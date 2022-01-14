醜東西怪可愛？ 「醜物商機」正在起飛

綠魚頭面具。（取材自微信）

醜東西不是用來罵人的，醜東西是許多人的寶貝。 討論醜醜東西的人多了，醜就成了一門生意。

看膩了修圖後的美，現代人開始喜歡有瑕疵的真？不久前，第二屆醜東西頒獎典禮在B站上線，一段從淘寶平台40個醜商品中選出5個獲獎者的視頻，目前累計了400多萬播放，近3萬條彈幕，5000多條評論。網民們多以正向角度討論「醜」的現象，透露了「醜商機」正在起飛。

負責提名 淘寶醜東西40強的，是已有近22萬組員的豆瓣醜東西保護協會小組，小組簡介裡摘錄了組員的評論：醜東西們聚集在一起，快樂歡愉，不用在乎別人的目光。微信 公眾號「深燃」報導指出，討論醜的人多了，醜也成為了一門生意。

醜玩意 一樣有人愛

在被提名的醜東西中，有一個普普通通的灰色雙肩背包，掛上了一頂黑色假髮；醜得很災難的五指襪，每個趾頭上還各鑲了一顆閃閃發亮的水鑽；一雙黃色阿甘鞋卻偏要加個跟變成高跟鞋等，有網民說，「幾乎是皺著眉頭看完名單的。」 圖右為老虎上山連褲襪。 （取材自微信）

其他為許多人所追捧的醜東西還有綠魚頭面具，在電商平台月銷上千；由獨立設計師們和國際大牌製作的醜鞋、醜衣服、醜襪子備受歡迎；閒魚也嗅到了醜的紅利，把網民惡搞的動物神圖做成手辦...，喜歡這些醜東西，買回家把玩、拍照拍視頻的人比比皆是，相關視頻播放量也居高不下。

醜的破圈並非偶然。近幾年，無論是短視頻內容還是影視綜內容，所謂「醜」的含量都大大提高，屬於醜的輿論環境逐漸放寬。直面醜、討論醜、購買醜，正在成為一部分人的選擇。

「一方面是人們對『醜』的接納度高了，即審美更寬泛了，另一方面，是人們對『真』的需求增加了，當看慣了過度整容和修圖的網紅臉、過度包裝的人設和節目後，人們更希望看到有瑕疵的真，而不是完美的假。這也是說唱、脫口秀這類強調『real』的流行文化盛行的原因。」中央財經大學心理學系副教授竇東徽分析道。

報導引述竇東徽指出，大眾關注「醜東西」可能存在三種心理學解釋。一是獵奇：醜東西屬於新異刺激，能實現感知覺的去習慣化。二是潘朵拉效應：醜的事物常帶來觀感上的不適，很多人偏偏要看看有多醜。三是優越感：「居然有人造出這種難看東西」的優越感能帶來愉悅體驗。

刺激、好奇和優越感，讓廣大網民向醜東西們投去讚賞的目光。

以曾在抖音 火了一把的綠魚頭頭套為例，話題「綠頭魚」、「綠魚頭」、「綠頭魚喝水」下的視頻播放量都在3億左右，網民們戴著頭套跳舞、演戲，綠魚頭呆滯的表情，和網民們誇張的動作形成反差，喜劇效果拉滿。

醜爆款 有錢一起賺

醜東西裡面也有一門生意經。

第一種掘金醜東西的方式是一個爆款出來，有錢一起賺。對比兩屆醜東西頒獎盛典總共提名的70件商品，大致可分為玩偶類、服裝類、配飾類、擺件類，多是工廠線的小商品。其中，醜拖鞋、醜襪子、醜玩偶和抱枕含量頗高，這些商品的共同特點是，成本薄、利潤高、能走量。

報導引述文創產品從業者王榮解釋，生產小商品主要涉及設計費用、開模費用、材料費用和人工費用。「如果商家走原創路線，設計和開模費用省不了」；商家若拿圖片來打板生產，成本只需要看材料和是否需要手工製作。「綠魚頭頭套的原材料是乳膠，價格不高，機器加工，又省了一筆人工費，基本上利潤在5倍以上。」

另一種掘金法來自「正規軍」，也就是獨立設計師。例如2020年在醜東西中獲獎的老虎上山連褲襪，出自網名為「蝴蝶公主」的設計師之手；和人一樣擁有肌肉巨臂的招財貓也入圍了2020年醜東西大賞，90後設計師徐振邦還和潮玩品牌TOPTOY合作推出一系列熱銷的聯名產品。

閒魚也盯上了醜的價值。據了解，閒魚官方打算把網民們PS的一些搞笑動物圖做成實體手辦，「找到醜組就是發起一個投票，組員們也可以參與設計。」5款已在閒魚上架的「神獸」被做成10cm的手辦。

也有人開闢醜的變形生意，各平台流行的醜臉黏土手機殼就是其中之一。北京的店主樂樂稱自己的招牌作品為「醜娘娘」，主要在淘寶、微信、小紅書和抖音販售，生意比較好的時候一個月能出三、四百單。

醜生意 尺度是道坎

但醜錢其實也沒那麼好賺。報導指出，質量問題、版權問題、醜的尺度問題等，是擺在掘金者面前的一道道坎。

一是質量關。以綠魚頭頭套為例，不少買家在評價裡指出，頭套是乳膠製品，還有彩墨印刷，不透氣是一方面，最要命的是味道太大。很多人表示，特意挑了貴的買，結果「味道很刺鼻，又皺又薄，五官都移位了。」

二是版權關。淘寶列出的醜東西提名名單中，很多是把原創設計師的作品做成了山寨，網民也在評論裡點明，夢幻粉色蝴蝶鞋來自國外某大牌，鵪鶉蛋耳環來自義大利品牌BOTTEGA VENETA，原價人民幣5700元（約785美元），而淘寶在介紹這款醜東西時還附了一行小字：「原價實在太貴，給義烏一點時間。」 樂樂的手機殼作品。（取材自微博）

三是不可持續。2020年火出圈的是綠魚頭頭套，2021年到了檸檬頭套，下一年又會有層出不窮的醜進入大眾視野。 鵪鶉蛋耳環來自義大利品牌BOTTEGA VENETA，原價5700元，淘寶在介紹這款醜東西的時候附了一行字「原價實在太貴，給義烏一點時間」。（取材自微信）

醜能出圈，不代表沒有底線。回歸到醜的本身，如何表達醜、營銷醜很重要。竇東徽認為，社交平台上一些醜是為迎合某些低俗審美而刻意營造的，只為博取廉價的優越感和笑聲流量，這種醜背後的實質是「假」。

「比如一些短視頻段子，刻意扮醜出醜，為醜而醜，毫無審美價值可言。但有些受歡迎的醜東西、醜商品，它的產生可能來自於一種標新立異的腦洞、一次心有餘而力不足的設計失敗，或者在有意營造一種錯位和反差。無論哪種動機，它背後的實質是『真』。」他表示。

趨勢營銷專家、知萌諮詢創始人肖明超認為，醜營銷是否有價值，要看其中傳達的價值觀是否正向、積極、有探討空間。「既要有內涵和正向引導性，又要做得標新立異、做得醜，這需要很高的價值標準」。

醜營銷 難成為主流

肖明超表示，也就是說，對醜的接納來自每一種人群，但很難固定下來，成為主流。

醜營銷的另一個難點是要找到核心受眾。熱中於買醜東西的人群很難被精準歸類，獵奇的年輕人喜歡，小朋友喜歡，甚至中年人也願意買來圖個樂呵。而且，購買者的消費意向不一。

「有人買醜東西可能只是一時覺得有意思，並不代表他希望別人說『你就是個專門買醜東西的人』，『你是個專門審醜的人』，這種趨勢總歸還是小眾的。」肖明超說。昨天走紅的是「喪」，今天走紅的是「醜」，反叛精神很容易成為流量密碼。但穿過熱鬧的表象，醜能夠留下什麼、傳遞什麼才是最關鍵的。 2021年淘寶醜東西提名。（取材自微信）

對此，報導指出，品牌和企業在借醜營銷獲得收益的同時，也要明確自己的責任。品牌和企業要堅持的是主線思維，不是沉迷於一時的醜營銷帶來的狂歡；大眾也需要辨明，哪些是惡意的冒犯，哪些是善意的表達。

如同已和千奇百怪的醜東西打了多年交道的豆瓣醜東西保護協會小組組長豆包所說，「其實生活裡有很多醜東西也值得被發現、被保護」。畢竟美和醜是流動的，最後故事還要回到人類社會中亟需被留住的「真」。