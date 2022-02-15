風洞、魔毯、機器人…盤點冬奧訓練神器

短道速滑隊員在體育風洞開展訓練畫面。(取材自環球時報)

為了在競賽中超前0.016秒，中國冬奧隊搬來東風導彈、長征火箭使用的風洞技術，精準而細緻的將運動員 一路「吹」向冠軍。

在短道速滑賽道上，勝負就在毫秒之間。冬奧短道速滑2000米混合接力賽中，奪下首金的中國僅領先第二名的義大利隊0.016秒。如何在空氣阻力中破風前行？中國隊將運用導彈、火箭和飛機的風洞技術轉化為運動訓練，讓逆風修煉的運動員顯著提升成績。

在北京冬奧開幕之前，環球時報採訪中國第一個大型空氣動力研究與試驗基地—中國航天空氣動力技術研究院，實地了解該院為國家體育總局設計並承建的體育風洞項目。

體育風洞 提升競技水平

航天科技十一院科研人員表示，許多參加冬奧競速類項目的中國冬奧健兒，都在體育風洞中進行過日常訓練以提升競技水平。

在2021年舉行的東京奧運會上，游泳、賽艇、自行車等一大批項目的運動員也都接受過體育風洞的「洗禮」，許多中國奧運冠軍就和名震世界的東風導彈、長征火箭、殲系列戰機一樣，都是在風洞中「吹」出來的。

該所黨委書記王凱文表示，這座體育風洞2020年建成，風洞的口徑寬為2.5米，高為3米，測試段長度為8米，設計風速為151.2公里／小時，風速相當於14級的強颱風。

參與風洞設計的航天科技十一院三所工程師鄭劉指出，在設計體育風洞的時候，設計人員調研了大量的冬奧比賽項目，在綜合考慮了雪車、雪橇、滑雪 板等各種冬奧項目運動裝備的尺寸，以及部分奧運比賽項目運動裝備的尺寸後，最終確定風洞的長寬高。

而151.2公里／小時的風速，也是考慮到冬奧會中速度最快的雪車項目最高時速大約就在150公里／小時左右，這個風速完全可以滿足目前所有冬奧競速類體育項目的測試訓練要求。軍工級低速風洞風速能達到70~100米／秒，但人類的運動不可能達到這個速度，所以工程師將體育風洞的風速降低，也避免浪費能源。

然而，風速的降低並不意味著體育風洞的研製難度也會相應變小。因為體育風洞的使用對象主要是分秒必爭的運動員，所以其對精確性，安全性和舒適性的要求相較於軍工風洞會更高。

確保安全 周邊設防護網

為了確保運動員的安全，體育風洞特意增強了安全方面的措施，比如盡量避免在風洞內部使用螺釘等易脫落的緊固件，以免飛出傷人；測試平台周邊合理設置防護網，既不干擾測試又能防止運動員滑落；再比如在陪伴測試的教練身邊加設急停按鈕，遇到緊急情況可以立即停車等。

此外，為了最後篩選運動員的運動姿態，體育風洞還具備拍攝存儲功能，能將一個時間點裡的測力數據、畫面數據，以及重心捕捉，運動員姿態變化後重心變化情況等數據存儲，為教練指導提供參考。運動員也能在眼前地板上的顯示屏裡，看到自己動作的測試數據。

為什麼在體育風洞中「閉關修煉」一段時間，運動員的比賽成績就能顯著提升？鄭劉指出，以冬奧競速類項目為例，風洞主要用於為減小運動員的風阻提供試驗幫助。風阻越小則速度越快，運動員消耗的體能也會越小。

當短道速滑隊在風洞中開展測試時，隊員們會站在特製的六分量傳感器上。風洞製造的風會以相當於運動員運動速度的風速迎面吹來，此時就可以通過六分量傳感器測出不同動作姿態下阻力的變化。

減少阻力 找到最佳姿態

短道速滑項目中，運動員稍微彎一下腰，或者是變換一下手勢，阻力的變化都可以通過腳下的六分量傳感器測得，然後變化的數據會顯示在電子屏上，運動員和教練員就會知道，哪個動作才能獲得最小的風阻。在鎖定風阻最小的動作和姿勢後，隊員們再加以長期往復訓練，就能形成「肌肉記憶」。

如果空氣阻力能夠減少10%，運動員的成績便能提高1%，在毫秒必爭的冬奧賽場，1%甚至1‰秒的差距都有可能決定比賽的勝負。「我們的目的就是給運動員找到最佳的運動姿態，產生最小的阻力，以提高他的速度。」體育綜合訓練風洞專家李玉秋說。

除了體育風洞，中國冬奧隊還有其他訓練「神器」。

旱雪魔毯 非雪季也能練

東北大學表示，被冬奧健兒喻為「旱雪魔毯」的裝置是由東大力學系攻關小組研發，已於去年夏季投入使用。旱雪著陸坡能高度仿真最為關鍵的落地環節，不僅解決了此前非雪季無法進行著陸訓練的難題，還大大提高了訓練效率和質量。

東北大學力學系主任、博士生導師李東教授表示，「多模式、高速衝擊過程旱雪著陸緩衝區域力學性能與結構優化研究」課題是科技部「科技冬奧」重點專項「雪上優勢、潛優勢項目夏冬轉訓融合關鍵技術」中的一部分，目的是研製出一種新型高仿雪複合結構著陸緩衝區域，使運動員在落地過程中的感受與落在雪場坡面上的感覺十分接近。 世界首座旱雪著陸坡。（取材自中青在線）

2020年1月，攻關小組就開始進行相關實驗，李東指出，為了拿到精準數據，他們從瀋陽體育學院白清寨滑雪場的自由式滑雪空中技巧場地拉回了幾卡車人造雪，然後在大學的實驗室裡做人造雪壓縮實驗。實驗室試驗後，就是室外的「重錘實驗」，為了掌握「雪的力量」，團隊進行了近千次試驗。 團隊在雪地上做試驗，掌握物體在雪上的受力情況。(取材自東北大學)

在研製這套世界首創高科技旱雪著陸坡系統過程中，東北大學與全國十餘家單位和企業通力協作。中國航空工業空氣動力研究院提供了彈射假人裝置，北京航空航天大學提供了計算機仿真測試系統。

2021年8月，全新研發的旱雪著陸坡在河北淶源國家跳台滑雪訓練科研基地落成並投入使用。自由式滑雪空中技巧和跳台滑雪兩支國家隊在裝有旱雪著陸坡的跳台上進行了訓練和熱身賽，運動員們反饋效果很好。

VR 系統 體驗仿真滑行

除了力學系的貢獻，東北大學機械學院王宏教授團隊則是研發一套滑雪道多模態環境要素和滑行速度測量機器人及VR滑雪體驗系統。

滑雪道多模態環境要素測量機器人是一個身高只有30厘米的萌萌機器，別看小傢伙個頭不大，卻能夠在賽場收集風向、風速、雪面摩擦力、空氣濕度等環境數據，還能準確地捕捉滑行速度。

只要機器人在賽場，就能透過5G網路傳回賽道環境實時數據，讓研究員在東北大學實驗室裡就能透過VR體驗系統仿真滑行，彷彿身臨冬奧賽場。 學生利用VR體驗系統仿真滑行。(取材自東北大學)

從去年7月份開始，這款機器人便伴隨中國自由式滑雪空中技巧隊進行夏訓和冬訓，無論是在旱雪，還是真雪場地上，為國家隊教練組提供了大量數據，幫助運動員更高質量完成訓練內容。

滑雪道多模態環境要素和滑行速度測量機器人，可以在賽場收集風向、風速、雪面摩擦力、空氣濕度等環境數據。（取材自中青在線）

「如果這款機器人是情報員，那麼，我們設計的虛擬與現實動態鏈接VR滑雪體驗系統就是指揮中樞。」王宏指出，VR滑雪系統與普通的虛擬現實系統不同，它與滑雪道多模態環境要素測量機器人動態鏈接，在5G通信技術的支持下，通過雲端將機器人測得的雪道數據實時傳輸給遠方的VR系統，使得運動員或體驗者戴上VR眼鏡，足不出戶在室內滑雪毯上就能進行模擬室外滑雪體驗。

室外訓練不便時，透過改變系統參數，就能幫助運動員達到在不同環境下訓練的目的。

「高速運動光學視頻採集分析系統」則是由東北大學理學院楊連平教授團隊研發。

以高速攝像機拍攝自由式滑雪隊員的空中技巧，運動員的頭、肩、腰、膝、手肘、腳踝等關鍵部位都會顯示出綠色光標。通過光標之間距離的變化來測算人體翻轉速度、角度等數據。

從去年夏季訓練開始，該系統為自由式滑雪空中技巧隊服務。光學視頻採集分析系統和傳感器分析系統結合使用，讓國家隊教練組對隊員動作姿態有了更精準的把握。接下來，該系統將使用於U型槽滑雪項目。