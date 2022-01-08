家族、伎倆、傳銷夢… 張庭的微商帝國 一夕間傾倒

張庭和林瑞陽情牽20多年。(本報資料照片)

張庭、林瑞陽成立的美妝品牌「TST庭秘密」，因員工舉報涉嫌傳銷，百億帝國一夕之間突然傾倒。如今與TST有關的人，有的已經清醒，有人仍然相信，更多人在夢碎之後，不知道什麼時候才能等到真正的天晴。

★銷售菁英 才可以「朝聖」

每日人物社報導，張庭、林瑞陽夫婦靠著家族、伎倆和夢，托起微商帝國。在TST，有數不清的「家族」，發展的下線達到一定人數，就可以如此自稱，「家族」很重要，但業績才是通往TST頂端的通行證。代理佟小美是她的「家族」當月的「銷售菁英」，賣出了快5萬元的TST產品，排在前幾位，因此可以去「朝聖」。

據報導，在TST最興盛的幾年，公司的活動規格高得讓外人咂舌。在五星級酒店、七層的郵輪舉辦「全國第一微女王家族年終盛典」並不罕見，國內的南京、海南，國外的巴黎、塞班，都留下過TST代理們的足跡，以及排隊合影的壯觀隊伍。

報導指出，「盛典」本身當然沒有合影重要。盛典結束後，幾百個人穿著盡可能華麗的禮服，取上號碼牌，在現場排起長隊等待合影。

跟林瑞陽合影，門檻並不算高。但若想跟張庭合照，月業績百萬、千萬元人民幣(約15.6萬、156萬美元)的成員才可能有資格。

在TST內部，張庭和林瑞陽是神一般的存在。而張庭是所有人的「庭姐」，是「集美貌、財富、才華、善良於一身的女神」。林瑞陽曾經組織代理們過臘八節，有人甚至蹲跪在他面前說祝福的話，等待他給自己盛一碗粥。有一次線下見面會，燙著波浪捲髮的張庭慢慢走出來，一個女代理直接哭暈了過去。

林瑞陽(右起)和張庭找來林志玲(中)、羅志祥和陶虹站台。(取材自微博)

★下線百人 當上董事長

報導說，回憶起加入TST的整個過程，就好像是有人拿著三顆糖，一顆接著一顆地展示到宋蕊蕊面前，用甜味把她引了進去。

報導指出，第一顆糖叫「月入2萬」不是夢。那是2016年，一個朋友總是找宋蕊蕊聊天，說做TST特別掙錢，她舉了個例子，一個92年的小姑娘，一個月掙20多萬元，買了一輛跑車，她自己也已經月入2萬元。

第二顆糖是「不需要投入任何資金就能賺錢」。朋友反覆強調，「不用想了，（創始人）都是明星，老闆人家根本就不差錢」。除了林瑞陽、張庭夫婦，陶虹也是TST的股東，各類明星都曾在活動裡露面。

宋蕊蕊進了代理群，成了藍卡會員，可以享受9.25折優惠和15%-32%的返利。上家告訴她，得花2500元買東西成為紅卡才能發展下線。在宋蕊蕊花了2500元之後，對方又表示，「『兒子』(下線)夠100人才能做創始人、註冊公司、當董事長」，她給宋蕊蕊第三顆糖：「創始人可以世襲，你不做了都能給孩子。」

接下來，宋蕊蕊每天見到誰就問要不要開卡。攢夠了100人，宋蕊蕊再次找到上家，但對方說，光有人不行，你和你的「後代」連續3個月業績達到10萬元，才能通過考核。宋蕊蕊便刷信用卡囤了30萬元的貨。——這也符合TST的營銷宣傳中提到的，投入30萬元，就能成為董事長級別的代理，「躺在家裡收錢」。

這話並非空穴來風。加入七年的林希，註冊了自己的公司，當上「董事長」，自稱直系代理有1000人，整個團隊有近30000人，

「董事長」除了給自己帶來光榮，也可以幫老闆們規避風險。中國現行法律對「傳銷」的定義標準為代理層級為三級及以上，為了讓代理層級減少，最好的方法就是成立新的公司。據TST官網，截止2021年4月，TST為代理申報個稅的全國分公司已經多達212個。

據TST官網，這家公司「從鮮奶中萃取出了酵母，結合高科技超微米滲透技術」製作出了活酵母，繼而在2013年投入市場。

張庭昔日曝光上海500坪豪宅，巴洛克風格設計富麗堂皇。(取材自微博)

★都是暴利 助理全是假

據報導，宋蕊蕊曾在某電商 網站上看到與TST一模一樣的面膜，那出自TST的代工廠。產品是相同的，唯一不同的是價格，同源的面膜TST賣100多元，代工廠的標價是四元，「都是暴利，相當於你囤2萬元的貨，成本就1000元」。

極低的成本、代工廠模式、快速更新換代的產品給了上層代理可觀的返利。

報導指出，後來，直播在電商平台裡開花結果。2020年6月，張庭、林瑞陽啟動了直播帶貨首秀。那天陶虹、李晨也來助陣，之後，TST公眾號給出的數據是當晚帶貨2.56億元。

★腐敗謊言 打醒代理們

2021年年初，幾個TST離職員工找到宋蕊蕊，告訴她，大家加上的林瑞陽微信 都不是真的，都是助理「冒充」的。到2021年年底，老闆的微信已經有了五個，由五個不同的人拿著五台手機。想起第一次加上林瑞陽微信時激動的心情，宋蕊蕊難以置信。

回想起這幾年反覆地囤貨，宋蕊蕊這時也覺得自己上當了，「根本就沒有賺到錢」。她算了一筆帳，公司活動要業績超過2萬元的人才能參加，但大家都是自己囤貨去的。如果按照她看到的產品成本算，囤2萬元的貨，公司賺走了1萬多元，「想想就挺傻的，還得自己搭住宿費和路費」。

據報導，TST內部的腐敗和謊言陸續出現。林瑞陽身邊有一個被稱為「海燕」的助理，管運營方面的工作，常常有代理給她塞錢，提前知道直播的優惠活動，方便囤貨，或者是多要幾張合影券。

越來越多的代理因為賺不到錢而清醒。宋蕊蕊迫切地想知道TST到底是不是傳銷，2021年年初，她在微博 上搜到了李旭的反傳銷團隊。

報導指出，宋蕊蕊是河北人，李旭建議她向石家莊市場監督管理局舉報。依據「禁止傳銷條例」，2021年6月5日，該局對上海達爾威貿易有限公司涉嫌傳銷立案調查。

實際上，所有的傳銷團隊都有紅利期，爆發性的增長吸引更多人加入，但發展兩、三年之後，增速就會變緩，賺不到錢會讓人員流失，崩盤隨時會發生。但張庭與林瑞陽又抓住了直播的風口，讓TST的繁榮延續了下去。2021年，直播也難以平衡TST的頹勢，甚至中上層也很難再賺到錢，來自內部的舉報因此產生。

2021年底，調查開始，陰霾籠罩在TST的商業帝國之上，只是直到此時，TST總部大樓的光亮還映在上海前灘。

明道(左)與張庭直播上討論產品。(圖：恆星影業提供)

●3大致命錯誤 拉垮百億王國

金錯刀頻道報導，曾經一晚躺賺2.5億元人民幣(約3922萬美元)，張庭百億帝國「倒塌」背後，犯了三大致命錯誤。

據報導，第一個致命錯誤：從炫富到賣慘，微商女王人設崩塌。

報導說，曾經的炫富女王，如今開始瘋狂賣慘了。

這兩年，在直播間張庭開始打造「獨立女性」的人設。但袁隆平院士去世當天，張庭因為正常直播，遭受網友指責，張庭一改往日的貴婦範，演起了苦情戲。

報導說，在直播間，她崩潰大哭，講述自己生活、創業的不易，一邊哭一邊抱怨： 「你們知道我有多努力嗎？一年365天我工作356天！」

第二個致命錯誤：轉戰直播，產品卻不升級。

報導指出，十年前，林瑞陽想要留住張庭的青春美麗，為愛遠赴法國，提取活酵母菌研究駐顏術，一款「為愛而生」的新產品活酵母面膜很快就成了明星產品。林志玲、羅志祥是活酵母的品牌代言人。趙薇、范冰冰、劉濤等數十個明星，都在微博上體驗宣傳。

但報導說，這款以全球唯一一款有生命的保養品為噱頭的產品，發展了五年，不僅沒升級，反而不斷的在降級。

更別提多年來，無數網友投訴使用了TST的活酵母產品後，慘遭「毀容」，很多產品更是成了投訴的常客，口碑一度爛大街。

第三個致命錯誤：傳銷+直播，是張庭早就埋下的雷。

據報導，2018年，TST成為上海青浦區納稅第一名，是張庭夫婦的高光時刻，也是微商行業最輝煌的時候。

報導指出，2020年，張庭夫婦入駐直播間，直播首秀3小時1.3億元。陶虹和張庭直播賣貨，也曾經創下過一晚入帳2.5億元的傳奇。

而TST，作為微商超級頭部，仍是在一個危險賽道升級：傳銷模式+直播。但產品一直是微商行業的大短板，TST的產品一直缺乏升級，還有人因為用了它家面膜爛臉，曾被評為3.15年度投訴案例。

報導指出，所以，不管是什麼流量風口，永遠記住一個爆品天條：產品是1，營銷是0。