大山裡的孩子 零舞台經驗 唱響了冬奧　

2月4日晚，北京冬奧會開幕式上，「馬蘭花兒童合唱團」用希臘語歌唱。（新華社）

從鳥窩到鳥巢，全世界在聆聽來自中國大山的天籟。一群天真無邪孩子用一天時間征服了北京冬奧 組委，這是也們的第一次，相信不會是最後一次。

北京2022年冬奧會開幕式上，沒有伴奏，44個孩子用希臘語完美演繹了奧運 會會歌《奧林匹克頌歌》。他們算不上是一流的合唱團，多數團員甚至四個月前才剛認識簡譜，卻唱出讓開幕式總導演 張藝謀也稱讚的「天籟之音」。更令人驚豔的是，他們是中國大山裡的孩子。

合唱團成員在做發聲練習。（取材自中國青年報）

付寶環給孩子們上音樂課。（取材自北京日報）

籌備開幕式時，張藝謀突發奇想，邀請大山裡的孩子，站在北京2022年冬奧會開幕式的舞台上，用希臘語演唱會歌，他的想法得到了北京冬奧組委的支持。

據中國青年報報導，孩子們全來自太行山深處的河北省保定市阜平縣，分屬城南莊鎮的五所鄉村小學，那裡一直屬於中國的欠發達地區，兩年前剛消除了絕對貧困，當地的音樂教育並不完備。音樂老師挑了兩遍，勉強湊成一支兩聲部的合唱團，經過幾個月的排練登場。

孩子們在練唱。（取材自北京日報）

北京日報報導，城南莊與北京市區相距300公里，這次來參加冬奧會開幕式，很多孩子是第一次來到北京。這群樸實無華的孩子，如何只花四個月就從太行山的深處登上奧林匹克的舞台？

阜平兒童 距離開幕式有多遠

2021年是北京崇文小學退休音樂特級教師付寶環參加教育部「老校長下鄉」活動，在阜平縣義務支教的第五年。五年裡，她和其他幾位退休老校長、特級教師，每月往返於阜平和北京之間。300公里的路程，每次要花半天才能抵達。

合唱團在開幕式現場。（取材自中國青年報）

2021年9月某天，付寶環接到北京冬奧組委工作人員的電話，希望到阜平看看那裡的孩子，是否可以承擔四個多月後北京冬奧會開幕式上演唱奧運會會歌的任務。

「當時我的第一感覺是為阜平的孩子高興，他們有機會被考察能否參與這麼重大的活動；但我同時也很擔心，我知道阜平的孩子和在冬奧會開幕式上演唱會歌的距離有多遠，我心裡頭真的有點打鼓。」付寶環說。

絕大多數孩子是第一次來到北京。（取材自北京日報）

付寶環的擔心不是沒來由。她到阜平縣城南莊鎮的石猴、谷家莊兩所鄉村小學之前，這裡的孩子從來沒有上過音樂課。 「他們不知道怎麼唱歌，張不開嘴，唱出的聲音都不在調上，一開始這讓我特別苦惱。」付寶環坦言，經過自己五年的支教，孩子們的進步也很有限。

一天時間準備 征服冬奧組委

與冬奧組委約定好時間，付寶環提前一天到了城南莊。當晚，她幾乎一宿沒睡，滿腦子想的是明天該怎樣讓城南莊的孩子，在北京冬奧組委的代表面前表現出最好的一面。

付寶環和邸俊博。（取材自北京日報）

第二天見面的場地選在城南莊鎮馬蘭村的馬蘭小學。馬蘭村是人民日報前身之一「晉察冀日報」的駐地，2004年起，北京退休老人鄧小嵐每年花一半的時間，來這裡教大山裡的孩子學音樂，她的父親是曾任兩份報紙負責人的鄧拓。鄧小嵐在馬蘭村支教的故事，也打動著北京冬奧組委。

林嘉濠給孩子們上希臘語課。（取材自北京日報）

見面時間是下午4點。城南莊四所小學的200多個孩子一早就在馬蘭村集合，得知孩子們都會唱的歌只有《國歌》和《上學歌》，付寶環把他們分成兩堂大課，以音準、咬字、呼吸這些基本的歌唱方法為主，挑選出100個孩子，代表齊唱了《上學歌》、捷克民歌《白鴿》等。

孩子們練唱時神情專注。（取材自北京日報）

「唱完以後，很出乎我的意料，冬奧組委當即拍板，決定由阜平城南莊的孩子承擔在冬奧會開幕式上演唱奧運會會歌的任務，我感到一天的準備沒有白費。」付寶環說。

零基礎 半封閉式的集中培訓

阜平的孩子用一天時間征服了北京冬奧組委，2022年2月4日，他們用希臘語在舉世矚目下合唱《奧林匹克頌歌》。付寶環和冬奧組委工作人員開始了正式的選拔工作，考慮到《奧林匹克頌歌》旋律複雜、難度很大，付寶環說，選孩子的標準只有一個，就是音準。

孩子們練習希臘語發音。（取材自北京日報）

在付寶環長期支教的石猴小學，有五個孩子入選，包括聰明可愛，被冬奧組委工作人員一眼看上的小豆豆。「阿姨要是帶妳去北京，會不會想媽媽？」「我可以的。」五歲的小豆豆表現出超齡的堅定，是44個孩子裡唯一的學齡前孩子。

經選拔後入圍的孩子有70多人，除了小豆豆，都是來自城南莊鎮的八一學校、井溝小學、石猴小學、馬蘭小學、大岸底小學五所小學的二到五年級的學生。阜平縣城南莊鎮夏莊鄉中心校校長劉凱說，各校為這支名為「馬蘭花兒童聲合唱團」從2021年10月下旬開始了半封閉式的集中培訓，每周回家一次，藉此提升孩子們的歌唱水平。

合唱團員在休息日回到村裡，躺在蘑菇大棚的保溫被上休息。（取材自中國青年報）

為孩子們進行每天五小時高強度合唱訓練的27歲保定學院合唱指揮專業教師馬孟楠說，這些孩子在合唱方面幾乎是「零基礎」， 「沒有任何的舞台經驗，冬奧會開幕式是他們中絕大多數人第一次正式登台表演」，這是自己經手過的合唱培訓中難度最大也最有挑戰的一次。

「我小時候就是這樣的紅臉蛋」

合唱訓練剛開始時，大山阻隔造成與外界天然的隔膜，讓孩子們備感壓力。「孩子們非常怕生，很多也不會說普通話，溝通起來有困難。我們經常正在排練，就看到有個孩子在角落裡突然就哭了。問他怎麼了，他說是想家了。」馬孟楠說。

一張張稚嫩可愛的面孔來自太行山中。（取材自北京日報）

報導說，經過長時間的集訓過程，孩子們展現出大山孩子獨有的專注與韌性。 1月初在北京鳥巢的第一次彩排，小豆豆對頭上黏貼耳機的膠帶嚴重過敏，頭上起滿疹子，眼睛也看不見，老師們設法為她緩解，堅強的小豆豆沒有任何抱怨。

在阜平集訓期間，孩子們演唱的視頻起初每周向北京的開幕式導演組傳送一次，後來增加到每周兩次。馬孟楠說，兩個多月的集訓中，孩子們脫胎換骨。一個叫尹天琪的男孩在合唱訓練後，硬是從流著鼻涕、滿身泥土的樣子變得乾淨和專注起來，像是換了個人。

2021年12月底的一次視頻匯報時，孩子們的表現贏得了熱烈的掌聲。開幕式總導演張藝謀帶頭鼓掌說：「太好啦！我小時候就是這樣的紅臉蛋，孩子們唱得太好了，真不錯。」

希臘語教學 偏校種知識種子

《奧林匹克頌歌》1958年被定為奧運會會歌，詞曲作者都是希臘人。《奧林匹克頌歌》要用希臘語演唱，所以完整的演唱和訓練，必須以學會希臘語歌詞為前提。「00後」的北京外國語大學希臘語專業2019級本科生林嘉濠接下了成為孩子們希臘語老師的任務。

林嘉濠和一位老師組成希臘語教學團隊到阜平，投入了自己平生第一次，可能也是最重要而特殊的一次希臘語教學之中。他的教學對象除了孩子，還有馬孟楠等合唱培訓老師。林嘉濠以英語拼讀加漢語拼音講授《奧林匹克頌歌》的歌詞，孩子們學得非常快，讓他印象深刻。

「其實所有的歌詞歸結起來就是一句『古老的精神永遠不朽』」，八一學校五年級的邸俊博說起學希臘語的過程，「一開始挺難的，越學越簡單，希臘語有些發音跟中文有些像……」林嘉濠說，邸俊博曾是重點糾錯對象，但開始第二階段教學時，邸俊博已把歌詞全記了下來。

合唱團成員觀看往屆奧運會開幕式的升會旗環節。（取材自中國青年報）

「孩子們現在可能還意識不到，但他們會記得歌詞美好而深刻的寓意。這次短暫的希臘語學習經歷可能將對孩子們產生潛移默化的影響，每次想到這些，我就感到自豪和欣慰。」林嘉濠說。

這群來自大山裡的孩子們，也是如此將驚喜與感動「種」進了2022北京冬奧開幕式觀眾的心裡。如同總導演張藝謀的評價， 第一次聽到這些孩子特別真誠、特別淳樸的歌聲，「我覺得這是天籟之音，它真的是傳遞了我們今天新時代的新面貌——人民的下一代的新面貌。」