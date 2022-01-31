「紅樓夢」美食 看得到吃得到

火腿鮮笋湯。（取材自都市現場）

還原古籍裡的美食 ，不僅是一種樂趣，與作者一場穿越時空的對話，還是一項使命。

賈寶玉用來消暑提神的「香雪潤津丹」。（取材自紫牛新聞）

「將清爽的薄荷葉碾碎，白梅泡水取汁50克，再把所有汁水混合，加入冰糖和麥芽糖，倒入模具冷卻……，一顆顆晶瑩剔透的果丹出爐了！」這是網友@碧蟬衣近期發布的一條視頻。她靠一雙巧手，還原了「紅樓夢」裡，賈寶玉用來消暑提神的「香雪潤津丹」，不到兩天便獲得了17萬的播放量。

李丹用一年時間復刻出紅樓夢當中的60多道美食，讓書中的美味端上現實的餐桌。（取材自都市現場）

90後高校女師複製

紫牛新聞、江南都市報報導，@碧蟬衣原名李丹，是華東交通大學人文學院的一名教師。她從2020年8月開始，獨自複製了60多道「紅樓夢」中描寫的美食，色香味俱全的紅樓夢美食，看得網友直流口水，在評論區留言大呼：「好饞呀，統統收藏，學會後做給家裡人吃！」

李丹是個90後的江西女孩，談起複製紅樓夢美食的原因，她說，她從小就喜歡「紅樓夢」，一本書反覆讀到「已經記不清到底看過多少次」，其中，書裡面描寫美食的內容讓她印象特別深刻。2020年3月，她因新冠疫情 困在家裡，又把「紅樓夢」讀了一遍，突然萌生了一個新想法。

「就像是『金風玉露一相逢』，我再次被書裡出現的食物吸引了注意力。」李丹說，書裡很多食物都是真實存在過的，所以她打算把作者一字一句描寫的食物親手複製出來，「品一品其中的味道。」

李丹複製的「茄鯗」。（取材自紫牛新聞）

李丹複製的第一道菜品名叫「茄鯗」，出現在第41回「劉姥姥二逛大觀園」裡，鳳姐當著賈母和榮府眾多丫鬟的面，詳實地向劉姥姥介紹了「茄鯗」的做法。又是雞湯煨乾，又是雞脯子肉並香菌，一盤茄子生生被炒成了肉味，聽得劉姥姥搖頭吐舌地感嘆道：「倒得十來隻雞來配他，怪道這個味兒！」

一道菜品等待一年

李丹說，從查資料到製作，複製第一道紅樓夢美食花費了她兩周的時間，最初以為這些食物會不會只是寫得美好，吃起來缺點味道，但入口時，她瞬間被「茄鯗」的香味所驚艷。之後，她又陸續複製了蝦丸雞皮湯、火腿鮮筍湯等紅樓夢美食。

賈母給病中的秦可卿送去的棗泥山藥糕。（取材自紫牛新聞）

此後，包括賈母不讓寶玉吃的牛乳蒸羊羔，賈母給病中的秦可卿送去的棗泥山藥糕，還有賈府中秋吃的內造瓜仁油松瓤月餅……，她一道道還原了書中的美食場景。「紅樓夢」中不常出現鮑魚翅肚之類的豪奢食物，反倒多是精緻的時令小食，但這不代表還原起來很輕鬆。

李丹說，吃得時令、吃得新鮮、吃得精細是「紅樓夢」美食的總體特點，也就是食材要「應季」。但「時令」兩字給她帶來了不少煩惱，像是她曾還原「法制紫薑」菜品失敗，之後要等一年後紫薑產季來臨時才能再嘗試。

「『紅樓夢』是中國古代經典著作，它的粉絲很多，所以無形之間，我就會給自己一個壓力，希望做出來的美食能對得起這本書，對得起喜歡它的粉絲們。」李丹說，她因此翻閱了包括「隨園食單」、「調鼎集」等不少中國古代飲食方面的書籍，希望盡力做到最好。

燉得嫩嫩的雞蛋羹。（取材自紫牛新聞）

菜品連結人物性格

在先後複製的60多道紅樓夢美食中，李丹認為最難做的是「紅樓夢」第61回中，迎春手下的大丫頭司棋想吃卻沒能吃到的一碗雞蛋 羹。

她從2020年9月就開始做這道菜，最初先是按照現在家常的方法燉雞蛋，可是做完後，總覺得不符合書中「燉得嫩嫩」的要求，嘗試過四、五次後，她改用肉湯代替清水燉煮、控制好火候後終於成功，這訣竅來自她從一本名叫「食憲鴻秘」的清代養生類中醫著作裡找到的答案。

建蓮紅棗湯。（取材自都市現場）

李丹說，儘管「紅樓夢」一書，她已經讀過數遍，但是在製作美食的過程中，她還是經常會被裡面的人物和故事所打動，對書裡的人物也有了更深入的理解，「幼時看『紅樓夢』像讀一本愛情故事，青年時候讀的是人情世故，或許年紀再大點，又會有不一樣的體驗。」

「在『紅樓夢』裡，每個字都是值得推敲的，包括作者對美食的刻畫，菜品和人物的性格緊密聯繫。」李丹介紹，比如喜歡吃烤鹿肉的人是活潑豪爽的史湘雲，而不是嫻靜文雅的林黛玉，夏金桂愛吃「油炸焦骨頭」，透露了其吃人不吐骨頭的惡性。

「一道菜哪怕只簡單出場一次，背後也有很多意味深長的故事。」李丹說，「在『紅樓夢』裡，每個字都是值得推敲的。曹雪芹生花妙筆連菜品都和人物的性格命運緊密聯繫在一起。」親手製作紅樓夢美食，讓她有一種與書中人物對話的感覺，帶給她精神層面的快樂。

一盤菜，能談人生嗎？李丹認為是可以的。在製作的過程中，時常會被感動，會對書裡的人物有更深入的理解。每條視頻發布後，李丹會在置頂留言中留下自己的製作心得感悟。「我希望讓更多人通過紅樓夢美食視頻，享受到這種快樂」，她說。

在視頻中，李丹鮮少會出鏡露面，多數視頻圍繞的內容還是關於做菜的過程，「每個步驟我都會註明，其實我更希望大家能跟著我的視頻一起來製作美食。」

紅樓美食獨樹一幟

對李丹而言，紅樓夢美食複製的系列視頻只是個人愛好下的「副業」。從架攝影機拍攝到後期剪輯都由她一人完成，也因此她犧牲不少假日出去玩的時間，仍基本一周只能發布一條視頻。但關注她的粉絲在調侃她是「龜速更新」之際，也不忘給她很多鼓勵，讓她覺得一切都是值得的。

晴雯愛吃的豆腐皮包子。（取材自揚子晚報）

李丹說，彈幕和留言裡經常會有粉絲說看了她的視頻之後，再去重溫「紅樓夢」，還有人會「下單點菜」，請她幫忙複製自己喜歡的紅樓夢美食。有時她延遲更新視頻，粉絲會在評論區留言催更：「姐姐，姐姐，紅樓夢美食系列不更了嗎？你快回來啊！」

讓李丹最開心的是，許多網友會和她一起討論食物複製的方法，例如「乾香菇用泡發的水加到餡料裡會更香」，「提個建議，你這個紅棗餡不太對，沒去皮，口感不好」等等，她不但不會生氣，還會把這些建議記下來改善廚藝。

「他們和我一樣是『紅樓夢』這本書的粉絲，有人在看了視頻後會自己跟著學，做成功的可以享受紅樓夢美味，『翻車』的也會跟我分享製作經歷，總之生活又多了很多樂趣，不是嗎？」

李丹說，後台數據顯示，她的粉絲大多數在20到30歲之間，00後的粉絲最多。李丹希望大家通過紅樓美食複製視頻認識到中國美食獨樹一幟的一面，「如果有人被書中出現的食物所吸引，再去翻開書籍仔細閱讀，那對我來說也是一件樂事。」

100多道陸續復刻

在B站上面有大量的年輕人，不少粉絲評論看李丹的視頻「有種安靜的力量」。視頻中，李丹會穿插一些自己寫字畫畫的鏡頭。 「熟悉我的朋友都知道，我從高中開始練字，畫畫是從近兩年開始的，也是從這些愛好當中我找到了自己的精神動力，感受到了中國文化的博大精深。」

螃蟹小餃。（取材自紫牛新聞）

2021年1月，李丹被央視邀請到「開講啦」做一道清代美食「假蟹」，獲得諸多好評。李丹說，後續，她會致力將「紅樓夢」裡出現的100多道美食成功復刻。

李丹（左一）受邀作為青年嘉賓參加央視「開講啦」節目錄製。（取材自華東交通大學人文學院官網）

除了「紅樓美食」系列，李丹也有過其他的復刻嘗試。此前李丹試著做過一道出現在杜甫詩中的麵食「槐葉冷淘」，杜甫以「青青高槐葉，採掇付中廚。新面來近市，汁滓宛相俱。」描述他在流放時所吃到的食物，她也從這個背景中對詩有了新的解讀。

至於「紅樓夢」系列做完了做什麼呢，李丹說：「在之後拍攝的計畫中，會嘗試本土古代出現的菜品，走近江西其他的地方，尋找本土還存在的非遺的做法。」熱搜過後，李丹將繼續更新不同系列的視頻，希望更多人了解中國傳統文化。