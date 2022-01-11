收入從幾萬剩幾千… 二手房市崩解 中介轉外送員求生存

房市火熱時，二手房也熱，中介員一單可以賺幾萬。（中新社資料照片）

「如果不是店鋪倒閉，我應該還是一名（房產）中介。」廖明華嘆了口氣，端起面前的杯子喝了口茶，36歲的他在深圳這座快速發展的城市已經不再年輕。兩年前他來到深圳，成為了一名房產中介，主要負責福田某片區的二手房買賣。

廖明華對時代財經回憶他成為房屋中介的時候，當時正值深圳取消「豪宅稅」，容積率在1.0以上、單套建築面積在144平方米以下的房子，滿兩年可免徵增值稅。僅2019年11月單月，深圳就成交了8000套二手房，這吸引了很多外地打工人來深圳做房產中介。

據他介紹，豪宅稅取消后買家可以省下十幾萬甚至幾十萬元的稅費，這對於當時的市場行情來說無疑是利好，「每個月隨隨便便都可以有好幾個簽約，（生活）真的很滋潤。」

中國房地產曾火熱一時，但隨著多項措施出台，不少中介公司倒閉，人員也隨之失業。圖為示意圖。(Getty Images)

房價 指導 二手房市崩解

好景不長，不到兩年時間，因為二手房指導價政策的實施，深圳二手房市場跌落神壇，成交量屢破新低。廖明華告訴時代財經，從2021年2月開始，自己已經連續好幾個月沒有開單，他所在的中介門店由於沒有業績收入，被迫在2021年10月關張。

「我當時就像被雷劈了一樣，完全不知道接下來要幹什麼」，廖明華表示，自己入行時間不長、手上資源不多，新政策之後很難開單，加上年紀大了，想要轉行更加困難。幾經考慮，最後他選擇了做外賣配送員，「現在一個月也有7000元（人民幣，約1097美元）左右，就是比較辛苦，跟以前當中介的時候比差多了，勉強生活吧」。

深圳住建局數據顯示，2021年4月至10月，深圳二手房成交套數持續下跌，僅11月略微回升至2211套。截至目前，深圳全年二手房成交量為41617套，與2020年95273套、2019年77149套的成交數據相差甚遠。

2021年樓市震盪，政策頻頻，引發房價下行，有關中介的話題幾乎不曾間斷。時代財經了解到，上海中原產正逐步關停部分門店，目前剩餘中介門店在300家上下；深圳前三季度關停中介門店642家；廣州中原地產前11月虧損近千萬。

樓市震盪 房價下行看空

一位不願具名的從業者表示，自己上一家任職的房產諮詢公司因為業績不佳在9月底宣告破產。「二手房指導價出來後，整體的成交量下滑，大家看空的狀態比較多，諮詢的人也很少，現在僅存的幾家房產諮詢公司都在硬撐」。

自「208新政」（指導價政策）之後，深圳二手房市場每況愈下，大多數中介會選擇開拓新房、公寓、法拍房市場，或者選擇轉戰東莞、惠州等臨深區域，而部分選擇轉行的中介，大多去做了代駕、滴滴司機、外賣員等。

深圳市房地產 中介協會數據顯示，2021年前三季度，深圳共有642家中介門店關停，占調查總量的15.1%。截至9月30日，有效實名登記的中介人員約4.1萬人，較2021年峰值減少6千餘人，較2020年同期減少14.2%。

不僅深圳的市場環境差，廣州同樣情況不明朗。中原地產廣州項目部總經理黃韜坦言，廣州110家門店在過去半年後，只剩下70多家，「感覺回到了十年前」。

黃韜表示，不只是中原，包括鏈家、裕豐等中介品牌都有縮減門店數量。 「這與今年頻繁出台的調控政策有關，二手房指導價出台、銀行貸款難度增加、首付資金來源審查嚴格等都嚴重影響了二手房的成交」。

不少中介員失業後，不得已選擇做外賣配送員。圖為示意圖。(Getty Images)

地產關店 中介另謀生路

有人逃離北上廣，也有人奔赴四五線城市尋找機會。 2019年，廣東男子鄭前因為鶴崗房價便宜，就選擇定居在這座「5萬元就可買套房」的五線城市。

從2020年3月開始，鄭前通過直播分享自己在鶴崗的生活，隨後陸續有人向他諮詢買房經驗並讓他代辦買房。經過一年多的實操，2021年4月鄭前註冊中介公司，並正式轉行房產中介。

目前在鶴崗，一套60平方米左右的二手房約3萬元/套，總價還達不到一線城市一平方米的價格。鄭前的客戶來自全國各地，2021年1月至11月下旬，他一共賣出去100多套二手房，平均兩三天賣出一套，房產相關證件通過快遞寄往全國。

雖然鶴崗二手房成交量旺盛，給當地中介帶來不錯的收入，但這只是個例。

時代財經發現，類似義烏和衢州這樣的三四線城市，2021年在經過短期房價高位之後，也受到了政策的衝擊。以衢州為例，2020年8月曾有一套133平方米的二手房以3.7萬元/平方米、總價500萬元成交，一時刷新當地房價。然而，2021年4月、8月，衢州多次出台樓市調控政策，限價、限購、二手房指導價格機制接踵而至，嚴重打擊當地二手房市場。有消息稱，衢州已關閉大量中介門店，被裁員工大多轉行。

觀望濃重 學區 房市遇冷

一直以來，二手房市場主要有兩種類型的買家，一種是不具備打新要求，但又急於買房的人；一種是想要買學區房的家長。

2021年以來，多個熱點城市出台學區房政策，嚴厲整治當地的學區房亂象，這間接讓二手房市場陷入濃重的觀望情緒。據悉，北京有學區房業主兩天降價138萬元，但仍未找到買家；杭州出現大量「偽學區房」，不少房源虧本出售也無人問津。

一名中介人士分析，很多地方的二手房市場主要由學區房支撐，一旦學區房的優勢不再，二手房市場就會遇冷，「買房的人看到所有房源都在降價，就會考慮是不是真的要買？是不是也可以不買？然後大家都在觀望，市場就更冷靜了」。

深圳房產中介曾用榴槤和香蕉代替貨幣計算單位二手房價格，一個榴槤代表1000萬元人民幣，一根香蕉代表100萬元人民幣。（取材自微博）

經紀人退場 倒逼企業加速關店

本報系聯合報報導，2021年政策調控加上效應顯效，中國房企流動性收緊的同時，去化壓力也增大。中指研究院統計顯示，從公布年度銷售目標的32家代表企業來看，去年房企銷售目標完成率均值90.1%，整體明顯低於上年，去年全年銷售額前三甲碧桂園、萬科、融創中國均未達標。

據統計，2021年全年碧桂園、萬科、融創中國的目標完成率分別是88.9%、78.5%和93.4%，且排名處中後部位置。

統計還顯示，大部分企業都沒有完成年度目標任務，其中，中國恒大完成率最低，首創置業倒數第二，二者分別完成61.5%和68.3%；萬科、金科集團、花樣年、當代置業完成率也不超過80%。

中指研究院企業事業部研究負責人劉水指出，人民幣百億企業銷售額平均增速為4.2%，遠低於2017年的36.9%，行業進入降速求穩通道特徵明顯。

2021年中國房地產市場風雲突變。展望2022年，分析師認為，保障地產行業良性發展要求下，融資等政策將邊際改善，但過去20多年快速發展周期將不復存在，市場可能進一步下滑。

行業降速 盼市場回調

時代財經報導，中原地產也在2021年11月發布人事變動，中國區總裁賴國強、副總裁兼華東區總裁陸成請辭，中國區主席黎明楷也退休。三位管理人均在中原地產任職多年，此番變動不免讓人懷疑中原地產是否出現內部問題。

中原地產廣州項目部總經理黃韜告訴時代財經，廣州中原的營業情況呈現虧損狀態，累計虧損額度逾千萬元，這迫使中原地產不得不做出裁員減負的決定。

深圳海貝找房總經理謝林鋒認為，2021年深圳二手房市場低迷對於整個地產行業都有影響，大家的購房情緒普遍不高，這導致新房、二手房的成交情況都不亮眼。不過，在他看來，2022年一季度或許會迎來一個市場回調，「我覺得大概率會全面降息，整個信貸政策應該是會放鬆的」。

黃韜與謝林鋒持相同觀點，黃韜表示，「我們預計2022年3月之後，市場穩定下來還會有一定的小突破口，我們還是希望能夠實現盈利。」

58安居客房產研究院總監陸騎麟表示，深圳是此次二手房市場調控最早也是最嚴厲的城市，2021年底實行新的網籤制度，直接把深圳的二手房成交量降到歷史最低點。經紀人沒有收入會逐步離開這個行業，也倒逼企業加速關店。

陸騎麟認為，目前是行業周期中調整期，一旦谷底確認，必然進入V型反轉。