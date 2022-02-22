中國足壇吹「降薪風」 球員頂薪剩60萬養家難?

中國國家男子足球隊未來引人關注。（取材自北京青年報）

職業足球 的生與死，是否與錢有關？對近來面臨經營瓶頸的中國足球俱樂部來說，是一個待解的謎題，也可能是重生的密碼。

★廣州隊 主力傳降薪近90%

繼中國足球協會祭出史上最嚴「限薪令」引發關注，再傳出廣州足球俱樂部受恒大集團 現金流危機影響，主力球員降薪近90%。中國足壇陸續吹起「降薪風」，有評論稱男足表現不佳，本應更加「節儉、務實」；也有不少人為足球隊員叫屈：「連吃飯、養家都成問題，中國男足只會愈來愈差。」

中國足壇近日傳出中國足協將發布最嚴限薪令消息，將中國球員的薪水天花板定為稅前300萬元人民幣(約47.6萬美元），外援最高不可超過稅前200萬歐元(約228萬美元)，而中超俱樂部每年總投入上限3億元人民幣。雖尚未經證實，仍引來知名足球記者冉雄飛等人痛批「憤怒於中國足協的隨意性！」

足球報報導指出，中國足壇第一份限薪令在2019年發布，當時規定國內球員稅前頂薪不超過1000萬元，外籍球員新簽工資不得超過稅後300萬歐元。此後於2020年再將中超一線隊的稅前頂薪降到500萬元人民幣，外援薪資變為稅前最高300萬歐元，單賽季總收入不得超過稅前1000萬歐元。

★球迷轟 6萬月薪怎麼養家

這樣的「斷崖式降薪」自然也讓網上炸了鍋，有網民表示支持說：「中國男足需要『壯士斷腕』。中國女足每個月收入也才1萬多元(人民幣)，表現還比男足好。」有網民則為男足球抱不平：「足球球員的職業黃金期非常短，6萬元的月薪，連吃飯都成問題。」

但廣州足球俱樂部發布的「足球俱樂部球員定編及薪資標準」，硬是將這份限薪令狠比了下去。新華社報導，這份標準規定俱樂部一線隊球員年薪在稅前6萬至60萬元，主力降薪近90%。有媒體稱，2年前廣州隊一線隊員的起薪在年薪9.6萬元，而主力隊員的年薪在500萬元，此次大幅降薪88%。廣州足球俱樂部也與五名歸化球員終止合約。

★風向標 更多俱樂部恐跟進

北京商報報導，有媒體分析稱，廣州足球俱樂部作為歷史上中國足球協會超級聯賽的八冠王，或成為風向標，引起更多足球俱樂部的降薪行為。

報導指出，男足隊員降薪，其實早有端倪。由於男足在比賽中的表現長期不盡人意，而一線球員的薪水過高，中國足球協會在2020年4月就曾開會就合理降薪達成共識。而中國隊先後不敵日本、越南，無緣卡達世界盃，更是輿論譁然，讓不少人因此支持限薪。

廣州足球俱樂部降薪的因素，還與恒大集團自身也處在危機之中有關。據克而瑞研究數據，2021年恒大全年銷售額為4400億元，相比2020年7323億元的銷售額下降近40%。此前恒大集團旗下足球俱樂部上市時，虧損就已超76億元。廣州隊恐因此面臨著主力球員紛紛離隊的局面。

另據騰訊新聞報導，媒體人叢碩鳴稱，女足廣州隊無法解決資金的問題，運營被迫停滯，不僅2022年全國女足錦標賽將無法參加，女足廣州隊隊長張琳艷也因為沒錢，被迫申請離隊。叢碩鳴感嘆，「廣州隊目前難關可謂一個接一個…如何克服困難，感覺太難了！」

回歸武漢隊，是蒿俊閔職業生涯以來首次為家鄉球隊效力，其原因是家鄉球隊遭遇了困難。（取材自北京青年報）

●國足隊長討薪 批武漢 隊沒誠信

近期除了限薪、降薪，中國足壇還上演了「討薪」。

中國男足國家隊隊長蒿俊閔16日在個人微博上發文，同時標注武漢足球俱樂部及俱樂部管理層：「欠我的工資獎金什麼時候給我？非要糊弄我！逼我！」五名武漢球員也發聲跟進。武漢俱樂部回應，合同約定的工資已足額發放，只剩贏球獎和平球獎的「工資獎金」一、兩百萬元待再商談。

北京青年報報導，蒿俊閔在微博上發布討薪信息，引發中國足球圈普遍的關注。蒿俊閔在文中批武漢隊不講信用，「家鄉球隊我義無反顧，傾盡所有。你們就是這樣沒有誠信？相互尊重一下！謝謝！」

目前正隨國足在江蘇蘇州封閉集訓的蒿俊閔在文中透露，自己去年加盟武漢隊時，「年中來的時候沒讓你們花一分錢，沒找你們要一分錢。工資是你們承諾年底解決，到了年底說過年前，到了過年前說過年後，這是企業文化嗎？」

2021賽季中期，蒿俊閔離開山東泰山俱樂部轉投武漢俱樂部家鄉球隊，原因是家鄉球隊遭遇了困難。但2021賽季，中超俱樂部16家俱樂部中，至少12家出現欠薪。2021賽季中超聯賽落幕後，就有傳聞稱蒿俊閔被武漢俱樂部欠薪。

據了解，武漢隊在聯賽期間兩次補發工資，但欠薪並未解決。蒿俊閔發聲後，一小時內就有田依濃、趙宏略、楊博宇、黃紫昌、葉重秋五名球員跟進討薪稱，俱樂部一次次食言讓他們忍無可忍：「我們也需要養家餬口。」

騰訊新聞報導，蒿俊閔討薪受關注，主要是因為他上賽季轉到武漢隊，卻被家鄉球隊「擺了一道」。也有網民認為，在蒿俊閔出場的13場比賽中，武漢隊只拿到三場勝利，有七場平局，蒿俊閔能拿到一、兩百萬元的工資獎金已是相當豐厚的待遇。

武漢隊的相關負責人表示，武漢隊已足額發放了蒿俊閔合同中的工資，僅拖欠贏球和平局獎待協商。武漢俱樂部16日並發布聲明表示，將調整對足球的重點支持方向，鼓勵球員主動降薪，加大對青訓的投入。同時，球隊申請更名為武漢長江隊。

武漢俱樂部這項聲明同樣引來網民支持與不支持兩種聲音。有網民及評論指出，表現不好就不能領贏球獎金，領了就是不公平。有網民則批漢俱樂部，「主動降薪跟拖欠工資是兩碼事，不要模糊焦點」，並質疑改名的用意。

●好「薪」酸 振興足球只靠熱情？

對於近日接連傳出的足球「薪事」，有觀點認為在國家男足折戟12強賽，國內各級職業聯賽多數俱樂部經營吃緊的大背景下，限薪、限投「加碼」已是大勢所趨。官媒新華社則對此發表了一篇充滿了希望、題為「足球的生與死，或許與錢無關」的評論「正面解讀」：只要活著，只要還有熱愛，就有可能東山再起。

北京青年報報導，有關限薪令等傳聞尚待官方確認，但各級職業俱樂部對此早有心理準備，「限薪、限投進一步加碼」勢在必行。

報導說，一方面，過去23個賽季，受俱樂部股權模式單一、職業足球投入總體入不敷出影響，各俱樂部母公司承受了巨大的經濟壓力。另一方面，國字號男子球隊在各條戰線上戰績慘淡，與動輒幾百萬元甚至千萬級的薪資水平嚴重不符，這在社會上引起了廣大的爭議與非議。

從目前多家中超俱樂部放棄高薪外援、外籍名帥，邀請「熟臉」重返執教舞台等事實來看，國內職業聯賽已做好「勒緊褲腰帶」過日子的打算。廣大職業聯賽從業者當下最需要的是做好本職工作；而俱樂部更須致力開掘出科學的盈利模式。

官媒新華社評論則指出，廣州隊限薪文件讓不少人驚掉了下巴。經計算，100個人的薪水總額尚不足1500萬元，但前兩年隊中不少主力一個人的年薪就遠超1500萬元。如今廣州俱樂部選擇了藉由限薪先活下去。不過按照廣州隊這樣的薪資結構，主力球員恐大部分要離開，廣州隊已經是降級大熱門。

文中指出，「但降級又何妨？只要活著，就有可能東山再起。」俱樂部破產又重生的故事在歐洲比比皆是。 足球的生與死，或許與錢並沒有關係。因為在俱樂部欠薪幾個月下，還有很多人在堅守著。「你愛綠茵之下的這片土地，愛這片土地上的人，就會得到被愛與永生。 」對廣州隊仍有期待。

至於女足，歷經了在亞洲杯上的重新崛起，也出現為女足球員加薪的聲音。不過綜合報導，中國女足國家隊球員的年薪一般在十幾萬元至100多萬元區間，遠不如男足，但平均收入已是世界第二。

由此對照新華社題為「足球的生與死，或許與錢無關」的評論，以及中國男足和女足近來的表現，國足的表現似乎真的與球員薪資沒有太大關係，因為領的少的表現反而更佳。但要振興中國足球真的只需靠熱情嗎？恐怕也過於樂觀。