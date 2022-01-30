北京冬奧 3招成就最省 賽事5個必看

自由式滑雪谷愛凌，是中國冬奧奪金希望。（Getty Images）

北京冬奧 2月4日至20日登場，中外偶像級運動明星聚首，五大必看項目，錯過可惜。

必看1：U型場地技巧賽→中國寶貝谷愛凌

文匯報報導，細數北京冬奧的焦點運動明星，中國隊的谷愛凌必定占一席位，而U型場地技巧賽正是她的強項之一，U型場地技巧賽要求運動員腳踏單板利用身體和雙腳控制方向，在全長170米的U型賽道上左右滑行，並在途中做出5至8個跳躍及空翻等動作，裁判將依據動作的高度、難度、技巧、回轉及整體效果評分，比賽分兩輪預選賽，每輪排名前6的選手可以晉身決賽，而決賽則有三次滑行機會，取分數最好的一次作最終成績。

U型場地技巧賽向來是中國隊的強項之一，而谷愛凌更是這屆冬奧的奪金希望，這位年僅18歲的超新星不僅有著一副「明星級」的漂亮臉蛋，技術及成績亦是無可挑剔，在世界盃U型場地技巧賽包攬全部5站冠軍，並奪下第一個世界盃個人總冠軍，在日前美國猛獁山分站，谷愛凌更以97.5分創下生涯最高分紀錄，被看好能登上冬奧頒獎台。

短道速滑好手朱定文，希望能出奇制勝。（Getty Images）

必看2：短道速滑→香港希望朱定文

「短道速滑」全名為「短跑道速度滑冰」，19世紀80年代起源於加拿大，是在室內冰球場地上開展的體育項目。短道速滑的競爭非常激烈，為了防止及減少運動受傷，根據規定，短道速滑運動員在參賽時，必須要穿著以下防護裝備：形狀規則、沒有任何凸起的安全頭盔；具有防切割功能的護頸、手套、比賽服、護腿板；冰刀刀根為圓弧形，刀管採用封閉式，最少有兩點固定在鞋上，沒有可動部分；護目鏡可以選擇佩戴。

香港滑冰聯盟遴選後，朱定文以短道速滑世界盃4站賽事中較佳的總成績，獲得代表港隊資格，郭子峰則被選為後備。

21歲的香港選手朱定文因傷錯過上屆冬奧，4年後終可彌補遺憾，首度登上夢寐以求的冬奧舞台。由於速滑比賽充滿變數，朱定文縱然自知實力未必可跟一線選手比拚，仍拒絕放棄任何機會：他認為「如果策略成功，或許可以出奇制勝。」

花樣滑冰羽生結弦，誓言要最後一次在冬奧發光發熱。（新華社）

必看3：花樣滑冰→羽生結弦連霸夢

穿著一身光鮮亮麗舞衣，在一片雪白的冰面上隨著音樂翩翩起舞，花樣滑冰一直是冬奧會中最受歡迎及注目的項目之一，早於1924年便被列入首屆冬奧比賽項目的花樣滑冰，總共分為5個小項，當中包括男女子單人滑、雙人滑、冰上舞蹈及團體賽，參賽者會先進行一個短節目，只有在短節目中排名前列的運動員才可以晉身自由滑階段，再以短節目及自由滑加起來的總得分進行排名，而每場比賽的得分則分為技術分及藝術分，藝術分主要基於選手的整體表演評分，而技術分則是對難度及完成度的評估。

花樣滑冰是一項非常講求美感的運動，歷史上曾出產很多人氣堪比偶像演員的冰上明星，曾兩奪冬奧男子單人滑金牌的羽生結弦毫無疑問是日本體壇最閃耀的明星之一，力爭創下3連霸創舉的他於早前結束的全日本錦標賽封王，已經27歲的羽生結弦雖然在普遍年輕的花樣滑冰界屬於高齡一族，不過他仍決意要在北京冬奧挑戰空中旋轉四周半的超高難度動作，誓言要最後一次在冬奧舞台上發光發熱。

中國自由式滑雪空中技巧女隊主力隊員徐夢桃，發誓要捲土重來。（美聯社）

自由式滑雪是較新的冬季運動項目，在上世紀90年代才開始被列入冬奧比賽項目之中。今屆冬奧自由式滑雪分成6個小項，而空中技巧賽就是其中之一，除了男女子項目外亦設有混合團體賽，參賽者雙腳分別踏著一塊滑雪板以及手持雪杖，從一個高4米、70度坡度的平台起跳，在落地之前做出各種空翻轉體動作，每名選手有兩次試跳機會，裁判將根據運動員表現評定空中動作分及著陸動作分，再將兩分相加乘以難度系數。由於運動員在空中的時間不足1分鐘，要將所有動作完美呈現難度非常大，難度高加上優美的空中姿態也讓自由式滑雪空中技巧賽，成為冬奧最受歡迎的項目之一。

自韓曉鵬在2006年杜林冬奧為中國實現金牌零的突破後，中國在自由式滑雪空中技巧進步神速，這屆主場出擊勢將劍指金牌。男子方面賈宗洋及齊廣璞即將第3度出戰冬奧會，前者更曾奪得1銀1銅，今次再度踏上冬奧舞台當然希望可以更進一步。而女子方面31歲的徐夢桃則是中國隊的爭牌希望，年少成名的她曾在索契冬奧中收穫一面銀牌，雖然上屆冬奧徐夢桃大熱倒灶無緣決賽，不過經歷4年磨練後她已擁有更強大的內心，準備好在北京冬奧捲土重來。

冰壺講究技巧，和一般拚鬥速度的冰雪運動不同。（新華社）

必看5：冰壺→傳統勁旅加拿大

在充滿速度感和激情的冬奧會中，冰壺賽場是一幕特別的光景，但論技巧、懸念及刺激程度，冰壺項目可是絕不遜色，參加冰壺比賽的隊伍一共有4名成員以及1名後備，由主將擲出石壺後，再指示隊友利用冰刷刷冰，以決定石壺的滑行距離和方向，目的是將石壺引導至「大本營」（house）上的圓心位置，最終計算雙方在「大本營」上的石壺數量，擁有距離中心點最近的石壺的一方獲勝並得1分，比賽一共進行10局，以總分較高的一隊獲勝。

由於比賽中當石壺過了欄線後的滑行過程中，敵我雙方隊員均可以冰刷影響滑行路線，令賽事更添變數，經常出現未到最後一刻也不知鹿死誰手。

冰壺算是冬奧會中的新興運動，只曾亮相8屆，當中以加拿大隊成績最好曾獲得6面金牌，而瑞典亦是傳統勁旅，史上共奪得8面獎牌，此前從沒試過有冰壺運動員獲得的冬奧獎牌數超過兩面，證明這項運動各隊實力十分接近，勢均力敵的戰況亦大大增加了賽事的吸引力。

北京冬奧通用家具樣品展日前亮相，走儉約風。（取材自新華網）

1轉2折3租 省錢兼顧環保

另外，除了強調綠色、環保，不同於2008年夏季奧運絢麗、張揚，「簡約」是這次北京冬奧想要呈現的另一大特點，這也讓2022北京冬奧，號稱將是史上最省錢的一次奧運會。

以過去各國舉辦奧運會時，花費最多的比賽場館建設為例，這次北京冬奧39個場館中，就有10個是對既有場館進行改造。與此同時，北京冬奧將使用的各種設備，也採取「能借不租，能租不買」原則。

例如將作為這次冬奧冰球比賽場館的北京五棵松體育中心，就是2008年北京奧運的籃球比賽場館。在前年底完成改造後，如今五棵松體育中心只要6小時就能完成「冰籃轉換」，也就是將籃球場館快速變身為能承辦冰球、短道速滑、花式滑冰等賽事的通用型場館。

在2008年北京奧運啟用的國家游泳中心「水立方」，同樣被改造成「冰立方」，透過「水冰轉換」可拆卸結構，成為當今世界上唯一水上項目和冰上項目可交互運用的「雙奧場館」。

此外，為節省運輸成本，在北京冬奧辦公所需的桌椅板凳都採用折疊式家具。北京冬奧組委主物流中心物資副經理胡曉青指出，桌椅可以折疊，將大幅降低運輸成本，從而減少碳排放。

北京冬奧的智慧餐廳，可容納萬人用餐，上百台機器人投入餐飲服務。（路透）

北京冬奧有三個賽區，分布在北京、延慶和張家口，每個賽區均設置一座冬奧村，在所有賽事結束後，北京冬奧村將作為北京市人才公租房使用，對所有符合北京城市戰略定位的人才配租。

至於冬奧村裡所有的家具也都是租來的。賽事所需的部分體育器材、技術設備，甚至冬奧各個場館所使用的筆電，也都是租來的。

北京冬奧究竟花了多少錢？中國公布的預算數為39.5億美元，但實際金額應該更高，因部分與北京冬奧相關的投資並未計入其中。例如，為連接河北省張家口賽區而興建的高鐵—京張城際鐵路，投資金額就高達584億元人民幣（約9.1億美元）。

無論如何，比起過去多屆奧運，北京冬奧還是相對「省錢」。去年東京奧運 整體開支，官方公布的數字是154億美元，被稱為史上最貴的奧運。而日本政府審計人員表示，東京奧運實際支出可能是這個金額的兩倍。