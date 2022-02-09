北京冬奧「冰墩墩」無國界 征服全球

為一名小朋友被北京2022年冬奧會吉祥物冰墩墩雕塑吸引。 （中新社）

2022北京冬奧 會揭幕，除了運動員們精彩的表現，近日最火的莫過於北京冬奧吉祥物「冰墩墩」。在冰墩墩的粉絲世界裡，沒有偏見也無國界，中外一致「追星」搶購 ，也使得冰墩墩相關冬奧商品賣到斷貨，網民們無奈喊出「人均冰墩墩」，強烈要求一戶一墩。

冰晶外殼 感覺卻溫暖

冰墩墩成了北京冬奧明星，它是什麼來頭？香港經濟日報報導，公開資料顯示，冰墩墩的創意源自廣州美術學院設計團隊。 芬蘭女子冰球運動員佩特拉·涅米寧（Petra Nieminen）在社交媒體分享了自己對冰墩墩的喜愛，視頻中，她和隊友抱著冰墩墩的抱枕不斷發出驚呼聲。（取材自觀察者網）

他們最初入圍的作品形象並非是現在看到的熊貓，而是冰糖葫蘆。設計團隊最後保留了糖葫蘆外表的「冰殼」，將形象確定為「被冰殼包裹的熊貓」。

紅星新聞報導，冰墩墩設計團隊負責人，廣州美術學院視覺藝術設計學院院長、教授曹雪表示，冰墩墩周身黑白，還有一個冰晶外殼，它應該是冷的，但恰恰相反，它給人帶來溫暖、可愛和萌的感覺。這種溫暖一旦被人感受到，即使隨著冬奧會閉幕，冰墩墩會成為歷史，但是那個溫暖的記憶會留下來，成為一個經典。

有人不解曹雪「在廣州生活的南京人」的背景，如何能設計出有冰的概念的冰墩墩。曹雪說，他從小在南京，南京經常下雪，堆雪人、打雪仗的兒時記憶與一夜之間降雪的視覺衝擊，這些元素都儲存在他的大腦裡，一旦有任務或者項目需要相關設計時，就會把它們提取出來。

在動畫電影「我們的冬奧」中，北京冬奧吉祥物冰墩墩和雪容融出現多次，但都沒有說話，而是發出咿咿呀呀的聲音。因為根據國際奧委會的規則，吉祥物不能有性別差異，一旦說話就容易分辨性別，因此北京冬奧組委在與製片方簽訂協議時，加進了「使用冰墩墩、雪容融形象時不能說話且應當性別中立」條款。

捷克女將 愛它的可愛

一隻不會說話的吉祥物，如何虜獲粉絲的心？第一個原因應與它的原型──大熊貓有關，儘管一些國家在外交上與中國處於緊繃的狀態，但熊貓當前，再鋼鐵的心都很難不被融化；加上冰墩墩在北京冬奧會開幕式上帶舞獅隊登場時的可愛模樣，瞬間成為中外關注的焦點。

另據環球時報報導，冰墩墩在參加北京冬奧的外國運動員和記者的鏡頭中出鏡率也很高。

捷克花樣滑冰運動員娜塔莉·塔施萊羅娃近日發布有關北京冬奧村的VLOG，展示她在冬奧村收到的各種禮物和紀念品，她最喜歡的還是冰墩墩玩偶。「我一直在等這個小傢伙！」娜塔莉表示，她和隊友們此前就曾商量，要買印有冰墩墩的鑰匙扣和枕頭，因為「它們實在太可愛了」。 捷克花樣滑冰運動員娜塔莉發布的冬奧vlog截圖。（視頻截圖）

巴西鋼架雪車選手妮可·西爾維拉發給環球時報記者許多她在冬奧村的留影，其中很多張都是和冰墩墩的合影，從和冰墩墩雕像的拉手照，到和冰墩墩抱枕的自拍，以及冰墩墩和巴西國旗的合影。

巴西鋼架雪車選手妮可·西爾維拉最喜歡做的事情之一就是到處和「冰墩墩」合影。（取材自環球時報）

此外，兩段日本 記者小哥購買大量冰墩墩徽章出鏡播報的視頻走紅網路，也助推了冰墩墩商品的買氣。視頻中，日本一位電視台記者辻崗義堂說，他到北京報導冬奧會只帶了一件外套，但他每天的播報都要在鏡頭前展示各種不同的冰墩墩徽章；他不僅買了一堆冰墩墩的周邊，還郵寄了一箱給東京的演播室。

日本記者 改名義墩墩

九派新聞報導，2月4日，東京演播室主持人的「開箱」連線中，辻崗義堂全程「迷弟臉」，不停地興奮尖叫。主持人先從箱子中取出一隻冰墩墩抱枕，接著又取出一隻冰墩墩手辦。辻崗義堂迫不及待地問「怎麼樣」，還說這是「冰墩墩本墩」。主持人平淡地詢問他能否打開看看，這下辻崗義堂忍不住抱怨：「你能再興奮一點嗎？」「再興奮一點好嗎？」 日本記者辻崗義堂和冰墩墩合影。（取材自九派新聞）

主持人一邊道歉，一邊將冰墩墩從盒子裡取出，驚訝地發現它居然是軟的。眼見主持人想把冰墩墩從「冰殼」中取出，辻崗義堂急得連叫「不能把它掏出來」，主持人只能乖乖地把冰墩墩塞回去。

因為太愛「冰墩墩」，35歲的辻崗義堂如今有了個叫「義墩墩」的新名字，日本電視台在節目中也將他的署名改為「義墩墩」。

在相關話題的助推下，冰墩墩熱銷到缺貨的消息衝上了微博熱搜。

想買到一隻「冰墩墩」有多難？ 在奧林匹克官方旗艦店線上店舖裡，賣得最火的就是冰墩墩的擺件和鎖匙扣，價格在78元（人民幣，下同，約12.2美元）至108元之間，目前二者均已售罄，分別月銷逾4萬個和逾2萬個。

設計師兒 想買也要等

紅星新聞報導，上線15分鐘，5000個「冰墩墩」手辦即刻售罄，這是2月4日早上，天貓奧林匹克官方旗艦店發生的一幕。 北京冬奧會和冬殘奧會吉祥物「冰墩墩」、「雪容融」很受小朋友喜愛。（新華社）

對於冰墩墩很多周邊售罄，曹雪說他有點始料未及。「很多親朋好友都在問我，有沒有特殊渠道可以買），我的統一回覆是『確實沒有』。家裡的『冰墩墩』早就送完了，我們自己也是掏錢在網上買的。」

他透露，他的大兒子到廣州的專賣店，告訴店員「我爸是『冰墩墩』設計師，能不能想想辦法？」對方說：「真不好意思，真的沒有，您可以登記預訂一下。」

冬奧吉祥物 料賣破25億

不只冰墩墩熱賣，奧運 會吉祥物的吸金能力不容小覷。北京冬奧組委已開發16個類別5000餘款特許商品，在全國範圍內開設特許零售店184家，280餘對高鐵列車上也設有銷售點，覆蓋31個省區。據商務大數據對重點電商平台監測，各地冬奧紀念品銷售額已同比增長26.9倍，有相關公司業績同比增長140%。

報導指出，作為一種文化生產力，奧運會吉祥物能大範圍帶動經濟增長。而這種奧運周邊衍生品，也逐漸成為奧運會主辦國穩定的收入來源。以2008年北京奧運會為例，奧運周邊衍生品在奧運舉辦期間實現了1.6億美元（約合人民幣11億元）的經濟價值，創下奧運會歷史紀錄。

而今年，冬奧會帶貨實力依然強勁。冬奧吉祥物及其衍生周邊產品的火爆，對其背後的特許生產商產生利好。山西證券認為，預計整個冬奧周期，特許商品收入將突破25億元（人民幣，下同，約3.9億美元）。奧運特許權商品隨著奧運會的到來獲得超額銷售增長，特許經營行業預計將獲得數量可觀的淨利潤，估計至少有73家上市公司或受益。

在北京冬奧會特許生產商中，元隆雅圖被許可生產徽章、鑰匙扣等非金屬製品，貴金屬製品，毛絨及各類材質玩具三類特許商品；文投控股被許可生產貴金屬製品、工藝品、陶瓷製品特許商品。

塞爾維亞貝爾格萊德舉行的中國燈展上，一名兒童手捧北京冬奧會吉祥物冰墩墩。（新華社）

2021年，北京冬奧會倒計時100天，元隆雅圖發布2021年第三季度財報。2021年1至9月，公司實現營業收入約15億元，同比增長7.5%。其中，北京冬奧會特許紀念品收入同比增長141.57%。元隆雅圖生產北京冬奧會特許商品「開幕紀念金銀條」已銷售收入過億。

根據奧委會規定，此次冬奧會特許商品將持續銷售至2022年9月。太平洋證券分析認為，受益於冬奧會，元隆雅圖2022年業績或有較大提升。

東方財富顯示，北京冬奧概念板塊目前有73支個股，涉及場館建設、傳播、贊助、供應商等多個方面。2021年11月1日至1月17日，板塊區間累計漲幅為23.12%，整體成交金額為9828億元。2021年11月1日以來，冬奧概念板塊整體成交金額已達1.15萬億元。