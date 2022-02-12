徐州8孩風暴的背後… 女人拐賣何時了

當初電影「盲山」上映時，導演李楊曾被批評揭露拐賣婦女家醜的事實。（取材自電影盲山劇照）

「把女人像狗一樣拴著，暴產八子，現實遠比小說來得更殘酷。」過年前夕在中國社群 引爆爭議的「徐州八孩」事件，造成輿論沸騰，官方說詞卻避重就輕。

江蘇徐州一名農村婦人「楊某俠」，被丈夫董志民用狗鍊拴在破屋內囚禁，前後生養了八個小孩，影片曝光後旋即引發中國輿論的震驚與憤怒，要求當地政府嚴查背後是否涉及人口拐賣與性侵等犯罪問題。然而徐州豐縣官方的說詞避重就輕，從第一時間的「一切合法無虞」，到後來迫於排山倒海的社會撻伐，日前才終於表示，將對八孩案是否涉嫌犯罪展開調查。

來源：YouTube

抖音揭露 官方慢慢查

還原八孩案被披露的過程：

1月28日，抖音帳號「徐州一修哥」發布短片，揭露一名女子被人用狗鍊拴在破屋內囚禁，前後生養了8個小孩。短片在中國各大社群轉傳，後來這一帳號卻被封禁。

徐州農村婦人「楊某俠」，被丈夫用狗鍊栓在破屋內囚禁，生養八個小孩。（視頻截圖）

1月28日晚，徐州市轄下的豐縣縣委宣傳部發出聲明，宣稱8孩母親為「楊某俠」，1998年8月與豐縣歡口鎮民董志民領證結婚，不存在拐賣行為。因患有精神病會攻擊老人、小孩，丈夫才用鐵鍊拴住她。

1月30日，第一份聲明未能平息外界對於人口拐賣質疑，徐州豐縣急發第二份聲明表示，楊女1998年於歡口鎮流浪乞討，被董家人收留，真實身分和本名、原籍待查；當初結婚手續未準確核實身分。

2月7日，官方公布初步調查結果，楊女精神狀況趨於穩定，由於嚴重牙周病導致牙齒脫落，其他健康指標正常。經DNA鑑定，8個孩子確實為楊女和董男所生；另將對於董男是否涉嫌犯罪展開調查，有關情況將適時公布。

徐州八孩案經由社群曝光後，外界質疑楊女是人口拐賣下的受害者，官方急發第一份聲明強調楊女有精神病，在1998年有領證結婚事實，不存在拐賣行為。該份聲明惹來撻伐和批評，直指她作為精神病患者，屬於無結婚行為能力者，根據「民法典」並不能結婚，究竟如何辦下結婚證，且在領證結婚當下行政單位有否準確核實身分，是否涉及行政疏失。

官方後來又發出第2份聲明，表示楊女的真實身分和本名、原籍都待查，且改口楊女是因為流浪才到歡口鎮乞討。

7日深夜發出的第3份聲明則釋出初步調查結果，指楊女曾有一段婚姻，後因生病而由親屬從雲南省昆明市帶到江蘇省東海縣治病，家人期許她可以找個「好人家」嫁了。楊女抵達後卻走失，陪同親屬當下並未報警也未告知其家人。

官方聲明一再地改口，讓民間批評聲浪愈加沸騰，抨擊官方公然說謊、敷衍民意。部分網友則以各種旁證，抽絲剝繭地持續提出更多疑點。

這些網友提出最多的疑點，包括：一、楊女走失卻未被通報，不合常理；二、「一胎化政策」下卻有精神病患者能生下8個孩子，當地官方扮演的角色為何？三、8個孩子中的唯一女孩取名「銀鳳」，是否前有「金鳳」，有否牽涉販嬰集團？

空白十年 恐另有隱情

全案輿論爆發的1月28日，正值過年前，也是冬奧即將開幕之際，豐縣政府連發兩次的「正能量」、「不存在拐賣行為」的官方通報依然壓制不住沸騰民怨，網友的討論裡除了有女性網友出面分享自己、母親或親人差一點被拐賣經歷，也包括對司法制度、警察體系的問責，種種疑問至今仍未得到完整解答：究竟這一位農村母親當初是否如董志民所言，在街上乞討？為何精神失常？為何大部分牙齒都被拔光？她到底經歷了哪些恐怖的事？

對此，有網友將之歸咎於一胎化政策下造成的男女比率嚴重不均問題，因此難以找到對象的農村光棍們部分轉而以非法形式如拐賣女性等，為自己傳宗接代。但亦有網友指出這背後也與「重男輕女」，甚至「不被當人看」的傳統刻板觀念有關──正如楊某俠是被「撿」走的，而且在嚴厲執行一胎化的制度之下，仍被「當成洩慾的生殖機器」生了7個男孩和1個女孩，其中23歲的大兒子與二兒子相差10歲，因此微博 網友@淘淘的山茶花也提出質疑：

「第二個孩子開始，幾乎是一兩年就生一個，但大兒子和二兒子之間相差十歲。」

「連生7個男孩的概率是1/128，這空白的十年，有沒有女孩出生？如果有，去哪兒了？」

當中，也有女性網友出面分享自己被拐賣的經歷，相當的拐賣事件發生在熟人之間，而且當女性被賣走之後，大部分皆經歷被反覆強暴和毆打的困境，儘管試圖逃走，但最後仍會被抓回來，然後再經歷一輪毆打，甚至警察或相關單位即便知情也撒手不管。例如，巫山童養媳事件當事人馬泮豔（微博名字@巫山六月雪）控訴自己在2000年12歲時被大伯賣走的慘痛經歷：

「2006年，我18歲的時候，我逃跑成功了，可是我大伯通風報信給買家陳學生，透露我的行蹤給買家，買家找了九男一女把我抓回去，在此過程中，我姊姊多次給派出所打電話求助，當時買家的表哥董澤竹對我姊姊說：妳打電話沒有用，我們來的時候經過派出所扔了2000元人民幣在派出所。」

「盲山」翻版 現實更諷刺

徐州八孩案點出中國貧困農村長期存在人口拐賣問題，不少人將其視作2007年中國電影 「盲山」真實翻版，這部電影由李楊在2007年執導，講述一名女大生被拐賣到山區，但因全村都是拐賣幫兇，因此逃脫數次都無果。

這部根據真實案例改編的電影也讓網友不寒而慄，感嘆類似事件仍在中國持續上演，該部電影為了順利在中國上映，還特別剪輯了兩個結局的版本：國外版結局為被拐賣的女主角為保護前來解救自己的父親，而砍死自己的丈夫；中國版結局則為女主角選擇留下孩子，與父親離開。電影畫面最後也補上：「中國公安機關一直嚴厲打擊拐賣婦女的犯罪活動，解救出無數被拐賣的婦女，並將犯罪分子繩之以法。」

徐州八孩案被揭露後，還有網紅全程開著直播，帶著禮物和紅包前往探望8個孩子表示關心。（視頻截圖）

當初「盲山」上映時，導演李楊曾被批評揭露家醜，然而對比楊某俠事件，令人深感諷刺的現實是，李楊在2015年接受採訪時就曾指出：「盲山」這部電影事實上是已經縮小了現實，「因為比這個慘烈的故事多得多。有的被拐賣的婦女常年不給衣服穿，鎖在一個窯洞裡，就當一個性慾機器。有人激烈反抗，買家又把她再次賣給別人。因為降不住，幾次被轉賣，還有的一家幾個兄弟共用一個女人。」

男女失衡 結構性暴力

紐約時報指出，中共實行一胎化政策下，使得男女比率嚴重失衡，許多家庭為求男孩，會丟棄女嬰或墮胎，女性人口不足，誘發人口販賣。

「南方周刊」前副總編輯長平在「德國之聲」發表評論表示，官方體制縱容了人口販賣的囂張。在任何一個人口買賣重災區，誰家買了媳婦眾人皆知，但是當地官方從來不會主動確認存在拐賣行為，而是積極參與和維護人口拐賣網絡。只有在受害者家人透過所在地警方找上門，或在打擊拐賣婦女活動中，警方才會迫不得已「解救」。

長平認為，官方放任拐賣婦女、兒童，原因在於將女人商品化和工具化，漠視婦女、兒童的基本人權，這是父權專制社會的內在本質。

徐州八孩案被揭露後，當事人董志民竟成了網路紅人，甚至上直播帶貨、受邀為公司或主持人宣傳。董志民老家成為社群打卡熱點。還有網紅全程開著直播，帶著禮物和紅包前往探望8個孩子表示關心。

更有從事裝修的自媒體人前往董志民老家拍攝短片，著手協助改造董志民和8個孩子的老家。有民眾為此在網上留言質問，「還有人記得8個孩子的母親嗎」？

微博上有網友對徐州八孩案的風暴，感嘆社會結構性暴力的問題根本沒解決：「今天我能舒舒服服地坐在沙發上吹著空調喝著冰咖啡，不是我有多優秀多努力，而是純粹因為我運氣好，沒有走在街上被一棍子打暈賣到豐縣，然後被打成精神病，用鐵鍊拴住生八個孩子、像狗一樣活著。就純粹只是因為我運氣好。」