從腦白金到傅抱石 廣告狂人 「地球人都知道」

葉茂中被稱為是「中國廣告業的開拓者」，也有人批評他是「圈內是非爭議最多的人」。（取材自百度百科）

中國新聞組／整理

他是廣告狂人，「地球人都知道」的廣告語出自他手，他主張「用最有效的方法去達成商業目的，是無可厚非的事情」。而從腦白金到傅抱石，他似乎又是個簡單的人。

「廣告狂人」葉茂中走了。他曾獲得許多榮譽，被稱為是「中國廣告業的開拓者」；也有人批評他把消費者當傻子，是「圈內是非爭議最多的人」。但無論褒貶，很多人都還記得出自他之手的諸多廣告詞，在是「創意」還是「洗腦」的爭議中，朗朗上口，並影響了許多人。 葉茂中團隊為北極絨策畫的廣告。（視頻截圖）

澎湃新聞報導，2022年1月14日，上海葉茂中營銷策畫有限公司微信 公號「葉茂中策畫」發布消息，葉茂中營銷策畫機構創始人葉茂中於1月13日在上海因病逝世，享年54歲。 「遵照葉茂中先生遺願，一切從簡。葉茂中先生家人特此向社會各界的關心表示感謝」。

「他這一生的精彩程度，我覺得很多人都比不了。」在弟子王玉剛眼中，葉茂中是一個性情中人，重情重義、尊奉真誠，也是一個極具爭議性的人物，更是為中國廣告行業贏得尊嚴、立規矩的人。

商業奇才 備受業界推崇

行業內知名策畫公司華與華創始人華杉，在葉茂中策畫官方微信公眾號的悼念消息下留言稱，公司在年會活動中得知葉茂中去世消息，全體員工集體默哀了三分鐘，並將葉茂中稱作「中國廣告業的開拓者」。

「廣告策畫行業賺錢最多的人」、「行業內作品最多的人」等等標籤，也是廣告策畫業內對葉茂中的評價。一位曾接觸過葉茂中的廣告行業從業者說，葉茂中在廣告圈的地位，「類似於開宗立派的標竿型人物」，是「廣告行業湧現的商業奇才」。

葉茂中以簡短有力、製造衝突，抓住記憶點的策畫風格，推出眾多成功的廣告策畫案例，備受業界推崇，被稱為「中國營銷策畫第一人」。

1989年，葉茂中搭上撞球熱潮，用5萬元（人民幣，下同，約7872美元）預算，為泰州企業春蘭空調拍攝了「一桿進六球」的廣告，在中央電視台播出後，反應熱烈。葉茂中因此進入廣告行業。1993年他進入上海一家廣告公司，寫了他的第一本書「廣告人手冊」，他告訴出版商，版稅他一分不要，只要在書後面留下他的電話號碼。

抓住一切機會推銷自己的葉茂中，除了出書，也在高鐵的廣告牌、飛機雜誌甚至鍋盔的包裝袋上做廣告。找上門來談合作的人也開始絡繹不絕。 葉茂中團隊為腦白金策畫的廣告。（取材自微博）

1997年，葉茂中在北京創立了自己的廣告公司，陸續服務北極絨保暖內衣、真功夫快餐、柒牌男裝等多個品牌，使這些品牌的知名度和銷售業績得到極大提升。

澎湃新聞報導，葉茂中創造了大眾耳熟能詳的廣告語，其中，「真功夫」是被業內人士奉為經典的案例之一。 「真功夫」在葉茂中的策畫下，成功變身為「中式快餐」，僅六年就從東莞幾家小店擴展到全國464家直營店，成為全國中式連鎖快餐第一品牌，打響中式營養快餐名號。 葉茂中團隊為法蘭琳卡策畫的廣告。（取材自微博）

葉茂中並曾獲得多項行業榮譽。 1997至2000年，被評為中國企業十大策畫家；2001年為中國營銷十大風雲人物；2002年獲選中國策畫十大風雲人物及中國廣告十大風雲人物；2003年被評為中國十大廣告公司經理人；2004年入選影響中國營銷進程的25位風雲人物入選「中國創意50人」；2005年入選中國十大營銷專家。

弟子王玉剛回憶，葉茂中幾乎每年都會出書，陸續出版了「營銷的16個關鍵詞」、「營銷的12個方法論」、「衝突」等著作，總結了自己20餘年的本土策畫實戰經驗。

不懼爭議 最怕完美主義

葉茂中特色的廣告風格也幾度引起熱議。

2018年俄羅斯世界杯期間，葉茂中團隊策畫的馬蜂窩廣告「旅遊之前，為什麼要先上馬蜂窩」，以及與知乎廣告「你知道嗎」、「你真的知道嗎？」、「你確定你知道嗎？」、「你真的確定你知道嗎？」在黃金時段廣告位播放。這種營銷方式被質疑台詞是洗腦式叫喊與PPT式的重複，缺乏藝術美感。

葉茂中團隊策畫的馬蜂窩廣告「旅遊之前，為什麼要先上馬蜂窩」。（取材自微信）

對此，葉茂中曾回應：「廣告投入到世界杯的舞台，最害怕的就是沒有任何衝突和波瀾的完美主義。」

他對廣告的理解，除了廣告本身傳達的信息，更看重信息對用戶行為的改變。廣告投放後，馬蜂窩的日活和下載量暴增，他認為這是成功廣告應有的標誌。

他在接受媒體採訪時表示：「在四年一見的世界杯熱點面前，我們必須干擾人們的注意力，讓他們記住我們，記住我們的產品，我們不能甘於只是做正常的廣告。支撐品牌美譽度的關鍵還是產品力，產品解決消費者衝突的能力越強，消費者對品牌的美譽度和粘度就越高。反之，產品不好，廣告做的越感人，越美好，對品牌反而是一種透支，不是嗎？」

葉茂中並說，「知乎、馬蜂窩的總裁以及投資人徐新對投放結果都非常滿意。從百度指數和下載量等數據以及網上爭議四起的現象看，我們已經在世界杯這個流量池內砸出了巨大的水花。」

「從他（葉茂中）做廣告那一天起就有爭議，因為他一個人挑戰了整個洋派的廣告體系。」王玉剛認為，葉茂中並不畏懼爭議，相反，葉茂中希望「爭議越大越好」，「希望暴風雨來得更猛烈一些」。

生命最後 悠遊山水畫中

葉茂中生命最後的兩年，在山水字畫中度過。四歲時，葉茂中父親的隨手一畫，讓他18歲時考進江蘇省戲劇學校舞台美術專業，書畫老師正是傅抱石學生邰啟佑。「我搞收藏，買的第一件藏品就是傅抱石的畫，自己畫山水時也喜歡用抱石皴，可見兩位老師對我潛移默化的影響之深。」葉茂中在自述中寫道。

葉茂中稱，一個人活在世上，有自己真正愛好的事情，那活的真叫有意思。世上有味之事，如詩、如畫、如哲學，往往無用。吟無用之詩，作無用之畫，讀無用之書，卻因此活得更加有滋有味。感恩有畫，為自己保留了一個開闊的心靈空間，獲得一種內在的從容和悠閒。

藝術家湯哲明曾發文表示，「老葉（葉茂中）的收藏，以傅抱石、徐悲鴻、黃賓虹等近代大師為主，在圈子裡非常知名。多年前北方某著名拍賣 公司上拍的黃賓虹一件天價名作『南高峰小景』，曾經激戰被他收入囊中，令他一時聲名大噪。」

去（2021）年10月，「葉茂中畫展」在龍美術館 （西岸館）舉辦，策展人龍美術館創始人劉益謙曾發文表示，「交往多了，我發現他（葉茂中）是一個不善表達的人，他把表達交流的心思都用在策畫企業或者是給企業上課上了。從此知道他在喜歡藝術之外，其實是個簡單的人。」

雲遊寫生 仍放不下廣告

據「葉茂中策畫」公眾號消息，2021年12月8日，在「感恩有畫‧葉茂中的水墨世界」中，葉茂中首次以藝術家的身分，亮相拍場。拍賣的16件作品最終以238.625萬元成交，其中最高價作品「橫嶺蒼松有人家」成交額為44.85萬元，最終拍賣所得全部捐助公益。 葉茂中衝突營銷川渝地區負責人何先生與葉茂中。（取材自紅星新聞）

查出癌症晚期後，葉茂中的家人「謹遵醫囑」，不讓葉茂中繼續工作。期間，葉茂中經常抄寫佛經，在外雲遊寫生。「他（葉茂中）是一個非常有衝突的人，需要內心的平靜。」王玉剛回憶稱，近兩年，葉茂中曾說要把自己的後半生獻給書法畫作，但仍放不下廣告事業，每一個案子，從接待客戶，到跑市場，以及創意觀點的分享，再到最後策畫案終審，葉茂中都會參與。

葉茂中曾說過這麼一句話，「今天葉茂中的公司還在開張，那麼我這竿大旗還要插到這片土地上，要給這個行業繼續把這盞明燈點住。」 葉茂中團隊為溜溜梅策畫的廣告。（取材自微博）

葉茂中知名廣告語

今年過年不收禮，收禮只收腦白金。

地球人都知道。（北極絨）

一年逛兩次海瀾之家！海瀾之家，男人的衣櫃。

恒源祥，羊羊羊。

趕集網，啥都有。

小葵花媽媽課堂開課了。

藍瓶的鈣，好喝的鈣。

累了睏了，喝東鵬特飲。

30歲的人60歲的心臟，60歲的人30歲的心臟。

男人就應該對自己狠一點。

洗洗更健康。（婦炎潔）

沒事就吃溜溜梅。

我們恨化學，我們恨化學，我們恨化學。（法蘭琳卡）

有問題，上知乎。