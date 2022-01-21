山西奪命金礦背後…揭密「洗洞」暴利鏈

絳縣六人盜採金礦洞口。（取材自紅星新聞／現場人士供圖）

山西奪命金礦背後，是發展多年，已經形成的一條完整的地下產業鏈，他們是盜採行業裡的「洗洞」人。

2021年12月27日下午15時30分許，山西省絳縣等地搜救人員據報在絳縣里冊峪後山一處廢棄封閉礦洞內，發現劉某藝等六名河南 省嵩縣籍人員因一氧化碳中毒致窒息死亡。這起盜採金礦案後來造成21名公職人員因失職被刑拘或處分，也使「洗洞」這個陌生而歷史悠久的行當，進入了大眾視野。

「洗洞」是指將含有氰化物的藥劑噴灑、澆灌至黃金廢礦、尾礦溶解礦石，投入活性炭吸附提煉出黃金。氰化物含有劇毒，稍不注意就有可能致操作者中毒死亡。一名行業人士表示，劉某藝等人的老家河南省嵩縣是中國重要的金礦成礦區之一，1990年代就出現了集團式的盜採，「洗洞」是其中一種較隱匿的手法。

絳縣里冊峪地處中條山脈，緊鄰涑水河源頭自然保護區，金、鐵、銅礦產豐富，有數十年開採歷史。2017年，山西省規畫5600萬畝永久性生態公益林，里冊峪被劃入生態紅線，之後，中條山脈紅線內所有探礦、採礦、石料廠等全部被關停。

每天200元 招盜採人

里冊峪前峪村村民李川(化名)說，本次出現事故的金礦2006年被臨汾515地質隊勘探發現，隨後被轉賣給臨汾曲沃縣楊老闆開採。2018年4月，隨著礦場關停，里冊峪周邊金、鐵、銅礦被封死洞口，楊老闆也搬離設備，去到保護區外的麼裡鎮金礦繼續開採。

這座金礦在楊老闆離開後，盜採事件頻發。僅2021年，李川與村民就抓了兩撥「洗洞」盜採人員。

據這次盜採案遇難者親友表示，劉某藝在老家嵩縣以每天200元（人民幣，下同，約31美元）的薪酬「招兵買馬」組成盜採團隊，2021年12月6日將環保型黃金選礦劑「金蟬」等物品搬運至礦洞。開工前，劉某藝「打點」里冊峪村村委會副主任宋某慶、韓某卿、調解員李某志等六人尋求「保護」後入礦盜採。直到事發，盜採行蹤才暴露。

2021年12月27日晚警方立案調查，參與出資入股、運送物資的兩名嵩縣人劉某彬、王某立以及里冊峪村村委會副主任宋某慶等六人陸續被警方採取刑事強制措施。 山西絳縣，進入里冊峪金礦的山口。（取材自中國新聞周刊）

堆浸提金 家家搶做

距離絳縣里冊峪200多公里的嵩縣，其所在的熊耳山、伏牛山地區是中國重要的金礦成礦區之一。1980年代，大量金礦被勘探出來，逐漸成為嵩縣支柱產業。嵩縣人張超(化名)回憶，1990年代初，嵩縣大章鎮家戶幾乎都組成家庭小作坊，利用堆浸提金方法盜採黃金，有人因此致富。 2022年1月3日，嵩縣廟嶺金礦附近村莊，一個堆浸提金水池。（取材自中國新聞周刊）

所謂堆浸提金法，是指將低品位金礦石堆積在由瀝青、塑膠軟板或黏土等材料鋪築的防滲漏底墊上，用氰化物噴淋礦堆使金溶解，含金的「貴液」（多金屬混合體）從礦堆上滲濾出來，流入底墊上的集液溝，並輸送至儲液池中，然後再用活性炭吸附從「貴液」中收金。 洗洞者在論壇中發布的黃金圖片。（取材自上游新聞）

一份調查文獻顯示，以1995年底建成的大章鎮廟嶺金礦為例，該金礦未建成前，無計畫開採與民間開採共消耗礦石量36.21萬噸，黃金量1.5288噸。1990年代末，地方政府開始打擊民間堆浸提金盜採，更為隱匿的「洗洞」盜採法應運而生。

張超解釋，金礦在開採過程中會形成大量尾礦，「洗洞」是指將含有氰化物（如氰化鈉）的藥劑通過高壓水泵噴灑、澆灌至尾礦中，使其金屬元素充分溶解，再用水泵將其抽至洞外水池，投入火堿、活性炭吸附，最後燃燒活性炭得到「貴液」，電解後，就能提煉出含量較高的黃金。每1000噸尾礦約需2噸左右氰化鈉和火鹼。

張超說，在嵩縣，「洗洞」生意分兩種：一種是金礦開採完畢，礦主聘請「洗洞」團隊去榨乾金礦最後一點價值；另一種是盜採已經開採的廢棄金礦。

「洗洞」團隊的合作模式也有兩種：一種是雇傭制，團隊老大牽頭，成員賺固定工資；另一種是合夥入股，以尾礦品位高低來定股份。

噴灑劇毒 傷及無辜

張超舉例，他的一個朋友曾作為技術人員參與吉林一個「洗洞」團隊，因尾礦品位高，他的朋友選擇獲取股份，最後整個項目淨賺4000多萬，「他們一共去了三個技術人員，每人賺了100多萬元」。

事實上，無論是有主礦洞還是廢棄礦洞，只要利用劇毒氰化鈉「洗洞」即屬違法。曾代理過幾起「洗洞」案件的一位律師表示，根據「危險化學品經營許可證管理辦法」，未取得相關許可即買賣、儲存、使用氰化鈉等劇毒物品「洗洞」不僅違法，造成嚴重後果會追究其刑事責任。

相關文獻顯示，氰化鈉是無機劇毒物，成年人口服0.15～0.25克就會猝死 ；氰化鈉遇水生成氫氰酸後，如果人體吸入的空氣中含有3.0mg/L氫氰酸，15秒後就會死亡。但儘管氰化物是劇毒，「洗洞」盜採團隊往往會攜帶幾噸氰化鈉進入礦洞。

據了解，劉某藝團夥在山西絳縣「洗洞」盜採事發三天後，在嵩縣大章鎮廟嶺金礦又有三名德亭鎮人因「洗洞」盜採發生意外死亡。警方已立案偵辦中。

遭「洗洞」的礦洞在「洗洞」後還會傷及無辜。張超表示，專業的「洗洞」團隊，在用氰化鈉「洗洞」後，會下「解藥」中和礦洞內毒性，否則，三年內人不能入洞，入洞就會中毒死亡。2021年7月，河南三門峽市澗裡村有三個放牛的村民誤入「洗洞」後的礦洞，就中毒身亡。

小作坊、銀樓林立 銷金不愁

「洗洞」盜採行業在嵩縣經過多年發展，已形成一條完整的地下產業鏈條。記者直擊號稱「黃金小鎮」的嵩縣大章鎮發現，即使嵩縣近期發生兩起「洗洞」致死事件，仍有商家正常售賣「洗洞」所需材料。

現在主流的黃金提煉方法就是氰化鈉提煉法。（取材自微博）

一位售賣「礦山物資」的商家介紹「金蟬環保型黃金選礦劑」與活性炭、火堿時說，「金蟬」是環保藥劑，無毒，不含氰化物，又能完全替代氰化物，1.3萬元/噸，購買33噸以內可隨時發貨，但近期兩起「洗洞」死人事故後，警方查得緊，最好年後再提貨。

事實上，其所售賣的「金蟬」牌環保藥劑，在司法實踐中早已被定性為「含氰化物化工原料」，有人曾因投放「金蟬」進入礦洞嚴重污染地下水，被判污染環境罪。

除了售賣「洗洞」原料，在嵩縣，還有很多提供活性炭加工的地下煉金小作坊。張超說，在活性炭吸附黃金後，可以直接帶到這種小作坊，由專業人士焚燒、電解，提煉出純度較高的黃金。

在嵩縣，黃金的銷路也不用發愁，縣城嵩州路上有數十家金銀首飾店可隨時按照上海黃金交易所的即時行情收購黃金。「在他們當中，很多人過去就是靠收『洗洞』盜採黃金發家，這才開店的。」張超說。

在山西絳縣里冊峪前峪村廢棄的金礦，劉某藝等人不是第一次「光顧」的河南嵩縣籍「洗洞」人員了。李川回憶，2021年6月一天夜裡，他在睡夢中被轟鳴的車聲吵醒，猜想是有人在盜採金礦，便通知宋某慶等下礦抓人，他們下至礦內約1500米，果真發現五名「洗洞」盜採人。

當時，五個大約都50歲的河南人就生活在洞裡。洞裡有煤氣罐、煤氣灶，可以生火做飯，地上鋪著三、四層塑膠布防潮，他們裹著被子，直接在塑膠布上睡覺，一旁堆著氰化物、活性炭、火鹼。

但他們抓獲這五人並送到山下時，卻遇上「派出所不要，自然資源局也不要」情形，最後由里冊峪金礦所在的衛莊鎮土地所將這五人滯留了兩天後放回。

如今，絳縣自然資源局執法隊已重新封堵里冊峪周邊所有金、銅、鐵礦洞口。此次盜採人員進入金礦的礦洞也將炸毀後永久封堵，執法隊會加強巡邏。