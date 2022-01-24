獵巫式審美 三隻松鼠風波後 中國小眼女模正被放棄？

剛入行時和入行一年後（見圖），同一位攝影師為段雅萌拍攝的照片。（取材自澎湃新聞／講述者供圖）

瞇瞇眼代表辱華？近年來中國掀起獵巫式的審美風暴，讓許多產業遭到網友出征被迫道歉，在「三隻松鼠」模特妝容被指辱華風波後，小眼睛女模似乎正在被放棄。

瞇瞇眼、單眼皮、雀斑臉，中國近年來屢傳只要攝影 或廣告中，出現「刻意醜化中國人」、「迎合西方刻板印象」的妝容或模特兒，就會遭激烈質疑，甚至要求下架道歉，「瞇瞇眼」儼然成為現代中國人眼中辱華的代表，不論是動畫、時尚 雜誌、名車、電影，還是網路暴紅的零食小吃「三隻松鼠」」，都逃不出審美獵巫的指責。

模特段雅萌 慶幸眼睛可畫大

據微信公眾號「極晝工作室」報導，模特段雅萌唯一慶幸的是，眼睛不是太小，還可以被畫大。她自認算得上是「小眼睛」模特，因為眼睛小還曾被罵過。

剛入行時（見圖）和入行一年後，同一位攝影師為段雅萌拍攝的照片。（取材自澎湃新聞／講述者供圖）

她指出，去年為一家漢服店拍攝，老闆不想拍中規中矩的古風，說她雖然長了一張很東方的臉，但很酷。她當時沒畫什麼妝，有的照片裡還因向下看，顯得眼睛更小了。當時出了陳漫捲入「醜化亞裔形象」爭議風波，一些網友、包括老闆身邊的朋友就說：你還敢用這模特，你不擔心自己變成陳漫那樣嗎？沒想到老闆還挺剛的，他說，「你們不要用，我偏要用」，後來又找她拍了兩期。

段雅萌從小就生活在對小眼睛嘲諷的家庭，爸爸在出生記錄本上形容她的長相：吊梢眼、掃把眉、朝天鼻。其實他一直想要男孩，所以她醜得一出生，他就看不順眼，她爸那邊的親戚也鄙夷她的長相。

爸媽很早就離婚了，媽媽一個人打三份工供她，小時候媽媽給她看出生記錄本，控訴她爸爸的行為，導致她大概二、三年級左右就對自己的長相有概念了。

她還記得小時候有個男生畫了一幅地圖，圈出一個區域寫上她的外號，「麻子多嫖娼點」，意思她是長得很醜的妓女。從小她就憎恨自己的模樣，每天都在網上找變美教程，用勺子刮眼睛，天天捏鼻樑，想變大變挺拔。後來才知道，她為容貌自卑的時候，她媽也陷入重度焦慮，一直去醫院拿藥維持。她媽說那段時間經常看她的雀斑、鼻子哭，恨自己為什麼把女兒生得這麼醜，而不是生男孩。

出身、家庭、容貌讓段雅萌不斷否定自己的一切，高中階段得了抑鬱症，她用牙籤一一去戳雀斑，滿臉是血，傷口結痂雀斑又長回來。

上大學之後，一些朋友發現了段雅萌的自卑和焦慮，卻說「妳這個長相很高級，很有辨識度，妳是一個很有性格的女孩，不要被自己的容貌束縛住」。在朋友鼓勵之下，她開始給編導生當模特拍作業，接觸校外攝影師。

2019年第一次拍創作，一組片磨磨蹭蹭拍一整天，因為她一直跟攝影師說，可不可以不要拍正面、特寫，因為她臉很方，有雀斑。沒想到攝影和化妝師就很認真盯著她看，說「妳真的很美」，不然也不會選擇一直拍臉。他們說其實大家審美已經改變了，不是單純的大雙眼皮、高鼻樑、瓜子臉，越自然自信的狀態才是舒服高級的狀態。後來，越來越多的攝影師說，「妳就是渾然天成的東方美。」

2020年她簽約第一家經紀公司，給她定位走國潮風路線，安排了一些廣州檔口樣衣和電商 拍攝。客戶通常會讓她把頭髮梳乾淨，碎髮做成波紋狀處理，妝容會化面積比較大的腮紅，眼線也是形狀各異的。

奔馳一則汽車廣告找來小眼模特，也被中國網友指責是辱華。（取材自微博）

近來一次次風波，大家的討論從審美演變成對小眼睛模特攻擊，讓段雅萌挺心寒的。她表示，她很喜歡這個行業，覺得很包容，很少有化妝師刻意遮掉她的雀斑。之前的朋友們很感慨，又醜又胖的女孩子現在也靠臉吃飯了？當年罵她麻子最狠的，前幾年問她怎麼減肥。

她認為假設小眼睛模特以後如果都將被取代，她唯一慶幸的是，她的眼睛不至於太小，還可以被畫大。

模特經紀人何遙義 無奈小眼際遇

未來只有「大眼睛」模特是不可想像的，何遙義（化名）看到小眼模特被嫌棄，替他們感到挺無奈。

何遙義指出，模特圈也有流行趨勢，以呂燕為代表的細長眼、顴骨突出的模特十幾年前更流行，也更容易被西方時尚圈接受；但近年圈內審美更多元，流行古靈精怪、有少女感的模特，像雎曉雯這類。

雎曉雯是典型丹鳳眼、兩隻眼睛離得開開的，頂著一張娃娃臉的雎曉雯，當年在家鄉西安的街上被星探發掘，曾獲2009年中國國際汽車模特大賽冠軍，小眼照樣火紅。

雎曉雯是典型丹鳳眼、曾獲2009年中國國際汽車模特大賽冠軍。（取材自Instagram）

2020秋冬米蘭時裝周上的雎曉雯。（取材自澎湃新聞／視覺中國）

何遙義說，他們簽了300多個模特，眼睛大小從來不是劃分的範疇。也沒遇到想找小眼模特的客戶。以女模特為例，通常劃分為一種是商業模特，貼近於大眾審美的美女，難聽點就是「俗美」，更容易被顧客和消費者接受，拍電商比較多。比如女模特A，長相偏少女、甜美，他們把她推給太平鳥拍衣服，單品銷量衝到品類前幾名，在女裝品類幾乎賣爆了。

另外一種就是偏High fashion的模特，長相比較個性、有態度，視覺上更有衝擊力，拍大廣告、走秀、雜誌多一些。女模特B面部輪廓棱角分明，有距離感，品牌方覺得她站在那不用動就有片子。她拍過中國境內所有一線大咖雜誌，香奈兒、MiuMiu等很多大牌秀也走過。

兩種模特前者可以賺錢，後者可以成名。有些人可以遊走在兩種風格之間，這是最好的模特，市面上非常少見。

他認為，西方審美多少影響到中內，行業裡很多都是海歸，接受過西方教育，影響是潛移默化的，並不是說為了故意迎合他們。

其實他覺得時尚圈並不會受小眼睛模特風波影響。難道未來只能有大眼睛模特嗎？那小眼睛的人怎麼辦？他覺得這是不可想像的。

中國攝影師陳漫的攝影作品，被外界責罵「妖裡妖氣」、「醜化亞裔」。（取材自微博）

廣告導演洪四蹄 擔心辱華論擴大

「三隻松鼠」事件二次發酵後，沒多久洪四蹄H4T就接到通知，他一個正在推進中的廣告片女主角，因為眼睛不夠大要被換掉了。

品牌方對換演員也很無奈，他們說，「他們其實也覺得這個女生挺好的……，要不還是用更安全點的選擇吧？」新換的演員眼睛更大，跟之前的截然不同，生活方式和妝容偏歐美。

關於「三隻松鼠」小眼女模廣告，他也沒感覺他們在諂媚西方審美。這次風波前，那一系列廣告在業內算是做得挺好的視覺包裝案例。很多新消費品牌（比如做中國自己的零食、美妝品牌等）做團隊品牌包裝時，經常會把「三隻松鼠」跟模特菜孃孃合作那套視覺拿出來說。

中國休閒零食品牌三隻松鼠的廣告，模特兒妝容被網友認為是辱華。（取材自微博）

他們一直想找到符合新一代年輕人的產品形式、讓國風變潮變酷變有勁，這也是這幾年國潮紅起來的原因。大家會選用不那麼網紅、比如「大眼白幼瘦」之類的形象。

拋開配色設計等不談，他覺得菜孃孃眼睛裡的殺氣和韌勁，代表的是一種很犀利、很酷的品牌形象。一下會讓人記住這個品牌，也許品牌一開始根本就沒想太多，只想要辨識度。

事情發展到這個地步，菜孃孃接下來也不可能接到拍攝合作了，因為品牌沒必要去冒這樣的公關風險。雖然他們也被迫換了演員，但客觀來說，製作方還是品牌方並沒什麼波及，換了女主角之後，照樣拍照樣拿錢。這結果最終也是由被換掉的女生來承擔。

洪四蹄H4T接到換演員通知那天，他發了條微博，希望有一個良序公平的職場環境，或說商業環境，希望大家因為實力、努力贏得演員崗位，而不是因為所謂的風波被換掉。當然他的表達也夾帶了私人情緒，有一些攻擊性言辭冒犯了大家。他其實是說「這樣的浪潮下如何去關注個體的際遇」，哪怕持對立觀點，只要有價值的探討都可以接受。

「瞇瞇眼即辱華」的獵巫式審美風暴，讓中國許多產業遭到網友出征，被迫道歉。（取材自微博）

丹鳳眼演員如果和濃眉大眼、白瘦幼女生同時出現在眼前，他們天然覺得好像前者更高級。這個感受的形成其實很複雜，一定有審美偏好影響，但不是100%決定因素。這也是今後廣告圈或文化圈必須要面臨的問題，就是對所謂東方主義美學的祛魅。

洪四蹄H4T有兩種擔心，第一種是發聲的從業者也會受到牽連，第二是對於所謂辱華具體表徵的擴大化。現在是小眼睛、眼妝，接下來會不會擴展到跟辮子相關的妝容？定義的解釋權握在所有敲鍵盤的人手裡，只要一個人，提出一種新定義受到響應，這個定義就會被不斷地延展。