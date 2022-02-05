一場尋子羅生門 流調中最苦的人…還要繼續找

「流調中最辛苦的中國人」報導廣泛流傳，赴京打工、尋子而染疫的山東父親岳榮顯的遭遇，讓全網心疼。此為示意圖。（取材自中國新聞周刊）

一份感動無數人的父愛，對上至今說不清楚真相的官方，有人說，北京今年1月的第一場大雪，是為這位父親而下的。

這是一個在新冠疫情下奔波尋子，令人揪心的故事。對這位44歲的父親來說，病毒再可怕，也阻擋不了他帶大兒子回家團圓的決心。儘管警方告訴他，他的大兒子早在2020年已落水死亡。

北京18天 28地打零工

2022年1月19日，北京市第269場新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會上，公布了朝陽區新增核酸檢測陽性者岳宗顯的活動軌跡。岳宗顯主要從事裝修材料搬運工作，從1月1日至1月18日，他的足跡涉及北京市東城、西城、朝陽、海淀、順義等多區28地打零工，有多日還是在凌晨工作。

從以往流調被公布者多因四處蹦迪而遭網暴來看，在北京冬奧 會開幕在即的首都從嚴防疫措施下，岳宗顯原本也可能是被撻伐對象，但當他告訴媒體，他除了18天在北京28地打工，還走遍了十多個城市，如此奔波只為尋找失蹤一年多的大兒子岳躍仝，岳宗顯「流調中最辛苦的中國人」形象及相關話題瞬間燃爆全網。

不少網民們看了岳宗顯的經歷，為他的父愛落淚，相較北京當時另一例在銀行上班的女確診者經常出入高檔消費場所的流調，更讓許多網民心疼落淚，並討論起北京貧富差距懸殊的問題，以及中國現行制度與治安為何連一個19歲的青年都保護不了。

綜合文匯報、大公報、健康時報等報導，1978年生的岳宗顯老家在河南濮陽，他的妻子和小兒子都在山東威海，家鄉還有父母，父親癱瘓在床，母親最近摔斷了胳膊。妻子平時工作是給人曬海帶，一天能賺100元錢，收入微薄；小兒子在上初中。岳宗顯的生活壓力不小。

岳宗顯原本在山東威海捕魚船做船員，一年能掙5萬塊錢；2020年8月12日，岳躍仝走失，由於在威海當地遍尋不著，找過各地救助站還看過停屍房，加上他認為威海警方處理岳躍仝失蹤案不積極，過了三個月才立案，於是輾轉在天津，河南安陽，河北衡水，山東泰安、威海、濟南、乳山等十多個城市尋子，每到一地就打零工維持生活。

走失兩年多的岳躍仝。（取材自新京報／受訪者供圖）

睡三輪車 四處貼啟事

「我印了200多張尋人啟事，每到一地就會張貼。」為了省下70塊的住宿錢並方便找兒子，岳宗顯買了一輛三輪摩托車，有時吃住在車上，銀行的ATM機也能睡。兩年來，岳宗顯也不停地在各地遞交上訪材料。「不是為了舉報什麼，就是希望多獲得一些信息，能盡快找到兒子。」

在多個城市尋找無果後，想到大兒子2017年至2018年曾在北京做過幫廚，岳宗顯便於2020年11月自行到北京尋找。中途曾一度回老家照顧摔傷了的媽媽半個多月。他住在北京一間約100呎的小房間裡，每月700元房租，做的都是建築搬運等體力勞動，晚上幹活，白天上午睡覺，中午再出去找活做，每天可賺一兩百元。

2022年1月18日，岳宗顯幹了一年活，兒子找不到，疫情也緊張了，就想回家，但他才剛在北京南站坐上最早一班往威海的高鐵，就被疾控中心以他核酸有異常為由要求下車隔離。當天上午8時57分，他配合下了火車，穿上防護服，被帶去地壇醫院隔離治療。

失蹤的岳躍仝尋人啟事。（取材自南方都市報）

全網感動 資源湧現

自從他的行蹤軌跡公布以來，許多愛心人士想資助他，但他都拒絕了：「我不需要錢，我自己有手有腳能掙錢」。岳宗顯在河南濮陽老家的堂弟說，「我哥真是不容易，打工出力掙點錢就用來找孩子，頭髮都找白了」。村裡很多人聽說岳宗顯在北京務工感染新冠，為他的遭遇而唏噓。

截至1月20日，尋找岳躍仝的帖子已轉發數十萬次，評論8千餘條。熱心網民提醒他謹防詐騙電話，也建議他去兒子失蹤的地方和工廠調查，更多的人幫忙轉發，希望他們一家早日團聚。

對此，岳宗顯說，他很感謝媒體和公眾們的關注。被問及尋子過程中有沒有灰心過時，他語氣堅定地說：「現在是和諧社會，我相信我兒子一定是安全的，他只是不小心走失了。」他說，等隔離結束，他就回家騎上他的摩托車繼續去找兒子。

公安 部對此原表示，將介入岳躍仝一案跟進尋子，並計畫聯合央視大型尋親欄目「等著我」發起「尋找岳躍仝」媒體公益行動。但事件因為1月21日山東省威海市公安局一則通報而再次衝上熱搜。

岳榮顯。（視頻截圖）

上訪信寄不停 要不到一份DNA 報告

威海警方在通報上說，2020年8月26日，榮成市公安機關接獲報警，在當地一水塘內，發現一具高度腐敗的男性屍體，經採取岳宗顯夫妻血樣進行DNA鑑定比對並經複核，確定為他們的大兒子岳躍仝，但岳宗顯夫妻對鑑定結論不接受。岳躍仝遺體仍存放於當地殯儀館未火化。

通報說，2021年以來，岳宗顯夫妻先後到上級有關部門提出尋人訴求，公安機關多次對其進行解釋安撫、耐心溝通，但夫妻二人一直不接受此事實。公安機關下一步將會同屬地黨委、政府和民政、司法等部門，繼續做好法律解釋和關愛幫扶工作。

控警卸責 憑空現屍體

此前，岳宗顯曾在受訪時控訴有關部門在尋找他失蹤的大兒子過程中推諉卸責，因為他寫了上訪信，警方為結案才胡亂找了具屍體說他大兒子已死 。

中國新聞周刊引述岳宗顯說，他家住山東威海榮成市成山鎮，岳躍仝在距離家50公里的一個食品廠工作。 2020年8月12日，岳躍仝說肚子不舒服要回家，食品廠主任把他送到汽車站後就走丟了。

「我在當地派出所報警，想讓他們定位我兒子手機、調監控找人，他們說這是成年人，不給定位手機，兩三天後，我兒子的手機就沒電關機了；至於調監控，他們說只管車，不管人，也不給調。」後來威海市公安局把此案推回榮成市公安局，他到過山東省公安廳又去了北京，事情過了三個月才立案。

「我認為，在我兒子剛走丟的那幾天裡，要是給定位的話，就找到了。現在沒任何希望了。當時，我老婆在派出所門口哭了兩天，他們置之不理，所長說話還很難聽。」岳宗顯說，期間他寄過多次上訪信，流調中，他在1月17日曾去郵局寄信，寄的就是又一封上訪信。

他說，去年10月，當局要他去榮成市立第二醫院認屍，「這個死屍剛被發現的時候，我就問過派出所，他們說不是我的兒子。我一上訪，他們為了結案，就說是我的兒子。」岳宗顯說，認屍時，他看到那個人，臉看不清，很胖，圓臉。「我兒子身高1米74，很瘦，長臉。我就覺得不是我兒子。」

岳宗顯說，他提出要化驗屍體的骨頭，警方也不願意。「一開始說去威海市公安局做實驗，得要幾十天，後來又說法醫出差了，又過半個月，給我打電話，說你別煩我了，別給我添加負擔了。」他說，DNA做了，但警方至今沒給他和妻子看過DNA鑑定報告，「要是是我兒子我早就認了，何必到北京幹活找孩子。」

岳宗顯的指控與威海警方的通報，截至1月22日仍是各說各話。但除非榮成警方2020年8月發現的浮屍已採驗不到完整的DNA，這都不該是一場羅生門，而是一件相關證據都還存在，並應依法深入調查，且要儘快公開向社會說明警方是否涉及怠忽職守及究責的案件，而不是發出一份通報就能草率了事。

岳宗顯為了尋子到北京打工卻染疫，他18天內的活動軌跡遍布28地。(取材自中國青年報)

相關報導 網上被消音

而截至1月22日，中國多家媒體及入口網站已不見「流調最辛苦的中國人」相關報導，有的報連結點進去也出現404文章已丟失。引發網民猜測官方是否全面封殺相關報導，質疑「如果連一個尋子父親的大愛都不能傳播，如果連一件案子的真相都無法得知，身處中國，我們還能相信什麼？」

1月21日14時許，在看過威海警方發布的通報後，岳宗顯說他不想多說什麼，「以後會繼續尋找我的大兒子」。他說，打工和找兒子就是他的生活，一點也不辛苦。「就算把命搭到裡面，也要把孩子找回來。我堅信有一天會跟他團聚。」岳宗顯頂著沙啞的嗓子說。