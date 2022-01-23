「張之洞」票房悲情英雄 7天僅2176元 首日才2人觀看

「張之洞」電影宣傳海報。（取材自每日經濟新聞／貓眼專業版截圖）

「長津湖」為中國主旋律電影奏出了凱歌。而在高光背後，每年有近半數的「一日遊」電影仍要繼續吃土，晚清中興四大名臣之一的「張之洞」，就嘗到了票房慘案的無奈。

「『長津湖』的票房都超過57億（人民幣，下同，約8.9億美元）了，竟然還有電影的票房是用元來計算。」2022年1月7日，電影「張之洞」上映首日僅有2人觀看，票房90元，7天也只有2176元，被戲稱為「2022年電影票房慘案」。網民調侃「群演的工資都不夠發吧」；業內人士則憂心，消耗歷史名人不是個好現象。

2018年9月10日，電影「張之洞」在浙江橫店影視城舉行開機儀式，正式開拍。（取材自澎湃新聞）

憶香帥 主演陣容不弱

電影「張之洞」由北京太陽花開影視文化有限公司、南皮縣廣播電視台出品，主要講述清末重臣、洋務派代表人物張之洞的故事。2018年9月在浙江橫店影視城舉行開機儀式；2020年6月取得國家電影公映許可證；直到2022年開年才正式上映。

1903年，張之洞在蘆漢（京漢）鐵路通車儀式上。除籌辦之外，張之洞為盧漢鐵路的建設和保護做了大量細緻、紮實的工作。（取材自南方人物周刊）

「張之洞」電影劇照。（取材自每日經濟新聞／貓眼專業版截圖）

張之洞祖籍河北滄州南皮，人稱「張香帥」，和曾國藩、李鴻章、左宗棠並稱「晚清中興四大名臣」，致力於教育改革、實業救國，奈何時局動蕩，窮盡一生之力也未能挽回殘局；由他創建的眾多軍工重工產業和教育學院，對後世產生了深遠影響。

據滄州當地媒體報導，該片於2018年由南皮縣委、縣政府籌資拍攝，著名作家王蒙、張之洞嫡孫女張厚粲擔當顧問。曾主演「鐵道遊擊隊」等作品的劉長純飾演張之洞，出演過「北平無戰事」的陳麗娜飾演張夫人，史可、高蘭村等多位資深演員加盟該片，主演陣容並不弱。

每日經濟新聞、齊魯晚報報導，張之洞的興學育才思想及實踐在中國近代教育史上占有十分重要的地位。但「張之洞」在各路大片為春節檔預熱間隙上映，顯得尷尬。貓眼專業版數據顯示，「張之洞」上映首日排片42場，第二天就下降到5場。

排片少 首日僅2人看

隨著網絡熱議發酵，1月11日增加至55場後再次驟減，1月18日僅4場排片。截至1月13日，影片票房只有2176元。然而即使觀眾對「張之洞」感興趣，也很難在河北省滄州市以外的城市找到該片的購票渠道。

燈塔專業版顯示，「張之洞」上映首日，只在武漢、滄州、北京、唐山和石家莊五座城市有排片，其中北京、唐山和石家莊一張票未賣出去，滄州市排了25場。1月8日至1月10日，全國僅剩下滄州市繼續給「張之洞」排片。上映首日合計僅有2人觀看，票房90元，7天也只有2176元，票房十分尷尬。

張之洞朝服照。（取材自南方人物周刊）

此後因為媒體報導在網絡上形成熱度，1月11日起，「張之洞」的放映城市開始增加，但也僅武漢、上海等9座城市；而當天除武漢賣出去255元，其他城市票房收入均為0。1月12日，連滄州市都不再有「張之洞」的排片。

對於「張之洞」遭遇的排片少、票房低的情況，不少網民同情直呼「太慘了」。有媒體評論，電影場景簡陋，服化道質感一般，特效水準一般。但也有看過該片的網民稱「能看，沒那麼差。」

紅星新聞引述導演 三醜對此表示，「我們認真把故事講好，爭取給予觀眾以震撼享受和觀後思索。尊重投資 ，尊重藝術，尊重觀眾，尊重生活，尊重自己的原則，將『張之洞』這部電影搬上大銀幕。因影片商業價值不夠，導致影片上映、排片上面遇到困境，深表遺憾。」

導演憾 早知沒競爭力

導演三醜也是滄州人，曾憑借「張之洞」榮獲第12屆澳門國際電影節金蓮花新銳導演獎。他表示，在拍攝前就知道這是一部不具有商業價值、在影院票房上不具有任何競爭力的電影，毅然決然接下此片，是為讓更多人傳承張之洞的民族精神。

「張之洞」上映之初的統計資料。（取材自每日經濟新聞／貓眼專業版截圖）

有人質疑既預知「張之洞」是賠錢電影，片方又為何要拍？業內人士表示，票房之外，影片還有許多渠道可以賺到錢，一是拿電影發展基金的專項補貼，二是將版權賣給網絡視頻平台或者電影頻道，商務合作或者植入也能收回部分成本。

資深電影發行人高軍分析，「我認為是當地政府投資的一個政績工程，不是奔著掙錢去的。拍法和運作方式都缺少商業目的，製作也比較低端。就比如說張之洞是那個地方的人，拍一部當地所謂的文化名片，這種影片沒有人看的。」

高軍認為，「粗製濫造」消耗歷史名人不是一種好現象。作為清末洋務派的四大名人之一，電影「張之洞」算是揮霍了題材。「一些挺好的礦藏，不能隨意開發。「張之洞」有點可惜，他是中國近現代史有貢獻的人，又是個悲情英雄，這樣的票房太可惜了。」他說。

業內將在電影院 放映場次少、上座率低、放映數天即下線的影片稱為影院「一日遊」影片。電影「張之洞」截至2022年1月13日，票房只有2176元（人民幣，下同），堪稱「一日遊」影片。事實上，電影市場除了少數票房數億或數十億的大片，這類「一日遊」、「一場遊」影片也為數不少，每年有近半數的電影淪為「一日遊」。

電影《張之洞》吸引了一批知名演員加盟。（取材自澎湃新聞）

73片票房不到萬元

齊魯晚報報導，例如去年中國共上映697部影片，其中近100部影片票房在10萬元之下，有73部票房甚至不到萬元；這還不是最慘的，還有近40部影片顯示「尚無票房」，甚至有的壓根進不了戲院。

齊魯晚報報導，貓眼專業版顯示，和「張之洞」同日上映的「歸去來兮」，情況比「張之洞」好不到哪兒去；至1月中旬，累計票房僅9162元。同檔期的片還有「我的體育老師」、「獨家頭條」等，累計票房也均不過20萬元。

今年1月的前兩周，這樣的不知名「小片」已經上映了20餘部。其他還有「絕色春城」僅收獲1262元票房，「布朗山的兒女」、「五埠嶺過大年」、「圍牆」、「大自然審判歷險記」等電影甚至沒有票房成績。稍微好一點的票房不過萬餘元或數萬元，「谷魂」2.5萬元、「來處是歸途」4.5萬元、「村裡來了個洋媳婦」1.4萬元、「瀏陽河上」2.2萬元。

入選電影節也沒用

相關數據顯示，這些票房成績慘澹的「一日遊」電影，大多數是業內所謂的小眾題材作品，文藝片和農村題材較多，比如「來處是歸途」講述一個普通家庭在父親患上阿茲海默症後，女兒、母親以及周邊親友如何面對這一變故，並重新審視生存和死亡的故事。

「來處是歸途」該片此前曾在多個電影節展映，曾獲第三屆平遙國際電影展「發展中電影計劃TID智捷裝科山西制作獎」、第四屆平遙國際電影展「觀影團之選——最受歡迎影片」，還入圍巴西聖保羅國際電影節、塞浦路斯國際電影節等多個電影節，但票房就是不出色。

沒有票房數據的「圍牆」是一部情感文藝片；「歸去來兮」同樣是文藝片，影片以青年畫家江源的夢境為主線，講述了一個虛實相間的神秘故事，突出表現了湘楚文化獨有的特色；而像「布朗山的兒女」、「五埠嶺過大年」、「村裡來了個洋媳婦」、「瀏陽河上」等影片則是農村題材。

2022年1月上旬，票房表現稍好的「小片」也有，比如「農民院士」為人物傳記片，獲得了20.3萬元的票房。而恐怖片「屋內有人」口碑一如既往地爛，卻因作為近年來銀幕的稀缺題材，在一眾小片中「物以稀為貴」殺出重圍，收獲了204.5萬元票房。

「來處是歸途」宣傳海報。（取材自齊魯晚報）

「村裡來了個洋媳婦」電影海報。（取材自微博）

「歸去來兮」電影海報。（取材自微博）

以小博大只是特例

2021年，有電影市場票房57.75億元，刷新中國影史票房紀錄的「長津湖」，也有數百部與上述影院有著相以命運的「一日遊」電影，票房兩極分化因此再次拉大。造成票房出現「二八效應」的原因之一，是後疫情時代，受市場和宣發等多方面影響，小體量影片生存空間不斷被壓縮，大盤更加依賴爆款影片，這種不健康的票房分布，不利於電影市場良性發展。

「長津湖」刷新中國影史票房紀錄。（取材自微博）

票房過億影片方面，據不完全統計，近5年共有337部影片票房過億，平均每年67部。過億影片數量在2017年達到高峰（91部）後，逐年波動下滑；2020年疫情期間，銳減至27部。製片中斷或延期、進口片缺席等諸多因素導致2021年電影市場仍舊難以走出疫情的陰霾。

「以小博大是特例，不是每部影片都能像「心迷宮」那樣翻盤。所謂都想四兩撥千斤，那個四兩可能就被千斤壓死了。」著名電影人高軍表示：「投資都有風險，文化產業投資風險尤其大，還是應該專業人幹專業事。」