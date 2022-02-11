退役球員變主帥 水慶霞帶領中國女足蛻變

水慶霞曾是中國女足代表隊球員，教練生涯也贏得不少榮譽。（取材自微博）

中國女足從一盤散沙，到亞洲杯上的堅韌不拔，一位老一代的退役球員，為球隊帶來一場由「心」而起的蛻變。

讓二追三，絕殺南韓 ，2022年2月6日，中國女足時隔16年再奪亞洲杯冠軍。排兵布陣、果決換人、神奇逆轉、連克日韓…每一處換人和戰術調整，都使中國女足的攻勢立刻得到提升。這一切的背後，接任中國女足新任主帥才兩個多月的水慶霞是最大的功臣。

澎湃新聞報導，2021年11月，水慶霞接手中國女足，當時外界對這支球隊在女足亞洲杯的前景，更多的是擔憂。畢竟歷經東京奧運 會上三場小組賽丟17球的慘敗、賈秀全帶隊時的奧運名單疑雲、換帥過程中的競聘鬧劇…中國女足並不處於一個正常狀態。 中國女足捧起亞洲杯冠軍。（取材自澎湃新聞）

困難之中 坐上主帥位

但水慶霞還是站了出來，接下帶領女足國家隊打全運會這樣一個「非常規」任務，並順利取得冠軍。其間她直接表示：「我希望能當女足國家隊主教練，帶隊在世界舞台上展現。」在之後被風傳「內定」的競聘鬧劇難以收場之後，一度拒絕參與競聘的水慶霞仍決定坐上帥位。

水慶霞的任務，就是帶領中國女足隊重回正軌。此前，水慶霞談及自己對於執教女足國家隊的渴望時，將其形容為「作為教練都會有的願望」。這個任務，既困難又不困難。簡單之處在於，只需要做正確的事；但難的地方也在於，要堅定去做正確的事。

於是水慶霞召回老中青三代中能力和狀態最好的球員低調集訓。面對這支剛經歷了東京奧運打擊的球隊，水慶霞給球員們持續的心理疏導。亞洲杯開始時，即使對上弱旅，也強調要「重視每一個對手」；八強戰迎戰越南，她說「要把困難想得充分」。

而來到半決賽和決賽的強敵日韓面前，她開始提到信心的重要性，更多地提到對冠軍的追求，隨後球隊的連續兩場精彩逆轉，沒有讓球迷失望。東京奧運會賽場上的「麻木」，與亞洲杯賽場上的堅韌和團結，女足隊員們精氣神的變化，所有人都看在眼裡。

時隔16年重返亞洲之巔，對中國女足來說彌足珍貴，也是眾多球員的第一個大賽冠軍頭銜。而對於主教練來說，「這是我當（國家隊）教練第一次（奪冠），很多隊員也是第一次，我覺得和她們一起戰鬥的感覺很好」。水慶霞在賽後說。

球員時代，水慶霞曾五次參加亞洲杯，五次奪冠，站上主教練的位置，她的亞洲杯冠軍路還在延續，甚至還保持著無論當球員還是教練，在亞洲杯一場未輸的神奇紀錄。只是，水慶霞時代中國女足的實力稱霸亞洲，如今中國女足早已不是世界強隊，難度不可同日而語。

但水慶霞證明了一點：一支球隊能夠發揮出自己的幾成潛能，坐在主教練席位上的那個人，很重要。決賽逆轉南韓的比賽，水慶霞每一處換人和戰術調整，都起到了重要作用，調整之後中國女足的攻勢立刻得到提升，就完美體現了臨場指揮的重要性。

封面新聞報導，本屆亞洲杯開賽前，亞足聯官方採訪並評價水慶霞：「曾經11年五次舉起亞洲杯，是第一位出任國家隊主教練的黃金一代球員，她比任何人都更懂如何贏得女足亞洲杯。」這位2021年11月18日才上任的新帥，也淋漓盡致詮釋了她低調、嚴謹、換人果斷的風格。

半決賽對陣日本比賽結束後，女足隊員們與工作人員圍在一起歡慶勝利，只有水慶霞很冷靜。當工作人員和隊員們要把她舉起來慶祝的時候，水慶霞瞬間大變臉，非常嚴肅地擺手示意「你別過來抱我，不許抱」。苦戰之後為何拒絕慶祝？因為她很懂，現在還不是釋放情緒的時候。

到了決賽對陣南韓之前，水慶霞依然謙虛低調地表示，「即便明天我們奪冠，我也不認為這就是一個了不起的紀錄，我們還是一如既往地進行備戰，我更看重的還是比賽本身的勝利。」

決賽對陣南韓，上半場0：2落後，水慶霞在場外同樣冷靜。「（中場休息時）首先我讓她們不要洩氣，這樣的比賽中任何情況都有可能發生，有（說）些稍微有一點激烈的話。」水慶霞說。

神奇逆轉 換人是關鍵

心理激勵的同時，技戰術的調整也是關鍵。下半場，中國女足連續換人，女足頭號球星王霜也因狀態不佳被替換下場。但正是這次大膽換人，收到立竿見影奇效，導演出了一場驚天逆轉，替補上場的小將張琳艷貢獻進球，同樣被換上的肖裕儀更是突入禁區進球，絕殺南韓。

直到決賽結束，水慶霞終於振臂歡呼，也沒有再拒絕隊員們的拋舉慶祝。 球員們在打敗南韓隊後拋起水慶霞。（取材自澎湃新聞）

水慶霞技戰術能力非憑空得來。1966年12月18日出生於江蘇省鹽城市阜寧縣的水慶霞，場上司職中鋒，曾入選國家隊，2001年退役。澎湃新聞報導，從上海隊助教、國青隊助教，到上海隊青年隊主帥、成年隊主帥，學習、看錄像研究、實戰、改進等就是她幾十年的生活日常。

永不服輸 打出精氣神

2021年11月18日，由上海女子足球 隊主教練擔任中國國家女子足球隊主教練，水慶霞執教之路對於教練行業的鑽研，早已得到業內公認。

「當球員奪冠和當教練員奪冠有很多的不同，當運動員有很多技戰術包括心理上的東西可能不會太注意，但當了教練員之後，先要對技戰術有正確的理解，還要很好地表達給隊員。」水慶霞賽後的解讀相當到位，而亞洲杯的征程，就是一次教科書般的展示。

更科學的選人，更具女足經驗的技戰術安排，更輕鬆和團結的隊內氛圍，三個因素對於女足的快速復甦，缺一不可。而水慶霞帶來的，正是這些不可或缺的積極改變，還有中國女足很長一段時間都難以找到的，屬於冠軍的心。

在近幾任中國女足主帥的口中，中國女足實力不如當年、要放低位置去衝擊對手、向世界強隊學習等的質疑與負面評價不斷，水慶霞並沒有因此退縮。 「球員們要確立自信，去盡力展現自己的能力。」水慶霞說，她希望隊員能夠完全去放開打，不要有任何包袱。 中國隊球員張馨（上）在對南韓比賽中爭頂。（新華社）

為了足球事業，水慶霞奮鬥了近40年，身邊的同事對她的評價是：「有一種不服輸的韌勁和虛心學習的態度。」封面新聞引述水慶霞在原上海足球隊時的教練許健說，「水慶霞很勤奮，平常訓練和加練的時間就比一般人多，加上天賦以及善於總結，最終脫穎而出。」

對此，水慶霞有自己的看法，「可能跟性格有關吧，年輕好勝，不希望輸給別人。我覺得某種程度上，意志力大於個人能力，就算自身有傷病或者對手給你壓力，只要不服輸就會有一股力量支撐。」

談到這次獲得亞洲杯冠軍，水霞慶說，「這個冠軍對於我和整支隊伍都是一件可喜的事情，也看到了今後努力的方向，在隊員的心理上，包括技戰術的細化上，也要去提高。」

如同上任之初，水慶霞在接受媒體採訪時表示，「很多人都說中國女足是『鏗鏘玫瑰』，我覺得『鏗鏘』是一個充滿激情和力量的象徵詞。因此我希望年輕隊員能夠像老女足那樣不言敗，打出精氣神，讓全國人民看到中國女足的全新風貌。」

全心投入 展現足球魂

女足隊長以及亞洲杯賽事最佳球員王珊珊的賽後感言是這麼說的：「我和隊友們未來肯定還會經歷很多起伏，但我們給全世界展示了我們有多麼團結，我們也會繼續展示中國女足的精神。」這是女足隊員們展現的精氣神，也是水慶霞工作成果的絕佳體現。

「當然前進的道路不可能是一帆風順的，可能順利，也可能在過程中碰到很多的問題，我覺得只要方向正確，期待的結果應該不會太差。」在亞洲杯連克日韓奪冠之後，水慶霞仍不改平日的低調，謙虛地說。

事實證明，只要把真心實意投入足球，只要找到了正確的方向，一支球隊就能真正有了魂。從中國女足近來的接連表現，球迷們看到不一樣的國家隊，是隊長王珊珊所說，「這是中國女足一個新的開始」，是中國女足重新起航的開始。