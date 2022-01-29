「生來即輕，還時亦淨」 17歲尋親少年絕望離世

劉學州喜歡大海，最後選擇在三亞海邊自殺。(取材自微博)

三個月大時，因為換彩禮錢被親生父母賣掉；4歲時，養父母因爆炸意外過世。17歲時，他滿懷希望的重回親生父母身邊，卻在認親40天後，絕望的離世。劉學州身上，到底發生了什麼事？

其實，劉學州也不知道自己應該是幾歲，「我大概出生於2004年到2006年之間，出生大概3個月左右被現在的爸爸媽媽，也就是我的養父母，從山西省大同市買過來的。」2021年12月6日，河北的劉學州首次以尋親人的身分出現在網路上。

不是每個尋親故事都能有圓滿的結局，「南風窗」雜誌記錄下這個17歲男孩的故事。

在他4歲的時候，劉學州的養父母因為煙花爆竹作坊事故身亡，全身嚴重燒傷的媽媽最後告訴他「你好好學習，聽姥姥、姥爺的話，等媽媽好了買好吃的」，從此劉學州成為孤兒。

劉學州與生父的見面會。(取材自微博)

成長過程中，劉學州是難受的。同齡孩子欺負他穿得破、搶他的文具，誣陷、孤立甚至對他拳打腳踢。劉學州不敢告訴姥姥，只能說這些傷是不小心從床上摔下來造成的。

小時候，村裡就有人說他是買來的「野孩子」，上初中後，劉學州從姥姥那裡確認了自己不是親生的事。他的心情很複雜，想知道自己是被偷的，還是被丟棄的。於是他去「寶貝回家」網站登記了信息，去公安機關採集了血樣，但一直沒有得到音訊。

一直到2021年年底，他看到孫海洋尋子成功後跟孩子擁抱痛哭的視頻，尋親的念頭愈發強烈，於是他也發布了自己的尋親視頻。「希望有一天可以變成一個普通的小孩， 哪怕一天」，他在微博 寫出自己的願望。

譴責人販子 被批炒作

視頻發出後並無實質進展。姥姥、姥爺拿出了當時跟著他來的「疫苗本」，上面竟然記著生父的姓名。劉學州在網上搜索生父的姓名，找到了一個山西大同的同名人電話。通過警察 聯繫，劉學州終於與生父通話，他也加上了生母的微信 。親生父母當時是離婚狀態，各自有家庭也生了弟弟妹妹。

2021年12月27日，劉學州在河北石家莊見到了生父丁男。與父親的合照裡，劉學州表情略僵硬、沒什麼笑容。但他在微博的文字難掩欣喜，「已經見面了」他寫下滿滿的感謝。2022年1月初，他去內蒙古見了生母。那天他們拍了合照，劉學州把它發在抖音上，寫著「今天是個幸福的小朋友」。

三個月大的嬰兒為什麼會離開親生父母的身邊？生父承認當時為了湊生母的彩禮，以人民幣幾千塊錢的代價賣掉劉學州。聽完這件事劉學州情緒崩潰了，好幾天睡不著覺。

循著線索，劉學州發現人販子就是養父母同村的人。當他知道人販子還涉嫌幾個被拐賣的孩子後，決定向警方實名舉報人販子。養父母買他的代價是2萬7000元（人民幣，下同，約4253美元），和生父收到的幾千元差很多，劉學州也發了視頻譴責人販子。

此時，網路暴力的陰影悄悄向劉學州聚集，網上開始出現批評他炒作的聲音，說他拎不清黑白，不該追究人販子責任。

只想有個家 卻被拉黑

劉學州往來幾個家庭間，生父、生母及姥姥、舅媽，因為養父家已經燒毀，他幾乎都是住在學校。

在被生母拉黑前的通話中，劉學州因為到處寄住，曾向生母表示「他想要有一個家」，有個能住的地方。但生母在電話裡突然激動起來，說她買不起房子、「劉學州在逼她」。劉學州解釋不是要房子，只要一個家，不用在外面飄著就行了。劉學州要她想想這十幾年他是怎麼過的，他沒地方住是親生父母造成的。

生母此時大吼，這不是他們造成的，這是養父母造成的，「當時養父母要是不買你，會有更好的人家來買你」。劉學州聽到這裡完全懵了，他不知道這是什麼意思，還沒來得及要一個解釋，生母在微信上便拉黑了他。

他打電話給生父說了生母的情形，希望生父在住所上幫他忙，「買或是租一套一室一廳的就可以」，但生父指責劉學州不管他們的死活是「白眼狼」，以後別再聯繫了。

親生父母的反應讓他「三觀稀碎」，劉學州在網上發出生母拉黑他的圖，「當我知道你們收錢去當彩禮的時候，我的內心就告訴自己，一定不能原諒你們」。劉學州說，姥姥省吃儉用養育他長大，在他要尋親後都沒說他是「白眼狼」，生父怎麼有臉和權利說他是白眼狼。

之後，他公布了生母的錄音，一名女性生氣的說道：「那誰要他們抱呢。他們不抱還有別人家好的抱呢。」

網路謾罵聲 鋪天蓋地

尋親男孩的故事在此出現轉折，親生父母接受媒體採訪指責劉學州要求他們當下在河北買房，還威脅他們分別離婚並多次借錢。生父還刻意提到劉學州養父母家庭條件並不差，並訴說自己條件不好「靠天吃飯」，劉學州可以等畢業後去大同跟他住。

劉學州成了「要不到房被拉黑」、「被二次拋棄」的男孩，媒體報導帶起了網路暴力的風向，大量黑粉在抖音、微博私信攻擊他，他們質疑劉學州買的高檔衣鞋，批評他有錢去三亞玩，「愛錢」、「要房」、「用人設博取同情」，甚至是劉學州最重視的姥姥也被拖入罵戰。

17歲的劉學州只想有個家。(取材自微博)

比「白眼狼」還難聽的是「心機婊」、「娘砲」，比親生父母顛倒黑白更無情的是網路上陌生的惡意，一波一波「去死」鋪天蓋地的壓垮了十幾歲的劉學州。

劉學州在微博貼出一張養父母家斷垣殘壁的照片，「那些噴我找他們要房子的，請站出來好好的看一下我的家，不奢求你們理解我，只希望不要再罵了。」

「等大家看完這篇稿子的時候，我應該已經過上幸福快樂的生活了。」

1月22日晚上8時09分，劉學州發了兩張機場的照片，定位顯示在石家莊正定機場。配文：世俗埋沒了一切。兩天後的深夜，他分享了一首歌，是陳鴻宇的「理想三旬」。一個小時後，2022年1月24日0時02分，他發布了遺書，他說：「生來即輕，還時亦淨。」劉學州遺書裡要舅舅照顧姥姥、姥爺，並交代捐出一半存款給石家莊孤兒院。

劉學州養父母家，因為爆炸的關係，房子已無法居住。(取材自微博)

躲鍵盤後…網暴多少殺人犯

劉學州過世的消息傳出，當日中午，藝人馬天宇發文控訴網暴者：「評論區到底有多少殺人犯？你們經歷過他人之苦嗎？你們的15、16歲都是人間清醒麽？ 」

在找回親生父母不到一個月的時間裡，劉學州經歷了歡喜、重逢、幻滅、拉黑、網暴，留給世界巨大的問號：誰該為他的死負法律責任？

澎湃新聞指出，本案涉及三個法律問題，劉學州聲稱遭到父母「出賣」、在校期間遭遇老師性侵害以及這次遭遇網暴後自殺。

2010年出台的「關於依法懲治拐賣婦女兒童犯罪的意見」規定中，以非法獲利為目的出賣親生子女，應當以拐賣婦女、兒童罪論處。但司法沒有對「以非法獲利目的」做出解釋，因此一般販子收取營養費、感謝費定義不易。當初劉學州父母「轉送」行為，是否構成「拐賣兒童罪」，山西大同警方已經開展調查。法界人士指出劉學州未成年，親生父母未盡撫養義務應承擔遺棄罪刑責。

其次，劉學州自訴在學校期間遭遇校園霸凌、男教師的猥褻，目前，河北南宮市教育局正在調查核實，如果真的存在猥褻犯罪，必須受到法律追究。

第三，劉學州網上尋親，在提出希望父母親能為其買或租間房子容身後被母親拉黑，遭到了網友的海量謾罵、攻擊，稱其尋親動機不純，在自我炒作。

類似的網路暴力導致當事人自殺個案不少，但無論是刑事還是民事，追究網暴的法律責任相當困難。中國有誹謗罪，但是這是自訴罪名，而且哪怕轉入公訴程序，也很難認定「烏合之眾」的網暴中誰是主要責任人。

劉學州在遺書中寫著，希望人販子和他所謂的「父母」，還有網路上喪盡天良的人得到他們應有的懲罰。他的手機相冊裡有一些證據和錄音，「希望警察叔叔在最後可以替他這一生畫上一個完美的句號」。

在警方展開調查後，1月25日，春節網絡環境整治專項行動開展，集中整治網絡暴力、散播謡言等問題，微博亦發布消息，將1000餘個對劉學州私信帳號暫停部分功能。