00後職業打假人「案卷等身」 背後800多場官司

陳之強到徐聞縣公安局了解自己案件的進展。（取材自新京報）

「案卷等身」的驕傲，難抵一紙裁定書帶來的恐慌。他擔心警方會採取強制措施，讓他的「職業打假人」之路走到盡頭。

★未成年 打假當人生目標

「00後」的陳之強還未成年時，就把成為一個「職業打假人」當成他的人生目標。2021年1月度過18歲生日後，不到一年，陳之強起訴商家索賠的案件就達800多宗。就在他「躊躇滿志」之時，法院認定他迫使商家妥協並多次索取商家錢財的行為已涉嫌敲詐勒索，引來輿論關注。

新京報報導，2003年1月，陳之強出生在廣東省徐聞縣。20平方米左右的房間，既是臥室，也是他的打假工作室。職業打假一年的案卷材料都用文件袋裝了起來，碼放在衣櫃和書櫥的最上方，比他1.82米身高還高。這是陳之強的「戰果」。他也被稱為中國年齡最小的「職業打假人」。

陳之強的打假之路始於2019年1月，他從網上留意到一條打假成功拿到賠償的案例。當事人花1萬多元人民幣(約1578美元)購買咖啡 ，因產品不合格起訴，拿到了十幾萬元的賠償。高額的賠償金吸引了陳之強，從此萌生職業打假的念頭。那一年，他還未成年。

2019年，陳之強花920元網購了10公斤蜂蜜，以產品未貼產品標籤為由，向徐聞縣人民法院提起訴訟，索賠十倍賠償金。父親擔心他遭人報復，沒等開庭就提出了撤訴。2019年整年，他先後起訴了五家商戶，都因未成年者到法院立案需父親協同，而父親不支持他打假而主動撤訴。

距離陳之強家兩公里的永恆生活超市。（取材自新京報）

★一年間 獲近20萬元賠償

也因此，18歲成年的生日，是陳之強期待已久的日子。在陳之強看來，過了2021年1月28日那一天，他就能以成年人的身分走進法院，開始謀畫已久的職業打假。成年後的第二天，陳之強就開始尋找打假「獵物」。

他在徐聞縣的永恆超市發現一款過期臘肉，售價不足十元，陳之強分20單買了20包。他想的是，按照法律規定，購買到不合格食品，消費者最高可以申請十倍賠償，賠償金額不足1000元的，按1000元計算。按照陳之強的計算，每單索賠1000元，20單就能獲得2萬元的收入。

這是陳之強成年後首度以消費者的名義向法院起訴。永恆超市老闆黃如虎認為陳之強是故意找茬，不願招惹是非，通過協商，永恆超市付500元賠償，陳之強收錢後撤訴。但陳之強說，第一單打假並沒賺到錢，他計畫第一年打1000個案例，「案子多了，影響力大了，想做什麼事都方便了。」

根據徐聞縣人民法院的統計，自2021年2月到2021年12月23日，陳之強在該院涉訴案件800餘宗。陳之強說，其中有兩、三百個協商後賠償，開庭的案件他都以敗訴收場。職業打假一年，他拿到了近20萬元賠償，但又都用於購買商品繼續打假，「訴訟費交了十幾萬元」，最後反還欠了兩、三萬元。

陳之強存放在衣櫃中的打假材料。（取材自新京報）

★「法律人」 也幫助別人維權

從事職業打假不久，陳之強修改了網名，加註前綴「法律人」。從初中開始，陳之強就對法律產生了興趣，後來雖選擇普通高中，他的理想仍是當一名律師。在他看來，當律師能掙更多的錢，他討厭動手出力的工作。

2019年嘗試打假那年因未滿18周歲進法院被阻，陳之強當時向廣東省各地市信訪局發出了上百份材料，要求給予糾正。徐聞縣人民法院後來告訴他，未成年人可以進入法院，但需經過批准才能進入法庭旁聽。熟悉了信訪程序之後，陳之強還多次幫助別人信訪以收取費用。

信訪讓陳之強成為徐聞縣的「名人」，職業打假讓他引起了全國的關注，他也幫助別人維權。2021年4月，陳之強網購咖啡打假向商戶索賠時遭拒；商戶稱在報培訓班繳費後維權困難，陳之強於是代為要求培訓機構退款，否則向法院起訴。培訓機構退回了2000元，陳之強分得一半。

陳之強還以員工的名義，幫助超市老闆「反打假」。2021年6月，廣西一位商戶因為銷售不合格牛肉乾，被職業打假者起訴索賠3萬元。商戶花7000元聘請他以員工的名義應訴，當地法院最後認定對方為職業打假者，駁回了索要十倍賠償金的訴求。

陳之強很感慨，他幫商戶反打假成功，不是憑自己的本事，而是憑著法律的不支持。「沒審理牛肉乾是否合格，就因為對方是職業打假，法院就給駁回了。」陳之強還創建了付費交流群，指導群友打假，入群價格388元，18歲的陳之強成了打假圈子裡的「強哥」。

★「三板斧」 索賠程序有套路

陳之強的打假領域僅限於食品，他認為，食品打假能申請十倍賠償，以小博大，獲得的「利潤 」也更高。初期一般通過當地超市購買食品，起訴索賠，但他發現通過線下商超打假很難找到「獵物」，於是自2021年開始職業打假後，將對象定位在電商銷售的食品。

陳之強大都以負面評價較多的商品為目標。他曾在網上購買了1000元的羊奶，以商品沒有標籤向法院起訴，經協商獲賠7000元。「人生的第一桶金就是一大桶金，還賺了1000元的羊奶。」他還曾從網上花1000多元購買了鵝肉熟食，以食品生產許可證存在「造假」、「工商不是鬧著玩的，等到處罰那天，你再求我也沒有用了」，讓商戶最終賠償5000元。

在陳之強的想法裡，打假索賠程序具有一定的套路。除購買到不合格商品後直接起訴索賠外，陳之強還有著自己的「三板斧」：先打電話和商家談，協商不成就向監管部門投訴，投訴不成再起訴到法院。

在網店店主李明明看來，陳之強的行為，就是藉打假之名進行敲詐勒索。2021年7月，陳之強從她的網店購買兒童零食奶酥，以產品沒有入境貨物檢驗檢疫證明等為由，向徐聞縣人民法院起訴後不久，向她索要1000元私了。「他說自己是吃（打假）這碗飯的，如果不接受調解，就讓我等著」。

2021年11月9日，徐聞縣人民法院審理後駁回陳之強的訴訟請求，法院認為，「原告（陳之強）擾亂經營者正常的經營環境，給合法經營者造成困擾，並企圖利用一些人對法律法規的不熟悉而騙得錢財。」

針對職業打假人利用懲罰性賠償牟利或藉機敲詐勒索的現象，2017年5月，最高人民法院辦公廳曾表示不支持這種以惡懲惡的治理模式，會逐步限制職業打假人的牟利性打假行為，但食品和藥品領域的除外。

陳之強其實很清楚，職業打假的合理性存在爭議。但從「為了正義和金錢」打假，到涉嫌犯罪，完全在陳之強的意料之外。

★被立案 打假路恐到盡頭

2021年12月27日，徐聞縣人民法院出具的「民事裁定書」稱，陳之強「以向法院起訴作為手段，利用商家恐慌心理，迫使商家妥協，多次索取商家錢財，且數量極大」，法院認定陳之強涉嫌敲詐勒索犯罪，並將陳之強涉嫌敲詐勒索的犯罪線索移送公安 機關。

徐聞縣人民法院出具的多份民事裁定書顯示，如果支持陳之強的索賠訴求，將會給社會造成錯誤的導向，導致該類訴訟氾濫，造成司法資源的巨大浪費。

徐聞縣公安局已作出立案決定書，對陳之強涉嫌敲詐勒索立案偵查。辦案民警表示，陳之強涉嫌敲詐勒索一案尚處於刑事偵查階段，具體情況不便透露。陳之強則已聘請律師出具法律意見書，希望公安機關撤銷對其立案調查。

對此，知名「打假人」王海1月6日在與陳之強連線直播時說，「如果定義他（陳之強）為職業打假，法院首先要承認存在製假售假」；製假售假是對消費者權益的損害，法院不能因為其動機駁回打假人的起訴。

隨著輿論發酵，陳之強因為打假涉嫌敲詐勒索被立案成為社會熱點。陳之強說，他被斷了財路，打假之路也走到盡頭。如果此次能順利落地，他會繼續讀書學習法律，或者給律師做助手；他願意自己承擔全部責任，如果需要賠償商戶，「只能先欠著，可能出獄後打工還錢。」