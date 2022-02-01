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窮村網紅校長 一人撐起一座深山學校

中國新聞組／整理
陳文水與孩子們在做應急演練。（取材自新京報）
陳文水與孩子們在做應急演練。（取材自新京報）

大嶺後村藏在太行山脈的一個褶皺之中，早年，這個不到3000人的村民翻山越嶺才能出村，直到六、七十年代才鑿出340米長的村北隧道。嶺後小學校長陳文水帶著學生在此往返過無數次，一次次帶回山外的愛心。直至陳文水開通了直播，一根網線連通了山內山外的世界。

嶺後小學放學，陳文水和孩子們鞠躬道別。（取材自新京報）
嶺後小學放學，陳文水和孩子們鞠躬道別。（取材自新京報）

「希望孩子們能真正走出大山」

陳文水是土生土長的大嶺後村村民，爺爺和父親都是鄉村教師，一家三代出了11位教師。鄉村教育讓孩子能認字，出門坐車能認路回家，就可以了。但他還想竭盡所能給孩子創造更多機會，「希望他們能真正走出大山，不再一輩子面朝黃土背朝天。」

2014年9月17日，陳文水回到嶺後小學當校長。剛到任時，除了校舍是新的，操場只有一半水泥地；孩子們用的桌子和凳子都是破的。學校還欠著近20萬元的外債。陳文水知道自己是帶著任務回來的，大悲鄉總校校長告訴他，嶺後小學遇到了一些困難。他沒想到，困難這麼大。

在陳文水爭取下，縣教育局給學校建了微機室、儀器實驗室、圖書室，安了多媒體教學設備。但這還是留不住老師。外面來的老師，一周才能出一次山，想洗個熱水澡也只能去四、五十里外的縣城。也有讀出去的孩子選擇回校任教，但想成家找不到對象，最後都被「挖走」了。

陳文水覺得，對孩子們最負責的事就是為他們留住好老師。但五個大學畢業的特崗教師辭職，學校從村裡沒有出去打工的人中間選了八個代課老師，基本連高中都沒有讀過。教學質量的下降直接導致170多名學生轉學，這相當於整個學校學生數量的一半。

陳文水撐傘指揮孩子打飯。（取材自新京報）
陳文水撐傘指揮孩子打飯。（取材自新京報）

洗廁所專業戶「學校裡最髒的活我幹」

陳文水找來愛心人士給學校捐贈了水井，建了孩子們能在飯前洗手的「陽光暖房」，老師們也可以洗上熱水澡。他還和妻子自掏腰包為來自外地的老師買菜買肉，包餃子做飯，把學校營造出家的感覺。

「現在你們去玩，讓我吃個飯行不行？」「不行！」孩子們嘰嘰喳喳，「我們餵你！」孩子們愛黏著他，「盤」他。春天，陳文水帶著整個學校的孩子去鄰村的小溪摸泥鰍捉螃蟹；平整了籃球場旁邊的空地建菜圃。「要讓孩子們通過勞動知道長輩的辛苦，學會感恩。」

孩子們有了新課桌。（取材自新京報）
孩子們有了新課桌。（取材自新京報）

在老師張函眼裡，這個校長不太一樣。陳文水不會板著個臉，愛跟孩子們玩，眼睛瞇成一條縫笑說「你們這群小猴兒啊。」中秋節的時候，愛心人士捐助的錢買了月餅，一個孩子兩塊。一個女孩一口都不吃，她說「我給我媽媽留著呢。」講到這一幕，校長差點哭出來。

這個笑呵呵的校長也有嚴厲的一面。師生只要遲到就會被嚴厲批評。學生們在校絕對禁止帶手機，老師們工作期間也要把手機放在校長辦公室。巡堂時發現學生不專心，叫出來單獨聊，最生氣的一次，他陪整班學生罰站5分鐘：「我也有責任，檢查得不勤，督促得不夠。」

他還承擔了很多本職之外的工作。學校裡的旱廁，只有他每周拿著大水管子往下沖；他說「學校裡最髒的活我幹了，給老師們安排其他工作時，就不會有怨言了。」他的腰不好，搬東西仍搶著來。但他終究不是鐵人，曾累得輸了六、七天的液，妻子說他「沒有一點時間是屬於自己的。」

嶺後小學的孩子們採摘自己種的白菜。（取材自新京報）
嶺後小學的孩子們採摘自己種的白菜。（取材自新京報）

微信「乞討」…舊衣服少說也有兩卡車

陳文水一有時間就去家訪。孩子們身處的克難環境讓陳文水看得難受，不得不求助外界。他四處添加微信群、QQ群，有時帶回來點米麵油，有時是一兩百塊錢。兒子陳向東覺得，父親這些年「乞討」來的舊衣服，少說也有兩卡車。

小希（化名）是個事實孤兒，父親病逝，母親患精神疾病被接走，他和70多歲的奶奶生活。但他很懂事，每天到校後主動打掃衛生。2017年，一位愛心人士資助小希，小希一個暑假就長了40斤。但2018年暑假，小希在家中觸電身亡，成了陳文水永遠的遺憾。

他把這些沒有完成的愛，給了更多的孩子。小旺（化名）出生就患有腦癱，肢體很不協調，剛來學校時不會上廁所，隨地就尿。父母為給孩子治病幾乎花光了家裡所有積蓄，在他讀幼兒園大班的時候就想放棄了。

陳文水上家裡去勸，告訴小旺的母親一定要讓孩子上學，學會生活技能。學校裡，總能看見陳文水領著小旺的手去上廁所。一點一點進步，小旺在平地上跑得甚至比大人還快……陳文水堅持，做老師，不僅要教孩子們知識，還要教他們面對生活的能力和勇氣。

2020年5月，因政府在修建加固隧道，陳文水帶著學校的老師們翻山去參加李雪老師和...
2020年5月，因政府在修建加固隧道，陳文水帶著學校的老師們翻山去參加李雪老師和劉志超老師的婚禮。（取材自新京報）

嘗試拍短視頻 幫孩子「要錢」

陳文水幫助特殊家庭的故事逐漸傳出了這個小山村。2015年秋天，十公里外北大悲村的李東打電話給他，想為5歲的孩子小雨菲找個愛心資助。他說，小雨菲的母親離家出走，自己打零工維持生計卻確診肺癌晚期，看病花光了積蓄。陳文水聯繫愛心人士，資助了小雨菲一年。

2016年，李東想把小雨菲「送」給陳文水。「陳校長，我誰都不相信，我只相信你。」陳文水沒答應，他覺得自己沒有這個能力；兩個兒子都在讀書，要借錢才付得起孩子的學費。但那天起，幾乎每天李東都會打來幾十個電話。陳文水聽不得李東號啕大哭，不敢再接。

最後一次通話是在深夜，李東說他快不行了，請陳文水務必答應他的請求。陳文水一夜未眠。幾天後，陳文水見李東家門口掛著白幡。「這是一個臨終的託付，我對不起他，讓他帶著遺憾離開了。」

像是贖罪一樣，陳文水把小雨菲父親去世的消息在各個愛心群裡反覆發，求大家一起幫幫她。從小雨菲開始，那種愧疚和贖罪的心態一直伴隨陳文水到現在。這7年，他前後幫助了至少五、六十個特殊家庭。他越發越停不下來，因為他不想讓小雨菲爸爸的事情再次發生。

2018年9月，陳文水開始嘗試短視頻。他拍攝了一段家訪視頻，孩子父親因腦血栓成為植物人，母親做一個拉鏈才賺2.5分錢。發布後隨即有大量網友想捐助。那一宿，陳文水為孩子家裡籌集了4600元。

陳文水介紹嶺後小學的午餐。（取材自新京報）
陳文水介紹嶺後小學的午餐。（取材自新京報）

下海搞直播 孩子碗裡有肉了

年底，粉絲突破1萬人，陳文水開始直播孩子吃午飯。100多名小學生平均每天補助的伙食費約600元，但有時一勺菜裡僅兩、三片肉。網友們看得心疼，「10多塊錢一罐的純牛奶，送了200多箱，給孩子買的無菌蛋，一個就4元，還有大蝦，一隻7塊錢，一盒4隻，給了50盒。」

陳文水估計，現在每個學生每天的午餐標準大概在十幾元。對於特殊家庭的孩子們來說，學校的免費午餐，是他們一天中最好的一頓飯，這些肉和蝦是過年過節在家都吃不到的。陳文水又搞起了直播帶貨，將打賞得來的錢給老師和孩子改善伙食。

如今，小雨菲11歲了。上個月，小雨菲給陳文水發了段話，告訴他自己要好好學習。最後問他，能不能叫他和妻子一聲「爸爸，媽媽。」陳文水眼淚止不住地流。「我早已把你當成了親人。」他回給「女兒」這句話。

陳文水和孩子們一起玩。（取材自新京報）
陳文水和孩子們一起玩。（取材自新京報）

小旺進入順平縣特教學校。特校的老師日前告訴小旺母親，可能是環境改變，小旺又有點尿褲子。但小旺母親堅持「我想讓小旺去學校，繼續學習鍛煉。」

報導說，大嶺後村也悄然發生變化。順平縣獎勵村民開手工作坊，婦女願意留下來工作，留守兒童也少了。2018年，大嶺後村全面脫貧。學校的欠債也在今年年初還上了。孩子們也爭氣。2018年，六年級升級考試考了個全鄉第一，2019年又是全鄉第一。逐漸也有老師願意留下來了。

這還不夠，大山深處的孩子王還有自己沒有實現的小夢想。陳文水希望能給孩子們建足球場，建小禮堂。讓孩子們可以像城裡的孩子一樣，在一個能遮風擋雨的地方很從容地展示自己。他相信那一天很快就能來臨。

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