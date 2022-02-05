一人一馬的春運…重慶小伙獨演八千里路雲和月

樂曉雲說，有一次火鍋受傷，他不忍心讓它再馱著自己和行李，便牽著牠，背著行李走了1500多公里，足有兩個月時間。（取材自上游新聞）

從新疆 霍爾果斯騎馬回奉節縣的重慶小伙到家了。4400公里的路途，29歲的樂曉雲身騎愛馬「火鍋」，途徑天山山脈，踏過無人戈壁，翻過秦嶺雪山，歷時6個月27天終於回到川渝。「一路走來，我和『火鍋』算是命定的羈絆、過命的交情。」樂曉雲說。

手機 直播 每天上千人關注

綜合時代周報、上游新聞報導，這一場醞釀了一年，「不得不出發」的步行歸鄉路，隨著媒體披露火遍全網。一路上，一人一馬，樂曉雲在夕陽餘暉下的草原、白雪覆蓋的遠山，拿著手機直播，菊花青「火鍋」在後頭低垂著頭緊跟著。開始時直播間只有寥寥數人，如今每天有上千人定時守候，「這不只是我一個人的旅行。」

樂曉雲起初並沒有給父母和家裡人說旅行的事，不想讓身在廣東的父母擔心。他說，父母不怎麼上網，更不會刷抖音，所以自己一直都瞞得很好，但近期被關注得比較多，家裡一些親戚知道了這件事，他還特別叮囑堂妹別告訴父母。

一路上，樂曉雲受到了很多人的幫助。（取材自微博）

「感覺有點不負責。」樂曉雲說，雖然自己一路上都很注意安全，但還是遇到過不少危險情況。趕路時遇到大暴雨 ，翻越祁連山時遭遇零下十幾度的寒潮；雪山上，冒著凌冽寒風前行，險些掉落懸崖；草原中，「火鍋」還隨著發情的母馬私奔，讓追在身後的樂曉雲累得氣喘吁吁…。

樂曉雲即將抵達奉節。（取材自時代周報）

為牠避狼 忍痛花錢住驛站

例如在獨庫公路上，他吃個拌麵，「火鍋」突然就受驚，警察告訴他附近有狼，牧民的羊都被狼咬死了。那一天，他本來準備搭帳篷過夜，為了安全他花了50塊錢開了一間驛站。這一路，他只住過三次賓館，走壞了8副馬掌，丟失了5條馬鞭。

樂曉雲自重慶工商大學國際物流專業畢業後，曾在一家單位上了三年班，後來辭職回家養魚、賣水果。樂曉雲稱以前的單位效益挺好的，但他的性格就是在一個地方待不住，他覺得需要一次旅行來磨鍊，自己沒有家庭的負擔，還有資本和機會出去走一走，就任性了這一次。

樂曉雲說，這一趟就花了半年的時間而已，而工作還可以做幾十年，「人一輩子如果不做一些值得懷念的事情就算白活了」。在樂曉雲看來，只要肯給自己一個機會勇敢開始，什麼時候都不算晚。他原本不排斥在旅程中談個戀愛，可惜他走的路線比較荒涼，沒有機會認識女孩子。

樂曉雲說，經過這一路，「火鍋」已成為他的生活重心。（取材自時代周報／圖源來自網絡）

2021年1月27日傍晚6點，趕在春節前，樂曉雲回到了重慶奉節的家中。剛踏上故土，家鄉親朋聞訊趕來迎接、合影。英雄換回素裝，戰馬卸下馬鞍，樂曉雲的生活將要重新開始。

對於回家之後的生活，樂曉雲尚未想好自己的打算。他說，出發前他養魚的魚塘還在，水果也可以繼續賣，更為關鍵的是，他現在有了「火鍋」。馬兒是聰明的動物，相當於6歲孩子的智商。他和火鍋建立了深厚的感情，雙方已經成了彼此重要的夥伴。

樂曉雲和「火鍋」在雪地裡。（視頻截圖）

憐牠受傷 背行李走1500公里

樂曉雲說，當時給「火鍋」取名，就是因為自己是重慶人，每次喊「火鍋」都有家鄉的感覺。旅途中，有一次「火鍋」受傷，樂曉雲不忍心讓牠再馱著自己和行李。於是他牽著馬，背著行李走了1500多公里，兩個月時間裡，他患上了肩周炎，腳上的神經也部分受損。

「就好像談戀愛，不可能回到家我就讓牠離開。」如今，他帶著「火鍋」一起回到了家鄉，自己如果去找一份朝九晚五的工作，就只能將「火鍋」賣掉進或者寄養在別人家裡，這是他不能接受的。

樂曉雲說，到家的第一件正事，就是給「火鍋」找個地方安頓，「因為『火鍋』的存在，我不可能回到從前，牠它已經是我生活的重心。」

樂曉雲抵達奉節。（取材自時代周報／視頻截圖）

關於自己與「火鍋」的故事，樂曉雲這麼說：

總有人問我為什麼要開始這場騎行？我性子散漫，就像馬兒一樣，放蕩不羈愛自由。2020年去新疆旅行後，我萌生了一個大膽的想法：或許可以從這兒騎馬回重慶，順帶享受下沿途風光。

想完成這一趟旅途，首先要買一匹好馬。在「天馬之鄉」昭蘇，我找當地朋友幫忙尋馬，一個月看了上千匹馬。有一天，我在巴扎上遠遠瞧見了一匹菊花青，牠被拴在邊邊上，剛釘了馬掌。幾乎是一見鍾情，我心想，就是牠了。

樂曉雲、火鍋和他的羊皮地圖。（取材自極目新聞）

取名火鍋 對家鄉的念想

我給這匹菊花青取名「火鍋」，也是對家鄉重慶的一個念想。牠還有另一個名字，「阿合佈特」，意為「白雲的旅行」。哈薩克族朋友說，新疆的馬兒到了內地，還是要有個新疆的名字才好養活。

買下「火鍋」的第三天，收拾好行李準備出疆。在出發前，我還買了張羊皮，畫了個中國地圖，打算每到一個地方就蓋一個郵戳，證明自己來過。

沒告訴家人，2021年5月，我坐上了從重慶到新疆伊寧的火車。從7月1日出發，到今天已經是六個月27天，走了四個省份，新疆、甘肅、四川、重慶，4400公里左右的路。

從嘉峪關到哈密那一段路是坐車過來的，那兒有差不多600多公里的戈壁灘，沒有辦法穿越。算上的話就是5000多公里。

我一直以為，一人一馬，在草原荒漠、雪山森林裡走，好幾天沒跟人說話，這趟旅途會特別孤獨。但「火鍋」的存在打破了這種孤獨。

無聊的時候，我就跟「火鍋」說話，給牠唱歌。牠也很通人性，時不時跟我互動；我撒尿的時候，牠也跟著撒尿。我喊「火鍋」，牠耷拉著的耳朵會立馬豎起來，彷彿知道那是自己的名字。

29歲重慶小夥樂曉雲和「火鍋」走過4400公里，一人一馬返回重慶奉節老家的經歷，在網站上引發熱烈討論。（取材自封面新聞）

好馬認主 馱著他才肯躲雨

我一開始不會騎馬，但第一次騎上「火鍋」時卻能走兩步、甚至小跑起來，沒有像電視劇中演的那種摔落馬背的情景。

有些朋友說好馬認主，也許是這麼一回事，我們倆真的是萍水相逢的緣分。

有一次在國道上，突然下起暴雨，我拉著「火鍋」想走快些，可怎麼都拉不動。等到我騎上去後，「火鍋」才飛奔而出，一口氣跑了五、六公里路。我知道，「火鍋」並非不想走，而是想馱著我躲雨。有了這次經歷，我決定以後打死不賣牠。

但「火鍋」畢竟是一匹公馬，偶爾調皮，幾番惹人生氣。我並非有有耐心的人。奇怪的是，我沒有任何想把馬賣掉的念頭，一次都沒有，我自己都覺得很神奇。

我的改變似乎從和「火鍋」相遇的時候就開始了。

雙方已經成了彼此重要的夥伴。（視頻截圖）

好好養牠 砸鍋賣鐵不後悔

從買「火鍋」的那個時候起，牠就不是代步工具，也不是一個牲口。

一路走來，「火鍋」都是一直是我的「兄弟夥」。4400多公里，我們一人一馬都是相依為命、同甘共苦這樣走回來的。

「火鍋」比任何人都要靠得住，我對牠來說也是一樣的。

告別風餐露宿。但心中難免又會生出些許失落，最後一晚上搭帳篷，我呆呆望著「火鍋」，有點捨不得這樣的生活。

我得承認，即便到現在，我對於未來始終沒有一個確信的方向。至於「火鍋」，父母都已經接納牠了，所以沒有什麼可以顧慮的。養牠的成本不算高，一個月1000多塊錢。

我砸鍋賣鐵都要把牠好好養著，然後爭取過完年之後給他找個對象，下幾個小崽子。