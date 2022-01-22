杭州天才翻譯家 背後苦難與奇蹟

金曉宇少年時和父親的合影。（取材自杭州日報）

是天才，還是癲狂？專門治療精神疾病的杭州七院，收治了一名「翻譯家」。事情由一通從殯儀館打來的電話開始，一位老父親訴說了一個苦難與奇蹟的故事。

2021年11月11日上午，金性勇在杭州殯儀館放好了老伴曹美藻的骨灰盒。他望著那個盒子自言自語道，「老伴，我要打電話了，你同意吧？」

於是他打電話給杭州日報「傾聽．人生」專欄，向編輯說著：「你們能不能寫我兒子的故事？我兒子是天才，他現在精神病院裡，他媽媽今天剛走了」。

12歲出意外 左眼瞎了

金性勇的老家在浙江桐鄉，1967年他與青梅竹馬曹美藻結婚，生了大兒子金曉天，1972年生了小兒子金曉宇。但在1984年，12歲的金曉宇因為一把玩具槍意外左眼瞎了。金曉天則是成年後去了澳洲。

高一的金曉宇成績優秀，但有天他突然對父母說「不上大學了，也不讀高中了」。金性勇以為厭學是說著玩的，但金曉宇不上學後，竟完全變了一個人，脾氣、情緒極不穩定，甚至出現暴力行為。

金性勇並不知道孩子「生病了」，就在金曉宇重回大學一年後，累積已久的情緒終於爆發。

金曉宇的首部翻譯作品「船熱」。（取材自杭州日報）

當時金曉宇與同學到校外喝酒，異常興奮的他還爬上老師的汽車頂，被學校認為「發酒瘋」送到醫院。金性勇來接他回家時，金曉宇憤怒喊叫，此後他再也沒有回到校園過。

在診斷出躁狂抑鬱症前，金曉宇吞安眠藥自殺，也用皮條上吊過。躁狂抑鬱症也叫雙相情感障礙，病人會抑鬱和躁狂交替發作。金曉宇不上學、情緒低落、晚上不睡覺，甚至自殺，這些都是在抑鬱期；無端猜疑指責別人、狂躁不安、破壞行為，是轉入了躁狂期。

精神科專家說這病來得快去得快，吃藥無法控制，唯一能做的就是及時送醫院。1992年起，金性勇每年都要送金曉宇進去。

無法再重回校園的金曉宇此後開啟了自學生活，四年後他拿到浙江大學英語系的自考畢業文憑。金曉宇不再尋死之後，金性勇與曹美藻都覺得不讀書、不上大學、不工作、不成家都不重要了，「只要他活著」就好。

在那段治病要花錢、孩子闖禍要賠錢的困難時期裡，金性勇還是竭盡所能滿足兒子的要求。金曉宇最大的要求就是買書──英語、日語、古文、圍棋、音樂、繪畫、地理等，各種書籍買了200多本。

金曉宇在發病時會亂摔東西，但從不碰父親送他的電腦。電腦是金曉宇另一個世界。他不玩遊戲，用電腦專注的做兩件事：自學外語、看原聲電影 。他用了六年時間自學德語、日語，並鞏固英語。看外語電影時，他用紙條擋住字幕再看。一部電影反覆看N遍，直到完全聽懂。

南大邀翻譯 改變一生

2010年，曹美藻去南大開50周年同學會，一位留校做教授的同學聽聞金曉宇在家沒工作，問她：能不能請你兒子在家做翻譯？這個邀約從此改變金曉宇的生活。

南大出版社寄來了美國女作家安德烈婭·巴雷特的八個短篇小說 讓他試試，金曉宇以最快速度翻譯了其中一篇「船熱」，並主動要求再翻譯其他稿子。

金性勇擔心兒子的翻譯品質，金曉宇有自信的表示「我翻的不會比別人差」，「你到浙圖查下借閱登記卡，我借過的每本書，都有金曉宇的名字」。原來，金曉宇看完了浙圖裡所有的外語小說。

十年裡，金曉宇以每年兩本書的速度，一共翻譯了22本書。他短暫又高產的翻譯生涯，是金性勇全家最幸福的歲月。

2013年，金曉宇翻譯出版了愛爾蘭作家約翰·班維爾的英文小說「誘惑者」。原書名「Mefisto」沒法意譯，編輯想使用音譯「梅菲斯特」。但金曉宇認為Mefisto是「浮士德」裡的角色，這個人物代表誘惑者，那麼誘惑者才是作者的本意。他採用「誘惑者」作書名得到出版社的讚賞，「誘惑者」也成為搶手好書。

翻譯日本 女作家多和田葉子的小說「狗女婿上門」時，金曉宇天天看日本相撲比賽，為了提升翻譯的準確度，他擋住字幕專注聽著大力士翻滾打鬥的吶喊。他先後翻譯了多和田葉子的五本小說，反響都很好。

金性勇向杭州日報說出兒子的故事。（取材自杭州日報）

「安德烈·塔可夫斯基：電影的元素」這本書非常難譯，金曉宇專門去看了塔可夫斯基導演的所有電影。南大選派了外國文學專業的顧老師擔任本書責編，顧老師又邀請本書作者羅伯特·伯德的博士研究生彭欣為小宇譯著撰寫了附錄。

這本書2018年出版後引起回響，有電影研究者發文說，「原以為金曉宇譯文有錯誤，特意買了原著對照看，才知道金譯沒有錯，而且比原文還好，文字更細膩…」。

金曉宇沒有朋友，父親金性勇在這十年內是他最好的朋友、助手。收稿、打樣、校稿…22本書、近700萬字，金性勇從沒看過金曉宇寫過一個錯字。

編輯部負責人曾向金性勇表示，編輯部的同仁都搶著做金曉宇的責任編輯，因為全書沒有錯字、錯句、錯譯，每本書都好賣，讀者反響很好。

金曉宇在翻譯上的傑出表現，讓南大同學打電話祝賀曹美藻：「你們養了一個天才！」

翻譯掙錢？「命懸一線強心劑」

金曉宇的翻譯作品橫跨小說、電影、音樂、哲學多個領域，但除了南大，翻譯界沒人知道金曉宇是誰，更沒人知道這些書是一個躁鬱症患者翻譯的。

「爸爸，浙江圖書館裡也有我翻譯的書」從沒露出過笑臉的金曉宇，第一次眉開眼笑地對金性勇這樣說，他特意去查了借書登記本，也去看書籍的豆瓣評分，「爸爸，爸爸，都是8分以上，還有很多讀者評論好看……」，兒子的轉變讓金性勇感動不已，他只能笑著點頭說「好、好」。

金性勇摸著金曉宇看過的原文書。（取材自杭州日報）

金曉宇的母親曹美藻2000年前後開始炒股。白天，金性勇在家守兒子，她就去證券交易所。曹美藻炒股是為了兒子存錢，從孩子童年瞎了一隻眼後，她的心就撲在兒子身上。直到金曉宇開始在家翻譯，她才看到一絲光亮。2015年，曹美藻自覺記性不好了，放棄炒股。之後她被診斷出患了阿茲海默症，日常生活不能自理只能臥床，漸漸的她不會說話、也不認得家人。

在照顧曹美藻的日子裡，金曉宇從沒發過脾氣。他幫媽媽洗臉、每兩小時抱著她坐便桶椅，採買媽媽喜歡吃的菜。「我能翻譯書是媽媽的功勞」，每次出版社寄樣書給他，他第一時間衝到床邊送到媽媽手裡，講給媽媽聽。

照顧媽媽 從沒發脾氣

「沒有小宇，我們可能都死了」，這三年，是金性勇與金曉宇相依為命的日子，這三年也是他翻譯衝刺時期，除了南大，別的出版社也找他翻譯，書一本比一本厚。金曉宇的病症奇蹟般減少，照顧媽媽，日夜翻書，他一直很安靜很努力。

金曉宇的翻譯作品，橫跨小說、電影、音樂、哲學多個領域。（取材自杭州日報）

有人不理解金性勇，說他要兒子搞翻譯是為了掙錢。對此，金性勇只能苦笑，翻譯根本不掙錢，新書只是金曉宇命懸一線時的強心劑。

金曉宇的第22本是德國思想家本雅明的「書信集」，這本書有53萬字。2016年拿到德文書稿後，金曉宇通宵達旦查閱資料，連發病都忘了，只用一年時間就交出譯稿。可惜，因出版社的原因，這本書遲遲沒能出版。

等不到書籍出版，金曉宇的狀況開始不對勁。2021年11月金曉宇無預警離家到溫州，外表平靜的他在馬路上一拳打掉快遞員的門牙。杭州七院來帶走他的時候，金曉宇對金性勇喊著「救我，我不去醫院啊」。

金曉宇的故事披露後引起廣大回響，很多讀者流著淚看完，也有很多熱心人士願意提供無償幫助，或是引介醫療資源。金性勇婉拒好意。目前金曉宇已經出院回家，「本雅明書信集」樣書也已收到，他正在全力翻譯第二本本雅明的著作「拱廊計畫」。