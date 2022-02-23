韓聰／隋文靜相伴15年 當彼此的「橋」

隋文靜／韓聰在北京2022年冬奧會花樣滑冰雙人滑短節目比賽中。（新華社）

15年的老搭檔，總有人拱他們成為情侶。不過迄今兩人只是「父女」關係。從歷經傷病到如願摘金，這對「父女」聯手完成了「世界一定是我的」夢想。

隨著「憂愁河上的金橋」的樂曲聲結束了最後一個節拍，隋文靜/韓聰緊緊擁抱在一起。這次，在2022北京冬奧 會上，他們終於將平昌冬奧的銀牌換成了金牌。從都不被看好，到相伴十五載，兩人像「一座橋」般相繫；這一晚，他們用自己最完美的表現，在大家的心中架起了一座橋。

2022年2月19日，隋文靜／韓聰奪得雙人滑冠軍。（新華社）

北京冬奧2月4日開幕當天，被稱為「蔥桶組合」的隋文靜／韓聰，以82.83分成績，創造雙人滑短節目得分世界紀錄。18日，花樣滑冰最後單項比賽中，兩人再次刷新世界紀錄，以84.41分、排名第一的成績進自由滑決賽，再於19日以總成績239.88分拿到金牌；彌補了四年前的遺憾。

29歲的韓聰在賽後表示，「我們很享受過程，也感謝得到了裁判和觀眾的認可。」26歲的隋文靜則說，「大家在比賽中都發揮最好水平，這才是冬奧應有的比賽。」

身材劣勢 不被看好

但15年前，兩人在滑冰運動上都處於先天劣勢。網易體育報導，當時韓聰的教練拉了一個小姑娘過來，告訴他：「以後你們就搭檔練習雙人滑了。」韓聰看著隋文靜，心裡想著：「這真的可以嗎？」

但他的疑惑絕大部分源於自己，因為在花樣滑冰雙人滑項目上，男運動員通常身材高大、腿長臂長，而韓聰身高只有1米70，並非雙人滑項目的理想人選。加上10歲時右腳重傷留下左右腳跟腱不一樣長和雙腳不一樣大的後遺症，韓聰從中學時代接受花樣滑冰專業訓練就不斷受到歧視。

從花滑運動員選材的角度說，韓聰可能早就被篩選掉，但越是外界的歧視，越是鼓起了韓聰的好勝心。但雙人項目畢竟不同於單人，外界總是不看好韓聰/隋文靜這對組合。為了有所突破，兩人想辦法改進一些動作，經過不斷的討論，韓聰和隋文靜一致認為，把自身的不利轉化為優勢的欲望，是藏在他們身體裡的一股能量，「應該去發現自己，不斷超越自己。」

「很多人不看好我們，覺得我們身材不合適雙人，但別人在質疑你的時候，你一定要相信那一點不一定是你的缺點，你要用一切去打敗他們。等到之後，讓他們再說，『哦，我當時說錯了』，我覺得這一點還蠻爽的。」隋文靜這麼說。

隋文靜/韓聰奪得2022北京冬奧雙人滑冠軍。（新華社）

於是，在兩人和教練組的努力下，職業生涯早期的隋文靜/韓聰打遍青年組無敵手，憑藉著高難度的技術動作和堪稱完美的完成質量，在2010年至2012年完成青少年世錦賽三連冠，還收穫了2009/20賽季以及2011/12賽季青少年大獎賽總決賽冠軍。兩人結合身材設計的靈動表演風格還讓他們有著令其他選手艷羨的觀眾緣。

「現在再看以前的一些比賽，心裡面都會暗暗驚嘆，也太厲害了吧！當時比賽的時候肯定沒有想太多，像2009年國際滑聯花樣滑冰青年組大獎賽，我們那個時候贏他們40分，感覺就算失敗四個動作感覺都能贏，真的自豪的。」

轉戰成人組後，兩人同樣在海內外賽場獲譽無數。其中包括世錦賽二金三銀、2018年平昌冬奧銀牌、多次四大洲錦標賽冠軍以及多枚花滑大獎賽獎牌等等。曾經不被看好的兩人，終於打出了一片天。

長期傷病 雙份磨難

只從成績上來看，除了少一塊冬奧金牌，韓聰/隋文靜似乎一直都是被命運眷顧的幸運兒。但實際上，他們承受了外界難以想像的磨難，而在雙人項目中，所有的傷病和困難都以雙倍的姿態橫在他們面前。

報導指出，2013年，在世界青年賽場上已小有名氣的他們遇到了第一個巨大的挫折──隋文靜罹患骨垢炎，但她仍忍著巨大的傷痛堅持參賽，比賽結束時，她已經無法站立在冰面上。這讓韓聰既感動又心疼。而傷病的困擾也使兩人錯失了2014年索契冬奧的參賽資格。

隋文靜、韓聰在比賽中。（新華社）

2016年5月5日，因長期傷病的積累，隋文靜必須接受「右側腳踝外側副韌帶重建和左側腳踝肌腱復位手術」。韓聰那段期間只能獨自訓練。術後，他會抽時間去醫院看隋文靜，偶爾捎幾本書給她解悶。

2018年平昌冬奧上，兩人希望奪取金牌，但傷病再次來襲。短節目比賽前，隋文靜腳疼，吃止痛藥撐過短節目（當時他們排名第一），但疼痛在自由滑當中還是動搖了他們的穩定性，最終以0.43分的差距與奧運 金牌失之交臂。隋文靜失聲痛哭，韓聰抱著她在耳邊說：「沒有關係，有我在，我們會更好……」

比賽之後，隋文靜才敢告訴教練組和韓聰她的腳很疼，去醫院拍了片子，隋文靜右足第二蹠骨應力性骨折。比賽時的她做完了全套動作，每次落地的疼痛難以想像。

而髖關節則是困擾韓聰的主要傷病，2021年年初世錦賽因疫情 取消後，他便進入手術治療。疫情的原因，隋文靜只能隔著柵欄見一見他「像探監一樣」。這段期間，隋文靜同樣只能獨自訓練，但經歷手術和漫長恢復的隋文靜一直保持樂觀，「有這個經驗，比較有信心，覺得很可能回來。」

無論誰受傷，對於這對組合的打擊都是雙份的，一次次的磨難之下，他們用冰刀披荊，以夢想斬棘，走進新的一個奧運周期。

15年的陪伴，一起經歷了榮耀、挫折、傷病，外界很難不把形影不離的隋文靜和韓聰看成情侶。但對於兩人而言，攜手追逐夢想，做彼此的依靠，或許比愛情、親情來得更直接和炙熱。

隋文靜／韓聰奪得北京2022年冬奧會花樣滑冰雙人滑冠軍。（新華社）

報導說，小時候，隋文靜喊韓聰哥哥，長大後，她改口喊「二爸」，父親節的時候還在微博上鬧騰著祝「二爸」節日快樂。韓聰常只是笑說自己比隋文靜正經。

雖然從小就搭檔在一起，但在大三歲的韓聰看來，逐漸長大的隋文靜有著不小的變化。他說，以前隋文靜很小，她的世界很簡單，他也容易了解。但隨著慢慢長大，兩人每天接觸不同的事情，幾天不聊天「我忽然發現原來她是這麼想的啊！」例如隋文靜喜歡的歌手和偶像，自己竟然不知道。

另類情感 一起逐夢

作為雙人滑搭檔，韓聰認為這不是一個好的現象，後來沒什麼事情，他就會去找隋文靜聊會兒天，兩人不是生活中的真情侶，但在這個項目上，他們卻必須比情侶更默契。

有兩次關於他們故事也「破圈」了。2016年隋文靜手術後，韓聰在一場表演賽中獨自滑了一套「雙人滑」，做起托舉和其他原本應該雙人完成的動作。此時鏡頭一轉，光束打到場邊，落在坐著輪椅上的隋文靜。韓聰緩慢推著她來到場地中央，隋文靜掩面而泣，這一幕讓全場觀眾深深感動。

2019年日本琦玉花滑世錦賽，在第一天進行的短節目比賽中，他們以79.24分的好成績打破了世界紀錄，一曲演罷，韓聰單膝跪地，興奮地吻了一下隋文靜腹部，這一幕也是被拍下，粉絲們連呼「太甜了！」

事後韓聰解釋，「我當時就是太激動了，因為來之前小隋的腰受傷了，我們的訓練情況非常不好，在經歷了這麼多事情之後，我覺得她越來越成長了，我為她感到驕傲。」

這種看似cp卻又不同於cp的情感，已經成為了兩人不去刻意提及的動力，他們把彼此稱為「橋梁」，你在這頭，我也正好站在那頭，才能支撐起共同的夢想。

2021年世錦賽韓聰傷癒復出，他們接連在大獎賽加拿大站、義大利站奪冠。韓聰自信滿滿，他感覺到他們已經具備了衝擊冬奧金牌的實力，而隋文靜則看得更寬，她說，「做好自己，超越自己。在奧運賽場上拿出最好的節目，展現在全世界面前。」