濛主、哈爾濱一霸、義墩墩… 冬奧熱詞裡的中式幽默

谷愛淩備戰女子坡面障礙技巧項目。（新華社）

如流星雨般的冬奧流行語，形成炫目的話語景觀，也是解讀中國式幽默的密碼。

新冠疫情下的2022北京冬季奧運會於2月4日開幕，儘管處於內憂經濟衝擊、外患抗中結盟的情勢裡，從四面八方湧來的冬奧流行語，仍在中國社交網站上被討論得熱火朝天，帶動著北京冬奧 的喜慶氣氛；東方式浪漫「井噴式」的表達，也充分反映出中國民眾對北京冬奧以及冰雪運動的超高熱情。

從王濛「嘮嗑式解說」喜提「濛主」稱號，到谷愛凌 「世界最高難度動作」奪冠被封「谷神」，還有堅決貫徹戰術、助中國隊奪金的李文龍被網友親切地稱為「全民小兒子」等，綜合文匯報、澎湃新聞、長江日報報導，這些HIT爆網絡的冬奧熱詞，正展示著中國的文化自信。

「濛主」王濛的代表性金句是「我的眼睛就是尺！」（視頻截圖）

#濛主 王濛嘮嗑式解說

王濛之所以被稱為「濛主」，是因為她在短道速滑上的強大實力，曾兩次參加冬奧會共獲四金一銀一銅，2010年溫哥華冬奧會獲短道速滑女子500米、1000米及3000米接力冠軍，是中國短道速滑歷史上第一個「三冠王」，也是迄今為止中國冬奧代表團中獲得獎牌最多的運動員。

出生於黑龍江七台河的王濛有著獨特的東北口音，她高昂的語調和情緒帶有強大的感染力。此次冬奧會，她的「濛式解說」成功破圈刷屏，段子橫飛，並憑藉「嘮嗑式解說」，連續上了多個熱搜。網民因此給她取了一個諧音「盟主」的「濛主」外號。

她在直播平台上的解說搭檔、著名體育解說員黃健翔是這麼評價：「跟王濛一起解說短道速滑比賽，我除了唸對名字和成績，真的就不需要說什麼了。因為她怎麼說都對，大家也喜歡聽她說呀。」

王濛最為人知的解說金句莫過於那句熱到爆的「我的眼睛就是尺」。北京冬奧短道速滑團體2000米混合接力賽的最後時刻，中國隊選手武大靖被對手逼近，中國隊與義大利隊以很小的差距衝過終點，擔任解說嘉賓的王濛跳起來激動地說「贏了！我的眼睛就是尺！」

網友這樣說：

「王濛是一個被速滑耽誤的相聲演員。」

「沒有王濛解說的比賽我不看。」

「下屆春晚請王濛說相聲」，「捧哏黃健翔」。

中國選手谷愛淩在自由式滑雪女子大跳台奪得冠軍。(新華社)

#好好睡覺 谷愛凌分享祕密武器

2月8日，中國選手谷愛凌在自由式滑雪女子大跳台比賽中完成被稱為世界最高難度動作的「轉體四周半1620度」，成功逆襲奪冠，被網民贈予「谷神」稱號。除了滑雪，谷愛凌在騎馬、射箭、籃球、足球、越野跑步、衝浪、攀岩等運動上的表現也樣樣不差，而且還是個超級學霸。

谷愛凌的媽媽平時都是計算好時間來安排谷愛凌的生活和學習，但每天睡夠10小時是必備，從小就告訴女兒「睡不夠哪有精力玩兒」。谷愛凌甚至稱媽媽是「睡眠警察」，因為媽媽總是和她強調睡好覺，她並稱「我的祕密武器是從小每天晚上睡10個小時的覺，現在也是。」

谷愛凌也認為睡好覺是自己成功的祕訣：「睡覺會促進身體和大腦的成長，同時也是一個複習時間，會複習一下當天學的所有事情，這樣我第二天清晨起來就會發現，會做得更好。」

於是，「好好睡覺」這一話題迅速在網絡上發酵，許多專家大談「成為谷愛凌的第一步是睡10個小時，有沒有根據？」，包括睡眠書等睡眠相關商品也熱銷。

網友這樣說：

「我和成功只差了一個好好睡覺。」

「谷愛凌的成功秘訣，睡覺這條最容易模仿。」

「我會努力克制自己，讓孩子多睡會。」

獲得2022年北京冬奧短道速滑男子1000米冠軍的中國隊選手任子威。（新華社）

#哈爾濱一霸 任子威「逃離熱搜」

北京冬奧會前夕，操着一口標準東北腔的中國短道速滑運動員任子威面對鏡頭露出志在必得的表情。北京冬奧會期間，他3天奪得2枚金牌，賽前的採訪視頻被網友扒出，「哈爾濱一霸」稱號瞬間衝上熱搜。

「你好，我是『哈爾濱一霸』、『哈爾濱霸王』。在哈爾濱打量我，指定是挨揍。」 「世界盃我拿了三塊獎牌，我覺得還可以吧，預期範圍之內。」「冬奧會我有五項比賽，五項比賽我都有衝擊金牌的實力。」

任子威出生、成長於「冰城」哈爾濱，2014年進入國家隊第一年，就在世青賽上獲得男子5000接力的金牌、男子1500米的銅牌和「全能王」的稱號。這次在短道速滑男子1500米半決賽中出現失誤，被取消晉級資格，他承認社交網絡上因為他的金句而引來的「流量暴增」，對他的心態造成了一些影響。

「我覺得還是把我當個小透明吧，我還是習慣於當透明人，不太喜歡當這種上熱搜的人。」任子威說著說著又苦笑起來，然後擺擺手，「就不要報導我了。」「逃離熱搜」也因此再次被網民捧為金句。

網友這樣說：

「就喜歡任子威快人快語、耿直boy的性格，『哈爾濱一霸』，敞亮！」

「不愧是『哈爾濱一霸！』又發現了一個寶藏男孩，看他採訪能笑死。」

「跟着任子威混可以橫著走了，霸哥，我下次去哈爾濱你一定要罩着我。」

中國選手高亭宇（右）500米速度滑冰奪金，賽後金句也刷屏。（新華社）

#34秒32 高亭宇凡爾賽發言

2018年的平昌冬奧會，中國選手高亭宇獲男子速度滑冰500米銅牌，立志「要將這個獎牌換個顏色」。4年後的北京奧運，24歲的他再次超越自己，以34秒32在男子速度滑冰500米奪金，打破奧運紀錄。

以高亭宇奪金成績#34秒32#為關鍵字的話題迅速衝上熱搜，兩天閱讀量就近2億，相關話題加總更達近22億。高亭宇賽後的得獎感言，也因為他的「東北式幽默」，一條條霸氣的金句廣為流傳，掀起「高亭宇凡爾賽」旋風。

高亭宇衝上熱搜的發言是這麼說的：「（金牌）我說到做到！」「昨天腿部肌肉還有點拉傷。但人家（對手）都到家門口，誰慣著誰啊，幹就完了。」「所謂的什麼『旗手魔咒』，我覺得並不存在。我這次來不就打破了嗎？」

其他還包括「我最近失眠，一天只能睡八九個小時。」「今天破紀錄的成績比平時訓練還要差一些，我還能做得更好。」「有人賽前曾跟我說，你這個道次不可能獲得冠軍，我現在想說，（指了指金墩墩）這是啥？」「這在冰絲帶比賽，不破紀錄好意思奪冠嗎？對吧！」

網友這樣說：

「睡12個小時，我一直在熬夜，他拿了冬奧會冠軍，而我………禿了。」

「想起了西遊記後傳裡孫悟空的口頭禪：『我還沒用力呢你就倒下了』。」

「哈哈哈這就是中國的自信，國家級凡爾賽，被他凡到了。」

本電視台記者辻岡義堂對北京冬奧吉祥物「冰墩墩」的狂熱，也引爆了購買潮。（取材自北京日報）

#義墩墩 日本 記者笑擁100墩

由於非常喜歡北京冬奧會吉祥物「冰墩墩」而購買了大量周邊產品，日本電視台記者辻岡義堂在中外社交媒體上意外走紅。辻岡義堂接受環球時報採訪時說，因為太愛「冰墩墩」現在被稱為「義墩墩」，就連日本電視台在節目中也將他的署名改為「義墩墩」。

35歲的辻岡義堂為何這麼喜歡「冰墩墩」？原來，到北京的第一天，辻岡義堂不小心把外套忘在飛機上，鬱悶時看到了可愛的「冰墩墩」，瞬間被治癒。「我對它是『一見鍾情』，沒有『冰墩墩』就沒有現在的我。無論多苦多累，每每看到『冰墩墩』，都會湧起一股幹勁兒。」

說著，辻岡義堂展示起「冰墩墩」，除了記者證掛牌上的「八墩墩」，T恤上的「九墩墩」，還有「冰墩墩」的圍巾、衣服等周邊，加上寄給日本演播室的「冰墩墩」，最少有15個。

他說自己已蒐集差不多有100個「冰墩墩」了，但當看到冰墩墩工廠生產畫面時，他高呼：「我想去那裡，囤更多的冰墩墩！」

網友這樣說：

「這位大哥來冬奧的主業是帶貨，副業才是報導體育新聞吧。」

「他竟然有100個『冰墩墩』，我有理由懷疑我的份額被他搶走了」

「這哥們來中國最大的收穫就是獲得了『一百墩』」。