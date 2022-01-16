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肯德基不好好做雞？ 盲盒營銷掀熱潮

中國新聞組／整理
肯德基與泡泡瑪特推出「DIMOO聯名款盲盒套餐」。（取材自微博）
肯德基與泡泡瑪特推出「DIMOO聯名款盲盒套餐」。（取材自微博）

肯德基推出的DIMOO聯名盲盒引發一場營銷盛宴，買套餐送盲盒吹起一股「可愛」旋風，將黃牛、代吃及轉賣手全捲入狂歡。限量是殘酷的，但是這不妨礙玩家高喊「走！我們吃雞去」。

中國肯德基日前推出和DIMOO的聯名款盲盒。這個頭頂雲朵的小男孩DIMOO，是泡泡瑪特最受歡迎的五大頭部IP之一。只需購買價值99元（人民幣，下同，約15.6美元）的指定套餐，就能獲得盲盒一個。想要集齊推出七款形象玩偶，至少要購七套「泡泡瑪特桶」，但前提是你足夠幸運，七連抽也能完全不重覆。

99元的指定套餐包含三個百事小可樂、一份小薯條、一個老北京雞肉卷、一個香辣雞腿堡、五塊黃金雞塊和兩個葡式蛋撻。錢江晚報報導，看似很有誠意的買套餐送盲盒，在絕大多數粉絲眼中，就是買盲盒送套餐。

「冰雪聖代」、「晚安薯條」、「香甜粟米」、「就是可樂」、「漢堡飽飽」、「飛行上校」、「隱藏款王牌炸雞」公仔，它們用可愛的形象在向你招手，更何況這個套餐全中國限量總計26萬3880份，隱藏款買到的概率為1/72。

限量銷售 賣完不補貨

證券日報實地走訪肯德基門店，發現一家門店只分配了36個套餐，也就是36個娃娃，而且只在一、二線城市的門店發售。北京海淀一家肯德基銷售人員表示，活動上線後半個小時所有名額就賣光了，「並且不會再補貨」。杭州天水店店員也說，「相信我，過年之前不會有了」。

為了抽到喜歡的娃娃，有民眾大量購入肯德基套餐。(取材自微博)
為了抽到喜歡的娃娃，有民眾大量購入肯德基套餐。(取材自微博)

雖然該套餐此前宣布全國發售26萬3880份，但「搶不到」、「沒得搶」的網友不在少數。北京青年報接獲網友抱怨這是饑餓營銷，肯德基官方微博也出現了質疑員工倒賣盲盒變黃牛的抱怨聲。網友不滿官方沒說錯清楚哪些店有盲盒的資訊讓人白跑一趟。也有人說好不容易在小程序上訂到餐了，趕到店裡才發現全被黃牛買完了，一肚子氣外還得自己退訂餐。

搶到娃娃的陳瀟算是比較幸運了，他向AI財經社透露，自己提前編好備忘錄、定好鬧鐘才沒錯過下單時間。為了提高成功率，他特意選擇了一家偏僻的肯德基門店，提前蹲點。

開賣當天他發現現場有不少黃牛，基本是奔著全部兜底來的。陳瀟還因店員有意跳過他賣娃，氣得跟店員大吵一架才拿到屬於自己的DIMOO公仔。

花1萬元 買106份套餐  

在社交平台上，有博主曬出了「購雞帳單」，花了1萬元，一次性買了106份套餐。

有人一口氣買了1萬元的肯德基套餐。(取材自錢江晚報)
有人一口氣買了1萬元的肯德基套餐。(取材自錢江晚報)

網友很關心他怎麼處理這麼多的食物，他表示這些全家桶，將當做員工福利發給公司員工吃。

若是吃不完這麼多雞該怎麼辦？一種叫「代吃」的服務開始上線。「專業代吃助你集齊泡泡瑪特一整套」、「24年沒吃飽飯，了保證一點都不浪費」、「盲盒歸你，熱量給我」的口號讓代吃成為穩賺不賠的生意。

代吃服務大致分為三種情況：一是雙方各自承擔一定套餐費，比例由雙方協商而定，抽中的公仔歸邀請代吃的一方；二是買家全款支付套餐費，拿走公仔，餐食全部給代吃人；還有部分買方因活動尚未覆蓋到自己所在城市，幹脆花錢跨城找代吃，只為自己求得盲盒。

想抽中啥 帶電子秤去

怎樣才能抽中自己想要的盲盒？錢江晚報表示，有人在小紅書上列出攻略：抽DIMOO可以帶一個電子秤，可樂78克、薯條95克、飛機93克、漢堡100克、玉米90克、聖代92克、隱藏款97克。按照這個標準，想要哪個娃，就能抽到哪個。

有些代買跑腿的小哥還被託負了帶電子秤挨個秤重盲盒的任務。

為了拿到最喜歡的款式，還有粉絲把盲盒帶到地鐵站，拜託安檢的工作人員掃一下X光，看看玩偶的形狀。

如果不是自己喜歡的，再拿著盒子回到肯德基店裡，求店員幫忙換一個。

若用不上高科技手段，只能回歸最「手藝人」法則——搖盒、看手感、掂重心。

由於不同的玩偶重心和配件不同，搖晃時會有不同的碰壁聲。高手會根據這些玄學，從盲盒中分辨出自己想要的那一個。

買到賺到 轉賣就獲利

花上這麽多錢買全家桶，到底值不值？陳瀟解釋，市面上一個DIMOO盲盒至少賣69元，聯名款賣89元，買公仔還能吃一套全家桶是非常划算的。更何況，娃娃放上閑魚賣，一般都是賣到100多元，根本是「買到賺到」。

實地在閑魚平台查詢，平台上有大量系列盲盒在售，一套售價600元至800元不等，根據熱度不同，還分開定價，肯德基聯名DIMOO公仔常規款最便宜的也要70元一個，稀缺的隱藏款已經被炒到800元一個，比起市面上69元DIMOO公仔的價格，飆升了近12倍，也高過全家桶售價8倍。

肯德基與DIMOO的聯名款盲盒。(取材自微博)
肯德基與DIMOO的聯名款盲盒。(取材自微博)

但資深的娃娃玩家小蔡告訴新京報貝殼財經，根據二手盲盒市場報價來看，聯名娃娃熱門款在90元左右，一般款在50元左右。不過，由於這波發行量不低，熱度過後，此次聯名款就會降至普通盲盒水平。

小蔡說：「資深的娃友都看得出來，這次聯名款爆火主要是紀念意義和跟風，湊熱鬧的人很多」。

擁有盲盒 一天好心情

張雯也是一位盲盒的追求者，對她而言，盲盒就是她生活裡的調味劑，看到美好的小玩偶，一天不好的心情都會消失。她購入了泡泡瑪特多個系列，在家裡也買了玻璃罩子櫃子，還給娃娃們設計背景和場景。

提到泡泡瑪特，張雯的心態特別複雜，「一方面我知道，他們很多的營銷行為就是在圈粉絲的錢；另一方面我又覺得，這些娃娃太可愛了，我還是想要擁有」。張雯一邊恨，一邊在1月4日的10時準時出現在肯德基門店，並抱走了三個套餐。

掌握流量密碼 吸引年輕人

作為西式快餐的代表，肯德基是百勝中國旗下最重要的品牌。此次並非肯德基在中國市場首次「整活」。進入中國市場以來，肯德基不斷推出中國風味食品，螺螄粉、串串、包子、粥品都上了菜單，月餅青團和奶茶更是應景。2021年年底，肯德基還與文和友聯名推出小龍蝦漢堡和小龍蝦嫩牛五方。

不好好做雞，肯德基早就開始了「網紅營銷」。做聯名盲盒，肯德基更是掌握了當下的「流量密碼」。

AI財經社報導，在DIMOO之前，肯德基還聯名過hellokitty和寶可夢等玩具品牌，2021年推出和熱門手遊「原神」的聯動套餐，再再讓門店前排起了長隊。

從二次元遊戲到潮玩，在追隨年輕人的腳步上，肯德基樂此不疲。此外，它還玩起了「瘋四文學」哏。以網友講述的無厘頭的故事，藉此帶出肯德基瘋狂星期四促銷活動。

肯德基與DIMOO的聯名款公。此為漢堡造型。(取材自微博)
肯德基與DIMOO的聯名款公。此為漢堡造型。(取材自微博)

早在三年前，百勝中國企劃共享服務部副總裁鐘芳華就曾強調，內容營銷相比十年之前顯得越發重要，原因在於消費者本質的改變，品牌所面臨的是90後、95後，這批消費者從屬於不同的圈層，對於感興趣的內容完成了從被動接受到主動尋找、挖掘甚至共創的轉變。

肯德基的多次聯名活動下來，也不乏消費者對此失望。在早前肯德基聯名「原神」的活動中，不少慕名而來的粉絲就質疑肯德基虛假宣傳、割韭菜，「活動號稱持續這麽多天，但半天餐就賣沒了」，「我們大老遠跑來住酒店，等到主題店，活動卻被通知已臨時取消，官微還不提前通知」。 此次與泡泡瑪特聯名活動中，諸如「黃牛搶購」、「倒賣盲盒」的種種質疑，也引發不少網友聲討。

一位券商分析師說：「包括肯德基在內的大多數老牌餐飲品牌，一直受到新消費時代中年輕品牌的衝擊，儘管還沒有新勢力能撼動肯德基、麥當勞等西式快餐的地位，但後者也在積極迫切地探索年輕化」。

肯德基與DIMOO的聯名款公仔，此為炸雞造型。(取材自微博)
肯德基與DIMOO的聯名款公仔，此為炸雞造型。(取材自微博)

肯德基 北京 地鐵站

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