高鐵改變回家之路 春運「摩托大軍」騎進歷史

專家認為，「摩托大軍」安全隱患非常多。此為示意圖。（取材自澎湃新聞）

隨著「摩托大軍」逐年變成「散兵」，家的距離縮短了。千里騎行返鄉的旅途滋味，也將成為時代裡的一段記憶。

十年前興起的春運騎摩托車返鄉人群，又稱「摩托車大軍」，曾是春運裡一道特殊的風景線。如今春運期間，路上已少見成群的摩托車車流。321國道邊上的梧州都連加油站 站長車煥彬日前也感慨，「以前春運加油站裡摩托車扎堆，如今這畫面好幾年不見了。」

澎湃新聞、南方日報報導，「摩托大軍」逐漸減少的原因，一方面得益於高鐵發展提升了運力，大家可以更快更安全回家；另一方面經濟社會快速發展，不少打工者積累了一定的財富，可以選擇開汽車 甚至坐飛機回家。

★一票難求 催生百萬鐵騎

「摩托大軍」最早可溯源到2000年春運，其誕生有特殊的時代背景。上世紀80年代初，數以千萬計的外來工奔赴經濟迅猛發展的珠三角打工，屢屢推高春運發送人數，不斷加大鐵路運輸壓力。

在沒有高鐵的春運年代，珠三角至包括廣西在內的西南地區的鐵路運力一直非常緊張。在南廣、貴廣高鐵開通之前，兩廣地區僅通過廣茂鐵路相連，且該線路是客貨混跑，客運能力極為有限。儘管鐵路部門盡最大努力增開臨客列車，但運力與實際需求仍存在較大缺口，甚至出現「一票難求」的窘境。

「摩托車大軍」曾是春運一道特殊的風景線。（取材自澎湃新聞）

到了2000年左右，火車票仍然「一票難求」，不少在珠三角的務工人員只好購買摩托車，借助剛興起的網絡聊天工具，開始三五成群相約騎摩托車返回廣西、湖南過年，甚至遠至貴州、雲南、重慶等地，終匯成了浩浩蕩蕩的「摩托大軍」。

2008年春運，當年的「摩托大軍」總數超過30萬人，引起了全社會和媒體的關注，沿線的地方政府在「摩托大軍」經過的國道邊設立休息點和臨時加油站，並免費提供餐飲服務。

2012年春運，「摩托大軍」已頗具規模，以返桂必經之地肇慶市為例，當地由春運開始時的每天500多輛增至最高峰時的1萬多輛。當地黨委政府甚至動用警車為「摩托大軍」開路，確保他們的安全，

昔日返鄉的「摩托大軍」，一路風塵艱辛。（取材自中國國防報）

至2014年春運，返鄉摩托車流繼續大幅增長，「摩托大軍」一度逼近60萬人。據廣東省交通部門統計，高峰時返回各省區的「摩托大軍」規模超過100萬人，成為南方特有的春運圖景。肇慶等地每天並特別安排1000多名工作人員，為「摩托大軍」提供引導、救助、餐飲等志願服務。

騎摩托車返鄉雖然較為便利，但也帶來了不少安全隱患，每年一到春運，廣東和廣西沿線地市交管部門和社會各界就非常揪心，精神高度緊張。據統計，2014年春節前20天，每天因「摩托大軍」造成的交通堵塞達30多次，最多的一天釀成交通事故50多起。

深圳市委黨校教授謝熠分析認為，「摩托大軍」安全隱患非常多。首先，按照摩托車生產設計要求，車體機件並不適合長途行駛，長途行駛容易出現故障，釀成交通事故。其次，長時間騎車讓人手腳僵硬，容易出現視覺疲勞，導致應變能力減弱。

再者，謝熠表示，大部分人都是臨時騎車跑長途，駕駛生疏且路況不熟，容易出現突發情況。另外，臨近春節天氣寒冷，很容易使身體不適，導致安全事故。

廣西歷來是勞務輸出大省，每年赴粵務工人員達700萬。從珠三角騎行回廣西，多數可在一天內到達。因此，在「摩托大軍」中，又以廣西籍的務工人員最多。

中國高鐵路網不僅覆蓋率擴大，設備也越來越人性化。（中通社）

★高鐵開通 返鄉快又安全

2014年底，貴廣、南廣高鐵開通，每日可載運3萬人。廣州與桂林之間旅行時間壓縮至三小時內，較開通前縮短八小時以上；與南寧之間壓縮至四小時，較開通前縮短至少十小時。這兩條高鐵的開通，給桂籍外來工回家增加了一個選擇。

有了更安全快捷的高鐵乘坐，當年「摩托大軍」銳減20萬人。廣西梧州交通部門數據顯示，當年春運「摩托大軍」車輛最多時有25萬輛，2019年下降到5萬輛，2021年僅5000輛，2022年僅在1000輛以內。仍堅持騎摩托車返鄉的，不少是出於對摩托車騎行的愛好。

2015年春運開始，鐵路部門聯合廣東和廣西兩地政府、主流媒體和愛心企業，開行「摩托大軍」高鐵返鄉專列，護送他們安全回家。2016年春運，還同步開行「摩托車」貨運班列，讓他們節前回家、節後返工還有摩托車可以用。

2022年春運，鐵路部門連續第八年聯合地方政府、主流媒體和愛心企業，組織開行八趟「冬日暖陽」高鐵專列，引導大家都去坐高鐵安全返鄉，努力為減小「摩托大軍」規模作出貢獻。

黃愛國是廣西百色市人，家裡有三個孩子要成家，還有年老的父母要養，經濟壓力大，他因此出外到廣東佛山打工30年，以前幹建築工人，工資最多的時候有4000元人民幣（約628美元），現在年紀大了，做材料看守員，工資只有2000多元。黃愛國說，為回家方便，他曾買了一輛舊摩托車，而今年，他坐免費的高鐵回家。

在廣州打工的王慧珍也曾是「摩托大軍」一員。他算了一筆帳：坐汽車回廣西賓陽老家，票價200多元，要十個小時才能到家；騎摩托車回家，成本只有坐汽車的一半，但要15小時才能到家，很辛苦，也不安全；坐高鐵從廣州至南寧的票價是169元，四小時就能到家。經過對比，他現在選擇坐高鐵回家。

在深圳某電子廠上班的周光榮是一名退伍軍人，過去多年都是騎摩托車回家，今年他也選擇坐高鐵回家，因為覺得還是坐高鐵安全、舒適。

「以前，我們廣西桂林在一個廠打工的老鄉有十多人，基本上都是騎車回家。現在大夥每個月工資都有5000多元，家裡也慢慢富裕起來了，要麼拼車要麼坐高鐵回家。今年，老鄉們都勸我不要騎車回家，路上很不安全。」周光榮說。

★財力提升 改開汽車回家

80後龍飛是貴州黔東南州人，也是一名騎行愛好者，常騎行老家過春節。2017年，龍飛曾攜帶妻女，耗時兩天，千里返鄉。到了2021年春運，龍飛不再需要騎摩托車返鄉，因為他買了小汽車。

「在做好新冠肺炎疫情 常態化防控的前提下，鐵路的春運擔當就是以最快的速度安全運送更多的旅客。隨著高鐵網絡不斷健全，乘坐高鐵的旅客越來越多，旅客回家路變得更快更舒適更安全。」廣鐵集團客運部總工彭翔說。

如今，中國已建成世界上最現代化的鐵路網和最發達的高鐵網。截至2020年底，中國高速鐵路運營里程達3.79萬公里，較2015年末的1.98萬公里，相當於在「十三五」期間翻了近一番。去年底，中國鐵路營業里程達15萬公里，居世界第二；中國高鐵營業里程突破4萬公里，再穩居世界第一。全國高鐵網並已覆蓋94.7%的100萬以上人口城市。

中國構建了全球最大的高鐵網絡，春運運力也得到較大提升，春運速度進一步加快。據廣鐵集團介紹，今年春運預計運客4650萬人，較2012年春運增運1600萬人。今年廣鐵運力尤其是高鐵運力達到歷年峰值，將占到總運能的七成以上。其中南廣、貴廣高鐵的運力創歷史新高，每天可運9萬多人。

粵黔合作開設專列，助力貴州務工人員返崗復工。（新華社）

2022年1月18日15時許，在佛山一高速路口的加油站旁，幾名騎摩托車返鄉人員邊聊天，邊等候免費加油。這是連續多年開展「情暖驛站滿愛回家」愛心公益活動的一個剪影。現場工作人員表示，以前這裡都是上百輛摩托車排「長龍」等候加油，現在只是零零散散的車輛在加油，「這個人群真正變得很少了，這才是社會的巨大進步。」