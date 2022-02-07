古運河之於揚州 有如生命共同體

揚州中國大運河博物館坐落于揚州三灣古運河畔。（中新社）

很少有城市像揚州一樣，城市的命運與運河聯繫得這樣緊密。揚州因運河而生，因運河而興，因運河而盛，在揚州2500年建城史中，運河基因一直綿延不絕。2014年，由揚州牽頭申遺的「中國大運河」專案被批准列入《世界遺產名錄》。作為大運河重要節點城市，在復興古運河過程中，揚州正打造亮眼城市IP，探索著時代的答卷。

重生 是使命也是機遇

《左傳·哀公九年》記載，吳王夫差「吳城邗，溝通江、淮」，古運河的最初雛形邗溝，就此誕生。邗溝，是中國史籍中最早記載的運河；邗城，是揚州最早的名字。「最早的邗城，就建在邗溝岸邊，面對著長江回彎處，這種地理交通優勢，在古代無可比擬。」揚州市文物局原局長顧風說。

2500年間，運河一直是揚州發展的重要動力源泉。儘管揚州在中國歷史上，多次遭遇毀滅性破壞，但得益於運河，揚州能持續地復興。目前，僅淮揚運河揚州段，就包含10個世界文化遺產點。揚州是大運河全線世界遺產點最多的城市，更擁有「世界運河之都」稱號。

「隨著鐵路、航空等現代交通運輸方式的興起，運河交通地位相對下降，但其文化價值和生態價值在新的發展階段日益凸顯。大運河於今天的揚州，是溝通交流的紐帶。」揚州大學中國大運河研究院副院長黃傑說。

大運河更是揚州聯繫世界的重要紐帶。揚州已與聯合國 開發計畫署（UNDP）簽署合作備忘錄，合作開發首個應用於運河城市的聯合國2030可持續發展目標進展評估體系，共同開展運河城市可持續發展領域相關研究。不少專家同樣認為，作為大運河節點城市，古運河的重生，不僅是揚州的歷史使命，更是揚州發展的重要機遇。

近現代以來，運河兩岸曾聚集著農藥廠、皮革廠、水泥廠等80多家企業，水質受到嚴重影響，生態環境遭破壞。從2014年開始，揚州按照生態修復、城市修補的理念，對古運河進行河道疏浚、駁岸改造，一批批高污染企業或內遷至相應工業園，或搬離揚州。

保護 河岸線限制開發

遷走污染企業後，揚州著力發展低污染、高淨值的新興產業。揚州迄今已形成汽車及零部件、高端裝備、新型電力裝備等3個千億級集群，軟體和電子資訊產業、高端紡織和服裝等2個五百億級集群。騰退出的區域，成為揚州的「綠肺」。2017年9月，運河三灣成為濕地公園；在沿南水北調東線輸水廊建設了1800平方公里的生態走廊。

對於通過古運河重生重塑揚州城市空間，不論民間、學界還是官方，都有更多期許。

雕版印刷大師陳義時在位於揚州杭集鎮自家老屋工作室內，準備雕刻「活字」。（新華社）

「沿古運河岸線兩側，應按各2000米範圍嚴格控制，不再保留工業、倉儲用地，禁止新建擴建高風險、高污染、高耗水產業。除運河文化標誌物外，原則上不應有高層建築。」揚州蜀岡─瘦西湖風景名勝區黨工委書記湯衛華建議。揚州三灣投資 發展有限公司董事長李大沖認為，古運河岸線要適當限制房地產專案的開發。

古運河的重生，早已不局限河流本身。揚州市文化廣電和旅遊局黨委委員、文物局副局長徐國兵表示，對大運河的保護理念，早已從單純對運河本身的保護，拓展為大運河兩岸的歷史街區、古鎮、古村的保護。黃傑認為，應在保護好文化遺產的前提下，進一步延續和放大其歷史上發揮的促進南北、中外經貿文化交流的作用。

比起18.25平方公里的遺址，今天的揚州還保留著5.09平方公里的明清古城。揚州明清古城擁有雙東、仁豐里、皮市街、南河下四大歷史文化街區，是中國東南沿海地區規模最大、保存最完好的歷史城區。揚州市文物局原局長顧風表示，東關街、皮市街、仁豐里很多景點、商店成了網紅，這批年輕人將新活力注入到歷史城區。

文旅融合，同樣是河岸街區重生的重要方式。揚州三灣投資發展有限公司董事長李大沖認為，運河重生不應簡單地理解成物理空間重整，比如疏浚河道在兩旁栽樹，更需一場立體化重生；古運河沿岸古鎮保護加旅遊，就是古運河立體化重生的重要形式之一。

非遺 雕版印刷和剪紙

揚州已集中推出「二分明月夜揚州」瘦西湖沉浸式夜遊、瘦西湖夜文化市集、華僑城「夢幻之城」等文化旅遊專案，打造「主題遊樂+文化體驗+休閒商業」一體的創新業態模式。運河文化展示「八大片區」建設也在不斷推進。黃傑建議，下一步可將運河古鎮、古村精心打造並串珠成線，成為全球旅行者嚮往的旅行目的地。

大運河不僅為揚州帶來富庶，還孕育出揚州學派、揚州八怪、廣陵琴派等諸多文藝流派。廣陵琴派通過雅集、琴教、比賽等交流，帶動本地的經濟、旅遊等產業繁榮，還催生了揚州獨特的斫琴產業形態。據統計，揚州古琴產量已占據全球80%，琴箏產業儼然成為揚州重要產業之一。

除了廣陵琴派，揚州的雕版印刷技藝、剪紙被列為聯合國非物質文化遺產。此外，揚州還有19項國家級非遺、61項省級非遺。建成了雕版印刷、揚州剪紙等13個傳統文化重點傳承保護基地，開建了486非遺集聚區、中國琴箏文化園等文化集聚區。2021年6月，揚州大運河博物館正式建成並開放。

在復興本土文化層面，揚州也在探索新的模式。「近兩年我們在運河沿線城市舉辦了不少玉文化交流活動，一方面推廣揚州的玉雕作品，另一方面以玉文化為紐帶，加強和運河沿線城市的交流。」揚州運河文化投資集團旗下的揚州玉器廠總經理梁飛表示。

揚州江都水利樞紐風景區「銀杏大道」美景。（新華社）

傳承 揚州菜獨樹一格

歷史上的多次興旺，讓揚州留下眾多歷史遺跡、文藝流派，更形成了揚州獨具一格的生活方式。揚州美食 就是其中重要代表。2020年，揚州獲得「世界美食之都」稱號。揚州大學中國大運河研究院副院長侯兵分析，揚州菜某種意義上是「文人菜」；「比如文思豆腐、葵花斬肉，這些大家耳熟能詳的菜肴，都有歷史典故與出處。」

揚州菜重傳承，烹調技藝世代相傳，融入了工匠精神，在美食界獨樹一幟。作為國宴菜，美食界不少人將淮揚菜視為陽春白雪。侯兵說，揚州近年也在不斷探索更大眾層面的淮揚菜，年輕人開始在傳統菜肴上發揮創意，不少餐廳還成了網紅餐廳；古運河重生對於揚州而言，正是打造城市IP的新契機。

將打造城市IP與文化產業相結合，正是揚州最近幾年探索的重要內容。2020年12月，揚州運河文化投資集團成立，梁飛表示，在玉雕領域，傳統的揚州工擅長巨雕和山子雕，如今集團也雙管齊下，創作適合時代的文創產品。2021年7月，揚州運河大劇院對外開放，大型原創歌劇《運之河》等反映揚州歷史文化的文藝作品，不斷上演。

揚州中國大運河博物館。（取材自中國新聞周刊）

對於如何進一步深化揚州城市IP內涵，運河文投旗下的揚州歌舞劇院總經理秦如峰說，在新媒體傳播上，揚州歌舞劇院去年12月和嗶哩嗶哩合作拍攝短視頻，登上了微博熱搜，閱讀量破2.5億。侯兵認為，要塑造更加亮眼的城市IP，一定要突出本土化的特色，還要接地氣，在網絡時代易於傳播。

由於處於運河的節點，揚州自古就是不夜城。今天的揚州也在打造新的夜市文化。「揚州是一座擁有2500年歷史的古城，底蘊非常深厚，未來期待在塑造揚州城市IP方面，有更系統的頂層設計。我們也期待和更多文化系統的同仁合作。」秦如峰說。（中國新聞組整理）