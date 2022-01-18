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清純、單身、學霸… 「國民初戀」王冰冰塌房記

記者清棠／綜合報導
在許多人心中有「清純人設」的王冰冰。（取材自微博）
在許多人心中有「清純人設」的王冰冰。（取材自微博）

一年過去，「國民初戀」王冰冰果然迎來了她擔憂自己「塌房」的這一天。沒想到的是，這一天來得這麼快又匪夷所思。

近年來人設崩壞的明星不少，新聞記者也無法悻免。央視記者王冰冰近日因一篇爆料她「四級沒過、未婚同居、大齡離異」的網文，原本「國民初戀」的形象幾乎一夕崩毀。有媒體及網民形容王冰冰從此「塌房」，也有人批評其中濃濃的飯圈思維不僅離譜，「人肉」行為更應被抵制。

2022年1月10日，一則題為「王冰冰塌房」的話題衝上了熱搜。這源自於一位網民在百度貼吧裡發布了一條「重磅」帖子，他公布了自己扒出來的疑似王冰冰私人信息，一是她英語四級第一次沒考過（425分過線），質疑她身為央視記者，名不副實；二是她結過婚又離婚了；三是她大學時期曾和男友同居。

這名網民提出的「證據」包括：疑似王冰冰的大學英語四級成績單、疑似王冰冰19歲時談戀愛寫下的博客內容，以及疑似王冰冰早年結婚現場的馬賽克照片。最後得出的結論是：四級沒過、未婚同居、大齡離異，塌房了，脫粉了。

有「最美央視女記者」之稱的王冰冰。（取材自微博）
有「最美央視女記者」之稱的王冰冰。（取材自微博）

成績單、婚姻離異被揭

儘管截至目前，央視和王冰冰尚未對這篇網文做出回應，網絡上早已吵成一團。有網民留言表示驚訝，留言「看完黑料之後，覺得王冰冰真的不可愛了」，「32歲，結過婚離過婚，這樣的王冰冰，確實不符合清純人設」，質疑王冰冰不以專業為重，把自己操作成了網紅，如今人設崩塌，毀了自己也毀了新聞專業形象。

有網民爆料曬出疑似王冰冰的大學英語四級成績單。（取材自新周刊）
有網民爆料曬出疑似王冰冰的大學英語四級成績單。（取材自新周刊）

也有網民力挺王冰冰稱，「英語四級都考不過，最終憑自己的努力考過了，還進了央視；不滿意自己的婚姻，就果斷結束；不都是值得祝賀的好事嗎？」，「19歲已經成年，有性生活有什麼不對？」，「你憑什麼人肉別人的隱私？」，「她從未稱自己是學霸，也沒立過單身人設，是在塌什麼房？」。

對某些人來說，似乎只要王冰冰沒有維持他們心目中「清純、單身、學霸」等一系列被附加在她身上的形象，就是對全體粉絲的背叛。而王冰冰究竟是否有人設，是否真因為享受了顏值帶來的便利，就要承擔被人審視的風險？

王冰冰相關微博上常出現她的美照。（取材自微博）
王冰冰相關微博上常出現她的美照。（取材自微博）

央視小仙女 高顏值暴紅  

王冰冰的「成名」要回溯自2020年8月，有媒體在微博轉發了一條2019年長春空軍飛行表演的採訪片段。視頻裡，穿著一襲紅大衣的王冰冰，笑容甜美，和空軍戰士自然互動，驚艷一大片觀眾。

2020年9月22日，央視新聞B站官方號發布一條名為「總台記者王冰冰：『快樂小草』，再也不用擔心會「禿」了」的視頻，將王冰冰的人氣推向高點。視頻裡談的是一條關於黃河流域生態保護的公益新聞，王冰冰以身邊一塊「歡迎踩踏」的小草坪為例，介紹內蒙古最新研發出的耐踩「草科技」打造「海綿城市」、解決城市內澇的積極意義。

身著亮黃色襯衫、帶著甜美笑容的王冰冰，用通俗易懂的語言介晦澀難懂的科技成果，打破了觀眾對新聞記者著裝單一、表情嚴肅的刻板印象。視頻播放量高達640萬、彈幕數超過2.1萬，登上當天B站熱搜榜第一位，讓王冰冰迅速出圈，成為人們眼中的「央視小仙女」。

此後，王冰冰開通了微博和個人B站帳號，參與央視網絡春晚，主持線上主題團課「青年大學習」，參加央視綜藝，跳女團舞「娃娃臉」等等，在突如其來的關注和鋪天蓋地的好評中，多數網民談到喜歡王冰冰的主要理由，是她彷彿鄰家女孩般的「娃娃臉」和「治癒笑」，也就是「高顏值」，鮮少有人談及她的專業。

王冰冰做客B站up主「食貧道」的美食節目。她在節目中坦承，自己覺得熱搜是一把雙刃...
王冰冰做客B站up主「食貧道」的美食節目。她在節目中坦承，自己覺得熱搜是一把雙刃劍。（取材自新周刊）

熱搜是一把雙刃劍

火了不到3個月，王冰冰也表達了她對自己被冠上「網紅」的憂慮。2020年12月4日，王冰冰做客B站up主「食貧道」的美食節目時坦承，自己覺得熱搜是一把雙刃劍，

「我是有點受寵若驚的。我思考了很久，我和那些出名的主持人、明星比，我覺得我什麼長處都沒有。我非常害怕，我覺得我承擔不起，現在會怕大家不知道什麼時候就不喜歡我了，對我產生反感。」她說。

一年過去，王冰冰果然迎來了「塌房」的這一天。不過不是因為她的新聞專業被質疑，而是她的「清純人設」崩解。但即使那些爆料都是真的，王冰冰因此就「塌房」了嗎？

環球人物雜誌認為，王冰冰從沒立過「學霸」的人設，英語四級一次沒考過，也並不就是「學渣」；而且，不論戀愛同居還是結婚離婚，只要她的行為未違反法律法規、違背公序良俗，便無可厚非。與其說央視在「捧紅一個人設」，不如解讀為，王冰冰等記者以貼近民眾的報導風格，為主流媒體打開了另一個容易被年輕人接受的全新傳播渠道。

你認為呢？

王冰冰早期出鏡時的直播截圖。（取材自新周刊）
王冰冰早期出鏡時的直播截圖。（取材自新周刊）

王冰冰直播查乾湖冬捕期現場，這是她每年12月中旬到次年春節前後都要進行的採訪。（...
王冰冰直播查乾湖冬捕期現場，這是她每年12月中旬到次年春節前後都要進行的採訪。（取材自新周刊）

執著人設 不如看看努力的王冰冰

央視女記者王冰冰被爆料英語四級沒過、大學時曾和男友同居又離過婚，先不論這些內容算不算得上是所謂「黑料」，其中的「人肉搜索」行為就應先受到撻伐。事件中，動輒曝人隱私的離譜的飯圈文化，以及當事人尚未回應，網上就已出現大量未經證實、恣意詆毀當事人的言論，在在令人質疑部分所謂粉絲的膚淺與盲目。

剛過去的2021年，堪稱娛樂圈的「塌房年」，一個個偶像在「失德零容忍」的標準下迅速消失，行業標準的重構，使得明星需要接受大眾的審視，有人認為適度的「制衡」有利於導正娛樂圈的發展；也有人認為部粉絲過度瘋狂的行為侵害了人權，助長了飯圈文化，特別是惡意的「扒糞」。

其中，環球人物雜誌報導，一些人以「娛樂圈紀檢委」的身分自居，動輒「挖墳考古」，微博、博客的言論、接受採訪的文字或視頻，坊間流傳的「內部」消息，都成為言之鑿鑿的「黑歷史」，然後就是「下頭」、「塌房」、抵制、舉報、退出娛樂圈再到「滾出中國」。

在對明星素顏和隱私戲謔、獵奇的聲音裡，明星的私人信息淪為商品，並衍生了畸形發展的代拍產業鏈。這些內容若涉及違法、違規、失德，理應曝光揭露，但如果是故意將他人的隱私公開宣揚並大肆評判，就觸犯了法律和道德的底線。即使被批判的是公眾人物，也應和普通人一樣有自己的邊界和空間。

王冰冰被稱「塌房」事件中，所謂「塌房」就充斥著濃濃的飯圈思維，這本就是從飯圈中衍生出來的語言。在這些人看來，惹怒他們的不是四級成績、情史婚姻，而是毀了他們心中那個自己定義的、清純甜美的「國民老婆」；有人因此由愛生恨，由粉轉黑，惡意曝光、散發不利於偶像形象的各種物料。這無異是一種霸凌。

有人這麼評論：如果說王冰冰最大的幸運，就是長得符合一個特定人群的審美，所以被捧到了舞台中央。但她最大的不幸，同樣也在於正好符合這樣一群熱愛意淫、熱愛投射者的審美。關鍵是，這群人還特別傳統，幻想一個女人到了32歲沒談過戀愛、沒結過婚，是他們的女朋友。

而王冰冰真如部分「粉絲」所說的有飄過嗎？有人認為，王冰冰走紅之後，從新聞業跨界參加了許多綜藝節目，如此一來怎麼能讓人認為她沒有獲得飯圈的紅利？新周刊則報導，王冰冰成名之後直接關閉了B站的充電打賞功能，不消費自己的名氣來圈粉賺錢；而她沒拍vlog的原因很簡單，就是「真的沒有時間，都在工作」。

2020年，王冰冰和蔣林直播。（取材自微博）
2020年，王冰冰和蔣林直播。（取材自微博）

與其執著於「人設塌房」，不如多看看王冰冰在工作上的努力。2020年，她走進四川大涼山懸崖村，探訪鄉村振興給這個村子帶來的變化；2021年，她參與「走進鄉村看小康」的直播節目，向年輕人展示吉林鄉村風采；她曾在綜藝節目「你好生活」裡素顏下海種珊瑚，宣傳保護海洋的公益主題；也在「央young之夏」裡讓觀眾看到主持人多才多藝、生活化的一面。

王冰冰在暴紅一年後曾說，這一年的改變，包括這一年的機會，「讓我意識到了，很多事情其實你什麼時候開始做都不晚。我特別希望我的這種經歷給大家一種啟示：或許當你有一條路走累了、走乏了，你只要往旁邊稍微變一點方向，那邊的路說不定就有更大的風景。」

沒有人永遠年輕，沒有人必須「清純甜美」。王冰冰顯然成熟的預見了這不是一個「塌房」故事，更像是一個「勵志」故事。

王冰冰正在直播。（取材自微博）
王冰冰正在直播。（取材自微博）

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