京冬奧會會旗以及中國國旗鞠躬致意,盡顯大家風範,也令在場很多工作人員感動。

中國隊選手邱冷在完成比賽動作後,亮出手掌裡寫給隊友的話:老武,加油。(取材自中新網)

★友誼寫在手掌心裡

2月10日,北京冬奧會單板滑雪女子U型場地技巧決賽第一輪中,率先出場的中國隊選手邱冷完成動作後,亮出手掌裡寫給隊友的話:老武,加油,還畫了個心。武邵桐在2月9日的資格賽中未能晉級。

這是邱冷給隊友武邵桐的鼓勵,令很多人動容。決賽場上,邱冷不是一個人。全世界都見證著這份隊友之間的友誼,以及一起追求的夢想。

★人生交契不分老少

詩云「人生交契無老少」,2月5日,22歲中國選手阿合娜爾.阿達克與49歲的德國選手克勞迪亞.佩希施泰因,在冬奧女子3000米決賽的第一組相遇,阿合娜爾.阿達克率先完賽後,主動與前輩碰肘打招呼,她們之間相差27歲。

一位是冰場上的未來,一位是冰場上的過去,同場競技,就是奧林匹克的傳承。

北京2022年冬奧會短道速滑項目男子5000米A組決賽中,中國選手孫龍(右2)在比賽中摔倒,被隊友扶起。(中新社)

★義氣是輸了一起扛

短道速滑男子5000米接力賽,中國選手孫龍在比賽中出現失誤,中國隊最終無緣領獎台。

賽後談及隊友孫龍失誤時,選手武大靖說:「其實他是很失落的,跟我們說對不起,在那裡流眼淚,可能給他一些壓力挺大的,這種壓力不是我們所能承受的。」

「這是孫龍第一次參加冬奧會,希望大家能夠多給孫龍一些鼓勵。」沒有責怪與抱怨,只有理解與鼓勵。贏了一起狂,輸了一起扛。

★一滴熱淚滑落臉頰

「一滴滑落臉頰的熱淚,是我所有的驕傲與熱愛」。北京冬奧會開幕式上的一滴淚,看哭了無數觀眾。這是軍人的熱淚,是信仰、是驕傲、更是無限的榮耀。

有網友留言:「鋼鐵一般的意志,水一樣的柔情」、「為什麼我的眼裡常含淚水?因為我對這土地愛得深沉」。男兒有淚不輕彈,只是未到情濃時。

埃琳·傑克遜成為冬奧歷史上第一個贏得個人項目金牌的黑人女性。(Getty Images)

●受矚目卻被忽略的5大看點

在運動賽場上,大家的關注難免集中在金牌選手身上;2022北京冬奧會期間,其實也有不少引人注目但被忽略的焦點,英國廣播公司(BBC)整理了五個看點。

★女非裔贏個人金牌

2018年平昌冬奧,美國速度滑冰選手埃琳.傑克遜參與女子500米項目比賽排名第24位。2022北京冬奧,埃琳.傑克遜成為冬奧歷史上第一個贏得個人項目金牌的黑人女性,創下歷史紀錄。

冬季奧運一直不能擺脫少數群體代表比例不足的問題,埃琳.傑克遜在賽後表示,「我希望能發揮效應,未來能看到更多少數群體出來參與冬季運動。」

★同性伴侶同場競爭

巴西鋼架雪車選手妮科爾西爾韋拉和比利時鋼架雪車選手基姆.邁勒曼斯是一對同性伴侶,兩人這次都沒有獲得獎牌,但這並不影響她們享受一起在賽場上競爭的樂趣。

本屆北京冬奧非異性戀選手人數突破以往紀錄,網站Outsports統計,共有來自14個國家,36名非異性戀選手參賽。截至2月15日,非異性戀選手已獲兩枚金牌,包括法國花滑選手紀堯姆.西澤龍及荷蘭速度滑冰選手伊琳.維斯特。

★開幕秀韓服惹爭論

在北京冬奧開幕式上,穿著傳統朝鮮族服裝的表演者作為中國少數民族代表出現表演環節,引發南韓的不滿,認為中國此舉明顯是侵占他國文化,朝野要求政府出面抗議。

中國駐韓大使館的聲明指,中國各民族代表身穿傳統服飾出席冬奧會開幕式是「他們的心願,也是他們的權利」,重申有關服飾是中國文化的一部分。

★年齡只是一個數字

北京冬奧會參賽者的年齡,可能顛覆了你的認知。

德國速度滑冰選手,50歲的克勞迪婭·佩希施泰因已是第8次參加冬奧,雖然在3000米項目比賽排名最後一位,並不影響她的成就。

美國單板滑雪選手琳賽.雅各貝利斯和尼克.鮑姆加特納的年齡加起來有76歲,兩人在北京冬奧首次舉行的單板滑雪障礙混合團體賽中奪金。40歲的鮑姆加特納也是單板滑雪項目中年紀最大的獎牌得主。

★海灣國家首次參加

2022北京冬奧,是海灣國家首次有選手參賽:沙烏地阿拉伯的選手法伊克.阿卜迪參加了高山滑雪的比賽。

比賽結果法伊克.阿卜迪排名第44名,他後面還有數名選手未能完賽。