愛女被閨密害死…江歌母親「復仇記」

緊抱著判決書的江秋蓮。（取材自錢江晚報/CFP圖）

「江歌媽媽這個身分，曾經很幸福！如今，江歌媽媽這個身分很難！」愛女江歌因為閨密劉暖曦鎖門被劉的前男友陳世峰殺害，為了求一個正義的審判，「江歌媽媽」江秋蓮奮戰了1894天。

2016年11月3日，留學日本 的中國留學生 江歌在東京公寓門口，被閨密劉暖曦的前男友陳世峰連捅數十刀，左頸動脈被刺不止一次。在無人伸援的狀態下，江歌失血過多身亡。

兇手陳世峰在日本被判處有期徒刑20年。而江歌的媽媽江秋蓮2018年10年開始法律追究劉暖曦的責任。纏訟多年後，在日前終於迎來法院宣判。山東青島城陽區人民法院判決江秋蓮勝訴，被告劉暖曦（原名劉鑫）須賠償原告各項經濟損失49萬6000元（人民幣，下同，約7.79萬美元）及精神損害撫慰金20萬元，並承擔全部案件受理費。

無情 她將大門鎖上

明明不是拿刀的兇手，為什麼江秋蓮要對劉暖曦緊追不捨？自媒體「INSIGHT視界」梳理過程，逐步還原劉暖曦在案中的真面目。

中國留學生陳世峰與劉暖曦是同一所大學的同學，兩人同居後因為矛盾而分手。劉暖曦便搬到同鄉江歌的公寓居住。由於陳世峰不同意分手，因此數度威脅恐嚇及跟蹤劉暖曦，並在案發前幾天，闖入江歌的公寓爭吵。

當日深夜前，劉暖曦與江歌一同回到公寓，二人與等在公寓前的陳世峰發生爭執。劉暖曦先躲回房間，留江歌一人在外面與陳世峰理論。但陳世峰拔出刀具猛刺江歌頸部和胸部，致使江歌失血過多而死亡。

根據陳世峰的供述，江歌本來可以不用命喪於此的，當時的她已一隻腳邁入了住宅，但劉暖曦卻將江歌推出門後，將大門鎖上。

「將大門鎖上」，這是劉暖曦在第一次報警時，親口承認的。

鄰居都能清晰地聽到江歌的慘叫，但僅一門之隔的劉暖曦卻在警方和法院的供述中堅稱，自己什麼都沒聽到。

她當時打電話給打工店的日本老闆問「我會不會犯法？」知道如何逃避責任後的劉暖曦，再次撥打了報警電話，這一次她換了說辭，將「我把門鎖了」改成了「姐姐（江歌）把門關上了」。

直至警方到達前，劉暖曦都沒有開門救援江歌。最終，江歌因為失血過多而死。

痛失愛女的江母江秋蓮，當時只有一個訴求，她想從女兒的好友劉暖曦口中得知「 她為什麼遇害？她是怎麼遇害的？」而劉暖曦卻一直對江秋蓮避而不見，劉暖曦父母不僅拉黑了江秋蓮，劉母還罵「江歌命短」。

江歌遇害後的294天，江秋蓮才透過媒體見到劉暖曦。不回微信也不接電話的劉暖曦當時飽受輿論壓力，在見面會上，她對江秋蓮說「我一直想跟阿姨見面」，江秋蓮直接問「江歌的死和你有沒有關係？」停頓了好幾下的劉暖曦才說出「有，因為殺她的是我的前男友」，閉口不提自己的責任。

比對劉暖曦前後幾次說出的話，不難發現矛盾之處。劉暖曦曾表示自己當時並沒有聽見江歌的慘叫，但她又對江秋蓮說，自己聽到江歌「啊」了一聲。

劉暖曦在報警時親口承認自己鎖門，但之後她改口自己想出門救江歌，但當下門死活打不開，她只能哭哭啼啼地訴說著自己的膽小懦弱。

無悔 頻頻刺激江母

此時劉暖曦有沒有悔過之心，吃瓜群眾還在霧裡看花。但她之後一連串操作，真的讓大眾看不懂了。

右為劉暖曦，左為江歌。（取材自微博）

劉暖曦先是謊稱江歌是同性戀刺激江母，2018年1月，劉暖曦發布了與江歌生活視頻，配文寫著「最後的紀念！假裝我們一起畢業啦」。2019年清明節，劉暖曦發了條微博 稱「祝你在天堂一切都好」，看來似乎是在悼念江歌，但她隨後又點讚了一條微博「阿姨，血餛飩好吃麼？」

嘴上說著「 阿姨對不起」的劉暖曦私信江秋蓮，語氣中充滿著不敬，「 我看你熱度也逐漸消退了，我上來幫一下你，不然你做不出文章了，太可惜了」。

她甚至靠著「前留日學生刑案當事人劉暖曦」的名頭收穫了一票粉絲，讓粉絲持續在網上對江秋蓮冷嘲熱諷。

2017年12月20日，日本法院宣判陳世峰有期徒刑20年。為了要求法院判死刑，江秋蓮還徵集了450萬人的簽名請願。2018年10月15日，江秋蓮起訴劉暖曦生命權糾紛案，要求劉暖曦付出應有的責任。

劉暖曦在整個庭審過程中都沒有出現過，纏訟五年之後，江秋蓮終於等來了法院的判決。

迎來判決之後，江秋蓮為江歌一字一字地讀了判決書的全文。

錢江晚報記錄了這個時刻，江秋蓮說，她願意把這次全部的賠償款都捐給失學女童，「我現在生活裡的重頭戲，就是賺錢打官司，把打贏的錢捐掉，然後繼續打官司」。

江秋蓮坦言，這並不意味著漫長追訴道路的終結，她無法做到部分網友希望的「放下過去，向前看」。「自己在江歌出生的那一刻，就沒了江秋蓮，只有江歌媽媽」。

「我不會自殺的」，江秋蓮的下一個目標，是2037年出獄的陳世峰。她希望用中國的法律制裁他。這將成為接下來支撐江秋蓮繼續生活的動力。

江母賠償款全捐 考慮直播帶貨

這些年，江秋蓮不僅起訴了劉暖曦（原名劉鑫），因為頻繁遭遇網絡暴力，她還起訴了兩名在網絡上攻擊她和江歌的網友。「他們造謠江歌是同性戀，說我是黑社會」江秋蓮說，這無疑是在她的傷口上撒鹽，帶給她二次傷害。

江秋蓮(中)感謝黃樂平律師(左)的協助。(取材自微博)

錢江晚報報導，對於庭審結果，江秋蓮認為這是法官對江歌善良的肯定。「但是江歌的一條生命，是任何東西都衡量不了的。給我的賠償款，連我這些年打官司花的錢都不夠。」江秋蓮表示，儘管如此，她也願意把全部的賠償款都捐出去。

「這也是受江歌的影響」，江秋蓮認為女孩子要獨立，要上學才能有主宰自己生活的權利。「我經常跟江歌講，如果你結婚了，一定不要當家庭主婦，要有自己的事業」。

不要可憐或同情我

「我現在要賺錢養活自己，你們支持我做直播帶貨嗎？」江秋蓮置頂在微博的文章，談的就是這件事。

她在2021年5月開通網店，特別強調了「請不要因為同情我或者可憐我，就買我小店裡的東西，希望您是真正需要才來購買」。她想以電商養活自己，繼續為女兒討公道。

江秋蓮現在的生活很簡單，她幾乎沒有什麼娛樂活動。目前她唯一的生活來源就是現在開的網店，未來，江秋蓮考慮做直播賺錢。

「只要維持自己的生活就好，我也不需要奢華的生活」、「我會好好愛惜我的身體的」。江秋蓮說，她還要再堅持15年，因為陳世峰還沒出獄，她還有很長的路要走。

江秋蓮不太會講大道理，唯一希望每一個關注她的人，都能保護好自己，不要讓江歌的悲劇重新上演。「你們在生活中會遇到失戀，事業不順，與人有矛盾等等困難，但是不要忘記，你們的生命不只是你們自己的，也包括了愛你們的人。」