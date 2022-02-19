上千「織女」齊心編織 冬奧「絨」耀之花永不凋謝

中國隊選手范可欣、任子威、曲春雨、武大靖、張雨婷（從左至右）拿下了中國短道速滑第一金，他們在頒獎儀式上高舉著「冬奧之花」。（新華社）

蘊涵著節儉、可持續的辦奧理念，上千名「織女」齊心編織而成的「冬奧之花」，讓奪牌選手們高舉起永不凋謝的「絨」耀。

★一把花束 要耗費35小時

中國短道速滑隊為中國贏得本屆冬奧會第一枚金牌，范可新、任子威、曲春雨、武大靖、張雨婷戴著金色的同心獎牌，站在最高領獎台上，他們捧著用絨線編織的「冬奧之花」，不同以往的呈現令觀眾眼前一亮。

本屆冬奧之花共有1251束，16731枝。編結一片玫瑰花瓣需要20分鐘，一枝玫瑰花由十片花瓣組成，加上三片葉子和花莖，僅一枝玫瑰，就需要一位編結師耗費至少五小時，一把完整的花束需要耗時長達35小時，製作所有花束耗時近5萬小時。5萬小時背後，是全中國各地上千名「織女」的付出。

新京報報導，19世紀末，英國商人在上海開設蜜蜂牌絨線公司，絨線、棒針編結手藝在民間傳開。結合了東方傳統結繩技法後，形成了海派絨線編織技藝。

2009年，海派絨線編結技藝被列入上海非物質文化遺產名錄。71歲的勵美麗是非遺技藝傳承人，也是此次冬奧頒獎花束編結項目的負責人之一。

冬奧花束設計長達幾個月，勵美麗已經記不清改了多少遍設計稿，2021年10月，冬奧頒獎花束終於定稿。

手工編織的冬奧之花。（取材自新京報）

★6種花卉 緞帶紮出冬字

在最後定稿中，勵美麗運用六種花卉植物形象：象徵友誼的玫瑰、象徵堅韌的月季、象徵幸福的鈴蘭、象徵團結的繡球、象徵勝利的月桂、象徵和平的橄欖，北京冬殘奧會頒獎花束則在此基礎上多了象徵堅強的波斯菊。

花材經過造型和捆紮成34厘米高花束，胸徑24厘米，花束手柄的蝴蝶結絲帶上印有BEIJING2022字樣，花束整體清新、自然，與北京冬奧 會主色調一脈相承，凸顯出鮮明的冰雪運動的特色。

「每朵花的最後工序，我都用細銅絲固定塑形，這樣花束整體的立體感也會更強。」勵美麗表示，六種花束用藍白兩色緞帶捆紮，緞帶形狀像漢字「冬」字，又像一名滑雪運動員，充滿冬奧特色。

一束完整的冬奧頒獎花束，要編結197朵大大小小的花瓣、枝葉，換算下來需要一名熟練工製作35個小時左右，此次冬奧會和冬殘奧會頒獎共用花束1251束，累計花材共1萬6731枝。

去年10月定稿之後，距離冬奧開幕只有四個月的時間，項目組聯繫了全國各地會編結的手工藝人，在全國婦聯等組織的支持下，發動北京、上海、天津、江蘇、浙江等省市的編結社團共同參與。

頒獎花束有固定的尺寸和形狀，絨線編結針法也比較特殊，在疫情的影響下，勵美麗用線上錄視頻的形式，把每種花材的編法和要求以電子版的形式發送給各地編結師。

報導指出，第一批繡球花編織絨線寄到了天津市潮汐濟困中心關超的手中，潮汐濟困中心是針對困難群眾提供編織等手工技能幫扶、生活救助的組織，關超則是津派手工鉤編技藝的非遺傳承人。

關超的隊伍裡有成熟的編織群體，200多名織女中，一些人來自四川、陝西、雲南、河南、山東、湖南等地。潮汐中心承接了1600枝繡球花、800枝月季花以及2.6萬片月桂葉的編織任務。

潮汐中心志願者李莉是編織培訓者，她把勵美麗的圖解拆解成圖片版成品，配上文字發到織女群裡，所有的培訓和學習幾乎都在線上。她發現殘障朋友的學習能力很強，幾乎沒有什麼困難。「我們驗收標準的誤差大概在0.5厘米，畢竟是手工製作，一模一樣也不太現實，但這也是手工藝品的溫度所在」。

發放材料和回收成品同步進行，初期需要返工的多，經過兩、三次修改後，質量越來越好。李莉把驗收合格的成品寄往上海，由勵美麗驗收。

出於保密原則，她們都不知道自己編織的這些花用處是什麼。有人猜測是做聖誕樹嗎？驗收完2.6萬片月桂葉之後，李莉發現「做夢眼前飄的都是葉子」。

在上海楊浦區婦女兒童中心，十幾位巧手媽媽工作坊的成員正在編結北京冬奧會頒獎花束。（中新社）

★冬殘奧花束 出自殘疾人

2400枝豔紅玫瑰出自平均年齡60歲以上的上海楊浦區巧手媽媽工作坊；840枝潔白鈴蘭出自50多名江蘇連雲港媽媽之手；1600枝繡球花、800枝月季花來自天津潮汐中心；300枝橄欖枝、300枝非洲菊，出自臨汾洪洞縣二姐手工坊；500束冬殘奧頒獎花束，則是出自北京脊髓損傷者希望之家150多位殘疾人之手。這些數字之外，還有很多沒有統計進來的無名織女。

最終，共有1萬6731枝花材匯總到上海，每一枝花材都經過勵美麗的反覆檢查與核驗後，再進行最終組裝。

報導說，2021年12月31日晚，北京2022年冬奧會和冬殘奧會頒獎元素正式發布，冬奧頒獎花束向全世界展示它的容顏。勵美麗說，這是她的圓夢時刻。

這一天也是眾多織女第一次看到花束的最終模樣，興奮、自豪和滿足的心情讓人後悔沒有多織一些、沒有多拍點照片。

李莉覺得自己很幸運，原以為冬奧離自己非常遙遠，沒想到她竟然能貢獻一份力，尤其是在手工編織被低估的機器製造時代，「這次我終於覺得自己做的東西不是沒有用處」。

冬奧會開幕式上，令人驚豔的雪花。（中通社）

●中國結造型 一片「冬奧雪花」畫3年

北京冬奧會開幕式上，奧運 之火在主火炬「大雪花」中心燃起。96片小雪花組成大雪花，橄欖枝周圍環繞著銀絲帶，大雪花和銀絲帶之間非勻速雙向同心旋轉。

★反覆修改300多稿

這一片片代表國家的小雪花，歷經近三年時間，反覆修改了300多稿後，才驚艷呈現於世人面前。

揚子晚報報導，2019年，在清華大學美術學院老師的推薦下，畢業於清華大學美術學院的設計師李旻進入到冬奧會導演 的設計團隊。「當時說通過設計幫助實現導演的創意，就答應試一下，後來才知道是冬奧開幕式美術設計工作」。

李旻介紹說，按照導演要求，每人設計24個國家的雪花，一共設計100個國家的雪花，一開始要設計100朵完全不重樣的雪花，代表不同的國家。最開始是大家放開創作，設計元素考慮過各國地標性建築圖案、中國傳統吉祥紋樣，如中國結、仙鶴、牡丹花、梅花、紫荊花、荷花、錦鯉、燕子、中國建築屋頂、中國橋等。「前期搜集資料，大量搜集跟雪花有關的資料和圖片，對我來說不是作為參考，要創造獨一無二的雪花造型，必須先了解，然後再跳出這些設計」。

再經過反覆修改和論證，最後定稿採用「中國結」造型。統一後，大家再分頭把手頭的中國結方案完善。最終李旻的方案被導演選中作為備選之一，後期仍面臨幾個月的修改，最終形成一個濃縮大家智慧的版本，由黑弓團隊做視覺效果設計及細節調整。

李旻透露，設計中還經歷了一次比較大的刪改。中國紋樣的美感，需要一定密度才能得到很好體現，但從亮燈效果來看，線條過於繁雜，導致看不清雪花主題造型創意。「導演讓我們推翻方案，進行大幅度刪減，刪減掉一半以上的線條。做減法的過程中也發現，中國結的造型圖案既可以保持美感，又代表很好的文化內涵和寓意」。

把中國線描應用到現代插畫中，李旻插畫中線條的美感打動了張藝謀導演。「包括這次開幕式也是採取有一點現代感，又跟中國傳統結合的風格，希望我們能提供一些好的創意。」在完成冬奧會開幕式的設計工作後，李旻又投入冬奧主題的插畫創作中。

★追求極致視覺效果

李旻說，張藝謀導演對美學和對細節的把控是極致的，所以每次他去工作室開會前，都會做好要重新設計方案的心理準備。導演每次開會都會有新的想法，會不斷顛覆認為不夠好的創意，去追求極致的視覺效果，而他過人的想象力和深厚的藝術功力，很難讓你對他的修改意見說不。

讓李旻印象深刻的是，導演真的精力特別旺盛，每天的睡眠時間也就三小時，大部分時間都是在為開幕式忙碌著。「這幾年和導演的接觸，讓我真切感受到他對自己事業的專注和熱愛的程度真的是一般人很難達到的」。

奧運之火在主火炬燃起後，將持續燃燒至本屆冬奧會和冬殘奧會結束，並將成為三地的永久性雕塑。