黑暗中的侍者…在這個餐廳 視障人士發現自己是有用的

木馬童話黑暗餐廳入口。前方亮燈處是黑暗區之外的大廳，黑暗就餐區在進門右側吧台內側，開燈時的真實景象不對公眾展示。（取材自新京報）

他發現，在全黑的環境中適應一段時間，大多數人會變得更加大膽，一些平日裡怯於或羞於表達的心聲會在這裡自然開啟。盲人彈琴，譜子都在心中。

開北京 西單商區的木馬童話黑暗餐廳，以「殘健共融」為理念經營，開業12年，已為90餘名視力、智力、肢體殘疾人士提供工作機會。在這裡，視障人士藉由「黑暗中的侍者」角色，發現自己的「被依賴和需要」，讓明眼人短暫體驗盲人視角的餐廳特色，也讓社會多了一些同理心。

突失視力 學歷淪廢紙

致遠是甘肅張掖人，29歲。新京報報導，2016年秋，24歲的他突發眼疾，左眼視力喪失，被診斷為結晶樣視網膜色素變性。2020年初夏，他又喪失了右眼視力。北京的專家告訴他，這是一種致盲性極高的疑難雜症，只能幫他挽留住還未消逝的細微光感，控制病情不再惡化。

侍者引領一對情侶進入黑暗區就餐。（取材自新京報）

「盲人」這一標籤就此牢牢貼在他身上。他「211工程」大學物流管理本科學歷倏然淪為廢紙，成家立業的構想也被視力殘疾證砸得稀爛。去年5月，在中國殘疾人聯合會的搭橋下，致遠成為木馬童話黑暗餐廳的引導員（服務員），邊工作邊看病的念想著地了。

目前，這家餐廳共有五名全職員工，致遠、小旺、心雨、小侯以及後廚幫工張阿姨。

32歲的北京姑娘心雨自幼智力殘疾，於2019年春節後進入這家餐廳做傳菜員。

21歲的小旺是廚師，來自山東的他，9年前在一家汽修店幫忙時被工友用高壓風炮管對著臀部充氣，導致他腸道、臟腑、口腔、面部組織受損。如今是再造鼻，山根高得突兀，上顎和牙齦受損嚴重，嚼不動硬食，他總是不肯摘下口罩。

小侯是這家餐廳去年10月份招來的前台兼安保人員，30歲的他是山西運城人，曾當過消防兵、廚師、服務員。

「殘健共融」，是餐廳老闆于爽多年來一直信奉的理念。較之餐廳，這裡更像是一方驛站。店名借鑑「荷馬史詩」中的特洛伊戰爭。致遠如此解讀：在餐廳時，殘疾人如同蜷縮在特洛伊木馬的肚子裡，長久蟄伏在暗處，一旦從肚子裡躍出，便能一擊制勝。

致遠還記得第一次見到老闆于爽的情景。于爽拉起了他的手，「喲，你的手指甲都那麼長了，回頭我給你剪一剪。」霎時，他心生震蕩。眼睛病了以來，他便疏於打理指甲，而老闆留意到了這個連他父親都沒在意的細節。于爽並握緊他的手，「這裡有像你一樣視力殘疾的夥伴。他們如常人一樣生活得很好。」

1998年，時年27歲的外科醫生于爽從遼寧進京進修；次年，在連日加班後，單眼突發視網膜脫落。術後，因雙眼包著紗布，有七天的時間，于爽都在黑暗中度日如年。她惶恐如果瞎了該怎麼辦？因感同身受，她萌生了為殘疾人創造就業崗位的念頭；2009年，開了這家能讓明眼人短暫體驗盲人視角的餐廳。

引導客人 感覺被依賴

明眼人體驗「黑暗」之前，須將手機 、電子手表等可發出光亮的物品寄存，再經由餐廳雇用的盲人員工引導進入「黑暗世界」。遮光布簾外，當客人的雙手搭上致遠的雙肩，他感受到肩上的溫熱所傳達的信任；客人也驚訝於他能在黑暗中移動這麼快，「哎，你說，他是不是戴了夜視儀？」

致遠將此類猜測視作一種褒獎。「在這裡，我發現自己是有用的，是被依賴和需要的。」他覺得，遮光簾內，是他引導別人；遮光簾外，他是被餐廳裡的其他員工引導。

致遠在餐廳的師父也是一位盲人，叫周昊雨，27歲，畢業於北京聯合大學特教學院，大一開始，他就在餐廳做兼職鋼琴師和黑暗引導員（服務員）。能彈會唱的他在三個月前被某高音歌唱家收入麾下，現已離職。周昊雨是先天性視障人士，在模糊黑暗的世界適應了20餘年。

致遠正在餐廳彈奏「滄海一聲笑」。（取材自新京報）

在周昊雨的引導下，致遠觸摸了黑暗就餐區的四方邊界和每一張餐桌，學會如何安全引導客人進出、上菜、收餐、介紹餐食，向客人描述餐具的方向等。剛來時，致遠頻繁磕碰到桌椅板凳，手上端的熱湯燙得他齜牙咧嘴，為了不想讓客人掃興，痛得想大喊的他還是忍住了。

「雖然你看不見眼前的世界，但你至少可以做一件事，那就是讓這個世界看見你。」這是周昊雨的偶像、義大利 著名視障歌唱家、被譽為「世界第四大男高音」的安德烈·波切利（Andrea Bocelli）的父親曾對安德烈講的話。致遠才來的時日，周昊雨常借用這句話來安慰他。

客人用完餐：重獲光明 真好

去年12月8日11時50分，來了一對情侶。「來，聽一下聲音，這兒有桌子，往下摸，到了你扶著桌子往右手邊靠，有一把椅子，你找找看。找到了嗎？對，慢慢拉開，坐下來。」定位餐桌和座位時，致遠習慣用食指和中指關節敲擊桌面五、六下，敲給客人聽。上餐時的定位，致遠也會一直敲到客人找到為止。

在黑暗區的時候，致遠和客人一樣，覺得時間在這裡好似是有彈性的。客人中情侶占比最多；黑暗中，有人告白，有人懺悔，有人慶生，偶爾也有沉重的哭聲。去年12月初，一對情侶因女方父母不同意兩人交往，那天來吃分手飯，女方聽到來此兼職的北京聯合大學特教學院學生現場吉他演奏「月亮代表我的心」時，哭得稀里嘩啦。

在黑暗區就餐完之後，許多客人感歎，「重獲光明」的感覺真好。有客人留言稱，由此體會了盲人在生活中的限制和不易。有人還沒出餐廳門便發誓，睡覺前再也不關燈玩手機了。

去年12月8日，于爽在朋友圈發布了招募助盲志願者、陪致遠去同仁醫院就診的消息。參與助盲活動近三年的王斯立即報了名。「上次說的藥都按時吃著的吧？」面對醫師的詢問，致遠回答得有些心虛，為了節省開支，他將一天三次的藥量偷偷減到一天一次，有時還不吃。

站在一旁的王斯沒有當場戳穿他，只是在取藥的時候嚴肅認真地跟致遠講，藥不能省著吃。「你來北京的目的不就是為了眼睛嗎？如果你經濟上有問題，可以跟我說，等掙夠了錢再還給我。」致遠沉默半晌，點了點頭，「回去就好好吃藥，聽王哥的。」他必須留住那道光。

去年5月入職至今，致遠已去醫院複診了11次。等候分診的兩個小時，致遠同王斯聊了很多，兩個男青年從絲綢之路聊到美食，又從汽車聊到AI技術。王斯告訴致遠，表面上看是自己幫助致遠跑來跑去，實際上，致遠也幫助了他，在施行善意的過程中，他得到了稀有的心理回饋。

木馬童話黑暗餐廳入口的留言板上，奇奇的留言。（取材自新京報）

「我明白。」致遠等不及他繼續說下去，「就像我在餐廳服務客人一樣。」回到家，致遠在備忘錄中寫道：今天的王哥給我的感覺非常好。他很有助盲的經驗，許多事情都做得恰到好處，不會讓我覺得自己是一個需要幫助的人，而是像朋友一樣，這讓我非常舒服。他會給你留有一些體面和尊嚴。當然，有些事我也希望自己能夠做到。

去年夏末，前來店裡拍攝素材的大學生在採訪間隙教會了致遠演奏入門。目前，致遠已會雙手彈奏「滄海一聲笑」、「永遠同在」、「童年」等曲子，最近自學鄭智化的「水手」。每逢陌生人到店，致遠就想逮住別人問，會不會彈鋼琴？如果會的話能不能教他些技巧，以精準定位琴鍵，正如他在黑暗區精準定位桌位和餐具一樣。

致遠成為木馬童話黑暗餐廳黑暗引導員的第二天，一個夢想當生物學家的男孩走出黑暗區後，往留言板上釘了一張小卡片，「希望每個哥哥，都能重見光明。2050年，我會送你一顆（棵）仙草。2021.5.23。奇奇。」致遠心想，自己一定能等來那一棵草。

（應受訪者要求，致遠、小旺、小侯、心雨、龍哥、王斯為化名）