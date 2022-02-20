北京冬奧村「食力」 征服外國運動員的胃

麻辣燙。(取材自百度百科)

賽場上，谷愛凌大口咬下韭菜盒子、包子的幸福模樣令觀眾暫時忘了激烈戰況，只想要「同款」也來一個。冬奧選手村裡百道美食 上菜，「吃貨少女」心心念念的北京烤鴨，餐餐都有。

2892位運動員 奮力拚戰的冬奧告一個段落，在冬奧村這段時間，中國美食征服了許多外國運動員和工作人員的胃。新聞採訪中，不時可見到運動員帶著食物受訪。社交平台上，更多運動員打卡秀出他們的中國「食力」，豆包一個接一個，餃子每餐都不能少，向鏡頭揮了下手，「不說了，我要去吃烤雞了」。

新華網報導，2021年11月13日，北京冬奧 組委發布2022年冬奧運動員菜單。北京、延慶、張家口三個冬奧村裡設置了世界餐台、亞洲餐台、中餐餐台、明檔、清真餐台、披薩與義大利麵餐台、沙拉台和調味品台、鮮果台、麵包和甜品台等12種餐台，提供來自世界各地特色菜品共計678道。

12種餐台 日上200道菜

冬奧村餐台24小時營業，每天約200道供各國運動員食用，以8天為一個周期進行輪換。每餐都有一系列素食和清真菜式，並提供猶太潔食服務，滿足不同口味、不同宗教的特定飲食需求，讓運動員充分感受中國的熱情和好客之道 。

每個菜的旁邊，都特意製作了一個卡片，介紹菜名、營養成分和原料，方便運動員計算所需能量。

美國單板滑雪名將、三屆冬奧會冠軍肖恩·懷特在視頻裡展示他滿桌子的美食，他開心地說：「比賽期間我一直在享受美食，因為這裡的美食實在是太棒了」，選手村裡什麼都有。

在北京冬奧會開幕上被志願者感動哭的美國單板滑雪運動員特莎·莫德也在頻頻曬出冬奧村的中國美食，「宮保雞丁、餃子、糖醋里脊、麻婆豆腐、擔擔麵…」滿桌的菜差點讓她成為「吃播博主」。吃飽了意猶未盡，她問網友「我試了咕嚕肉、餃子、麻婆豆腐和擔擔麵，還有什麼推薦的嗎？」 美國單板滑雪運動員特莎·莫德覺得豆沙包很好吃。(視頻截圖)

網友興奮地推薦中華美食：「你應該試試火鍋，那是每個中國人的最愛」、「你吃小籠包了嗎？我最愛小籠包了」。

收到指引後，莫德在下一條視頻中吆喝網友「和我一起去冬奧村吃中餐」，她大讚餐廳裡的清炒西蘭花和宮保雞丁，「我喜歡裡面的洋蔥、花生、辣椒和雞肉，真的太棒了」。

紅豆包子 她每天吃6個

冬奧村裡清甜可口的零食「江米條」更是擄獲她的心，讓她一根接著一根在鏡頭前大快朵頤。

單板滑雪女子U型場地技巧資格賽中，馬爾他唯一參賽運動員珍妮絲·斯皮泰里在等待成績時，從背包裡拿出半個吃剩的豆包，對著鏡頭認真吃完。這一幕令眾多網友直呼「太可愛了」。

珍妮絲·斯皮泰里

斯皮泰里表示這種紅豆餡的包子，是她在冬奧村中最喜歡的食物，每天都會吃上六個。若是早晨胃口不好，她就會把包子就放在背包裡。等到成績公布後，她就會拿出豆包來吃，以甜食治癒一下努力的自己。

她笑說：「早上太緊張吃不下，現在做完動作終於能吃了。」 豆包。(取材自百度百科)

面對冬奧村裡上百道美食，來自荷蘭的速度滑冰選手尤塔·萊爾丹獨鍾愛「麻辣燙」。萊爾丹吃麻辣燙吃得津津有味的模樣吸引了網友的注意。有網友發問「那到底是什麼食物啊」？隨後多位熟悉中國的網友跟帖解答「中國著名小吃—麻辣燙」。尤塔·萊爾丹的視頻，讓許多外國網友看完後被麻辣燙圈粉，直呼「太喜歡了，一定好吃！」 荷蘭的速度滑冰選手尤塔·萊爾丹獨鍾愛「麻辣燙」。(視頻截圖)

餃子受寵 日吃100公斤

剛剛斬獲冬奧幒單板滑雪女子坡面障礙技巧賽亞軍的美國選手茱莉亞·馬里諾在接受採訪時表示，自己在冬奧村最愛的美食就是餃子。

「自從來到這裡（奧運村），我大概吃了200個餃子。我從山上一訓練回來就會去吃餃子。」馬里諾還提到在訓練和比賽結束後，她還會和朋友們一起聽音樂、跳舞和唱歌度過在選手村的閒暇時間。

美國選手茱莉亞·馬里諾吃了200個餃子。(視頻截圖)

在選手村中，中國的餃子及北京烤鴨特別受歡迎。高峰時一天可以吃掉100多公斤餃子，來自俄羅斯奧委會代表團成員就表示他們特別喜歡餃子吃入肚中的溫暖感覺。 特莎·莫德

北京烤鴨 一餐吃80多隻

另一道知名菜品「北京烤鴨」更是消耗量巨大，光是一頓午餐就能吃掉80多隻烤鴨。北京烤鴨的盛名，更是讓許多運動員一入住選手村就直奔向烤鴨餐台。

美國自由式滑雪運動員克里斯·托弗表示，他最愛吃的就是北京烤鴨，「鴨肉多汁，外皮也非常脆。雖然我不知道在鴨肉卷裡面放的是什麽醬，但是真的很好吃，我非常喜歡。」 北京烤鴨是冬奧村最受各國運動員歡迎的中國美食。(取材自中新網)

來自挪威的菲利普·菲耶爾德·安德森也分享了自己在奧運村打卡美食的視頻，他大讚「所有吃的喝的都是免費的！離開這裡的時候我大概要胖10斤」！

先來一口餃、再咬一口蔥油餅。賽場上有多投入，餐桌上就有多豐盛。

冬奧選手村裡的飲食是24小時供應的，看著各國運動員花式炫菜，大讚中國美食，網友笑道：「他們其實是來中國吃飯，順便比了個賽」、「沒有什麼是一頓飯不能解決的，如果有，那就兩頓」。

國際奧委會主席巴赫日前到延慶冬奧村考察時表示，「如果我在村子裡待上三天我會再長十斤，這裡的餐食太好吃了」。運動員們對於冬奧村的房間、餐食和服務的反饋都令巴赫十分滿意。

個性化定製 滿足多元需求

新京報報導，日前在一場發布會上，北京冬奧組委奧運村部部長沈千帆詳細介紹了冬奧村的個性化定製。

沈千帆表示，作為北京冬奧會運動員的「家」，也是最大的非競賽場館，冬奧村在公寓設施、餐飲服務、運動休閒等方面做了精心安排和設計，同時配以一站式的商業服務，滿足運動員的多元需求。

單運動員居住的公寓就有四種戶型，公寓還配有會議室等活動空間，床的形態還可以在睡姿、坐姿等不同場景下進行調整。

在滿足運動員健身和休閒的需求方面，北京冬奧村特意設置了健身中心和娛樂中心，除桌式足球、台球等傳統的娛樂設施外，還有科技感十足的4D載人深海模擬器、太空模擬倉等娛樂裝備。

此外，北京冬奧村還設有綜合診所以及理療康復、治療、牙科、心理諮詢等18個科室，為運動員提供每日16小時的基本門診和24小時的緊急醫療服務。

沈千帆表示，希望在精心的保障服務和賽事運營的共同努力下，北京冬奧會的參賽運動員能夠以最佳的競技狀態迎接比賽，享受比賽。

歷屆奧運會，運動員餐廳以及餐食都備受關注。沈千帆表示，運動員餐是一個非常複雜的餐飲系統，菜單是和國際奧委會相關運動營養學專家一起花兩年時間制定的。

沈千帆坦言，在來到冬奧村工作之前，自己跟很多人一樣對運動員餐食方面的複雜性認識還不夠。

「頂級運動員對餐飲有著嚴格要求，也要犧牲一些對美食的追求。我們有時候開玩笑說，他們都是拿著計算器在吃飯。」沈千帆說，專家和運動員更多關心食物的營養成分，比如每100克中會有多少能量、脂肪，過敏原是什麼等。

冬奧村餐廳大量消耗的食物以肉類、蛋類、蔬菜等為主。在滿足國際奧委會批覆菜單中一些基本的營養元素提供的基礎上，冬奧村也會盡量滿足各地不同的口味要求。

此外，冬奧會恰逢中國春節，運動員餐廳也提供一些具有北京特色的美食，「從特色角度來看，比例其實很小，我們是用真心的服務盡量去滿足不同的需求」。