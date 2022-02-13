邊陲小城七台河：東北煤礦坑→冬奧冠軍城

七台河職業學院短道速滑訓練中心的孩子們在進行訓練。（新華社）

「跪著挖煤，站著做人。」是流傳在七台河煤礦工人之間的一句話，也是七台河市成為「中國冬奧冠軍之鄉」的密碼之一。

黑龍江省七台河市，這座常住人口只有不到70萬的煤炭之城，先後走出三位冬奧冠軍、三位特奧冠軍和七位世界冠軍，攬下100多塊世界級獎牌。2022北京冬季奧運 會，讓世界再次見證這座小城是如何蛻變成短道速滑冠軍的搖籃。

對於很多人來說，七台河市是一個陌生的名字。地處黑龍江省東部，北端毗鄰佳木斯市，市轄三區一縣。澎湃新聞刊出逐鹿網報導，1958年，七台河煤田開始大規模開採，也正是從這時起，長期屬於合江地區勃利縣管轄的七台河偏遠山區，突然迎來了人口的劇增和勃勃的生機。

孟慶餘教練生前訓練場景。（新華社／視頻截圖）

孟慶餘→井下煤礦工 打造冬奧冠軍之鄉

在這座邊陲小城裡，幾乎可以聽到來自全國各地的方言俚語，人們都因資源的開發而奔走相聚。在全國293個地級市裡面，七台河市人均GDP只有3.4萬元人民幣，似乎也顯得並不出眾。但人口不足70萬的七台河市，如今已成為中國短道速滑運動的代表城市，有「冬奧冠軍之鄉」、「冠軍之城」的美譽。

提起七台河的短道速滑，就不能不提已故教練孟慶餘的名字。1969年，孟慶餘被分配到七台河當井下煤礦工人，每天下班都去倭肯河上滑冰，並多次代表七台河參加合江地區舉辦的滑冰比賽，屢次奪冠。因為出眾的滑冰才能，孟慶餘1974年被調到體育局任專職速滑教練。

孟慶餘教練生前訓練場景。（新華社／視頻截圖）

孟慶餘妻子韓平雲形容丈夫當時的決定時說：「從礦務局調到體育局，工資要掉好幾級，但孟慶餘對滑冰痴迷的鐵了心，他說掉幾級工資也要去！」

但當時的七台河市物質條件匱乏，沒有一個正規的冰城，孟慶餘於是自己動手在零下40℃度的極寒天氣裡鑄冰，每天凌晨3點起床，盤火炕、搭爐子、砌鍋灶，用自製的澆冰車一圈圈地澆灌冰場。空閒時就用家具木材給隊員們打造訓練滑板，晚上等孩子們睡熟後，他把自己關在衛生間或廚房裡，給隊員逐個磨冰刀。

已故短道速滑教練孟慶餘的工作場景復原。（新華社）

其中一名隊員馬慶忠因訓練過猛致左腿骨折，在家休養了三年後，被孟慶餘延攬到七台河體工隊擔任短道速滑教練員。在孟慶餘、馬慶忠、董延海等教練的帶領下，1980年5月，年僅8歲的張傑入選七台河市少體校速滑隊，13歲就獲得全國少年速滑比賽單項、全能五枚金牌。

2002年2月16日，在鹽湖城第19屆冬季奧運會短道速滑女子500米決賽中，中國選手楊揚奪得金牌， 實現了中國在冬奧會上金牌的「零的突破」。圖為楊揚在領獎台上。（新華社）

楊揚→實現中國冬奧金牌零的突破

張傑入選國家短道速滑隊後，獲得過兩次世界大學生女子3000米接力冠軍，以及短道速滑世界錦標賽3000米接力冠軍。張傑也是黑龍江省七台河市第一個獲得全省、全國首枚金牌的短道速滑運動員 。但在1995年，23歲的張傑因傷退役，師妹楊揚接下了她的棒子。

在七台河體育中心，七台河職業學院短道速滑訓練中心主教練張傑（右二）正在指導訓練。（新華社）

2002年美國鹽湖城冬奧會，楊揚實現了中國冬奧金牌零的突破，成為了中國冬奧速滑第一人。楊揚總計獲得59個世界冠軍，也是獲世界冠軍最多的中國運動員。

孟慶餘深知，這些孩子的身上寄託了家庭的全部希望，「好苗子絕不能毀在自己手裡。」除了盡力讓小選手們在參加訓練時無後顧之憂，孟慶餘等人也逐一造訪當地的小學，發掘更多選手，但當時中國冰雪運動尚未普及，許多家長反對讓孩子學滑冰。王濛的父母就是其中之一。

2006年2月15日，王濛在奪得杜林冬奧會短道速滑女子500米冠軍後高舉國旗慶祝勝利。（新華社）

王濛→四枚金牌成就「濛時代」

王濛曾在乒乓球上顯示出過人天賦，但被家人阻斷。為說服王濛的父母點頭，馬慶忠先後三次到王濛家勸說：「你說不定已經把一個乒乓球世界冠軍給扼殺了，再也不能把一個滑冰世界冠軍給扼殺了。」王春江幾經思索，最終才同意讓王濛學習速滑。

王濛隨後的表現，證明了孟慶餘和馬慶忠等人的眼光。2010年，在溫哥華冬奧會短道速滑500米比賽中，王濛兩度刷新奧運紀錄，並成功蟬聯女子短道速滑500米金牌，推動「濛時代」走向頂峰。王濛在2006年杜林冬奧會和2010年溫哥華冬奧會上獲得的六枚獎牌，包括四枚金牌、一枚銀牌和一枚銅牌。

王濛在2006年杜林冬奧會和2010年溫哥華冬奧會上獲得的六枚獎牌，包括四枚金牌、一枚銀牌和一枚銅牌。（新華社）

時間來到2022年2月5日，在北京冬奧 短道速滑混合團體2000米接力賽上，由曲春雨、范可新、張雨婷、武大靖、任子威組成的中國隊，以2分37秒成績率先衝過終點，奪得中國隊的冬奧會首金。站在解說席上的王濛最為激動，她不斷喊著范可新等人的名字，手舞足蹈地慶祝。

2022年2月5日，中國隊選手范可新（左）與隊友曲春雨在比賽後慶祝。（新華社）

范可新→窮得買不起冰刀

在賽後媒體見面會上，范可新說：「首先感謝濛姐，短道速滑是一種傳承，我們都是七台河人，我希望以後有更多的七台河小孩，能接上我的這一棒。」

當年的范可新也是因為家庭困難，買不起冰刀，不敢參加速滑隊。馬慶忠得知情況後，直接把冰刀送給范可新。這讓范可新於2014年，在索契冬奧會短道速滑1000米比賽上獲得亞軍，開啟了奧運之路。隨著這些選手們越滑越快，越飛越高，七台河市也成了人們口中的「中國冬奧冠軍之鄉」。

新華社報導，孟慶餘從七台河市「白手起家」，將短道速滑從七台河人閒暇時的愛好，推向競技體育道路，奠定了這座城市短道速滑事業的基礎。他當年培養出的學員，如今不少已成為世界冠軍，還有許多成為專業教練員，除了王濛、楊揚，還有短道速滑世界冠軍劉秋宏等。

而在這次北京冬奧中奪牌的短道速滑運動員當中，武大靖、任子威、李文龍、曲春雨、張雨婷也都是東北人。截至目前，七台河已產生十位冬奧和世界冠軍，獲得國家級金牌500餘枚，世界級金牌174枚，並15次打破世界紀錄，七台河已成為中國短道速滑運動的代表城市。

2022年2月5日，在首都體育館舉行的北京2022年冬奧會短道速滑項目混合團體接力決賽中，中國隊奪得冠軍。（新華社）

中國在歷屆冬奧會中總計獲得16枚金牌，其中7枚短道速滑項目金牌都與七台河市有關，包括2002年美國鹽湖城冬奧會，中國選手楊揚在短道速滑女子500米決賽中奪金；在2006年杜林冬奧會和2010年溫哥華冬奧會，獲得4枚金牌的著名短道速滑運動員王濛；在2010年溫哥華冬奧會3000米接力賽中摘金的孫琳琳，以及在本屆北京冬奧中為中國奪得首金的范可新。

隨著七台河培養的運動員在國內外賽事中取得優異成績，全市陸續建設訓練場地及培訓中心。2013年，七台河體育中心的室內冰場投入使用，結束當地數十年無室內冰場的歷史；2017年，七台河職業學院張傑冰上運動學院成立，開設短道速滑專業，培養短道速滑教練員；2019年，七台河職業學院短道速滑訓練中心成立，培養短道速滑優秀運動員等等。

七台河的創新人才培養方式，包括增建短道速滑特色學校、創建「省隊市辦」基地、舉辦大眾共同參與的冰雪體育活動等，先後被國家體育總局評為「國家重點高水平體育後備人才基地」、「國家短道速滑七台河市體育訓練基地」等，承擔起向國家隊培養輸送短道速滑優秀運動員的重任。

打出溜滑→東北人天生絕活

而除了在各項硬體設施與培訓制度上的投資，幾乎每個東北人在冰天雪地中心須具備的「打出溜滑」技能，也是關鍵因素之一。

香港01報導，「打出溜滑」為東北方言，意為人們藉助於重力或慣性作用，兩隻腳一前一後沿著斜面冰道或平地上的冰面滑行的動作。東北一年中有三分一時間降雪，無論在道路冰面或冰場，都常見到東北人「打出溜滑」的身影。

七台河短道速滑冠軍館內豎立著已故短道速滑教練孟慶餘的雕塑。（新華社）

世界冠軍、中國花滑運動員張丹介紹表示，「打出溜滑代表平衡能力好。遇到有冰面的時候，東北人就習慣性的會上去打一個『打出溜滑』滑過去，不會用走的方式。」由此可見，中國代表團冬奧獎牌獲得者大部分來自東北，與東北人天生會「打出溜滑」不無關係。

此外，東北地區的學校還格外重視冰雪體育課程，截至2020年，黑龍江省就已有2824間中小學開設了冰雪體育課程，佔學校總數的87.1%。

從煤炭之城到成為短道速滑冠軍的搖籃，七台河市彷彿拿到了金牌密碼，背後是這片土地的倔強與不屈。

土地的倔強與不屈。